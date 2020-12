“พาคามาร่า คอฟฟี่ โรสเตอร์” เอาใจคอกาแฟ ด้วยการเปิดตัว “พาคามาร่า โมบายล์ แอปพลิเคชัน”

“พาคามาร่า คอฟฟี่ โรสเตอร์” (Pacamara Coffee Roasters) เอาใจคอกาแฟ ด้วยการเปิดตัว “พาคามาร่า โมบายล์แอปพลิเคชัน” Specialty Coffee Application แอปฯแรกของเมืองไทย ให้คุณสั่งกาแฟสเปเชียลตี้ได้ง่ายๆเพียงปลายนิ้ว พร้อมแนะนำเครื่องดื่ม 10 เมนูเด็ดที่ไม่ควรพลาด

คุณชาตรี ตรีเลิศกุล

วัฒนธรรมของการดื่มกาแฟที่เปลี่ยนแปลงไปตามแต่ละยุคสมัยทำให้การดื่มกาแฟไม่ได้เป็นแค่เพียงเครื่องดื่มเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงรสนิยมที่แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล ซึ่งผู้ที่ชื่นชอบการดื่มกาแฟก็มักจะมองหาเมล็ดกาแฟที่มีคุณภาพและรสชาติที่แตกต่างมากขึ้น เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ในรสสัมผัสของการดื่มกาแฟที่แปลกใหม่อยู่เสมอ ล่าสุด “พาคามาร่า คอฟฟี่ โรสเตอร์” (Pacamara Coffee Roasters) แบรนด์กาแฟสเปเชียลตี้ระดับพรีเมี่ยมของไทย เปิดตัว พาคามาร่า โมบายล์ แอปพลิเคชัน” Specialty Coffee Application แอปฯ แรกของเมืองไทย ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้ที่ชื่นชอบกาแฟสเปเชียลตี้ ด้วยจุดเด่นที่ลูกค้าสามารถสั่งซื้อเมนูกาแฟผ่านแอปฯ และสามารถเลือกเปลี่ยนเมล็ดกาแฟได้เหมือนกับไปสั่งที่หน้าร้านเองทุกวัน

พาคามาร่า คอฟฟี่ โรสเตอร์ (Pacamara Coffee Roasters) แบรนด์กาแฟสเปเชียลตี้ระดับพรีเมี่ยมของไทย

ที่ใช้เครื่องคั่วจิเซน (Giesen) ซึ่งเป็นเครื่องคั่วกาแฟที่ได้รับการยอมรับระดับโลก ผ่านกระบวนการและขั้นตอนในการผลิตระดับมาตราฐานอุตสาหกรรมอาหารขั้นสูงสุด HACCP, GMP และเครื่องหมาย HALAL อีกด้วย นอกจากนี้ยังมีโรงงานแปรรูปและโรงสีเมล็ดกาแฟเพื่อควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบ พร้อมการคัดสรรเมล็ดพันธุ์กาแฟชั้นดีที่ได้คัดเลือกจากแหล่งปลูกกาแฟสำคัญในแต่ละประเทศทั่วโลก นำมาคั่วอย่างพิถีพิถันเพื่อดึงเอกลักษณ์และรสชาติที่โดดเด่นของกาแฟได้อย่างดีเยี่ยม

ชาตรี ตรีเลิศกุล กรรมการ บริษัท พีเบอร์รี่ ไทย จำกัด และผู้ก่อตั้งแบรนด์ “พาคามาร่า คอฟฟี่ โรสเตอร์” (Pacamara Coffee Roasters) กล่าวถึงการพัฒนาแอปฯ นี้ ขึ้นว่า “เราพัฒนาแอปฯ นี้ขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของหนุ่มสาวยุคใหม่ที่ต้องการความสะดวกสบาย รวดเร็ว และประหยัดเวลา เราจึงพัฒนาแอปฯ นี้ขึ้นมาเพื่อเอาใจผู้ที่ชื่นชอบและหลงใหลในรสชาติของการดื่มกาแฟแบบสเปเชียลตี้ ให้ยังคงได้รับประสบการณ์การดื่มกาแฟแบบพิเศษไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน ถึงแม้ว่าจะไม่สะดวกมานั่งดื่มที่ร้าน แต่ก็ยังสามารถสั่งกาแฟและเลือกเมล็ดกาแฟพิเศษแบบที่ชื่นชอบที่อยากลองได้ในทุกๆ วัน”

โดยฟังก์ชันการทำงานหลักของ พาคามาร่า โมบายล์ แอปพลิเคชัน นั้นจะประกอบไปด้วย 7 ฟังก์ชันหลัก โดยมี Online Ordering ซึ่งจะเป็นการเลือกสั่งเมนูเครื่องดื่ม, เมล็ดกาแฟ, เบเกอรี่ และสินค้าอื่นๆ ล่วงหน้าโดยไม่ต้องรอคิว ซึ่งลูกค้าสามารถระบุเวลารับสินค้าได้ นอกจากนี้ยังสามารถ Customize เครื่องดื่มตามความต้องการของผู้ดื่มโดยอาจจะเลือกเปลี่ยนเมล็ดกาแฟ เปลี่ยนชนิดของนม หรือเลือกระดับความหวานได้ตามต้องการที่ฟังก์ชั่น Customize ถัดมาที่ฟังก์ชัน Pick-up สามารถเลือกสาขา เวลาที่ต้องการรับสินค้าได้ ไม่เพียงเท่านั้นยังมีฟีเจอร์ที่จะช่วยค้นหาร้านพาคามาร่าใกล้ตัวเพื่อความสะดวกสบาย และรวดเร็ว ซึ่งเมื่อถึงเวลานัดหมายสามารถรับสินค้าได้ที่เคาน์เตอร์บริการของสาขานั้นๆ ได้ทันที โดยพาคามาร่า โมบายล์ แอปพลิเคชัน ยังรับชำระเงินค่าสินค้าผ่านแอปฯ ได้ทุกที่ ทุกเวลา ด้วยฟีเจอร์เติมเงิน Pacamara Wallet นอกจากนั้นแล้วสำหรับสมาชิกสามารถสะสมคะแนนจากทุกการใช้จ่าย เพื่อรับสิทธิประโยชน์มากมาย พร้อมระบบการแจ้งเตือนเมื่อมีข่าวสารใหม่ ให้ลูกค้าไม่พลาดทุกสิทธิประโยชน์ของสมาชิก









สำหรับกาแฟสเปเชียลตี้นั้นจะเน้นการนำกาแฟที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ตั้งแต่การคัดเมล็ดพันธุ์กาแฟจากที่ต่างๆ ทุกมุมโลก ผ่านกระบวนการคั่วถูกวิธีอย่างมีหลักการด้วยความพิถีพิถันทำให้ได้กาแฟที่มีรสชาติเฉพาะตัว และรสสัมผัสที่แตกต่างจากกาแฟปกติทั่วไป รวมถึงการชงที่เชี่ยวชาญของบาริสต้า จนได้รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของทางร้าน ซึ่งกาแฟของพาคามาร่านั้นมีความโดดเด่นด้านเมล็ดกาแฟที่มีให้เลือกสรรมากกว่า 20 ชนิด ทั้งกาแฟที่มาจากแหล่งเพาะปลูกเดียว (Single Origin) และกาแฟที่มาจากสองแหล่งเพาะปลูกขึ้นไป (Coffee Blend) อาทิเช่น พาคามาร่า เฮาส์ เบลนด์(Pacamara House Blend) กาแฟอาราบิก้า 100% คั่วระดับกลาง (Medium Espresso) ที่ได้รางวัลเหรียญทองจากประเทศอิตาลี ที่ให้รสชาติของกาแฟที่ซับซ้อนแต่ยังสมดุล หอม หวาน เปรี้ยวอ่อนๆ ไม่เข้มและไม่อ่อนจนเกินไป, นาโบลี ทู เบลนด์ (Napoli ll Blend) กาแฟอาราบิก้า 100% คั่วกลางเข้ม (Medium dark) ที่ผ่านการคัดคุณภาพและคั่วจากโรงคั่วของพาคามาร่าเพื่อให้ได้กลิ่นและรสชาติที่นุ่มนวล หอมหวาน, โคลัมเบีย ดีแคฟฟิเนท (Columbia Decaffeinate) เมล็ดกาแฟจากประเทศโคลัมเบีย ที่ผ่านการสกัดคาเฟอีนออกจากเมล็ด โดยผ่านกระบวนการสกัดที่เรียกว่า Swiss water process เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบกาแฟ แต่แพ้คาเฟอีน ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ นอกจากนี้ยังมีกาแฟจากโซนทวีปแอฟริกาโซนประเทศที่ถือเป็นจุดเริ่มต้นของกาแฟอย่าง เอธิโอเปีย (Ethiopia) , เคนย่า (Kenya) โดยเอกลักษณ์หลักๆ ของกาแฟประเทศนี้ คือมีความเป็นกรดค่อนข้างสูงแต่เป็นแบบกรดผลไม้ที่ให้รสชาติเปรี้ยว มีความฉ่ำ สดชื่น กลิ่นหอมอมหวาน ละมุนดื่มง่าย

โดยทาง ‘พาคามาร่า’ ได้แนะนำ 10 เมนูเด็ด ที่ควรสั่งมาลิ้มลองผ่าน “พาคามาร่า โมบายล์ แอปพลิเคชัน” เริ่มต้นที่ Saint Dirty เมนูกาแฟนมที่เสิร์ฟแยกชั้นกันอย่างชัดเจน ระหว่าง ‘นมเย็นจัด’ ที่อยู่ด้านล่างของแก้ว กับ ‘ช็อตเอสเพรสโซ่’ หรือ ‘ริสเทรตโต้’ ด้านบน และเสิร์ฟใน ‘แก้วใสแช่เย็น’ เท่านั้น เพื่อให้มองเห็นการแยกชั้นเป็นลวดลายต่างๆ เมื่อดื่มไปเรื่อยๆ ก็จะได้รสสัมผัสและกลิ่นที่แตกต่างกันไปซึ่งเป็นเสน่ห์พิเศษของเมนูนี้ ถัดมาที่เมนู Kaffe Rose Lemonade กาแฟสุดชิคสไตล์สวีเดน ที่มีการผสมซอฟต์ดริ้งกลิ่นโรสท็อปด้วยกาแฟโคลด์บริวสูตรพิเศษ ทำให้กลิ่นของกาแฟแก้วนี้มีความหอมแบบหวาน ๆ และยังผสมเลมอนทวิสที่ให้รสชาติเปรี้ยวนิดๆ เข้ากับรสชาติเข้มข้นของกาแฟได้อย่างลงตัว ต่อมาที่เมนูกาแฟร้อนอย่าง Piccolo Latte ที่ทางร้านเลือกใช้เมล็ดกาแฟพาคามาร่า เฮาส์ เบลนด์ ที่ระดับการคั่วระดับกลาง (Medium Espresso) เพื่อให้ได้รสชาติของกาแฟที่ซับซ้อนแต่ยังสมดุล มีกลิ่นที่หอมหวาน รสชาติเปรี้ยวอ่อนๆ นุ่มนวล ไม่เข้มและไม่อ่อนจนเกินไป หรือจะเป็นเมนูเย็นอย่าง Espresso on the rock ที่ทางร้านจะเลือกใช้เมล็ดกาแฟนาโปลี ทู เบลนด์ ที่การคั่วระดับกลาง (Medium Espresso) ผสมกับกาแฟคั่วกลางเข้ม (Medium Dark) เพื่อให้ได้เมนูกาแฟเย็นที่มีกลิ่นและรสชาติที่นุ่มนวล หอมหวาน และลงตัว นอกจากเมนูกาแฟคุณภาพเยี่ยมแล้วยังมีเครื่องดื่มที่หลายคนชื่นชอบอย่าง ช็อกโกแลตเย็น เมนูช็อกโกแลตที่ใช้ช็อกโกแลตพรีเมียมสูตรเข้มข้นเฉพาะตัวของพาคามาร่าทั้งหอมหวานและอร่อยและ ชาซีลอน เมนูที่ชงจากใบชาคุณภาพชงสดใหม่ทุกแก้ว ให้รสชาติแบบนุ่มนวลกำลังดี ไม่ฝาด ก็น่าลองไม่แพ้กัน

Saint Dirty

Kaffe Rose Lemonade

White Reindeer

Jingle All the Way

A Christmas Prince

Iced Chocolate

Iced Ceylon Tea

Piccolo Latte

นอกจากนี้ยังมีเมนูประจำซีซั่นที่มากับคอนเซ็ปต์ Tis the Season of Jo.Tis the Season to Sparkle ด้วยเครื่องดื่ม 4 เมนูใหม่ ได้แก่One Magic Christmas กาแฟเอสเพรสโซ่ ที่มาพร้อมความครีมมี่นุ่มนวล และความหอมหวานของทอฟฟี่นัท นมข้าวโอ๊ต และครีมช็อกโกแลตเข้มข้ม สุดแสนละมุนลิ้นที่สัมผัสได้ตั้งแต่จิบแรกที่ดื่ม ต่อมาที่เมนู Jingle All the Way ชาเชียวมัทฉะพรีเมี่ยมสูตรเข้มข้น ผสมนมข้าวโอ๊ตท็อปด้วยซอลท์เท็ด คาราเมล ความลงตัวตามสูตรเฉพาะของพาคามาร่า สำหรับแฟนๆ ช็อกโกแลตต้องไม่พลาดกับเมนู White Reindeer ช็อกโกแลตสูตรเข้มข้มผสมนมสดท็อปด้วยคาราเมลเข้มข้น หอมหวานกำลังดี และปิดท้ายที่เมนู A Christmas Prince ความหอมหวานของน้ำแอปเปิ้ลอาโอโมริและสตรอเบอร์รี่ เพิ่มความสดชื่นด้วยโทนิค น้ำมะนาว ท็อปด้วยโคลด์บริว และเลมอนเนดเจลลี่ ให้รสชาติเปรี้ยวหวานเข้าอย่างลงตัวแบบไม่เหมือนใครให้ได้ลิ้มลองความอร่อยตั้งแต่วันนี้ ถึง 20 มกราคม 2564

One Magic Christmas

Espresso on the Rock

Unicorn

สามารถใช้บริการ พาคามาร่า โมบายล์ แอปพลิเคชัน ได้แล้ววันนี้ทางระบบ iOS และภายใน 15 ธันวาคม ทางระบบ Android เพียงดาวน์โหลด และลงทะเบียน ก็สามารถสั่งกาแฟ Specialty ได้ง่ายๆ ผ่านสาขาที่ร่วมบริการกว่า 12 สาขา อาทิ สาขาอาคาร S&A Building สีลม, The Offices at Central world, Velaa Sindhorn Village, Fashion Island, SB @ CDC, ทองหล่อ ซอย 25 และอีกมากมาย สามารถติดตามข่าวสารของ “พาคามาร่า คอฟฟี่ โรสเตอร์” (Pacamara Coffee Roasters) ได้ทาง Official Instagram: @pacamara_th และ Facebook: pacamaracoffee

#PACAMARAEverydaySpecialty