ฟู้ดฮอลล์ พารากอน ปรับโฉมใหม่เป็น “กูร์เมต์ อีทส์”

ศูนย์รวมสุดยอดร้านสตรีทฟู้ดชื่อดังระดับตำนานใจกลางเมือง

พร้อมจัดเต็มความอร่อยจากร้านดัง ในบรรยากาศสุดคลาสสิค

ฟู้ดฮอลล์ พารากอน ปรับโฉมใหม่เป็น กูร์เมต์ อีทส์ (GOURMET EATS) ชวนสัมผัสความอร่อยเมนูเด็ดร้านดังระดับตำนานกว่า 60 ร้าน ในบรรยากาศเมืองเก่าสุดคลาสสิค พร้อมคัดสรรความอร่อยใหม่จากร้านดังมาเสิร์ฟแบบจัดเต็มแล้ววันนี้

สำหรับการปรับโฉมใหม่ครั้งนี้มาในคอนเซ็ปท์ A Heritage of Memories โดยปรับโฉมทั้งหมด 3 โซน ได้แก่ โซน กูร์เมต์ อีทส์ ฟู้ดคอร์ท (Gourmet Eats Food Court) ถือได้ว่าเป็นโซนไฮไลท์สำคัญ ที่มีการปรับโฉมใหม่ โดยดึงเอาเอกลักษณ์ของดีไซน์ตึกแถวย่านเมืองเก่า รวมถึงการนำสีสันและความสนุกสนานของสตรีทอาร์ตเข้ามาผสมผสาน กันอย่างลงตัว ทำให้ได้บรรยากาศเมืองเก่าสุดคลาสสิค

นอกจากนี้ภายในโซน กูร์เมต์ อีทส์ ฟู้ดคอร์ท ยังได้เพิ่มอีกหนึ่งไฮไลท์พิเศษที่เรียกว่า Pick of The Mount ซึ่งจะมีการหมุนเวียนเมนูเด็ดร้านดัง รวมถึงร้านที่กำลังอยู่ในกระแสมาให้บริการทุก ๆ 1 – 2 เดือน พร้อมกันนี้ยังได้คัดสรรร้านใหม่ ๆ มาเสริมทัพความอร่อยอีกมากมาย อาทิ ร้านหมูกรอบนายไซ(ร้านหมูกรอบเจ้าเก่าประชาชื่น), ร้านโกอ่างข้าวมันไก่ประตูน้ำ, ภัตตาคารเชียงการีลา, ครัวพรละมัย, ร้านเหลียง ไอติมกระทิสด สูตรมะพร้าวน้ำหอม, ร้านต้นผล อาหารเจยุคใหม่, ร้านเต้าหู้ทอดสวัสดี พร้อมด้วยร้านดังในตำนานที่มีอยู่เดิม อาทิ ผัดไทยทิพย์สมัย, นายอ้วนเย็นตาโฟบะเต็งเสาชิงช้า, ข้าวขาหมูเซนต์หลุยส์, รสดีเด็ด, ก๋วยเตี๋ยวไก่ยืนรอ, สว่างบะหมี่ก้ามปู, ผัดไทยอารีย์, เซ็งซิมอี๊, ขนมปังเจ้าอร่อยเด็ดเยาวราช และอีกมากมาย

โซน Take Home

เป็นโซนร้านค้าที่รวบรวมเมนูคาวหวานจากร้านดังมากมาย ให้ลูกค้าสามารถซื้อกลับไปทานที่บ้านได้ และครั้งแรกกับการขึ้นห้างฯ

ของสตรีทฟู้ด 3 ร้านดัง ได้แก่ ร้านราชาขนมโตเกียวเพชร (เจ้าเก่า) ที่เปิดขายมานานกว่า 48 ปี และเป็นเจ้าแรกที่มีไส้ให้เลือกมากกว่า 10 ไส้, ร้านชัยปลาหมึกย่าง มีจุดเด่นอยู่ที่น้ำจิ้มสูตรลับใช้มะนาวสด ไม่ใส่ผงชูรสและน้ำปลาเลย, น้ำเต้าหู (เยาวราช) น้ำเต้าหู้สูตรพิเศษที่ใส่ใจทุกขั้นตอนการทำ พร้อมกันนี้ยังมีร้านดัง อาทิ ธีรชัยไก่ย่างบางตาล, สุแม่ปิง เชียงใหม่, ราชา ซาลาเปา, ขนมสยาม ต้นตำรับ, ลุงเงิน กาแฟหม้อดิน, คุณดาวขนมเบื้องไทย, ร้านแดงแหนมเนือง และอีกมากมาย

และอีกหนึ่งโซนที่พลาดไม่ได้คือ Bakery Showcase ที่รวบรวมเค้กและเบอเกอรี่แบรนด์ดังมากมาย มาไว้ให้ได้เลือกสรรในทุกโอกาสพิเศษ อาทิ THE CATERING TABLE เค้กพรีเมี่ยมที่สามารถออกแบบได้ตามต้องการและผลิตวัตถุดิบจากธรรมชาติ 100%, BROWN JOURNEY คุกกี้ชิ้นใหญ่ หน้าแน่น รสชาติเข้มข้น, PARADAI ช็อคโกแล็ตโฮมเมดฝีมือคนไทย, CHIKALICIOUS เค้กครีมสด อบสดใหม่ทุกวัน, APRIL’S BAKERY พายโฮมเมดสูตรฮ่องกง, MADAME MARCO เค้กสไตล์ยุโรป, น้อย เบเกอรี่ ต้นตำรับเค้กฝอยทอง, SCOMA’S BAKERY AND MORE เค้กมะพร้าวอ่อนจากหาดใหญ่, SKINNYLICIOUS BY COFFEE BEANS BY DAO, CHEESECAKE HOUSE ร้านชีสเค้กแห่งแรกของไทย, INBAKE & PUMORI ร้านเค้กคุณภาพหลายหลายรสชาติ ฯลฯ

ร่วมลิ้มลองความอร่อยจากหลากหลายร้านดัง ในบรรยากาศการตกแต่งสไตล์เมืองเก่าสุดคลาสสิค ได้แล้ววันนี้ ที่ กูร์เมต์ อีทส์ พารากอน (GOURMET EATS) ศูนย์รวมสตรีทฟู้ดร้านดังใจกลางเมือง ชั้น G พารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์