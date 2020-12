JD CENTRAL สร้างปรากฏการณ์มหกรรมการช้อปปิ้งครั้งยิ่งใหญ่

ฉลองเปิดแคมเปญ “JD CENTRAL 12.12 BEST OF JOY, BEST OF THE YEAR ครั้งแรกกับการยกร้านค้าออนไลน์มาสู่ออฟไลน์ ยกทัพคนดังมาร่วมเสิร์ฟความบันเทิงเต็มรูปแบบ

เจดีเซ็นทรัล สร้างปรากฎการณ์การช้อปปิ้งครั้งยิ่งใหญ่ส่งท้ายปีกับ ฉลองเปิดแคมเปญJD CENTRAL 12.12 BEST OF JOY, BEST OF THE YEAR มหกรรมลดราคาที่ดีที่สุด ในราคาพิเศษที่สุด และยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา กับการแจกส่วนลดสินค้ากว่า 10,000 รายการ รวมมูลค่ากว่า 100 ล้านบาท ตั้งแต่วันนี้จนถึง 14 ธันวาคมนี้ อีกทั้งยังหยิบกลยุทธ์ O2O (Online to Offline) ที่ยกทัพสินค้ากว่า 30 แบรนด์ชั้นนำจากออนไลน์มาสู่ออฟไลน์ ให้ลูกค้าได้สัมผัส เลือกซื้อ และรับสินค้ากลับบ้านได้เลยในงาน “JD CENTRAL 12.12 BEST OF JOY, BEST OF THE YEAR” นำทีมประเดิมฉลองเปิดงานอย่างเป็นทางการ โดย “เจมส์ มาร์” นักแสดงศิลปินชื่อดัง อีกทั้งยังได้เพลิดเพลินไปกับความบันเทิงที่หลากหลายจากดารานักแสดงชั้นนำทั่วฟ้าเมืองไทยที่จะมาร่วมส่งความสุขอย่างไร้ขีดจำกัด เพื่อเป็นของขวัญที่ดีที่สุดให้ลูกค้า ตั้งแต่วันนี้ – 13 ธันวาคมนี้ ณ ลานด้านหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ สแควร์ ซี

นายวินเซนต์ หยาง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เจดีเซ็นทรัล (JD CENTRAL) ผู้นำด้านเทคโนโลยีอีคอมเมิร์ซและธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทย กล่าวว่า “ที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่า ลูกค้าให้ความไว้วางในเจดีเซ็นทรัลมากขึ้น เราจึงอยากส่งมอบความสุขที่ดีที่สุดให้ลูกค้า ด้วยดีลพิเศษในช่วงโค้งสุดท้ายของปีด้วยแคมเปญ 12.12 ภายใต้คอนเซ็ปต์ BEST OF JOY, BEST OF THE YEAR ซึ่งปีนี้เราจัดอย่างยิ่งใหญ่แบบที่ไม่เคยมีมาก่อน เพื่อสร้างประสบการณ์พิเศษในการช้อปปิ้งแบบไร้รอยต่อเป็นครั้งแรกกับกลยุทธ์ O2O หรือ Online to Offline โดยเรามุ่งขยายฐานลูกค้าในกลุ่มที่ชอบเดินจับจ่ายสินค้าตามห้างสรรพสินค้า โมเดิร์นเทรด และกลุ่มที่ยังต้องการเห็นสินค้าก่อนตัดสินใจซื้อ อีกทั้งเรายังเตรียมมอบความบันเทิงอย่างเต็มรูปแบบผ่านสื่อแมสอย่างโทรทัศน์ พร้อมดีลพิเศษที่ไม่เคยมีที่ไหนมาก่อน ซึ่งมหกรรมการช้อปปิ้งครั้งนี้ เจดีเซ็นทรัลได้เตรียมความพร้อมในเรื่องระบบโลจิสติกส์และการบริการลูกค้าอย่างเต็มที่ เพื่อจัดส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้าได้อย่างรวดเร็วที่สุด และอำนวยความสะดวกลูกค้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ”









ดีลดีที่สุดส่งท้ายปี JD CENTRAL 12.12 กับส่วนลดรวมกว่า 100 ล้านบาท

สำหรับแคมเปญ JD CENTRAL 12.12 BEST OF JOY, BEST OF THE YEAR นี้ เจดีเซ็นทรัลได้จัดส่งความสุขครั้งยิ่งใหญ่ด้วยการรวมโปรเด็ดจากแบรนด์ดังรวมกว่า 10,000 รายการ ด้วยส่วนลดสูงสุดกว่า 90% รวมมูลค่าส่วนลดกว่า 100 ล้านบาท โดยให้ลูกค้าได้อุ่นเครื่องช้อปกันมาตั้งแต่ต้นเดือนไปจนถึงวันที่ 11 ธค. นี้กับโปรโมชั่นแบบ Theme Day ที่จะสลับเปลี่ยนสินค้าไม่ซ้ำหมวดหมู่มาในข้อเสนอสุดพิเศษ และเริ่มดีลสุดร้อนแรงในช่วงระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม อันได้แก่

– ช้อปของดีราคาคุ้มค่า ด้วย Lowest Price สินค้าราคาดีทุกหมวดสินค้าทุกวันพร้อมคูปองส่วนลดเพิ่มเติมพร้อมกับ Best 2020 Collection ดีลสินค้าขายดีที่สุดตลอดปี และ Magical Joy of 12 พบกับ 12 ไอเทมราคาพิเศษสุดแห่งปีที่ไม่ซ้ำกันสักวัน

– ช้อปกันมันส์ยกแก๊ง กับ Share Buy ที่ชวนเพื่อนมาแชร์กันซื้อสินค้าราคาดีที่สุด, CHOP SHOP ชวนเพื่อนมาหั่นราคาสินค้าเริ่มต้นที่ 1 บาท หรือ Buy One Get One Free สินค้าพิเศษ ซื้อ 1 ชิ้นแถมอีก 1 ชิ้น

– ช้อปสุดมันส์ไม่มียั้ง กับ Mad Rush วันละ 2 รอบ ในช่วงเวลา 00.00-02.00 น. และช่วงเวลา 20.00-24.00 น. เฉพาะวันที่ 1 ธันวาคม และ 12-13 ธันวาคม เท่านั้น, Gifting Flash Sale วันละ 5 รอบ ราคาเริ่มต้นเพียง 12 บาท และ Super Flash Sales – Flash Sales วันละ 6 รอบ

– พิเศษ!! รับ JD POINTS CASHBACK คืนสูงสุด 100%

– สิทธิพิเศษสำหรับผู้ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ด ซื้อสินค้าครบ 5,500 บาทขึ้นไป รับส่วนลดเพิ่ม 5% สูงสุด 600 บาท หรือใช้จ่ายผ่าน Dolfin มากกว่า 3,500 บาท ขึ้นไป รับคูปองส่วนลดเพิ่ม 300 บาท และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย

ตบท้ายด้วยช่วง Clearance ระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม สำหรับช่วงเก็บตกสินค้า พบกับแบรนด์ชั้นนำที่ยกขบวนมามอบดีลพิเศษให้ได้ช้อปส่งท้ายปี อาทิ Phillips มอบส่วนลดเพิ่ม 65% พร้อมคูปองส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7,500 บาท Haier มอบส่วนลดสูงสุด 70% Huawei มอบส่วนลดเพิ่ม 80% และ Enfagrow มอบส่วนลดสูงสุด 50% และคูปองส่วนลดเพิ่มเติม 400 บาท

ภาพพิธีฉลองเปิดแคมเปญอย่างเป็นทางการท่ามกลางเหล่าผู้บริหารและพาร์ทเนอร์

สร้างประสบการณ์ออฟไลน์สู่ออนไลน์กับกลยุทธ์ O2O

เจดีเซ็นทรัลยังได้มอบประสบการณ์ช้อปที่เหนือกว่ากับการย่อร้านค้าออนไลน์มาสู่ออฟไลน์ แบบ O2O (Online to Offline) โดยผนึกกำลังกับพันธมิตรแบรนด์ชั้นนำกว่า 30 แบรนด์ อาทิ PHILIPS, LG, Huawei, HP, Haier, Vivo, Xiaomi, Foremost, Hygiene, Enfragrow A+ และอีกหลายแบรนด์ดัง ร่วมกันจัดกิจกรรมสุด JOY ขนความสนุกสุดน่ารัก พร้อมส่วนลดจากแบรนด์ที่ร่วมรายการโดยลดสูงสุดถึง 90% เปิด Experience Store ภายใต้ธีม JOY of the TOWN ให้ลูกค้าสามารถมาเลือกชม สัมผัส และช้อปหน้างาน รับของกลับได้เลย !!! หรือช้อปสินค้าผ่านแอปแล้วรอรับสินค้าในวันถัดไป ณ ลานด้านหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ สแควร์ ซี โดย Kick off งานตั้งแต่ 9 ธค. มีศิลปินเจมส์ มาร์ มาร่วมสร้างความบันเทิงให้กับนักช้อปที่มาช้อปในวันนี้ และ Experience Store จะเปิดจำหน่ายไปจนถึง 13 ธันวาคม โดยมีเหล่าศิลปินดารา หมุนเวียนกันมาสร้างสีสัน พร้อมกิจกรรมต่างๆ ให้ร่วมสนุก อาทิ โปรโมชั่นพิเศษ ซื้อสินค้าภายในงานครบ 1,212 บาท รับฟรีทันที ไอศกรีม JOY รสชาติสุดพิเศษจาก Guss Damn Good เป็นต้น

ลอเร็ตตา หวัง หัวหน้าฝ่ายปฎิบัติการทางการตลาด เจดีเซ็นทรัล, คุณปุณณภา ลิมป์ธารสกุล ผู้บริหารหน่วยธุรกิจ เจดีเซ็นทรัล มาร่วมฉลองเปิดแคมเปญ

มหกรรมการช้อปแบบ Shoppertainment เติมเต็มความบันเทิงทะลุมิติ

นอกจากการเปิด Experience Store ให้คนได้มาเดินช้อปสินค้าราคาดีรับสิ้นปีแล้ว เจดีเซ็นทรัลยังผสมผสานกลยุทธ์ shoppertainment ที่สร้างความบันเทิงให้กับลูกค้า ควบคู่ไปกับการจับจ่ายสินค้า ไม่ว่าจะเป็นการจัดมินิคอนเสิร์ตตลอด 5 วันที่เปิด Experience Store รวมถึงการ Live สดตรงจากงานผ่านดารานักแสดง นำโดย มิ้นต์ ชาลิดา ที่จะมามอบความสุขพร้อมชวนช้อปกันอย่างเต็มอิ่ม อีกทั้งยังมีศิลปินดารามาร่วมกันสร้างสีสันส่งท้ายปีในงานนี้ อาทิ 9 ธค. พบกับเจมส์ มาร์ 10 ธค. พบกับแกรนด์ เดอะ สตาร์ 12 ธค. พบกับมิ้นต์ ชาลิดา เป็นต้น

กิจกรรมการกุศลตู้เกมคีบตุ๊กตาสุดหรรษา

และปิดท้ายความสนุกที่มากกว่าการช้อปปิ้ง แต่ยังได้ร่วมกิจกรรมการกุศลแบบสนุกสนานเพลิดเพลินกับเกมตู้คีบตุ๊กตา ที่รายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่าย จะนำไปซื้อของขวัญมอบให้กับน้องๆ ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ กับโครงการ MILLION GIFTS MILLION SMILE 2020 ของขวัญจากใจ เพื่อรอยยิ้ม ความหวัง และกำลังใจ

และนับเป็นครั้งแรก!! ที่เจดีเซ็นทรัลได้จัดทำคอนเทนต์สุดพิเศษ “JD CENTRAL 12.12 TV SHOW– BEST OF JOY BEST OF THE YEAR” เพื่อร่วมกันนับถอยหลังเข้าสู่เทศกาลช้อปปิ้ง 12.12 ในคืนวันที่ 11 ธ.ค. 63 ตั้งแต่ช่วงเวลา 22.55 น. – 00.30 น. ถ่ายทอดผ่านไทยทีวีสีช่อง 3 ที่จะนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาที่ดีที่สุด พร้อมแจกดีลที่ดีที่สุดให้ได้ช้อปส่งท้ายปี พบกับโชว์พิเศษสุดตระการตาจากแบรนด์และศิลปินดารานักแสดง นำโดย “เจมส์ มาร์ และมิ้นต์ ชาลิดา” ร่วมด้วย บัว-นลินทิพย์, แชมป์- ชนาธิป, มีน-พีรวิชญ์, ดีเจเชาเชา, ดีเจบุคโก๊ะ และศิลปินดาราอีกเพียบ ที่จะมามอบความสนุกสนาน เพื่อสร้างประสบการณ์ความบันเทิงควบคู่ไปกับการช้อปปิ้งแบบเต็มพิกัดให้เหล่านักช้อป

“เราจัดงาน JD CENTRAL 12.12 ให้เป็นมหกรรมการลดราคาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา เพื่อให้ลูกค้าได้สัมผัสประสบการณ์ และรับสิทธิประโยชน์มากมายจากการช้อปปิ้งออนไลน์ อีกทั้งยังเป็นการสร้าง Engagement กับลูกค้า และสร้างการรับรู้ในวงกว้างเกี่ยวกับแบรนด์เจดีเซ็นทรัล รวมจนถึงตอกย้ำความเป็นอีคอมเมิร์ซแพลทฟอร์มที่ได้รับความไว้วางใจสูงสุด” นายวินเซนต์ กล่าวปิดท้าย

เจดีเซ็นทรัลยังคงมุ่งมั่นที่จะจำหน่ายสินค้าดีมีคุณภาพ รับประกันแบรนด์แท้ 100% การันตี ความมั่นใจ พร้อมแคมเปญดีๆ อีกมากมาย หากพบของปลอมชดเชย 3 เท่า คลิกเพื่อช้อปปิ้ง สินค้าคุณภาพดีได้ที่ www.jd.co.th หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน JD CENTRAL ได้บน AppStore และ PlayStore หรือติดตามผ่านทาง Facebook: JD CENTRAL

