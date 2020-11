ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ รีสอร์ท ฉลองครบรอบ 15 ปี พร้อมเปิดตัว Castle of Magical Dreams

ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ รีสอร์ท ได้ประกาศเปิดตัว “คาสเซิล ออฟ เมจิคอล ดรีมส์” (Castle of Magical Dreams) อย่างเป็นทางการ พร้อมกับเทศกาล “A Disney Christmas” เพื่อฉลองครบรอบ 15 ปีของสวนสนุก

การฉลองครบรอบ 15 ปีที่รอคอย และ Castle of Magical Dreams



เมื่อก้าวเข้าสู่โลกแห่งเวทมนตร์ของฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ รีสอร์ท ผู้คนต่างตกอยู่ในมนตร์สะกดของการตกแต่งที่ประดับประดาได้อย่างสวยงาม รับกับเทศกาลการฉลอง 15 ปี พร้อมท่วงทำนองของเพลงที่บรรเลงภายในสวนสนุก ภายใต้ชื่อ “Love the Memory” ที่มอบความรู้สึกตื่นเต้น สนุกสนานรื่นเริงไปทั่วทั้งบริเวณหน้าปราสาท ซึ่งบริเวณแห่งนี้ได้ถูกกำหนดให้เป็นเวทีสำหรับช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองสุดพิเศษ จัดโดย Stephanie Young กรรมการผู้จัดการฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ รีสอร์ท ผู้ประกาศเปิดฤดูกาลแห่งการเฉลิมฉลองครบรอบ 15 ปี และเปิดตัว Castle of Magical Dreams อย่างเป็นทางการ “ปราสาทแห่งใหม่ที่งดงามนี้ เป็นสัญลักษณ์ที่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งในการฉลองความสำเร็จของเรา ตลอด 15 ปีที่ผ่านมาเราได้ช่วยกันสร้างความทรงจำ เนรมิตทุกความฝัน และแบ่งปันรอยยิ้มร่วมกับแขกและแคสเมมเบอร์ทุกคนมาโดยตลอด” Stephanie Young กล่าว

ความฝันที่เติมเต็มด้วย Castle of Magical Dreams



ด้วยแรงบันดาลใจจากผู้กล้าที่จะฝันและศรัทธา Castle of Magical Dreams แห่งใหม่นี้ได้กลายเป็นจุดศูนย์กลางของฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ รีสอร์ท ที่ได้รับการรังสรรค์เพื่อเป็นสัญลักษณ์อันเปล่งประกายและแสดงถึงความกล้าหาญ ความหวัง และทุกความเป็นไปได้ การออกแบบปราสาทได้รับแรงบันดาลใจจาก 13 เรื่องราวของเหล่าเจ้าหญิงดิสนีย์ โดยการดึงเอาเรื่องราว ลักษณะนิสัยและวัฒนธรรมของเจ้าหญิงแต่ละคนมาตีความ ผ่านเฉดสีและรูปแบบสัญลักษณ์ต่างๆ ที่หลากหลาย เพื่อถ่ายทอดออกมาเป็นปราสาทแห่งใหม่นี้

ร่วมสัมผัสประสบการณ์ใหม่ที่รอคอยแขกทุกท่านอยู่ภายในปราสาท ตั้งแต่การพบปะพูดคุยกับเหล่าเจ้าหญิงดิสนีย์คนโปรด ณ “โถงรับรองหลวง” ที่ภายในตกแต่งไว้อย่างประณีตงดงาม ผ่านงานแกะสลักอันวิจิตรตระการตา รวมไปถึงการตกแต่งด้วยรูปปั้นของเจ้าหญิงอันที่เป็นรักของทุกคน มากไปกว่านั้นแขกทุกท่านยังสามารถเยี่ยมชม “ขุมทรัพย์มหัศจรรย์” ร้านเครื่องประดับสุดหรูภายใต้แบรนด์ Chow Tai Fook ซึ่งรายล้อมไปด้วยเครื่องประดับและผลงานอันเลอค่ามากมาย รังสรรค์โดยช่างฝีมือของแบรนด์ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นช่างฝีมือของอาณาจักรดิสนีย์อีกด้วย

ในประวัติศาสตร์ของดิสนีย์ ไม่เคยมีปราสาทแห่งใดที่ได้รับการปรับโฉมใหม่อย่างยิ่งใหญ่เช่นนี้มาก่อน และถึงเวลาแล้วที่แขกทุกท่านจะได้สัมผัสมนตร์เสน่ห์และความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันเป็นสัญลักษณ์ของดิสนีย์แลนด์ เพื่อค้นหาเบื้องหลังของเวทมนตร์ได้อย่างเพลิดเพลินใจ

ทั้งนี้ แขกทุกท่านสามารถพบกับเรื่องราวเบื้องหลังของปราสาทแห่งใหม่ ผ่านนิทรรศการ “รังสรรค์โลกแห่งความฝัน: เวทมนตร์เบื้องหลังปราสาทดิสนีย์” ที่จัดขึ้นเพื่อนำเสนอขั้นตอนการแปลงโฉมปราสาทแห่งใหม่นี้โดยทีมงานของ Walt Disney Imagineering และ Walt Disney Animation Studios รวมไปถึงการนำเสนอพื้นที่จัดแสดงโชว์สุดพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นโชว์ช่วงกลางวันหรือกลางคืน ที่เป็นไฮไลท์ที่แขกทุกท่านล้วนต่างตั้งหน้าตั้งตารอคอย

นอกจากนี้ แขกทุกท่านยังสามารถเพลิดเพลินในภวังค์แห่งเวทมนตร์ จากทัวร์ชม Castle of Magical Dreams ครั้งแรกที่ไม่เคยมีที่ไหนมาก่อน ซึ่งนำเสนอมุมมองใหม่ในการเยี่ยมชมปราสาทสุดอลังการนี้ ระหว่างเข้าชมทัวร์ แขกทุกท่านจะได้เยี่ยมชมจุดต่างๆ ถึง 8 จุด เพื่อเรียนรู้และฟังข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบปราสาทในทุกๆ รายละเอียด รวมไปถึงเบื้องหลังความเป็นมาของเจ้าหญิงดิสนีย์ที่ถูกหยิบเอาเรื่องราวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ความเป็นมา งานอดิเรก หรือแม้กระทั่งถิ่นกำเนิด โดยแขกทุกท่านจะสามารถรับฟังคำบรรยายผ่านโทรศัพท์มือถือ และหูฟังของตนเอง ให้เสียงบรรยายโดยนักแสดงหญิง คาเรน่า หล่ำ

ปาร์ตี้เวทมนตร์สุดมันส์ครั้งที่ 15!



มิกกี้เมาส์ได้รวบรวมเหล่ามิตรสหายเพื่อมอบของขวัญสุดพิเศษให้กับแขกที่มาเยือนนั่นคือ “งานฉลองครบรอบ 15 ปีมิกกี้และผองเพื่อน!” ที่จะมาปรากฏตัวในชุดฉลองครบรอบ 15 ปีสีสันสดใสพร้อมกับเหล่าเจ้าหญิงดิสนีย์ บนถนน Main Street เพื่อพบปะแขกทุกท่าน โดยเหล่าผองเพื่อนดิสนีย์จะปรากฏตัวรอบๆ สวนสนุกเพื่อถ่ายเซลฟี่กับแขกที่มาเยือน มากไปกว่านั้นเพื่อเป็นการระลึกถึงช่วงเวลาพิเศษนี้ แขกที่มาสวนสนุกจะได้รับบัตรเข้าสวนสนุกและเข็มกลัดในลวดลายสุดพิเศษเฉพาะในช่วงของการเฉลิมฉลองครบรอบ 15 ปีนี้ (ของที่ระลึกมีจำนวนจำกัด) และยังสามารถเรียนรู้วิธีวาด Castle of Magical Dreams ได้ที่ Animation Academy อีกด้วย

สนุกยิ่งกว่ากับการฉลองสองต่อ



การกลับมาอีกครั้งของ“ Mickey and Friends Christmastime Ball” ซึ่งเป็นครั้งแรกที่จะจัดแสดงบริเวณหน้า Castle of Magical Dreams!

แฟน ๆ ของ Duffy & Friends ต่างตื่นเต้นที่จะได้ต้อนรับ ‘Olu Mel ผู้น่ารักที่จะมาร่วมฉลองเทศกาลแห่งความสุขนี้กับทุกคน เต่าที่แสนอบอุ่นที่ดัฟฟี่ได้รู้จักขณะล่องเรือผ่านหมู่เกาะฮาวาย จะโชว์ฝีมือการเล่นอูคูเลเล่ เพื่อบรรเลงพลงแห่งความสุขและสร้างความเพลิดเพลินให้กับทุกคน โดยดัฟฟี่และผองเพื่อนจะมาปรากฏตัวในชุดประจำฤดูกาลอีกด้วย

ในฤดูกาลแสนวิเศษนี้ ซานต้ากูฟฟี่ และ ซานต้าสติทซ์ ต่างตื่นเต้นที่จะได้ถ่ายภาพเซลฟี่ร่วมกับแขกทุกท่านที่ Mickey’s Philharmagic และ Comet Cafe นอกจากนี้แขกทุกท่านยังสามารถซื้อโปสการ์ดการกุศล Holiday Wishes สองชุดก่อนส่งทางไปรษณีย์ได้ที่ตู้ไปรษณีย์ Holiday Wishes ที่ตั้งอยู่บริเวณ City Hall โดยรายได้ทั้งหมดจะนำไปมอบให้ Operation Santa Claus เพื่อส่งต่อความสุขต่อไป

ของที่ระลึกสุดพิเศษในเทศกาลครบรอบ 15 ปี



ของที่ระลึกมากมายในเทศกาลสุดพิเศษของการฉลองครบรอบ 15 ปีนี้ พร้อมให้ทุกคนได้เลือกสรร ด้วยสินค้ามากกว่า 200 รายการ ได้แก่ Grand Celebrations, Crystal Dreams และ Black & Gold Series นอกจากนี้ยังมีสินค้าจากแบรนด์ที่เข้าร่วมการเฉลิมฉลองโอกาสพิเศษนี้ด้วย อาทิ แก้วน้ำและกระเป๋าผ้าจากสตาร์บัคส์ เครื่องประดับจากแพนดอร่า และนาฬิการุ่นลิมิเต็ดจากซิติเซ็น

ลิ้มรสความปรารถนาที่กลายเป็นจริง!



ร้านอาหารที่ได้รับการคัดสรรมากมาย พร้อมนำเสนอประสบการณ์การรับประทานอาหารภายใต้คอนเซปต์การเฉลิมฉลองครบรอบ 15 ปี โดยการตกแต่งตามธีมและของที่ระลึกต่างๆ อาทิ กระติกน้ำชิพแอนด์เดล ดัฟฟี่และเชลลีเมย์ ถังป๊อปคอร์นมิกกี้และมินนี่ ลูกโป่ง ไอศกรีมรูปทรง Castle of Magical Dreams และวาฟเฟิลมิกกี้ นอกจากนี้ แขกทุกท่านยังสามารถเพลิดเพลินกับบริการซอฟต์เสิร์ฟพร้อมรสชาติตามฤดูกาลที่ Midtown Delights รวมถึงอาหารที่ได้รับรางวัลประจำเทศกาลที่ห้องอาหารของโรงแรม

เข้าพักที่โรงแรมของเรา พร้อมฉลองครบรอบ 15 ปี



หากต้องการดำดิ่งสู่การเดินทางที่แสนมหัศจรรย์อย่างแท้จริง ขอเชิญแขกทุกท่านเข้าพักในโรงแรมของฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ รีสอร์ท ที่เต็มไปด้วยมนตร์สะกดแห่งการเฉลิมฉลอง! ผู้ที่จองห้องพักประเภทดีลักซ์ขึ้นไปสามารถรอรับกล่องสุดพิเศษที่มาพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก และรองเท้าแตะในโอกาสครบรอบ 15 ปี เพื่อมอบประสบการณ์การพักผ่อนอย่างมีระดับ มากไปกว่านั้นยังมีกิจกรรมแจกของรางวัลตามธีมต่างๆ ทุกวัน เช่น แม็กเน็ตและโปสการ์ดสำหรับแขกที่เข้าร่วมคลาสงานฝีมือทำกระเป๋าใส่บัตรและถุงผ้า DIY รวมถึงกิจกรรมศิลปะและงานฝีมืออื่นๆ ในโอกาสครบรอบ 15 ปีและเทศกาลคริสต์มาส

นักท่องเที่ยวจากประเทศไทยสามารถเพลิดเพลินกับข้อเสนอสุดพิเศษของโรงแรมในช่วง Black Friday ภายในระยะเวลาจำกัด โดยมีความยืดหยุ่นเป็นพิเศษตั้งแต่วันนี้ถึง 4 ธันวาคม 2563 ผู้เข้าพักสามารถรับส่วนลดได้ถึง 45% ในห้องมาตรฐานและห้องวิวทะเลสำหรับการเข้าพัก 2 คืนขึ้นไปที่ HongKong Disneyland Hotel หรือ Disney Explorers Lodge โดยมีช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม ถึง 29 กันยายน 2564 แขกทุกท่านสามารถจองห้องพักผ่านเว็บไซต์ของ HKDL, Booking.com, Expedia และ Hotels.com และเพลิดเพลินไปกับประสบการณ์การจองที่ง่ายดายและสามารถแก้ไขหรือยกเลิกได้อย่างน้อย 7 วันก่อนวันเช็คอิน

เป็นเวลา 15 ปีแล้วที่ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ได้ร่วมเป็นสถานที่ที่เนรมิตทุกความฝันให้กลายเป็นจริง และยังคงมุ่งมั่นที่จะเติมเต็มทุกความฝันไปอีกเรื่อยๆ ในอนาคต “ตลอดการเฉลิมฉลองครบรอบ 15 ปี ทุกคนจะได้สัมผัสเวทมนตร์แห่งความมหัศจรรย์ที่พิเศษและไม่เหมือนใครทั่วทั้งรีสอร์ท ซึ่งนั่นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของเวทมนตร์เท่านั้น หลังจากนี้เรายังมีการแสดงใหม่อีก 2 รายการที่จะเปิดตัวในอนาคตอันใกล้นี้ เพื่อรังสรรค์ความมหัศจรรย์ให้ทวีคูณยิ่งขึ้น เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ต้อนรับแขกคนพิเศษของเราที่นี่ เพื่อร่วมผจญภัยและสัมผัสประสบการณ์สุดแสนวิเศษนี้ไปพร้อมๆ กัน” Stephanie Young กล่าวเสริม

ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ขอความร่วมมือให้แขกทุกท่าน เข้าใจและปฏิบัติตามมาตรการเพิ่มความปลอดภัยใน ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ ดังนี้:

1) ซื้อบัตรเข้าชมสวนสนุกล่วงหน้า 7 วัน ผ่านทางเว็บไซต์ของฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ โดยสมาชิก Magic Access จะต้องทำการจองบัตรเข้าชมสวนสนุกล่วงหน้าเช่นกัน แต่สามารถเพลิดเพลินกับสิทธิประโยชน์ในการจองล่วงหน้าได้มากถึง 8 วัน

2) ตอบแบบประเมินสุขภาพ ในขั้นตอนการจองบัตรฮ่องกงดิสนีย์แลนด์

3) ผ่านขั้นตอนการคัดกรอง โดยการวัดอุณหภูมิก่อนเข้าสวนสนุก และไม่อนุญาตให้แขกที่มีอุณหภูมิสูงเกินกำหนดเข้าสวนสนุก

4) สวมหน้ากากอนามัย และรักษาระยะห่างตลอดเวลาที่อยู่ในสวนสนุก ยกเว้นเมื่อเวลารับประทานอาหารและเครื่องดื่มในบริเวณที่อนุญาต

มาตรการด้านสุขภาพและความปลอดภัยเหล่านี้จะได้รับการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์และความจำเป็น