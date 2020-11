ไฮเนเก้น เปิดแผนการตลาดโค้งสุดท้ายของปี ส่ง “ไฮเนเก้น เฟสทีฟ แคมเปญ 2020” แคมเปญสุดยิ่งใหญ่ต่อยอดแนวคิดโกลบอล “Because you’re one in a billion” ชิงพื้นที่การสื่อสารการตลาด หวังขยายกลุ่มเป้าหมายต่อยอดตราสินค้าในใจผู้บริโภค

ไฮเนเก้น แบรนด์เครื่องดื่มระดับโลกพร้อมตอกย้ำการเป็นผู้นำในตลาดเบียร์พรีเมียม เตรียมส่งกิจกรรม ทางการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing) สุดยิ่งใหญ่ ยกระดับการสังสรรค์ช่วงเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลองให้พิเศษกว่าที่เคย พร้อมสร้างจุดเด่นแบบไม่เหมือนใคร ต่อยอดแนวคิดโกลบอล “Because you’re one in a billion” เดินหน้ารุกตลาดเบียร์โค้งสุดท้ายของปี เพื่อชิงพื้นที่ การสื่อสารการตลาดในการสร้างประสบการณที่แตกต่างให้ผู้บริโภค หวังขยายกลุ่มเป้าหมายที่เพิ่มขึ้นพร้อมต่อยอดตราสินค้าให้คงอยู่ในใจผู้บริโภคคนรุ่นใหม่ เปิด ไฮเนเก้น เฟสทีฟ แคมเปญ 2020 (Heineken® Festive Campaign 2020) ที่รวมเอากลยุทธ์การตลาดมาสร้างสีสันความสนุกภายใต้แนวคิด ที่สร้างสรรค์กระตุ้นความตื่นเต้นที่ไม่ซ้ำใครให้กับผู้บริโภค อาทิ Heineken® Festive Edition 2020 “Because you’re one in a billion” กับฉลากลายแพทเทิร์นพิเศษสุดแปลกตาของไฮเนเก้นที่มีกว่า 30 ลายมาเติมสีสันความสนุกให้กับผู้บริโภคและนักสะสมช่วงเฟสทีฟ, Heineken® “One in a Billion” Instagram Filter หนึ่งในความพิเศษในดิจิทัลไอเทมที่สร้างสีสันให้กับคนรุ่นใหม่ด้วยดีไซน์ที่ล้อไปกับแนวคิด Because you’re one in a billionในช่วงเทศกาลนี้, Wrapping Studio จุดห่อของขวัญลายพิเศษแบบไม่เหมือนใครที่มีให้เลือกกว่า 10 ลาย, และ Heineken® Star Celebration 2020 พื้นที่แห่งการเฉลิมฉลองของแบรนด์ไฮเนเก้น โดยนำเอาแพทเทิร์นสุดพิเศษเฉพาะช่วงเฟสทีฟนี้มาสร้างสรรค์อย่างแปลกตาพร้อมคำนึงถึงหลัก Social Distancing

นายธีรภัทร พงศ์เมธี ผู้จัดการฝ่ายการตลาดผลิตภัณฑ์ไฮเนเก้น กล่าวว่า “กลยุทธ์การตลาดของแบรนด์ไฮเนเก้น เรายังคงชูเอาช่วงเทศกาล (Seasonal Marketing) มาเป็นส่วนหนึ่งในการทำกลยุทธ์เพื่อเชื่อมโยง แบรนด์กับผู้บริโภคผ่านแนวคิดที่ทางโกลบอลใช้ในการสื่อสารในช่วง ไตรมาส 4 หรือ Festive 2020 นี้ โดยปีนี้แนวคิด Because you’re one in a billion ได้ถูกนำมาใช้ในประเทศไทยสำหรับการทำการสื่อสารการตลาดในช่วงไตรมาสสุดท้ายนี้ เพราะเราเชื่อว่าทุกคนล้วนมีความพิเศษในตัวเอง และช่วงเทศกาลของการเฉลิมฉลองนี้ เราต้องนำความพิเศษนั้นส่งต่อไปยังกลุ่มผู้บริโภคเพื่อ ‘ยกระดับ’ ประสบการณ์ให้กับผู้บริโภคเพื่อสร้างความจดจำในแบรนด์และตอกย้ำตำแหน่งผู้นำในกลุ่มตลาดเบียร์พรีเมียมให้กับผู้บริโภคนักดื่มคนไทย”

โดยแคมเปญ Heineken® Festive Campaign 2020 เป็นการนำเสนอความพิเศษที่แตกต่างด้วยองค์ประกอบของการสื่อสารการตลาดที่จะสร้างเส้นทางของประสบการณ์เพื่อเชื่อมโยงไปให้กับกลุ่มผู้บริโภคใด้เข้าใจใน จุดมุ่งหมายของแบรนด์ (Brand Purpose) กับภาพรวมของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing) ในทุกจุดที่จะทำให้กลุ่มผู้บริโภคได้มีส่วนร่วมในประสบการณ์ที่จะเป็นการสร้างความพิเศษและ มอบความสุขแบบไม่เหมือนใคร

ไฮเนเก้นฉลากลายเฟสทีฟ อิดิชั่น 2020 ( Heineken® Festive Edition 2020) กว่า30 ลาย ภายใต้แนวคิด “ Because you’re one in a billion” ที่สะท้อนความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแบรนด์ ไฮเนเก้นแบบแตกต่างกว่าเดิม โดยดึงเอาอัตลักษณ์ของแบรนด์ ไฮเนเก้น มาจับวางออกแบบให้ทันสมัยเป็นดีไซน์บนฉลากของผลิตภัณฑ์ที่มีไม่ซ้ำกันกว่า 30 ลายทั้งรูปแบบขวด และกระป๋อง ตอบโจทย์ในความพิเศษสร้างสีสันให้กับนักดื่มและนักสะสมตัวยงของ แบรนด์ไฮเนเก้นในช่วงเทศกาลแห่งความสุขและการเฉลิมฉลองนี้ โดยฉลากลายใหม่นี้เริ่มวางจำหน่ายแล้วในทั้งใน Modern trade และ on-premise ตั้งแต่เดือนต้นพฤศจิกายนที่ผ่านมา

ไฮเนเก้น วัน อิน อะ บิลเลี่ยน อินสตาแกรม ฟิลเตอร์ (Heineken® One in a Billion Instagram Filter) เพิ่มสีสันความสนุกบนโลกออนไลน์ พร้อมดึงความสนใจจากกลุ่มเป้าหมายคนรุ่นใหม่ ด้วยการออกแบบฟิลเตอร์สุดเก๋บนแอปพลิเคชั่น ในอินสตาแกรมสตอรี่ที่เปิดให้ทุกคนสามารถเซฟไปเล่นกับเพื่อนได้ อีกทั้งยังช่วยสร้าง User-Generated Content จากกลุ่มเป้าหมายที่มากขึ้นและเป็นอีกหนึ่งสีสันให้กับผู้บริโภคในช่วงเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลองนี้

แรปปิ้ง สตูดิโอ (Wrapping Studio) สตูดิโอจุดห่อของขวัญสุดพิเศษที่ตั้งขึ้น ณ ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ เพื่อเป็นการมอบความสุขในเทศกาลของการเฉลิมฉลองผ่านการห่อของขวัญแบบพิเศษด้วยเทคนิคสูญญากาศสุดล้ำ ที่มาพร้อมกับลายแพทเทิร์นแบบไม่ซ้ำใครของไฮเนเก้นกว่า 10 ลายที่ออกแบบมาโดยเฉพาะช่วงเฟสทีฟนี้เท่านั้น โดยไฮเนเก้นหวังเป็นการมอบประสบการณ์ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคผ่านเทศกาลช่วงปลายปี และตั้งเป้าหมายที่ 10,000 ชิ้นตลอดกิจกรรมตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป จนถึงสิ้นเดือนธันวาคม ในเงื่อนไขของการซื้อของในมูลค่า 1,000 บาท (รวมบิลได้) ต่อการห่อของ 1 ชิ้น ทั้งในศูนย์การค้า ดิเอ็มโพเรี่ยม และ เอ็มควอเทียร์

ไฮเนเก้น สตาร์ เซเลเบรชั่น 2020 (Heineken® Star Celebration 2020) อีกหนึ่งไฮไลท์กับสถานที่แฮงก์เอาท์สุดคูล พื้นที่ของการเฉลิมฉลองและสังสรรค์กลางเมืองในบรรยากาศที่แตกต่างไม่เหมือนใคร ด้วยรูปแบบของเลเอ้าท์พื้นที่ที่ไม่แออัดของศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ ทำให้มีทั้งโซนนั่งกิน-ดื่มและโซนชิลล์ให้กลุ่มผู้บริโภคได้เลือกตามความชอบ พร้อมขับกล่อมด้วยดนตรีตลอดทุกค่ำคืนที่คงสไตล์เอกลักษณ์ความเป็นไฮเนเก้นแบบเฉพาะตัว นอกจากนี้ยังมี Heineken® Festive Merchandise ที่ส่งตรงจากอัมสเตอร์ดัมให้ได้ช้อปกันเช่นเคย ซึ่งในปีนี้ไฮเนเก้นเรายังเน้นการตกแต่งพื้นที่ให้เหมาะสมกับยุคนิว นอร์มอล (New Normal) และยังคงเน้นย้ำพร้อมให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในการเว้นระยะห่างทางสังคมด้วยเช่นกัน





“เราตั้งเป้าของแคมเปญ Heineken® Festive 2020 ไว้ในหลายมิติ ตั้งแต่ด้านการรับรู้ของแบรนด์ (Brand Awareness) คุณค่าตราสินค้า (Brand Value) ด้วยการใช้แผนการสื่อสารทางการตลาดแบบ Seasonal Marketing ที่จะดึงเอาการรับรู้ของการสื่อสารการตลาดที่เราทำไปนั้น กลับมาที่แบรนด์ (Call to Action) เป็นการทำการตลาดเชิงรุกช่วงไตรมาตร 4 เพื่อสอดรับกับพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ในช่วงเทศกาล ตอบรับผู้บริโภคทั้งออนไลน์ และออฟไลน์ โดยเราเชื่อมั่นว่ากลยุทธ์ที่เราใช้ในแคมเปญนี้จะเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคอย่างน้อย 12 ล้านคน ช่วยกระตุ้นยอดขายในไตรมาศที่ 4 ปลุกการซื้อระยะสั้นในช่วงเทศกาล คงส่วนแบ่งในตลาดเบียร์พรีเมียม 91% ครองตำแหน่งผู้นำในการเป็น Premium ทั้งในเรื่องของคุณค่าตราสินค้า แบรนด์ที่มีความแตกต่าง และมีความหมายในใจผู้บริโภค

“ทั้งนี้ในฐานะแบรนด์ผู้นำด้านนวัตกรรมและคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม เราให้ความสำคัญของวิถีการดำเนินชีวิตแบบใหม่ (New Normal) เพื่อปรับให้เข้ากับสถานการณ์ของกลุ่มผู้บริโภคและการทำตลาดในเมืองไทยด้วยเช่นกัน ซึ่งกลยุทธ์และแคมเปญที่เราคิดมานั้นจะต้องสอดคล้องกับแนวทางของโกลบอลซึ่งจะเน้นย้ำในเรื่องการให้ความสำคัญกับการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) มาโดยตลอด แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องงดพบปะผู้คน แต่ทุกคนจะต้องรู้จักสังสรรค์กันอย่างมีความรับผิดชอบต่อตัวเอง สังคมและคนรอบข้างด้วย โดยทุกกิจกรรมของเราเองก็จะมาตรฐานความปลอดภัยทุกอย่างแบบเคร่งครัด และหวังว่าทุกคนจะให้ความร่วมมืออย่างมีความรับผิดชอบเพื่อการสังสรรค์กันอย่างมีความสุขในเทศกาลนี้ครับ”นายธีรภัทรกล่าวปิดท้าย

เริ่มต้นเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลองที่กำลังจะมาถึงกับความพิเศษที่แตกต่างของการยกระดับประสบการณ์ให้ผู้บริโภคแบบไม่ซ้ำใคร พร้อมตอกย้ำความเป็นผู้นำของตลาดเบียร์พรีเมียมในประเทศไทยด้วยด้วยแคมเปญ Heineken® Festive campaign 2020

ติดตามกิจกรรมความเคลื่อนไหวทางการตลาดของแบรนด์ไฮเนเก้นและรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ทาง http://www.facebook.com/Heineken และ Instagram @heineken_th