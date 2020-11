คาเนโบจัดงาน “KANEBO LIFE INTELLIGENCE”

เปิดตัวผลิตภัณฑ์บำรุงผิวใหม่ “KANEBO ON. & IN. SKINCARE”

บริษัท คาเนโบ คอสเมติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดงาน “KANEBO LIFE INTELLIGENCE” แรงบันดาลใจจากความชาญฉลาดของสิ่งมีชีวิต สู่ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวรูปแบบใหม่ KANEBO I HOPE Unity System “ON. & IN.” การปรนนิบัติผิวเพียง 2 ขั้นตอนเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด พร้อมการปรับโฉมทั้งผลิตภัณฑ์และเคาน์เตอร์ครั้งสำคัญของคาเนโบ โดยมี มร. มาซาทากะ อิมูระ ผู้อำนวยการ เอเชียกรุ๊ป บริษัท คาเนโบ คอสเมติกส์ อิงค์ ประเทศญี่ปุ่น ให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติจากหลากหลายวงการ ณ ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน

ภายในงานเปิดโอกาสให้แขกที่มาร่วมงานได้ตรวจเช็กสภาพผิวหน้า พร้อมสัมผัสผลิตภัณฑ์บำรุงผิวใหม่ KANEBO ON. & IN. SKINCARE ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากแนวคิดและเทคโนโลยีของสกินแคร์ ด้วยระบบการเลียนแบบกลไกตามธรรมชาติของชั้นผิวที่มีการปรับตัวในสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุด พร้อมเปลี่ยนแนวคิดการปรนนิบัติผิวเพียงสองขั้นตอนง่าย ๆ ที่เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพและเพียงพอต่อชีวิตประจำวัน ประกอบด้วย KANEBO ON SKIN ESSENCE เอสเซนส์บำรุงผิวชั้นนอก ช่วยเติมเต็มและรักษาความชุ่มชื้น เพื่อผิวที่เนียนนุ่มยืดหยุ่น และ KANEBO CREAM IN DAY สำหรับกลางวัน หรือ KANEBO CREAM IN NIGHT สำหรับกลางคืน ครีมสูตรพิเศษที่ได้รับแรงบันดาลใจจากไขมันที่ห่อหุ้มผิวบอบบางของทารกแรกเกิด ช่วยให้ผิวชุ่มชื้นยาวนาน พร้อมรับวันใหม่ที่สดใส

นอกจากนี้ คาเนโบยังเติมเต็มความงดงามด้วย KANEBO AUTUMN 2020 MAKEUP COLLECTION ที่มาพร้อมทั้งเบสเมคอัพ ไอเท็มที่สามารถควบคุมสีผิว เพื่อความงดงามอย่างอิสระ และเมคอัพสีสันใหม่ที่จะปลดปล่อยพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ โดยมี KANEBO MOISTURE ROUGE NEO ลิปสติกอัจฉริยะที่ให้การบำรุงด้วยเนื้อสีเข้มข้น เป็นไอเท็มชูโรงให้แขกผู้มีเกียรติได้เลือกสัมผัส 12 สีที่แตกต่าง ภายใต้เคาน์เตอร์คาเนโบคอนเซ็ปต์ใหม่แห่งแรกในเอเชีย พร้อมเผยแพกเกจจิ้งที่ได้รับการดีไซน์ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยลดการใช้แผ่นฟิล์มพลาสติกห่อหุ้ม และใช้วัสดุที่สามารถรีไซเคิลได้

คุณเพชรพราว ณ ลำปาง (น้ำตาล) เซเลบริตี้คุณแม่ลูกหนึ่ง เผยว่า “ชอบ KANEBO MOISTURE ROUGE NEO สีสวยสดใส ละมุนมาก ชุ่มชื้น ไม่ตกร่อง ส่วน KANEBO ON & IN SKINCARE ตอบโจทย์คุณแม่คนกรุงมาก บำรุงครบ จบในทีเดียว”

คุณฉัตรดาว สิทธิผล (ฟิล์ม) นักแสดงดาวรุ่ง กล่าวว่า “วันนี้ได้มีโอกาสตรวจเช็กสภาพผิวกับKANEBO ค่ะ เซลล์ผิวของฟิล์มมีการเรียงตัวไม่เป็นระเบียบ ฟิล์มรู้สึกว่าเป็นโอกาสดีมากที่ได้มารู้จัก KANEBO ON SKIN ESSENCE ฟิล์มเชื่อว่าจะช่วยระบบการผลัดเซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพของฟิล์มดีขึ้น เพื่อผิวหน้าที่ดีและแข็งแรง ไม่อักเสบง่ายค่ะ”