‘ญาญ่า’ ร่วมแคมเปญใหม่ระดับโกลบอลของยูนิโคล่ ‘What Will You Wear for Tomorrow?’ ตั้งคำถามถึงอนาคตว่าเสื้อผ้าของวันพรุ่งนี้จะเป็นเช่นไร

ยูนิโคล่ แบรนด์เครื่องแต่งกายระดับโลกจากญี่ปุ่น ประกาศเปิดตัวแคมเปญระดับโกลบอล ‘What Will You Wear for Tomorrow?’ เพื่อจุดประกายผู้คนให้ร่วมค้นหาคอนเซ็ปต์ของเสื้อผ้าแห่งอนาคตที่อยู่เหนือกาลเวลา โดยมีคนดังจากหลายวงการและเชื้อชาติทั่วโลกเข้าร่วมในแคมเปญนี้ เพื่อร่วมขับเคลื่อนโลกให้เข้าสู่อนาคตที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งรวมถึงนักแสดงหญิงแถวหน้าของไทยอย่าง ญาญ่า – อุรัสยา เสปอร์บันด์ ที่มีไลฟ์สไตล์โดดเด่นและสามารถสะท้อนชีวิตวิถีใหม่ผ่านเสื้อผ้าของยูนิโคล่ได้เป็นอย่างดี ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดจะทยอยนำเสนอผ่านมัลติมีเดียหลากหลายรูปแบบต่อไป

‘What Will You Wear for Tomorrow?’เป็นแคมเปญระดับโกลบอลล่าสุดของยูนิโคล่ที่สร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อกระตุ้นผู้คนให้ได้ลองทบทวนตัวเองและการตัดสินใจในชีวิต ซึ่งล้วนมีพลังในการเปลี่ยนแปลงโลก เพราะชีวิตและไลฟ์สไตล์ของผู้คนเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และต้องปรับเปลี่ยนเมื่อเจอความท้าทายต่างๆ ยูนิโคล่จึงมุ่งมั่นพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อที่จะมั่นใจได้ว่าเสื้อผ้าของเราเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับทุกคน ไม่ใช่แค่สำหรับวันนี้ แต่สำหรับทุกวันในอนาคตด้วยเช่นกัน โดยยูนิโคล่ยังยึดมั่นในปรัชญาไลฟ์แวร์ (LifeWear) ในการสร้างสรรค์เสื้อผ้าที่เรียบง่าย มีคุณภาพสูงและประณีต ที่ช่วยให้ชีวิตของผู้คนดีขึ้นตั้งแต่ตอนที่ตัดสินใจหยิบขึ้นมาสวมใส่

ญาญ่า – อุรัสยา เสปอร์บันด์ พรีเซนเตอร์ของ ยูนิโคล่ ประเทศไทย กล่าวว่า “ในเช้าแต่ละวัน เรามักจะถามตัวเองว่าวันนี้จะใส่ชุดอะไรดีนะ แต่จะเป็นอย่างไร ถ้าเราลองมองไปข้างหน้าและถามตัวเองว่า เสื้อผ้าที่เราจะสวมใส่ในวันพรุ่งนี้ที่จะช่วยทำให้อนาคตดียิ่งขึ้นควรเป็นเช่นไร คำถามนี้จะช่วยทำให้เราคิดไตร่ตรองได้ถี่ถ้วนขึ้นก่อนจะตัดสินใจทำอะไร ซึ่งไม่ได้จำกัดเฉพาะแค่การเลือกซื้อเสื้อผ้า แต่ยังรวมถึงการตัดสินใจอื่นๆ ที่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกที่เราอยู่ได้เช่นกัน ญาญ่าดีใจมากค่ะที่ได้เข้าร่วมแคมเปญระดับโกลบอลของยูนิโคล่ ซึ่งจะช่วยจุดประกายผู้คนให้ได้ลองค้นหาความหมายว่าเสื้อผ้าของวันพรุ่งนี้ของแต่ละคนคืออะไรค่ะ”

นอกจากญาญ่าแล้ว คนดังที่มาร่วมแคมเปญ ‘What Will You Wear for Tomorrow?’ ยังมาจากหลากหลายวงการ เชื้อชาติ และประเทศ ไม่ว่าจะเป็น อาลีโอนา โดเลสกายา (Aliona Doletskaya) นักข่าวชาวรัสเซีย และแคนดิซ บราธเวท (Candice Brathwaite) นักเขียนจากอังกฤษ รวมถึงคนดังจากฝั่งเอเชียอย่าง เปีย วูร์ซบาค (Pia Wurtzbach) นักแสดงสาวชาวฟิลิปปินส์ผู้ครองมงกุฎ Miss Universe 2015 รอยสตัน ตัน (Royston Tan) ผู้กำกับภาพยนตร์จากสิงคโปร์ และจาง จุน (Zhang Jun) ศิลปินงิ้วคุน ซึ่งเป็นศิลปะการแสดงอันเก่าแก่ของจีน โดยคนดังทั้งหมดนี้ได้มาร่วมสะท้อนมุมมองและไลฟ์สไตล์ของตัวเองที่สามารถช่วยขับเคลื่อนโลกให้เข้าสู่อนาคตที่ดียิ่งขึ้น รวมถึงความเชื่อมโยงที่แต่ละคนมีต่อไลฟ์แวร์ ผ่านภาพถ่ายและวิดีโอซึ่งจะทยอยเผยแพร่ตั้งแต่วันนี้จนถึงเดือนพฤศจิกายนนี้

รับชมคลิปวิดีโอที่ญาญ่ามาบอกเล่าถึงมุมมองที่มีต่อ “เสื้อผ้าของอนาคต” ได้ที่ https://youtu.be/UqroILHc6Mc

ร่วมค้นหาความหมายของ ‘What Will You Wear for Tomorrow?’ ได้จากเว็บไซต์ยูนิโคล่ www.uniqlo.com หรือทางอินสตาแกรม @UniqloThailand รวมถึงแฮชแท็ก #WhatWillYouWearForTomorrow