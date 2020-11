งาน “Colors of Cancer” รู้ไว กำลังใจบวก สร้างพลังต่อสู้มะเร็งร้าย

ด้วยความใส่ใจและเล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างความรู้และเสริมพลังบวกให้แก่ผู้ป่วยและผู้ดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง ล่าสุด บริษัท โนวาร์ตีส (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์อย่าง “Colors of Cancer” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านม และมะเร็งปอด จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมเรื่องราวและการรับมือด้วยพลังบวกจากประสบการณ์ตรงของผู้ป่วยมะเร็ง ณ ศูนย์การค้า เอ็มควอเทียร์ ชั้น M โซนควอเทียร์ แกลลอรี่

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีนิทรรศการภาพถ่ายจากกลุ่มศิลปินชั้นนำอย่าง “วัฏจักรชีวิต – Circle of Life’s” ซึ่งเป็นนิทรรศการผลงานศิลปะภาพถ่ายเชิงสร้างสรรค์จากเหล่าศิลปินชื่อดัง อาทิ อัษฎาวุธ เหลืองสุนทร, ปู แบล็คเฮด, นวลปรางค์ ตรีชิต, มาดามฟันนี่, คุณพัทธ์ธีรา พุฒิสุรเศรษฐ์ Makeup Artist, ช่างภาพหลากหลายสาขา และอีก หลาย ๆ ท่าน ที่มาร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานเพื่อสะท้อนเรื่องราวคุณค่าของชีวิตผ่านมุมมองที่หลากหลายและน่าสนใจต่อโรคมะเร็ง ผ่านประสบการณ์ตรงประสานแนวคิดการนำสีและประโยชน์จากผลไม้ต้านอนุมูลอิสระหลายชนิดมาสื่อสาร เพื่อสะท้อนแง่คิด มุมมอง และคุณค่าในแต่ละช่วงวัย ไม่ว่าจะดิบ ห่าม สุก เน่าเสีย อยู่ที่การเลือกมองที่ให้ประโยชน์กับมนุษย์และโลกนี้

เภสัชกรหญิงสุมาลี คริสธานินทร์ (สองจากขวา) ประธานบริหาร บริษัท โนวาร์ตีส (ประเทศไทย) พร้อมด้วย คุณไอรีล ไตรสารศรี (สามจากขวา) ผู้ป่วยมะเร็งเต้านม และตัวแทนศิลปินจาก Circle of Life’s อาทิ คุณอัษฎาวุธ เหลืองสุนทร (ซ้ายสุด) และคุณพัทธ์ธีรา ถิฒิสุรเศรษฐ์ (ขวาสุด) ร่วมแถลงเปิดงาน Colors of Cancer กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อรณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งปอด พร้อมนิทรรศการแสดงภาพถ่ายสะท้อนเรื่องราวคุณค่าของชีวิตผ่านมุมมองอันหลากหลากผลงานโดยกลุ่มศิลปิน Circle of Life’s ซึ่งในงานนี้ได้รับเกียรติจากคุณเฮเลเนอ บุดลีเกอร์ (สี่จากซ้าย) เอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิส ประจำประเทศไทย, คุณสุธาวดี ศิริธนชัย (สามจากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการ ฯ ของศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรียม และ ดิ เอ็มควอเทียร์, และคุณพนิตตา ศรีสะอาด (สองจากซ้าย) ผู้จัดการทั่วไป กลุ่มบริหารประสบการณ์ลูกค้า กลุ่มพิธีการบริษัท กลุ่มการตลาดต่างประเทศ – นักท่องเที่ยวอิสระ บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด เข้าร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้

เภสัชกรหญิงสุมาลี คริสธานินทร์ ประธานบริหาร บริษัท โนวาร์ตีส (ประเทศไทย)

เภสัชกรหญิงสุมาลี คริสธานินทร์ ประธานบริหาร บริษัท โนวาร์ตีส (ประเทศไทย) กล่าวว่า “ด้วยปณิธานของเราที่จะเสริมสร้างสุขภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้ป่วย การสร้างความตระหนักรู้ที่เหมาะสมในโรคมะเร็งถือเป็นหนึ่งในภารกิจที่เราให้ความสำคัญ กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ส่งเสริมทัศนคติเชิงบวกอย่างงาน ‘Colors of Cancer’ นี้ จึงเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญในเผยแพร่ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ให้กับผู้ป่วยและบุคคลใกล้ชิด นอกจากนี้เรายังอยากให้ประชาชนทั่วไปได้รับความรู้เรื่องโรคมะเร็งที่ถูกต้องและมีทัศนคติที่ดีต่อโรคมะเร็งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ป่วยมะเร็งสู้กับโรคและดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขในสังคม เราภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์งานเพื่อตอบแทนสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยไทย”





















กิจกรรมในครั้งนี้ยังจัดขึ้นเพื่อส่งต่อพลังใจอันมีคุณค่ามหาศาลให้แก่ผู้ป่วยหรือผู้ดูแลว่า ชีวิตที่มีคุณค่ามันคือการทำในสิ่งที่ดีกับตัวเราและดีต่อผู้อื่นไปได้พร้อม ๆ กัน และพึงนึกเสมอว่าหากจิตใจไม่แข็งแรง ร่างกายก็จะไม่สู้ด้วยเช่นกัน ซึ่งแน่นอนว่าภาพนิทรรศการในครั้งนี้ไม่เพียงแต่นำมาจัดวางเพื่อเสพความสวยงามและการสื่อความหมายที่ลึกซึ้งเท่านั้น แต่จะมีการส่งภาพอันทรงคุณค่าเหล่านี้ต่อไปในรูปแบบโปสการ์ดเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ป่วยผ่านตัวแทนจากชมรมผู้ป่วยมะเร็ง ด้วยความตั้งมั่นว่า “สีสันของโลกจะเปลี่ยนไป สีสันของโรคจะเปลี่ยนแปลง คุณค่าชีวิตของทุกคนที่เกี่ยวข้องกับมะเร็งจะมีสีสันสว่าง สดใส ไม่เงียบเหงา และไม่โดดเดี่ยวอีกต่อไป”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิง ธิติยา เดชเทวพร แพทย์ผู้เชี่ยวชาญมะเร็งวิทยา กล่าวว่า “โรคมะเร็ง ถือเป็นหนึ่งในโรคที่พบได้บ่อยที่สุดและเป็นสาเหตุอันดับต้น ๆ ที่เป็นตัวนำไปสู่การเสียชีวิตของประชากรทั่วโลก ซึ่งเป็นที่น่าสนใจว่าผู้คนส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคมะเร็ง ซึ่งนำมาสู่ความหวาดกลัวต่อโรค และหลีกเลี่ยงการตรวจคัดกรองมะเร็งจนสุดท้ายได้เข้ารับการรักษาเมื่อสายไปแล้ว ดังนั้นประชากรทุกคนควรหมั่นดูแลสุขภาพ ตรวจร่างกายให้เป็นเรื่องปกติ เพื่อที่จะช่วยให้สามารถตรวจพบและรับการรักษาได้ตั้งแต่ระยะแรกเริ่มที่ช่วยเพิ่มโอกาสในการรักษาให้หายขาด หรือรอดชีวิตได้ อย่างไรก็ตาม โรคมะเร็งเป็นโรคที่มีอาการและลักษณะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล แม้แต่มะเร็งชนิดเดียวกัน ยังมีรายละเอียดในการรักษาที่แตกต่างกัน ดังนั้น สิ่งสำคัญคือการปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อค้นหาวิธีการรักษาที่เหมาะสมกับตนเองมากที่สุด รวมไปถึงกำลังใจทั้งจากตนเองคนในครอบครัวและสังคมมีส่วนสำคัญที่จะทำให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งมีกำลังใจในการต่อสู้กับโรคและใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขยิ่งขึ้นอีกด้วย”

กิจกรรม “Colors of Cancer” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 4 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่ 11.00 – 20.30 น. ณ ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์ ชั้น M โซน ควอเทียร์ แกลลอรี่ โดยตลอดการจัดงานจะมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิด้านมะเร็งมาให้ความรู้ในประเด็นต่าง ๆ ที่น่าสนใจ อาทิ ภาพรวมเนื้อหาเกี่ยวกับมะเร็งเต้านม มะเร็งปอด, แนะนำแหล่งความรู้เรื่องโรค, การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง, สีสันการดำเนินชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม มะเร็งปอดและผู้ดูแลเป็นอย่างไร, ตลอดจนรับฟังประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์และช่วยสร้างเสริมกำลังใจโดยผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมอีกด้วย

