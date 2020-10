“เทศกาลกินปู ดูทะเล ครั้งที่ 18” เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ชวนฟิน! ชิลล์บนเกาะ ในงาน “กินปู ดูทะเล ครั้งที่ 18” ตอน #CrabIsland เกาะสวรรค์ของนักชิมปู คัดสรรปูสดเนื้อแน่น ส่งตรงจากทะเลไทย

“กินปู ดูทะเล” เทศกาลอาหารที่รวมเมนูปูไว้มากที่สุดในเมืองไทยครั้งที่ 18 โดยในปีนี้ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 จับมือกับ บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด, Facebook fanpage A Cuisine ในเครืออมรินทร์ กรุ๊ป อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนที่ดีจากสำนักงานเขตบางขุนเทียน ที่นำเอาวัตถุดิบท้องถิ่นมาเพิ่มมูลค่าให้กับอาหาร และความยั่งยืนของเศรษฐกิจชุมชนตั้งแต่วันนี้ ถึง 1 พ.ย. 2563ณ สวนเซ็นทรัล พาร์ค @ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2

อิ่มอร่อยกับ 5 ครัวดังบางขุนเทียน ที่คัดสรรปูทองหลาง กุ้ง หอย ปลา และอาหารทะเลอีกมากมายกว่า 100 เมนู อาทิ ครัววลัยพร, เจ๊หมายซีฟู๊ด, บ้านปองพลซีฟู๊ด, ครัวโบราณบันเทิง, หอยนางรมสุราษฎร์ธานี By นายจิณ, เจ้แจ๊วซีฟู้ด มหาชัย, เกี๊ยวปลา ท่าฉลอม พร้อมพบกับร้าน Street Seafood ชื่อดังทั่วไทยจากโซเชียล มาให้อิ่มฟินอีกเพียบ! อาทิ หอยนางรมมิยางิ ไซส์ XXL นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น ความพรีเมี่ยมที่อยากให้ลิ้มลอง by Boxx Seafood, Sirikhun ตัวจริงเรื่องทะเล โตจังอ๋อง บะหมี่กุ้งแม่น้ำเผาเจ้าแรกของไทย, เกี๊ยวซ่าโฮมเมดไส้กุ้งทะลัก, อู้วหูวววปูดอง, หมึกย่างแซ่บสะใจ, เจ้หอยสอยเงินล้าน, เอบิยากิกุ้งราดซอสสูตรพิเศษจากเชฟ Le Cordon Bleu Australia by I wanna be a Farmer, ปลาแฟนกันเน้น











พร้อมชวนฟินติดขอบเวทีกับศิลปินดังตลอดทุกวัน อาทิ Greasy Café (28 ต.ค.), O-Pavee (29 ต.ค.), ลูกหว้า พิจิกา (30 ต.ค.) และ เอิ๊ต ภัทรวี (1 พ.ย.) พิเศษช้อปในโซนพลาซา ครบ 2,500 บาท รับฟรีแก้ว Tumbler คลอเลคชั่นพิเศษ 1 ใบ และช้อปครบ 5,000 บาท รับฟรีโซฟาเป่าลม (รวมบิลได้สูงสุดไม่เกิน 3 ใบ) จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/วัน





พบกันได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 1 พ.ย. 2563 ณ สวนเซ็นทรัล พาร์ค @ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 #กินปูดูทะเล #CrabIsland #CentralPlazaRama2