ไอพีจี มีเดียแบรนด์ส ประเทศไทยยกทัพฝ่าวิกฤต ครองเบอร์หนึ่งมีเดียเอเยนซี

26 ตุลาคม 63 – ท่ามกลางสถานการณ์โลก ณ ปัจจุบัน ไอพีจี มีเดียแบรนด์ส ประเทศไทย เครือมีเดียเอเยนซีชั้นนำของประเทศไทยและของโลกเดินทัพฝ่าวิกฤตและพาแบรนด์ก้าวสู่ความสำเร็จ การันตีด้วยรายงานการจัดอันดับของบริษัทวิจัยประเมินผลธุรกิจและการให้บริการของมีเดียเอเยนซี หรือ RECMA ซึ่งเป็นสถาบันที่ทำการวิจัยจัดอันดับเอเจนซีระดับโลก โดยล่าสุดเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาอินิชิเอทีฟ ประเทศไทย ได้รับการจัดอันดับสูงสุดในด้าน Quality Agency ซึ่งเป็นคะแนนสูงสุดขององค์กรและถือเป็นคะแนนอันดับ 1 ของประเทศไทยต่อเนื่องในปี 2562 และล่าสุดปี 2563 อีกทั้งยังเป็นเอเยนซีเดียวที่ได้รับคะแนนในระดับ Dominant 3 ปีติดต่อกัน ขณะที่ยูเอ็ม ประเทศไทยอีกหนึ่งบริษัทภายใต้ ไอพีจี มีเดียแบรนด์ส ประเทศไทยก็คว้าอันดับหนึ่งของประเทศไทยในด้านการเติบโตของธุรกิจ (Growth) เป็นปีที่สองติดต่อกัน

ดร. ธราภุช จารุวัฒนะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของไอพีจี มีเดียแบรนด์สกล่าว “จากวิกฤตเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาและผลกระทบที่ส่งผลถึงปัจจุบัน เราต้องเดินหน้าด้วยกลยุทธ์แบบ “รู้ก่อน ก้าวทัน และเปลี่ยนทุกอย่างให้เป็นโอกาส” ลูกค้าของเราซึ่งเป็นแบรนด์ชั้นนำต่างระมัดระวังในการดำเนินธุรกิจมากขึ้น แต่ยังคงต้องสื่อสารกับผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง เราจึงต้องทำงานกันอย่างเต็มที่เพื่อรู้ให้ลึก และสร้างโอกาสด้านการใช้สื่อ เพื่อให้แบรนด์เข้าถึงผู้บริโภคได้ เราภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่อินิชิเอทีฟได้รับคะแนนมีเดียเอเยนซีอันดับหนึ่งของประเทศไทยจากการวัด Quality Score หรือการประเมินเชิงคุณภาพ และการที่ยูเอ็มขึ้นแท่นอันดับหนึ่งด้านการเติบโตของ RECMA ที่ครอบคลุมทุกมิติของการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการได้รับการแต่งตั้งในการบริหารจัดการสื่อของแบรนด์ต่างๆ การเติบโตด้าน Portfolio ของลูกค้า การได้รับรางวัลต่างๆ ประสิทธิภาพ ความเป็น Team Work ของผู้บริหารและพนักงานในองค์กร ฯลฯ สิ่งเหล่านี้พิสูจน์แล้วว่าเราเป็นมีเดียเอเยนซีที่ได้รับความไว้วางใจเป็นอันดับหนึ่งของอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง”

นอกจากความสำเร็จของอินิชิเอทีฟและยูเอ็มในประเทศไทย UM Worldwide และ Initiative ยังคว้าอันดับการเติบโตสูงสุดในระดับภูมิภาค (APAC) จากมีเดียเยนซี 17 เครือข่ายทั่วโลกอีกด้วย

โดยล่าสุดเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา อินิชิเอทีฟ ประเทศไทย ได้รับการจัดอันดับสูงสุดในด้าน Quality Agency ถือเป็นคะแนนอันดับ 1 ของประเทศไทยต่อเนื่องในปี 2562 และล่าสุดปี 2563

คุณมาลี กิตติพงศ์ไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อินิชิเอทีฟ ประเทศไทยกล่าวเสริม “แม้ทุกธุรกิจและอุตสาหกรรมจะต้องเผชิญกับความท้าทายอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน อินิชิเอทีฟมีความภูมิใจที่ได้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 20 ด้วยการทำคะแนนรวมในทุกด้านสูงสุดจากการประเมินของ RECMA เราเป็นเอเยนซีเดียวที่ได้รับคะแนนในระดับ Dominant ถึง 3 ปีติดต่อกัน ที่ผ่านมาเรามุ่งมั่นก้าวสู่การเป็น “Transformation Agency” ปรับตัวสู่โลก New Normal ด้วยแนวคิด Cultural Velocity คือการพาแบรนด์ก้าวไปข้างหน้าโดยเข้าถึงผู้บริโภค พร้อมแทรกซึมเข้าไปในวัฒนธรรมและหัวใจของผู้คน ทำให้การใช้สื่อต่างๆ ก้าวไปอีกระดับในแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน นอกจากนี้เรายังเดินหน้าไปพร้อมกับการเติบโตของตลาดในการใช้สื่อออนไลน์ ด้วยการมุ่งพัฒนาทีม Strategic Digital รวมถึง Tools ต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญให้กับลูกค้า”

นอกจากความสำเร็จของอินิชิเอทีฟประเทศไทย Initiative ยังคว้าอันดับการเติบโตสูงสุดในระดับภูมิภาค (APAC) จากมีเดียเยนซี 17 เครือข่ายทั่วโลกอีกด้วย

27 ตุลาคม 63 – ในขณะที่ทุกอุตสาหกรรมกำลังเผชิญกับความท้าทายในการดำเนินธุรกิจจากสถานการณ์ต่างๆ โดยเฉพาะผลจาก COVID-19 ที่เกิดขึ้นในช่วงต้นปีที่ผ่านมา ส่งผลให้การใช้จ่ายของทุกอุตสาหกรรมลดลง ยูเอ็ม ประเทศไทยยังคงเดินหน้าสู่ความสำเร็จด้วยรายได้และการเติบโตทั้งจากพันธมิตรรายใหม่และปัจจุบัน โดยล่าสุดเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา ยูเอ็ม ประเทศไทย อีกหนึ่งบริษัทภายใต้ ไอพีจี มีเดียแบรนด์ส ประเทศไทย ก็คว้าอันดับหนึ่งของประเทศในด้านการเติบโตของธุรกิจ (Growth) เป็นปีที่สองติดต่อกัน

“นับเป็นอีกปีที่ยูเอ็ม ประเทศไทยประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเราคว้ารางวัล 2562 Thailand Media Agency of the Year ที่จัดโดย Campaign Asia ในระดับ Silver นอกจากนั้นล่าสุด ยูเอ็ม ก็ได้รับคะแนนสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยในการเติบโตสูงสุดในปี 2562 และ 2563 ถือเป็นมีเดียเอเยนซีที่เติบโตเร็วที่สุดในประเทศไทยในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาจากการจัดอันดับโดย Recma ในปีนี้เราได้รับความไว้วางใจจากแบรนด์ต่างๆ ให้เป็นพันธมิตรในการดูแลด้านสื่อ (Media) แบบครบวงจรอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจชั้นนำระดับโลก ระดับภูมิภาคจนถึงธุรกิจชั้นนำของประเทศไทย และลูกค้าอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ยูเอ็มยังดำเนินการเสริมทัพด้วยทีมงานมากด้วยความสามารถและประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นด้านดิจิตอล อีคอมเมิร์ซและธุรกิจคอนเทนต์ การก้าวสู่อันดับหนึ่งในด้านการเติบโตของธุรกิจ (Growth) เป็นปีที่สองติดต่อกัน เป็นอีกหนึ่งข้อพิสูจน์ของศักยภาพและความเป็นมืออาชีพของยูเอ็ม มีเดียเอเยนซีที่แบรนด์ต่างๆ ให้ความไว้วางใจ” คุณนพคุณ สุจริตฉันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ยูเอ็ม ประเทศไทยกล่าว

ด้านคุณณัฐวีณา เทพชาตรี กรรมการผู้จัดการ ยูเอ็ม ประเทศไทยกล่าวเสริม “ยูเอ็ม ประเทศไทยเป็นพันธมิตรที่ได้รับความไว้วางใจโดยแบรนด์ชั้นนำในการวางกลยุทธ์และให้คำปรึกษาด้านการใช้สื่อแบบครบวงจร โดยในปีนี้ UM Global และยูเอ็ม ประเทศไทยเดินหน้าด้วยกลยุทธ์ futureproof เพื่อพาแบรนด์ก้าวข้ามขีดจำกัดต่างๆ ของวันนี้ สู่โอกาสมากมายในอนาคต ยูเอ็ม ประเทศไทยเติบโตอย่างต่อเนื่องในตลอดระยะเวลา 3 ปี โดยมีรายได้ (Billings) ที่เติบโตถึง 115% จากปีที่แล้ว เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ ยูเอ็ม ประเทศไทยได้เสริมทัพด้วยการจัดตั้งหน่วยงาน UM Fastbridge ในการเป็นที่ปรึกษาในการวางกลยุทธ์ด้านสื่อแต่เพียงผู้เดียวให้กับผู้บริการด้านโทรคมนาคมรายใหญ่ของประเทศอีกด้วย”

นอกจากความสำเร็จของในประเทศไทย UM ยังคว้าอันดับคว้าอันดับ 1 และการเติบโตสูงสุดในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงได้ (SEA) จากมีเดียเยนซี 17 เครือข่ายระดับโลกอีกด้วย

