บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารศูนย์การค้าชั้นนำของไทย ตอกย้ำผู้นำ Food Destination ร่วมกับนิตยสาร Gourmet จัดงาน “Gourmet Foodie Fest #4” ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2563 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ และร่วมกับรายการเปรี้ยวปาก จัดงาน “เปรี้ยวปาก Festival 2020” ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2563 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต ภายในงานรวบรวมร้านอาหารชื่อดังกว่าร้อยร้านค้ามาออกบูธภายในศูนย์ฯ เอาใจสายกินให้ฟินกันไม่หยุดทั้งของคาว ของหวาน และเครื่องดื่ม ที่คัดสรรแล้วว่าเลือกใช้วัตถุดิบชั้นดี จากร้านชื่อดัง และพลาดไม่ได้กับเมนูพิเศษที่จะมีจำหน่ายเฉพาะในงานเท่านั้น

โดยงาน Gourmet Foodie Fest #4 จัดขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘Treasure of Nature #ปรุงสำเร็จจากธรรมชาติ’ ที่ส่งตรงวัตถุดิบสดใหม่จากแหล่งผลิตคุณภาพและปลอดภัยสำหรับทุกคนในครอบครัว แปรรูปเป็นความอร่อยถึงคนเมืองด้วยฝีมือเชฟชื่อดังจากกว่า 60 ร้าน ตอบโจทย์ฟู้ดดีส์ทั้งรุ่นเล็กและรุ่นใหญ่ที่ชอบปักหมุดหาร้านอร่อยแบบไม่ตกเทรนด์ อาทิ Sockeye Salmon Wraps (แซลมอนตอร์ติญ่า) Alaska Sole Burger with Herb and Lemon Aioli (เบอร์เกอร์ปลาลิ้นหมา) จากโรงแรมอัครา, ร้านฤดู เมรัย นุสรา ร้านชื่อดังรางวัลมิชลินสตาร์, ข้าวแกงกะหรี่ I am curry จากเชฟปอนด์- สหดล ตันตราพิมพ์ ผู้เข้าแข่งขันรายการ Master Chef Thailand ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2563 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น1 โซน Outdoor ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์

ด้านงาน เปรี้ยวปาก Festival 2020 ได้รวบรวมร้านอาหารดังกว่า 80 ร้าน จากทั่วประเทศ อาทิ ทองย้อยคาเฟ่ คาเฟ่ขนมหวานชื่อดังย่านอารีย์, หรอยขนมจีนน้ำยาใต้สูตรเมืองคอน, ยำลิ้นเบิร์น, Daddyhouse BBQ, Funky Grill, Took Took to go พร้อมใกล้ชิดกับสองพิธีกรคู่หูนักชิมอย่างจอย-รินลณี, เต๋อ-ฉันทวิชช์ และศิลปินดังอีกคับคั่ง อาทิ มะปรางค์-วิรากานต์, เฟิร์ส-เอกพงศ์, เบนซ์-ณัฐพงศ์, ตุ๊ก-ชนกวนันท์ พิเศษ! รับส่วนลดทันที 5 บาท เมื่อนำภาชนะส่วนตัวมาซื้ออาหารจากร้านค้าภายในงาน ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2563 ณ ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต





งานนี้สายกินตัวจริงห้ามพลาด! เชิญทุกท่านอิ่มอร่อยไปกับร้านชื่อดังหลากหลาย เลือกซื้อสินค้าวัตถุดิบคุณภาพเยี่ยมอย่างจุใจในราคาพิเศษ อาทิ ซีฟู้ดสดใหม่จากแหล่งธรรมชาติ ผักผลไม้พันธุ์ดี นมสดออร์แกนิกหวานอร่อย ฯลฯ พบกิจกรรมสาธิตการทำเมนูอาหารจากเชฟ และลุ้นรับของรางวัลภายในงานมากมาย