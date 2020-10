เมิร์ซ เอสเธติกส์ ผู้นำนวัตกรรมความงามที่ใหญ่ที่สุดของโลก เปิดตัวแคมเปญใหม่ระดับโลกของ โบบริสุทธิ์ 0% impurities พร้อมเทียบเชิญ กวินเนธ พัลโทรว์ (Gwyneth Paltrow – GP) นักแสดงฮอลลีวูดชื่อดัง ซึ่งมีหลากบทบาทในชีวิต โดยเป็นทั้งแม่ นักธุรกิจ นักเขียน นักแสดงระดับรางวัลออสการ์ และ เอ็มมี่อวอร์ด โดยเมิร์ซ เอสเธติกส์ ร่วมกับกวินเนธ ในการแสดงจุดยืนและกระตุ้นให้ผู้หญิงทั่วโลก มองหาผลิตภัณฑ์เพื่อความงามคุณภาพสูงที่มีความบริสุทธิ์ พร้อมเน้นย้ำในแนวคิดที่ว่า “ผู้หญิงสามารถเลือกสิ่งที่จะทำให้ตัวเองสวยขึ้นได้จากการตัดสินใจของตัวเอง โดยปราศจากแรงกดดันของสังคมรอบด้าน”

“สำหรับฉันแล้ว ความงามคือการเพิ่มพูนความสุขมากกว่าจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้ดูอ่อนเยาว์กว่าวัยที่แท้จริง”กวินเนธ อายุ 48 ปี ผู้เป็นที่ยอมรับโดยกว้างว่าเป็นผู้หญิงที่มากไปด้วยความรู้ด้านความงามและสุขภาพ โดยกวินเนธได้กล่าวเพิ่มเติมว่า “ทุกคนรู้ว่าฉันเปิดรับสิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอเมื่อพูดถึงเรื่องของความงาม แต่ฉันจะต้องมั่นใจก่อนว่า สิ่งที่เป็นส่วนประกอบ หรือที่มาของสิ่งที่ฉันจะเลือกนั้นเป็นอย่างไร สำหรับฉันแล้ว น้อยแต่มาก คือแนวคิดที่ยังใช้ได้เสมอ เพราะฉะนั้น สิ่งที่ไม่จำเป็นมากมายต้องถูกคัดแยกออกไป เหลือไว้แต่สิ่งที่มีประโยชน์ และจำเป็นจริงๆ เท่านั้น ดังนั้น การสรรหาผลิตภัณฑ์ที่บริสุทธิ์และได้รับการรับรองนั้นสำคัญมาก และนั่นคือหนึ่งในหลายเหตุผลที่ฉันเริ่มใช้ โบบริสุทธิ์ 0% impurities เมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมา”

“ผมและกวินเนธ เราได้รู้จักกันเนื่องจากเรามีแนวคิดในการดูแลตัวเอง ต้องการที่จะดูดีและรู้สึกดีที่สุด มีความซื่อสัตย์กับตนเอง ถึงแม้ว่าช่วงวัยจะผ่านไปกี่นานปีก็ตาม ซึ่งนั่นเป็นนิยามของความสง่างามสมวัย” นายแพทย์ Julius Few แพทย์ผู้ก่อตั้ง The Few Institute for Aesthetic Plastic Surgery (สถาบันฟิวเพื่อศัลยกรรมตกแต่งเชิงความงาม) กล่าว “ทั้งกวินเนธและคนไข้มากมายของผมต่างก็บอกผมว่าพวกเธอไม่ต้องการดูแตกต่างหรือดูผิดแผกจากเดิมจนเกินไปแค่ต้องการให้ภายนอกเป็นสิ่งสะท้อนความรู้สึกที่อยู่ภายใน นั่นคือความเป็นธรรมชาติ ความบริสุทธิ์ ดังนั้น โบบริสุทธิ์ 0% impurities จึงตอบโจทย์เพราะผ่านการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ และช่วยลดเลือนริ้วรอยที่พวกเธอไม่ต้องการ เป็นทางเลือกที่เหมาะกับผู้ที่ต้องการผลลัพธ์ที่แลดูเป็นธรรมชาติ”

ใจความหลักของแคมเปญมีส่วนเกี่ยวเนื่องกับปรัชญาความงามของกวินเนธ ที่ว่าผู้หญิงควรอนุญาตให้ตัวเองได้ทำอะไรก็ตามที่ต้องการเพื่อให้รู้สึกดี กวินเนธและ Influencers จะสนับสนุนให้ผู้หญิงจัดสรรเวลาในการดูแลตัวเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลานี้ กวินเนธจะมาแบ่งปันว่าเธอทำอะไรบ้างถึงได้ดูดีและรู้สึกดี พร้อมกับจะเชิญชวนให้ผู้หญิงทำ

ในสิ่งเดียวกันนี้บนช่องทางโซเชียลโดยใช้แฮชแทก #DareToSelfCare

“ช่างเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นสำหรับทั้งเมิร์ซ เอสเธติกส์ และ โบบริสุทธิ์ 0% impurities ซึ่งเป็นแบรนด์ระดับเรือธง” บ๊อบ ราธิกาน ซีอีโอของเมิร์ซ เอสเธติกส์ กล่าว “ความกระตือรือร้นในการขวนขวายหาความรู้ มุมมองส่วนตัวด้านความงาม อายุที่เพิ่มขึ้น และมาตรฐานความงามอันบริสุทธิ์ของกวินเนธ คือสิ่งที่ เมิร์ซ เอสเธติกส์ ชื่นชม ทั้งยังเป็นค่านิยมที่เรามีร่วมกัน เราตื่นเต้นมากที่จะได้ร่วมงานกับเธอเพื่อให้ความรู้ผู้หญิงรอบโลกเกี่ยวกับ การทำหัตถการลดเลือนริ้วรอย โดยผลิตภัณฑ์ที่มีความบริสุทธิ์ไม่เหมือนใคร โดยสกัดเอาโปรตีนและสิ่งเจือปนที่ไม่จำเป็นออกไป”

นี่คือครั้งแรกของเมิร์ซ เอสเธติกส์ และ โบบริสุทธิ์ 0% impurities ในการร่วมงานกับเซเลปบริตี้ระดับ A-list ที่เป็นที่รู้จักทั่วโลกและนับเป็นแคมเปญการตลาดแบบบูรณาการ นับตั้งแต่ทางบริษัทได้ประกาศไว้เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2562 ว่าจะดำเนินธุรกิจเพื่อเป็นผู้นำนวัตกรรมความงามที่ใหญ่ที่สุดของโลก