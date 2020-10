โครงการเดอะ ปาร์ค เปิดตัว “เดอะ ปาร์ค คอลเลคชั่น” (The PARQ Collection)

“

สนิทัศน์ ประดิษฐ์ทัศนีย์ แห่งสนิทัศน์ สตูดิโอ

พื้นที่สงบเล็กๆ กลางเมืองสำหรับหลบหลีกความวุ่ นวาย ให้ผู้ที่ผ่านไปมาได้แวะพักผ่ อนหย่อนใจในระหว่างวัน ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากรั งไหมที่ห่อหุ้มและปกป้องดักแด้ ที่อยู่ภายใน ผลงานชิ้นนี้สื่อถึงเมื องและธรรมชาติ

ซึ่งแม้จะมีความแตกต่างกันแต่ กลับสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่ างลงตัว ผิวของผลงานทำจากสเตนเลส ซึ่งเกิดจากความตั้งใจที่จะสะท้ อนภาพธรรมชาติโดยรอบ และในขณะเดียวกันก็เป็ นการนำธรรมชาติเข้ามาเป็นส่ วนหนึ่งของสภาพแวดล้อมที่มนุษย์ สร้างขึ้น รวมถึงเมื่อสายลมพัดมากระทบ ชิ้นงานจะมีเสียงกระดิ่งคลอเบาๆ ลอดออกมา

นอกจากนี้ เดอะ ปาร์ค ยังเป็นผู้สนับสนุนหลักของงาน “Bangkok Art Biennale” เทศกาลศิลปะนานาชาติร่วมสมัยที่หลายคนตั้งตาคอย โดยจัดสรรบริเวณของโครงการฯ ให้เป็นพื้นที่จัดแสดงผลงานจากศิลปินชื่อดังทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2563 ไปจนถึง 31 มกราคม 2564

