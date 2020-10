อีซูซุรับรางวัล “แบรนด์ที่มีมูลค่ามากสุดในประเทศไทยปี 2020

มร.โทชิอากิ มาเอคาวะ กรรมการผู้จัดการ และคุณปนัดดา เจณณวาสิน กรรมการรองผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด รับมอบรางวัล อีซูซุ “แบรนด์ที่มีมูลค่ามากสุดใน ประเทศไทยปี 2020” (Most Valuable Brands of the Year 2020) หมวดรถกระบะ จากลงทุนแมน สื่อด้านธุรกิจ การเงิน และการตลาด ที่มีผู้ติดตามกว่า 1 ล้านคนในประเทศไทย โดยใช้เกณฑ์การตัดสินจากมูลค่ าส่วนแบ่งการตลาดที่มากที่สุด ซึ่งอีซูซุครองอันดับ 1 ในตลาดรถกระบะของเมืองไทยในช่วง 6 เดือนแรกของปีนี้ ด้วยส่วนแบ่งตลาดสูงกว่า 45%