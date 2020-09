พาร์ค ไฮแอท กรุงเทพฯ ร่วมกับ โลตัส อาร์ต เดอ วีฟว์ สร้างปรากฎการณ์ ร่วมจัดโชว์พิเศษสุดอลังการ เพื่อระดมทุนช่วยการศึกษาเด็กไทย

พาร์ค ไฮแอท กรุงเทพฯ โรงแรมสุดหรูระดับ Luxury Premium ใจกลางเมือง ผลงานการออกแบบของยาบู พุเชลเบิร์ก (Yabu Pushellberg) ภายใต้คอนเซ็ปต์ One Life Infinite Possibilities ตั้งอยู่บนศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี ที่มอบความเป็นส่วนตัว เงียบสงบ และห้องพักที่ความกว้างขวางให้กับแขกผู้มาเยือน

“พาร์ค ไฮแอท กรุงเทพฯ” โรงแรมสุดหรูระดับ Luxury Premium ใจกลางเมือง จับมือกับ “โลตัส อาร์ต เดอ วีฟว์” แบรนด์จิวเวลรี่และของตกแต่งบ้านระดับสากลที่รวบรวมผลงานมาสเตอร์พีซจากทั่วโลก โดยช่างฝีมือชั้นสูงตั้งแต่ปี 2525 ร่วมกันจัดงาน The exclusive “Show Me How You Burlesque Theatrical & Gastronomy Experience” ณ ห้องบอลรูม พาร์ค ไฮแอท กรุงเทพฯ ในวันศุกร์ที่ 11 และเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563

ร่วมนำเสนอความงดงามอันทรงคุณค่าของจิวเวลรี่โลตัส อาร์ต เดอ วีฟว์ (Lotus Arts de Vivre) เครื่องประดับแฮนด์เมดชิ้นเอกอันมีอัตลักษณ์สะท้อนคุณค่าวัฒนธรรมและศิลปะชั้นสูงของเอเชีย ผ่านการแสดงโชว์สุดยิ่งใหญ่อลังการที่น่าตื่นตาใจ 5 ชุด โดยนักแสดงมากความสามารถกว่า 20 ชีวิต อาทิ อดีตนักยิมนาสติกทีมชาติไทย ดีกรีเหรียญเงินซีเกมส์ มะปราง-ปรางชริญา ศรีสามารถ และลิ้มลอง 5 คอร์สดินเนอร์สุดหรู จับคู่กับ boutique wines ชั้นเลิศจากทั่วทุกมุมโลก ในราคาพิเศษ 6,000 – 19,000 บาทต่อคนต่อคืน โดยจะนำรายได้ส่วนหนึ่งมอบให้กับมูลนิธิบางกอกโพสต์ เพื่อช่วยเหลือเด็กไทย

โดยมีรายละเอียดดังนี้

• ราคา 11,770 บาท ต่อท่าน

เซ็ตเมนูพรีเมี่ยม 5 คอร์ส เสิร์ฟพร้อมไวน์ชั้นเลิศที่คัดสรรมาแล้ว

• ราคา 17,655 บาท ต่อท่าน

** ที่พัก 1 คืนในห้อง Park King Room รวมอาหารเช้าสำหรับสองท่าน

• ราคา 22,363 บาท ต่อท่าน

เซ็ตเมนูพรีเมี่ยม 5 คอร์ส เสิร์ฟพร้อมไวน์ชั้นเลิศที่คัดสรรมาแล้ว



** ที่พัก 1 คืนในห้อง Park Deluxe Suite รวมอาหารเช้าสำหรับสองท่าน

(** สิทธิ์ที่พักใช้ได้ถึง 12 มีนาคม 2564)

รายได้ส่วนหนึ่งมอบให้กับมูลนิธิบางกอกโพสต์

The exclusive “Show Me How You Burlesque Theatrical & Gastronomic Experience” ที่จะจัดขึ้นครั้งนี้ อยู่ภายใต้ระเบียบปฏิบัติตามคำสั่งของรัฐบาลไทยเพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสใหม่และโปรโตคอล COVID-19 ที่เหมาะสมอย่างเคร่งครัด