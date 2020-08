เอ็นจอยอีทติ้งกับไกด์บุ๊กของนักชิมตัวจริง ที่ชวนให้หิวตั้งแต่เริ่มเปิดอ่านหน้าแรกไปจนถึงหน้าสุดท้าย กับ HELLO! TASTE GUIDE 2020 โดย นิตยสาร HELLO! ประเทศไทย แมกกาซีนหัวนอกยอดนิยมที่นำเสนอไลฟ์สไตล์สุดเอ็กซ์คลูซีฟของเหล่าเซเลบริตี้คนดังทั้งไทย และต่างประเทศ รวมถึงราชวงศ์ต่าง ๆ จากทั่วทุกมุมโลก

ซึ่งไกด์บุ๊กเล่มพิเศษนี้ถือเป็นครั้งแรกของการรวบรวมจานเด็ดที่ห้ามพลาดกว่า 250 ร้านในกรุงเทพมหานคร จากการโหวตของเหล่าเซเลบริตี้ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ล้วนเป็นผู้ที่มีความรู้และความชำนาญในเรื่องอาหาร พร้อมแนะนำอาหารสุดอร่อยที่สั่งได้ทางออนไลน์เท่านั้น นับเป็นการรวมสุดยอดของเรื่องของอร่อยไว้ในเล่มเดียว!!

HELLO! TASTE GUIDE 2020 ไกด์บุ๊กสำหรับนักชิมตัวจริง! การันตีความอร่อยของร้านอาหารที่เป็นที่สุดของแต่ละหมวด ทั้งในแง่รสชาติอาหาร คุณภาพของวัตถุดิบ การบริการ รวมถึงบรรยากาศภายในร้านอาหาร พร้อมเผยร้านอาหาร 8 ร้าน จาก 8 ประเภทอาหาร ที่ได้รับรางวัล HELLO! Taste Awards 2020 – Celebrities’ Choices ทั้งร้านอาหาร Fine Dining รสเลิศหลากหลายสัญชาติ ทั้งไทย ฝรั่งเศส จีน อิตาเลียน ยุโรป และอินเดีย-ตะวันออกกลาง และตามไปเต็มอิ่มกับ 18 สุดยอดร้านอาหารที่ได้รับรางวัล Editors’ Choices คัดสรรโดยกองบรรณาธิการนิตยสาร HELLO! ที่จะแนะนำร้านอร่อยที่มีความโดดเด่นในแต่ละสไตล์ ไม่ว่าจะเป็น Modern Thai Cuisine, Japanese Cuisine, Omakase, Chinese Cuisine, Buffet & Brunch, Indochina Cuisine, Casual & Trendy, Tea Room & Sweets, Meat Feat, The Legend, Bar & Rooftop Bar, Cruise และ Arrival of the Year

HELLO! TASTE GUIDE 2020 จัดทำโดยบริษัท เบอร์ด้า (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตนิตยสาร HELLO! และ Prestige ราคาเล่มละ 350 บาท วางจำหน่าย 13 สิงหาคมนี้ ในร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ หรือช้อปออนไลน์ได้ที่ https://shop.burdathailand.com/