ชื่นใจ บาย มิตรผล ส่งผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือรูปแบบเจลและสเปรย์ ต่อยอดคุณค่าอ้อยและน้ำตาล ตอบรับกระแส New Normal เพื่อสุขอนามัยที่ดีของทุกคน

ในสถานการณ์ปัจจุบัน กับความปกติรูปแบบใหม่ หรือ New Normal ทำให้หลาย ๆ คนหันมาระวังและดูแลรักษาความสะอาดกันมากขึ้น ในวันนี้ “ชื่นใจ บาย มิตรผล” ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลรักษาสุขอนามัย รวมถึงความสะอาดของทุกคน โดยได้คิดค้นและออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้แก่ CHUENJAI by Mitr Phol Alcohol Hand Sanitizer Gel (ชื่นใจ บาย มิตรผล แอลกอฮอล์ แฮนด์ แซนิไทเซอร์ เจล) และ CHUENJAI by Mitr Phol Alcohol Hand Sanitizer Spray (ชื่นใจ บาย มิตรผล แอลกอฮอล์ แฮนด์ แซนิไทเซอร์ สเปรย์) เจลแอลกอฮอล์และแอลกอฮอล์สเปรย์สำหรับทำความสะอาดมือ แบบไม่ต้องล้างออก ปลอดภัยด้วยแอลกอฮอล์ธรรมชาติจากอ้อยกลั่นบริสุทธิ์ ที่มีความบริสุทธิ์สูงระดับเดียวกับที่ใช้ในวงการแพทย์และเภสัชกรรม (Pharmaceutical grade) ซึ่งมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เข้มข้น 77% v/v (หรือเทียบเท่า 70%w/w) พร้อมผสานคุณค่าจากอโลเวร่า ทำให้ชื่นใจเจลแอลกอฮอล์และแอลกอฮอล์สเปรย์สำหรับทำความสะอาดมือช่วยยับยั้งการสะสมของเชื้อแบคทีเรียและไวรัสได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังช่วยให้มือนุ่มชุ่มชื่นและอ่อนโยนต่อผิวอีกด้วย

กลุ่มผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือ แบบไม่ต้องล้างออก มีสองประเภทด้วย ประกอบไปด้วย

1.CHUENJAI Alcohol Hand Sanitizer Gel

เจลแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือแบบไม่ต้องล้างออก มี 4 ขนาดให้เลือกตามความสะดวกในการใช้งาน

ขวดมินิ ขนาด 50 มล. ราคา 55 บาท ขวดปั๊ม ขนาด 300 มล. ราคา 150 บาท ถุงมีฝา ขนาด 1,000 มล. ราคา 380 บาท แกลลอน ขนาด 1,000 มล. ราคา 380 บาท

2.CHUENJAI by Mitr Phol Alcohol Hand Sanitizer Spray

สเปรย์แอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือแบบไม่ต้องล้างออก มี 3 ขนาดให้เลือกตามความสะดวกในการใช้งาน

สเปรย์พกพา ขนาด 100 มล. ราคา 100 บาท สเปรย์ฟ็อกกี้ ขนาด 500 มล. ราคา 200 บาท แกลลอน ขนาด 1,000 มล. ราคา 300 บาท

เกี่ยวกับแบรนด์ “ชื่นใจ บาย มิตรผล”

แบรนด์ “CHUENJAI by Mitr Phol” ถือกำเนิดขึ้นจากแนวคิด “ร่วมอยู่..ร่วมเจริญ” ของกลุ่มมิตรผล ที่ตั้งใจสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม ให้เติบโตก้าวหน้าไปด้วยกันอย่างยั่งยืน ด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาพัฒนาต่อยอดคุณค่าอ้อยและน้ำตาลจนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายที่มาจากธรรมชาติ ซึ่งไม่เพียงตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคในยุคปัจจุบันแต่ยังช่วยช่วยสร้างความมั่นคงให้กับอาชีพเกษตรกร โดยเฉพาะชาวไร่อ้อยซึ่งเปรียบดังหัวใจของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลอีกต่อหนึ่งตามวิสัยทัศน์ “สร้างคุณค่า สร้างอนาคตที่ยั่งยืน”

