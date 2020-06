เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ชวนดูหนังดีที่ไม่ควรพลาด 2 เรื่อง 2 รส “A Beautiful Day in the Neighborhood” หนังพลังบวกที่สร้างจากเรื่องจริง และเตรียมฮาลั่นโรงกับ “มนต์รักดอกผักบุ้ง เลิกคุยทั้งอำเภอ”

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป แนะนำภาพยนตร์ 2 เรื่อง 2 รส ที่ไม่ควรพลาด เริ่มจากภาพยนตร์แฝงไปด้วยพลังบวกที่สร้างจากเรื่องจริง และคาดว่าน่าจะได้เข้าชิงรางวัลออสการ์หลายสาขาในช่วงต้นปีหน้า “A Beautiful Day in the Neighborhood” และเตรียมหัวเราะลั่นกันทั้งประเทศกับหนังความฮาระดับร้อยล้าน “มนต์รักดอกผักบุ้ง เลิกคุยทั้งอำเภอ” ผลงานภาพยนตร์เรื่องแรกของนักร้องคู่พี่น้อง เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น (รัชนก สุวรรณเกตุ) และ ลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น (นารีนาท เชื้อแหลม) หนัง 2 เรื่องที่ดูแล้วอยากบอกต่อให้มาดูกัน

“A Beautiful Day in the Neighborhood” ภาพยนตร์ที่สร้างมาจากเรื่องจริงอันแสนประทับใจของนักข่าวคนหนึ่งที่ได้พบเจอพูดคุยกับ “เฟรด โรเจอร์ส” พิธีกรชื่อดังที่คนทั้งอเมริการัก และโรเจอร์ส ก็ได้เปลี่ยนแปลงตัวเขาไปตลอดกาล ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้นักแสดง 2 รางวัลออสการ์ “ทอม แฮงค์ส” มา รับบท “เฟรด โรเจอร์ส” และกำกับโดยผู้กำกับหญิงมือรางวัล “มาเรียลล์ เฮลเลอร์” (Can You Ever Forgive Me?)

เรื่องราวของ “ลอยด์” (แมทธิว รีส) นักข่าวหนุ่มใหญ่ที่พบเจอความผิดหวังมาแล้วนับไม่ถ้วน เขาเป็นลูกที่ไม่รักพ่อ ไม่ผูกพันกับพี่น้อง และเป็นพ่อที่ใช้ลูกน้อยเป็นแค่ “ข้ออ้างในการไม่ต้องไปงานสังคม” จนกระทั่ง บ.ก. ส่งเขาให้ไปสัมภาษณ์ “เฟรด โรเจอร์ส” (ทอม แฮงค์ส) พิธีกรรายการเด็กชื่อดัง โรเจอร์สเป็นเหมือนนักบุญที่ยังมีชีวิตอยู่ เขาอ่อนโยน เห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์ และยอมรับความผิดพลาดของคนอื่นโดยไม่ถือสาหาความ โรเจอร์สเป็นเหมือนคนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับคนแบบที่ลอยด์เป็น แต่การพบกันชั่วระยะเวลาสั้น ๆ นั้นเอง กลับคล้ายดังสัญญาณของพระเจ้าให้ลอยด์ตื่นจากการหลับใหล เขาเริ่มหัดมองโลกแบบ เฟรด โรเจอร์ส และเขาก็ได้มาถึงจุดที่พบว่า “ชีวิตไม่ใช่เรื่องยากเย็นอะไรเลย ขอแค่เราแบ่งปันความอารีให้แก่กัน”

คงต้องยกให้ A Beautiful Day in the Neighborhood เป็นหนึ่งในภาพยนตร์ที่เหมาะจะดูได้ทั้งครอบครัว เป็นหนังเนื้อดีที่กวาดคำชมจากนักวิจารณ์หนังไปอย่างล้นหลาม ด้วยเนื้อหาที่อบอุ่นแฝงความสัมพันธ์ระหว่างพ่อ-ลูก และมอบพลังบวกให้แก่คนดู รวมทั้งสิ่งที่หนังเรื่องนี้พยายามจะสื่อสารกับคนดูว่า “คุณเคยฟังเรื่องราวจากใคร แล้วชีวิตเปลี่ยนไปตลอดกาลไหม?” นั้นคือสิ่งที่คุณควรเดินเข้าโรงหนังไปหาคำตอบด้วยตัวเอง

สำหรับคอหนังไทยต้องไม่พลาด “มนต์รักดอกผักบุ้ง เลิกคุยทั้งอำเภอ” ผลงานการกำกับภาพยนตร์ของ เอกชัย ศรีวิชัย ที่พิสูจน์ตัวเองอีกครั้งในฐานะคนทำหนังจากความสำเร็จของ ‘เทริด’ และ ‘โนราห์’ งานกำกับเรื่องที่ 3 ยังคงถ่ายทอดศิลปะการแสดงของภาคใต้เช่นเคย แต่เปลี่ยนแนวทางมาเป็นหนังรักชวนจิกเบาะ เต็มไปด้วยเสียงฮา และยังเป็นผลงานภาพยนตร์เรื่องแรกของนักร้องคู่พี่น้อง เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น (รัชนก สุวรรณเกตุ) และ ลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น (นารีนาท เชื้อแหลม)

เรื่องราวของ ดอกผักบุ้ง (เจนนี่ รัชนก สุวรรณเกตุ) สาวสวยที่ชายหนุ่มหมายปอง แต่เธอก็มีจิตใจที่ตั้งมั่นต่อความรักถึงขั้นยอมเลิกคุยกับคนทั้งอำเภอ เพื่อ หัวไข่ (ไพศาล ขุนหนู) คนเดียว โดยมี ตอเบา (ลิลลี่ นารีนาถ เชื้อแหลม) น้องสาวจอมแสบคอยให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด เพื่อจะได้เข้าใกล้ จ้ง (พลตรี แสงมณี) นักมวยหล่อล่ำที่ตามจีบดอกผักบุ้ง

งานนี้ บุญรอบ (เอกชัย ศรีวิชัย) พ่อของดอกผักบุ้งกับตอเบา จึงออกโรงขัดขวางหัวไข่ให้ไปไกลๆ จากลูกสาวด้วยความแค้นส่วนตัวที่รอการสะสาง และหาทางให้ลูกสาวทั้งสองช่วยสืบสานรำวงเวียนครกของครอบครัวให้ประสบความสำเร็จ ทั้งยังพยายามผลักดันให้ ลำเต้ย (ครูเต้ย อภิวัฒน์ บุญเอนก) หนุ่มหล่อเสียงดีแห่งคณะบุญรอบที่นำเข้ามาจากแดนอีสาน ขึ้นมาเป็นทางเลือกของหัวใจให้ดอกผักบุ้ง พวกเขาจะ ฝ่าฟันเพื่อความรักและความฝันกันอย่างทุลักทุเลแค่ไหน มาร่วมลุ้นใน "มนต์รักดอกผักบุ้ง เลิกคุยทั้งอำเภอ" เข้าฉาย 25 มิถุนายน 2563 นี้