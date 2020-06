ครั้งแรกในเมืองไทย มิติใหม่แห่งการช้อปปิ้งระดับโลก “สยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ” พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต ระดับเวิลด์คลาสอย่างแท้จริงแห่งแรกในเมืองไทย เปิดบริการแล้ววันนี้

ครั้งแรกในเมืองไทย กับมิติใหม่แห่งการช้อปปิ้งระดับโลก “สยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ” (Siam Premium Outlets® Bangkok) พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต อย่างแท้จริงแห่งแรกของเมืองไทย เดสติเนชั่นใหม่ล่าสุดของนักช้อป เปิดอย่างเป็นทางการแล้ว เพียง 15 นาทีจากสนามบินสุวรรณภูมิ บนมอเตอร์เวย์ กรุงเทพ–ชลบุรี กม. 23 ทางออก 5 ลาดกระบัง สัมผัสสุดยอดประสบการณ์การช้อปปิ้งอย่างคุ้มค่าที่เติมเต็มได้ในทุกๆ วัน กว่า 200 แบรนด์ลักซ์ชัวรี่ระดับโลก แบรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลชั้นนำที่ได้รับความนิยมมากที่สุด และแบรนด์ไทยระดับแนวหน้า พิเศษยิ่งกว่า!! กับแบรนด์ที่เผยโฉมในคอนเซ็ปต์เอาท์เล็ตครั้งแรกในประเทศไทยและแบรนด์สุดเอ็กซ์คลูซีฟที่ช้อปได้เฉพาะที่นี่เท่านั้น ในราคาคุ้มค่าทุกวันกับส่วนลดสูงสุดกว่า 70% และพิเศษสุดกับการฉลองเปิดอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 19 – 21 มิถุนายนนี้ ด้วยส่วนลดเพิ่มอีก 10 – 15%

“สยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ” โดย สยามพิวรรธน์ ไซม่อน คือปรากฏการณ์การผนึกกำลังระหว่างสองผู้นำแห่งวงการค้าปลีกระดับโลก ได้แก่ ไซม่อน พร็อพเพอร์ตี้ กรุ๊ป (Simon Property Group) บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้าปลีกอันดับหนึ่งของโลก จากสหรัฐอเมริกา และ สยามพิวรรธน์ เจ้าของและผู้บริหารโกลบอลเดสติเนชั่นชั้นนำของเมืองไทย เพื่อนำประสบการณ์พรีเมี่ยม เอาท์เล็ตอย่างแท้จริงสู่ประเทศไทยเป็นครั้งแรก โดย “สยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ” นับเป็นโครงการพรีเมี่ยม เอาท์เล็ตแห่งใหม่ล่าสุดของไซม่อน ผู้สร้างสรรค์พรีเมี่ยมเอาท์เล็ตระดับแนวหน้าต่างๆ ในหลากหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งต่างขึ้นชื่อว่าเป็นสุดยอดจุดหมายปลายทางแห่งการช้อปปิ้งของผู้คน รวมทั้งดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็น Woodbury Common Premium Outlets นิวยอร์ค, Gotemba Premium Outlets ญี่ปุ่น, Yeoju Premium Outlets เกาหลีใต้ และ Johor Premium Outlets มาเลเซีย

“สยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ” มอบสุดยอดประสบการณ์การช้อปปิ้งอย่างคุ้มค่าในทุกๆ วัน โดดเด่นด้วยแบรนด์ลักซ์ชัวรี่ระดับเวิลด์คลาสที่เผยโฉม ในคอนเซ็ปต์เอาท์เล็ตเป็นครั้งแรกในเมืองไทย ได้แก่ Burberry, Balenciaga, Bally, Breitling, CK, Furla, Hugo Boss และ Montblanc รวมถึงแบรนด์ลักซ์ชัวรี่อีกมากมาย อาทิ Salvatore Ferragamo, DKNY, 3.1 Phillip Lim, Alexander Wang, Black Barrett by Neil Barrett, Diesel, Marni, P.S. Paul Smith, Proenza Schouler, Stella McCartney, DKNY, See by Chloé, Joseph and Porsche Design รวมถึงเอาท์เล็ต Coach, Kate Spade New York และ Skechers ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทยนำเสนอสินค้าครบครัน และแบรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลชั้นนำและแบรนด์ไทยที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ได้แก่ American Eagle, Cotton On, Mango, New Era, U.S. Polo Assn., Camper, Dr. Martens, REPLAY, Sperry และ Lamy นอกจากนี้ยังมี Nike พรีเมี่ยม รีเทล สโตร์ ขนาดใหญ่กว่า 1,300 ตารางเมตร ที่มาพร้อมสิทธิพิเศษสำหรับดิจิทัลเมมเบอร์โดยเฉพาะ และสไตล์การตกแต่งร้านที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากศิลปะไทย อีกทั้ง adidas เอาท์เล็ต ที่ครบครันด้วยคอลเลคชั่นทั้งสปอร์ตและแฟชั่นกว่า 2,000 รายการ อีกทั้ง แบรนด์สปอร์ตแวร์เอ็กซ์คลูซีฟมากมาย อาทิ Asics, Vans, North Face, Sports Selected และ Grand Motorsports

พร้อมด้วยแบรนด์สินค้าของตกแต่งบ้าน เทคโนโลยี และสินค้าสำหรับเด็ก อาทิ Tefal, Ralph Lauren Home, Calvin Klein, Sanderson, Yves Delorme, Garmin, Fitbit, irobot, DJI Phantom, Nintendo, Lego และอีกมากมาย รวมทั้งแบรนด์ไทยระดับแนวหน้าอย่าง EVEANDBOY ไลฟ์สไตล์บิวตี้สโตร์อันดับหนึ่งของเมืองไทยที่จะเผยโฉมในคอนเซ็ปต์ใหม่ นอกจากนี้จะมีลักซ์ชัวรี่แบรนด์เข้ามาเสริมทัพเพิ่มเติมอีกในระยะเวลาอันใกล้นี้อย่างต่อเนื่อง

นักช้อปยังสามารถเพลิดเพลินกับทั้งอาหารและเครื่องดื่มจากหลากหลายร้านดัง อาทิ Starbucks, Ajisan, Café Amazon, ChaTraMue, Hong Kong Noodle, KOI Thé, Olino Crepe & Tea, Subway, S&P, Red Diamond, KFC และ Sushi Plus รวมถึงเมนูอาหารทั้งไทยและนานาชาติให้เลือกอย่างหลากหลายที่ Food Republic ขนาดใหญ่กว่า 1,200 ตารางเมตร

“สยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ” มอบประสบการณ์ที่มากกว่าการช้อปปิ้ง ด้วยการเติมเต็มความสุข และ ความต้องการของไลฟ์สไตล์หลากหลายได้ในทุกๆ วัน ให้ที่นี่เป็นศูนย์รวมของการพบปะสังสรรค์ ผ่อนคลายและการทำกิจกรรมร่วมกันของครอบครัวและเพื่อนฝูง ท่ามกลางบรรยากาศเอาท์ดอร์ ที่ให้ความสำคัญกับพื้นที่สีเขียว สดชื่นด้วยองค์ประกอบของน้ำพุและน้ำตก มีโซนให้เด็กๆ ได้เล่นสนุกเพื่อเสริมสร้างจินตนาการทั้งสไตล์อินดอร์และเอาท์ดอร์ โซนแอมฟิเธียเตอร์เล่นระดับในบรรยากาศผ่อนคลายชวนให้นั่งพักผ่อนหย่อนใจ รวมถึงเติมแต่งบรรยากาศด้วยศิลปะไทยในอารมณ์ร่วมสมัย ให้ศิลปะเป็นสิ่งที่สามารถชื่นชมได้ในทุกๆ วัน กับผลงาน ในธีม ‘Eco Jungle’ ฝีมือศิลปินไทย รุ่นใหม่ระดับแนวหน้า อาทิ ผลงานศิลปะจากไม้ไผ่อันเป็นเอกลักษณ์ ฝีมือของกรกต อารมย์ดี, งานประติมากรรมโลหะรีไซเคิลที่ได้รับแรงบันดาลใจจากดอกไม้ไทย โดย Pin Metal Art หรือ ปิ่น-ศรุตา เกียรติภาคภูมิ และ งานสีสันสดใสจากวัสดุ รีไซเคิล โดย WISHULADA โดย วิชชุลดา ปัณฑรานุวงศ์

พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย อาทิ ที่จอดรถที่สามารถรองรับได้กว่า 1,500 คัน, บริการไว-ไฟฟรี, ห้องรับรองสมาชิกและนักท่องเที่ยวในบรรยากาศหรูหรา, ห้องรับรองสมาชิกทุกคนในครอบครัว, ห้องสำหรับแม่และเด็ก, ห้องรอรับบริการ รถ Shuttle Bus โดยสารฟรี, บริการรถเข็นเด็ก และ บริการรถเข็นสำหรับผู้พิการหรือผู้สูงอายุฟรี เป็นต้น

นายไมเคิล ถัง กรรมการผู้จัดการ สยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ กล่าวว่า “สยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ” นับเป็น พรีเมี่ยม เอาท์เล็ตระดับเวิลด์คลาสแห่งแรกในเมืองไทย โดยเรามุ่งมั่นนำประสบการณ์ “พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต” อย่างแท้จริงมาสู่ประเทศไทยเป็นครั้งแรก โดย “พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต” เป็นเครื่องหมายการค้าสิทธิบัตรเฉพาะของไซม่อน ผู้สร้างสรรค์พรีเมี่ยม เอาท์เล็ตในประเทศต่างๆ ทั่วโลก ซึ่งล้วนเป็นประเทศที่ เปี่ยมศักยภาพในด้านเศรษฐกิจและเป็นจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยวที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก และล่าสุด การเปิด “สยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ” ยังเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดการจ้างงานกว่า 1,000 อัตรา สร้างสีสันใหม่ให้วงการรีเทล เปิดประสบการณ์ใหม่ในการช้อปปิ้ง ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศสำหรับทั้งคนไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย และยังตอกย้ำศักยภาพของประเทศไทยในฐานะเมืองท่องเที่ยวที่เป็นจุดหมายปลายทางของคนทั่วโลก และเรายังมีเป้าหมายที่จะสร้าง Shared values ที่จะก่อให้เกิดการสานประโยชน์ร่วมกันแบบบูรณาการแก่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาคเศรษฐกิจ, ภาคการท่องเที่ยว, ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค อีกทั้งยังร่วมกับกับพันธมิตรการท่องเที่ยวในละแวกใกล้เคียง เพื่อสร้างจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวสำคัญแห่งใหม่ของประเทศไทย”

นอกจากนี้ “สยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ” ดำเนินมาตรการเพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัย ซึ่งสอดรับกับมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ของรัฐบาล โดยจัดให้มีมาตรการการเช็คอินและเช็คเอาท์ ผ่านแพลตฟอร์มไทยชนะ ตรวจวัดอุณหภูมิ รวมถึงจุดให้บริการเจลล้างมือแอลกอฮอลล์ รวมถึงพนักงานผู้ให้บริการจะสวมมาส์กและรักษาสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด รวมถึงการกำหนดจำนวนผู้มาใช้บริการให้เป็นไปตามมาตรการ เว้นระยะห่างของภาครัฐอย่างเข้มงวด

“สยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ” เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 10.00 – 21.00 น. เดินทางได้อย่างสะดวกสบายเพียง 15 นาทีจากสนามบินสุวรรณภูมิ หากเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวจากใจกลางกรุงเทพฯ สามารถใช้เส้นทางทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 มอเตอร์เวย์ กรุงเทพฯ-ชลบุรี กม.23 ทางออก 5 ลาดกระบัง หรือ ใช้บริการรถ Shuttle Bus รับส่งฟรีจากสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์ สถานีมักกะสัน ถึง “สยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ” สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถชมได้ที่ www.siampremiumoutlets.com หรือ โทร. 02-082-8998