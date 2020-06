เปิดโซนใหม่ HEALTHIFUL แหล่งรวมสินค้าและอาหารเพื่อสุขภาพครบวงจร

พามาเยือนโซนใหม่ล่าสุดของ CENTRAL FOOD RETAIL ที่เรียกว่าเอาใจสายสุขภาพสุดๆ ด้วยการเปิดโซนใหม่ “HEALTHIFUL” (เฮลธิฟูล) เป็นที่แรก และมีแนวโน้มที่จะขยายไปอีกหลายสาขาในเครือ วันนี้เลยพาชมโซนใหม่นี้ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ กันก่อนเลยค่ะ

Nature’s Delights for a Healthy Life เติมสุขจากธรรมชาติ เพื่อสุขภาพยั่งยืน โดยโซนใหม่ HEALTHIFUL (เฮลธิฟูล) มี Concept ที่น่าสนใจมากๆ “เราคือร้านจำหน่ายสินค้าและอาหารเพื่อสุขภาพ ที่ตอบสนองทุกความต้องการด้านสุขภาพสำหรับทุกไลฟ์สไตล์ เรามุ่งมั่นจะเป็นเพื่อนคู่ใจของคุณในทุกช่วงชีวิต เพื่อให้คุณบรรลุเป้าหมายการมีสุขภาพที่ดีและยั่งยืนได้อย่างมีความสุขและสะดวกสบาย ผ่านการส่งมอบสินค้าคุณภาพที่ผ่านกระบวนการตรวจสอบและคัดสรรอย่างได้มาตรฐาน การมอบข้อมูลด้านโภชนาการผ่านสื่อต่างๆและการบริการที่ดีทั้งที่ร้านและร้านค้าออนไลน์”

สำหรับโซนใหม่นี้มีสินค้าทั้งหมด 5 หมวด คือ

Organic สินค้าออร์แกนิคที่ได้ตราสัญลักษณ์รับรองเท่านั้น Natural สินค้าที่ผลิตจากส่วนผสมจากธรรมชาติ รวมถึงสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Vegan & Plant-Based ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ไม่บริโภคเนื้อสัตว์ รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่มาจากพืชเป็นหลัก Health-Specific ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้แพ้อาหาร และผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพและโภชนาการเป็นพิเศษ Nutrition Boost ผลิตภัณฑ์ที่มีการเติมส่วนผสม หรือ สารอาหารเพิ่มเข้าไปเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพมากขึ้น

ซึ่งแต่ละหมวดนั้นมีสินค้าหลากหลายให้เลือก ทั้งเป็นสินค้าจากในประเทศและต่างประเทศ และมั่นใจได้เลยว่ามีคุณภาพและได้ผ่านการรับรองแน่นอนค่ะ

จุดเด่นของ Healthiful (เฮลธิฟูล)

การเกิดขึ้นของ “วิถีชีวิตใหม่” จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้วิถีชีวิตของทุกคนบนโลกใบนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ ผู้บริโภคจะเริ่มหันมาให้ความสำคัญกับการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ดีต่อสุขภาพ ต้องการความมั่นใจในสินค้าต้องมีมาตรฐาน ปลอดภัย และมีความสะอาด Healthiful จะเป็นแบรนด์ที่รู้ใจลูกค้าสายรักสุขภาพมากที่สุด และตอบโจทย์ของการเป็นพาร์ทเนอร์เพื่อให้การมีสุขภาพดีเป็นเรื่องง่าย สร้างประสบการณ์การช้อปปิ้งที่น่าพึงพอใจที่สุดแก่ลูกค้าของเรา เพราะการมีสุขภาพที่ดีและยั่งยืนคือเรื่องสำคัญสำหรับทุกคน

แนวคิดใหม่ รู้ใจสายรักสุขภาพ

1.Effortless browsing – รวมทุกความต้องการสายรักสุขภาพไว้ในโซนเดียว

ต่อไปนี้มาที่ท็อปส์ และเซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ ที่เดียวก็ครบทุกความต้องการ สายรักสุขภาพไม่ต้องเสียเวลาเดินหาสินค้าที่เหมาะกับคุณในทุกล็อคสินค้าอีกแล้ว เพราะเราได้คัดสรรสินค้าเพื่อสุขภาพถึง 1,700 รายการ ไว้ที่โซนเดียว ทั้งผักผลไม้ อาหารพร้อมทาน ไปจนถึงผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม สินค้าของใช้ในครัวเรือน พร้อมโซน eco friendly ที่สนับสนุนแนวคิด zero waste ด้วยภาชนะและเครื่องใช้ในบ้านในคอนเซปต์รักษ์โลก และRefill Station เติมสินค้าหมวด personal care และ cleaning สูตรธรรมชาติได้ตามต้องการ ลดการสร้างขยะพลาสติกsingle use พร้อมเครื่องอบฆ่าเชื้อUV สำหรับทำความสะอาดภาชนะก่อนนำมาเติม เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัย

2.Worry-free shopping! – ครั้งแรกของการจัดเรียงสินค้าแบ่งตามหมวดหมู่ 5 หมวด เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับทุกไลฟ์สไตล์ สินค้าจะถูกวางขายตาม health concept คือ Organic, Vegan, Natural, Health-Specific และ Nutrition Boost และมีสัญลักษณ์บอกชัดเจนพร้อมป้ายบอกข้อมูลของสินค้า ซึ่งเป็นประโยชน์มากสำหรับลูกค้าที่ต้องการซื้อสินค้าออร์แกนิค, ลูกค้าที่เป็น Vegan/Vegetarian, และลูกค้าที่มีอาการแพ้อาหาร หรือต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ

และเราเป็นร้านค้าปลีกร้านแรกในประเทศไทย ที่ระบุข้อมูลส่วนประกอบอาหารก่อภูมิแพ้ 14 ชนิด ตาม EU Food Information for Consumers Regulation No. 1169/2011 ไว้ที่ ป้าย shelf tag สำหรับอาหารพร้อมทานในตู้ Grab & Go

3.Worry-free at our store & at home – ครั้งแรกของบริการให้คำแนะนำด้านโภชนาการโดยสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เฮลธิฟูลได้ทำข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้ข้อมูลและคำแนะนำด้านโภชนาการและอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของลูกค้าพนักงานของ Healthiful ได้รับประกาศนียบัตรผ่านการอบรมด้านโภชนาการพื้นฐานจากสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล และหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม เรามีบริการให้คำแนะนำ โดยนักวิชาการด้านอาหารและโภชนาการ จากสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ฟรี ผ่านช่องทาง facebook messenger ของเพจ Healthiful Official https://www.facebook.com/Healthifulofficial

4.Delightful Choices – สุขภาพที่ดี กับวาไรตี้ของอร่อย! เราได้คัดสรรเมนูอาหารเพื่อสุขภาพพร้อมทานปรุงสุกทุกวัน เบเกอรี่ และเครื่องดื่ม สำหรับทั้งสายเฮลตี้และสายวีแกน มาให้คุณแฮปปี้สุขภาพดีได้ทุกวัน

ไปดูสินค้าที่น่าสนใจแต่ละหมวดหมู่กันค่ะ

สินค้าหมวด Organic

สมุนไพรออร์แกนิค ขายยกต้น

Lesser Evil Paleo Puffs

USDA Organic, Vegan (except Honey roasted), Grain Free, Gluten Free, Certified Paleo

สุธารสเครื่องแกงออร์แกนิค

มายช้อยส์ข้าวไรซ์เบอร์รี่ออร์แกนิค

ผลผลิตจากความร่วมมือของท็อปส์และเกษตรกรผู้หลิตข้าวออร์แกนิค โดยท็ฮปส์เข้าไปให้ความรู้ วิธีการผลิต รวมถึงเป็นที่ปรึกษา ให้กับเกษตรกร และรับซื้อผลผลิตทั้งหมด จากชาวนาในโครงการในราคาที่เป็นธรรม และ ไม่เอาเปรียบชาวนา

สินค้าหมวด Natural

บรรจุภัณฑ์ 100% Eco-friendly ทำจากฟางข้าวสาลี และไม่มีสารเคมีตกค้าง

ยาสีฟันเม็ด plastic-free co

Cruelty-free, Locally Sourced, No plastic Tubes/ reusable packaging

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด Soganics

สินค้าหมวด Vegan

ไส้กรอก Vegie Delight Sausage BBQ Thick 100% Meat Free

Vegan-friendly Plant-based meat products

สินค้าแบรนด์มังสวิรัติจากออสเตรเลีย ที่มีต้นตำรับตั้งแต่ปี 1912

Nuttelex Buttery Spread

100% Vegan

Dairy and lactose free butter

Gluten free and soy free with natural flavours and colours.

สินค้าหมวด Nutrition Boost

Superfood Pick N Mix by Beanbags

Pick & Mix Concept & Fixture (Exclusive) ลูกค้าที่ไม่เคยทาน Superfood สามารถมาเริ่มต้นเรียนรู้ได้ที่จุดนี้ เพราะมีแบ่งกลุ่มสินค้าตามคุณค่าทางโภชนาการ เช่น สำหรับช่วยย่อย เสริมภูมิต้านทาน ชะลอวัย ฯลฯ พร้อมบอกวิธีการนำไปทาน สำหรับผู้เริ่มต้นทดลองทาน ก็สามารถซื้อเป็นซองไซส์เดี่ยวเล็กๆ ได้ Complete range of superfood (fruits & Vegetables powder, plant protein, seeds, grains, & nuts) , 100% USDA Organic

Sunwarrior Protein Powder

Vegan Friendly Protein Powder

Gluten Free, Soy Free, Dairy Free

ON GS 100% Whey Protein Powder

Whey Protein Powder for strength building & endurance

High in protein, low in fat & carbs

Musashi Protein Wafer Chocolate 40

Protein-added Snacks to boost your protein intake

สินค้าหมวด Health Specific

กลุ่มสินค้านี้จะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ

กลุ่มสินค้าสำหรับผู้มีอาการแพ้อาหาร (allergies) หรือ ผู้ที่มีภาวะย่อยน้ำตาลแลคโตสบกพร่อง (lactose intelorance) จำเป็นต้องบริโภคสินค้าประเภท Gluten-Free, Egg-Free, Dairy-Free,Lactose-Free

กลุ่มสินค้าเกี่ยวกับการจำกัดปริมาณ หวาน มัน เค็ม สำหรับผู้ต้องการมีสุขภาพดี และผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ เช่น เป็นโรคความดัน โรคเบาหวาน โรคไต

ตัวอย่างสินค้าและแบรนด์ดังนี้

ขนม พาสต้าและซีเรียลที่ปราศจากกลูเต็น

เครื่องปรุงโซเดียมต่ำ เกลือหิมาลายัน สารให้ความหวานและน้ำตาลที่มีค่า GI ต่ำ

น้ำมันที่มีประโยชน์ เช่น น้ำมันมะกอก น้ำมันมะพร้าว และน้ำมันรำข้าว

Nize Seasonings

“ไนซ ซีซันนิ่ง” เป็นผงปรุงรสคลีน ทำจากเครื่องเทศ, สมุนไพร และเกลือ ที่ผสมกันอย่างลงตัว สำหรับเพิ่มรสชาติ

Diablo

เป็นแบรนด์แรกของสหราชอาณาจักรที่ผลิตขนมหวานน้ำตาลต่ำ มั่นใจได้ว่าสินค้าทุกตัวของแบรนด์ไม่มีการเพิ่มความหวานด้วยน้ำตาล แต่ยังได้รับความหวานจากวัตถุดิบธรรมชาติ เหมาะเป็นทางเลือกแก่ผู้ที่ต้องการลดการบริโภคน้ำตาล

สินค้าตู้ Healthy to Go

Tops New Asian Healthy Menu

Low Sugar / Healthy Carbs / Gluten Free (for Rice & Spaghetti dishes)

