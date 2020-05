ยูนิโคล่ แบรนด์เครื่องแต่งกายระดับโลกจากญี่ปุ่น เตรียมเปิดตัวคอลเลคชั่นเสื้อยืด UT บิลลี อายลิช โดยทาคาชิ มุราคามิ (Billie Eilish by Takashi Murakami) ในวันที่ 25 พฤษภาคมนี้บนออนไลน์สโตร์เป็นที่แรก โดยความร่วมมือครั้งพิเศษระหว่าง บิลลี อายลิช สาวน้อยมหัศจรรย์ผู้สร้างปรากฏการณ์ให้กับวงการเพลงป๊อปทั่วโลก และทาคาชิ มุราคามิ ศิลปินร่วมสมัยชื่อดัง ได้สะท้อนมุมมองทางศิลปะสุดล้ำของทั้งคู่ผ่านลวดลายกราฟิกที่สร้างสรรค์ขึ้นเป็นพิเศษสำหรับเสื้อยืด UT โดยเฉพาะ

สานสัมพันธ์ผ่านอินสตาแกรม

อายลิชเป็นเพื่อนกับมุราคามิหลังจากที่ส่งข้อความคุยกันผ่านอินสตาแกรม ทั้งคู่ได้ร่วมกันสร้างสรรค์มิวสิกวิดีโอให้กับเพลงของอายลิชที่มีชื่อว่า “ยู ชู้ด ซี มี อิน อะ คราวน์ (You Should See Me in a Crown)” ซึ่งมุราคามิได้ถ่ายทอดความคิดของอายลิชผ่านลายเส้นและผลงานแอนิเมชั่นที่มีสไตล์โดดเด่นไม่ซ้ำใคร โดยวิดีโอนี้มียอดรับชมบนยูทูปแล้วกว่า 68 ล้านวิว

ลวดลายกราฟิกร่วมสมัยอันเป็นเอกลักษณ์

สำหรับไฮไลต์ของคอลเลคชั่นนี้อยู่ที่ลวดลายกราฟิกที่ผสมผสาน “บลอช (Blohsh)” สัญลักษณ์ของอายลิช ร่วมกับดอกไม้อันเป็นเอกลักษณ์ของมุราคามิ นอกจากนั้นยังมีลายภาพปะติดหรือภาพตัดแปะของอายลิช ภาพสเก็ตช์ที่ใช้ในมิวสิกวิดีโอของเธอ รวมถึงโลโก้ บิลลี อายลิช ที่ออกแบบมาสำหรับเสื้อยืด UT โดยเฉพาะ

“Billie Eilish x Takashi Murakami เป็นคอลเลคชั่นที่นำนักสร้างสรรค์ผู้ทรงอิทธิพลระดับโลกสองคนมาร่วมงานกัน เพื่อถ่ายทอดให้เห็นอีกครั้งว่าศิลปะเป็นของทุกคน”

-จอห์น ซี เจย์ ประธานฝ่ายสร้างสรรค์ระดับโกลบอล ของยูนิโคล่

Billie Eilish x Takashi Murakami

การออกแบบคอลเลคชั่นนี้ผสมผสานลวดลายอันเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละคน รวมถึงการร่วมสร้างสรรค์โลโก้ที่ออกแบบมาเพื่อเสื้อยืด UT โดยเฉพาะ

บิลลี อายลิช

อายลิชกำกับการออกแบบลวดลายกราฟิกทั้งหมด มีทั้งเสื้อยืด และหมวกที่มีโลโก้ บิลลี อายลิช ซึ่งออกแบบมาสำหรับ UT โดยเฉพาะ

ทาคาชิ มุราคามิ

ลปิน เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2505 ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เป็นผู้ก่อตั้งและประธานของ Kaikai Kiki Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทรับสร้างสรรค์และบริหารจัดการด้านศิลปะ มุราคามิได้จัดนิทรรศการศิลปะหลายครั้งที่สถาบันศิลปะชั้นนำทั่วโลก และเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางจากโปรเจกต์ชั้นนำมากมายที่ทำร่วมกับทั้งแบรนด์แฟชั่นหรูและสตรีทแวร์ รวมไปถึงการร่วมสร้างสรรค์ผลงานกับนักดนตรีชื่อดัง มุราคามิยังเป็นผู้กำกับภาพยนตร์และแอนิเมชั่น โดยในปี พ.ศ. 2562 ได้กำกับมิวสิกวิดีโอ “You Should See Me in a Crown” ของบิลลี อายลิช

บิลลี อายลิช

บิลลี อายลิช เปิดตัวอัลบั้มแรก WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO? ที่ได้รางวัลดับเบิ้ลแพลตินัมในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 โดยอัลบั้มแห่งปีนี้ยังเปิดตัวในอันดับ 1 บนชาร์ตบิลบอร์ด 200 ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงติดชาร์ตในอีก 17 ประเทศทั่วโลก ต่อมาอายลิชได้ส่งเพลง Bad Guy ขึ้นอันดับ 1 ในชาร์ตบิลบอร์ด Hot 100 และ Top 40 บนชาร์ตวิทยุ พร้อมคว้ารางวัลเพลงแห่งปีและการบันทึกเสียงแห่งปี สำหรับ WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO? ถือเป็นอัลบั้มที่เปิดตัวได้สูงสุดในปี 2562 และเป็นการเปิดตัวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบทศวรรษของอเมริกาเหนือ (โดยนักร้องชาย, นักร้องหญิง และวง) โดยติดอันดับ 1 ในชาร์ตบิลบอร์ด 200 เป็นเวลา 2 สัปดาห์นับจากเปิดตัว เพลงในอัลบั้ม WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO? เขียน โปรดิวซ์ และอัดเสียงทั้งหมดโดยบิลลี อายลิช และฟินเนียส (Finneas) พี่ชายของเธอ ที่ร่วมคว้ารางวัลแกรมมี่หลายสาขากลับบ้านไปพร้อมกัน ที่ไฮแลนด์ปาร์ค ลอสแอนเจลิส

วันเปิดตัว: 25 พฤษภาคม 2563 (ออนไลน์สโตร์) 29 พฤษภาคม 2563 (ร้านสาขา)

เว็บไซต์พิเศษ: www.uniqlo.com/th/store/campaign/ut-collection/billie-eilish-x-takashi-murakami.html