เดอะมอลล์ กรุ๊ป ส่งมอบเลือดสนับสนุนศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติรวมกว่า 2 ล้านซีซี เพื่อบรรเทาวิกฤตขาดแคลนเลือดช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

เดอะมอลล์ กรุ๊ป เดินหน้าช่วยเหลือสังคมครอบคลุมทุกมิติ ส่งมอบโลหิตสนับสนุนศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติรวมกว่า 2 ล้านซีซี เพื่อช่วยบรรเทาวิกฤตขาดแคลนเลือด หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ปริมาณโลหิตในคลังลดลง พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคต่อเนื่องผ่านห้องรับบริจาคโลหิตในกลุ่มเดอะมอลล์​ กรุ๊ป 4 สาขา

วรลักษณ์ ตุลาภรณ์ ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายการตลาด บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด (Miss Voralak Tulaphorn ; Chief Marketing Officer, The Mall Group Co., Ltd.) กล่าวว่า “เดอะมอลล์ กรุ๊ป เราเป็นองค์กรภาคเอกชนที่ให้ความสำคัญของการได้เป็นสื่อกลางในการจัดหาโลหิตเพื่อนำไปช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์มาโดยตลอด โดยเราได้ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ร่วมกันดำเนินงานในโครงการ “M Heart สายโลหิต สายใจ สายใยแห่งความผูกพัน” มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 และยังเป็นห้างสรรพสินค้าที่จัดทำห้องบริจาคโลหิตถาวร (Fixed Station) เพื่อเปิดให้บริการ 365 วัน เป็นแห่งแรกในประเทศไทย และหลังจากเราได้ทราบข้อมูลของ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ที่ระบุว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบให้ปริมาณโลหิตในคลังลดลง เนื่องจากมีผู้บริจาคโลหิตลดลงเป็นจำนวนมาก หากแต่ในขณะเดียวกันยังมีผู้ป่วยที่ต้องการโลหิตอยู่เป็นประจำ

เราจึงไม่นิ่งนอนใจ โดยหลังจากมีประกาศกรุงเทพมหานคร, จังหวัดนนทบุรี และ จังหวัดนครราชสีมา เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ในวงกว้าง โดยกำหนด

ให้ปิดสถานที่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร, จังหวัดนนทบุรี และ จังหวัดนครราชสีมา รวมทั้งห้างสรรพสินค้าเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม จนถึง 30 เมษายน 2563 เราจึงตัดสินใจเปิดห้องรับบริจาคโลหิตถาวรขึ้นอีกครั้ง เพื่อช่วยบรรเทาวิกฤตขาดแคลนเลือด พร้อมอำนวยความสะดวกและเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนสามารถบริจาคโลหิตผ่านห้องรับบริจาคโลหิตถาวรในกลุ่มเดอะมอลล์ กรุ๊ป ทั้ง 4 สาขา ได้แก่ เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน, บางแค, บางกะปิ และนครราชสีมา อีกทั้ง ยังได้ออกมาตรการป้องกันความปลอดภัยและสุขอนามัยเชิงรุกตามแนวทางปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความมั่นใจว่าห้องรับบริจาคโลหิตถาวร ในกลุ่มเดอะมอลล์ กรุ๊ป ทุกแห่ง เป็นสถานที่ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิด-19”

โดยหลังจากกลับมาเปิดให้บริการห้องรับบริจาคโลหิต ทั้ง 4 สาขา ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม ที่ผ่านมา (รวม 30 วัน) มีผู้สนใจร่วมบริจาคโลหิตกว่า 5,000 ราย และได้ส่งมอบโลหิตสนับสนุนศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติแล้วกว่า 2 ล้านซีซี หากแต่ยังคงไม่เพียงพอต่อความต้องการ จึงขอเชิญชวนประชาชนคนไทยที่มีสุขภาพแข็งแรงร่วมสร้างกุศลช่วยต่อชีวิตให้กับเพื่อนมนุษย์ ด้วยการร่วมบริจาคโลหิตทุกๆ 3 เดือน

ซึ่งจะช่วยบรรเทาปัญหาขาดแคลนโลหิตและการจัดหาโลหิตที่ไม่สม่ำเสมอได้ โดยสามารถมาบริจาคได้ทุกวัน ที่ห้องรับบริจาคโลหิตถาวร เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน (ชั้น 5), เดอะมอลล์ บางแค (ชั้น P ล็อบบี้), เดอะมอลล์ บางกะปิ (ชั้น 3A) และเดอะมอลล์ นครราชสีมา (ชั้น 2) ตั้งแต่เวลา 12.00-18.00 น. ทั้งนี้ เดอะมอลล์ กรุ๊ป ขอให้คำมั่นว่าจะยังคงเดินหน้าทำทุกวิถีทางเพื่อให้ความช่วยเหลือสังคมในทุกมิติและจะอยู่เคียงข้างประเทศไทยและประชาชนคนไทยในทุกสถานการณ์ อีกทั้ง จะยังคงมุ่งมั่นให้บริการด้วยมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดดังเช่นที่ผ่านมา และเราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน