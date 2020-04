เหนือกว่าอีกขั้น ยกระดับการให้บริการ เซ็นทรัลพัฒนา เปิดตัวบริการใหม่ ‘ONE CALL x ONE CLICK’ ยกทั้งศูนย์การค้ามาให้ช้อปชิมสะดวกปลอดภัย ในมือคนไทยทุกคน ครบ-จบ โทรเบอร์เดียว คลิกครั้งเดียว และช่วยกระตุ้นยอดขายร้านค้าทั้งหมดให้ฝ่าวิกฤตไปด้วยกัน

ครบ-จบ โทรเบอร์เดียว 02-021-9999 หรือ คลิกครั้งเดียว add LINE CentralLife เริ่มแล้ววันนี้

ต่อยอด DRIVE THRU ทุกสาขาทั่วประเทศ เซ็นทรัลเวิลด์, เซ็นทรัลพลาซา, เซ็นทรัลเฟสติวัล, เซ็นทรัล ภูเก็ต และ เซ็นทรัล วิลเลจ

กรุงเทพฯ – (6 เมษายน 2563) บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ CPN ยกระดับการให้บริการเพื่อดูแลลูกค้าและคู่ค้าอย่างเต็มที่ เปิดตัวบริการใหม่เพื่ออำนวยความสะดวกสบายในการช้อปปิ้งและสั่งอาหารที่จะเปลี่ยนวันที่ยุ่งยากให้เป็นเรื่องง่าย ด้วย บริการ ONE CALL x ONE CLICK แค่คุณขอมา เราก็จัดให้! ครบ-จบ โทรเบอร์เดียว โทร 02-021-9999 คลิกครั้งเดียว ด้วยการ add LINE CentralLife สะดวก ปลอดภัย ช้อปชิมได้ตามใจคุณ รวบรวมร้านค้าร้านอาหาร กว่า 1,200 ร้าน ทั่วประเทศ ด้วยบริการให้ข้อมูลลูกค้าต่างๆ แบบ One Stop Shopping Assistant ทั้งข้อมูลเวลา เปิด-ปิดศูนย์ฯ, รายชื่อร้านค้าที่ยังเปิดอยู่ ณ ขณะนี้, เบอร์โทรฯ ของร้านค้าต่างๆ ที่สามารถสั่ง Delivery หรือ Take Away ได้ รวมถึงสั่งอาหารของแต่ละสาขา และจุดบริการ Drive thru ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยเริ่มให้บริการแล้วตั้งแต่วันนี้ พร้อมต่อยอดบริการ Drive Thru ทั่วประเทศทั้ง เซ็นทรัลเวิลด์, เซ็นทรัลพลาซา, เซ็นทรัลเฟสติวัล, เซ็นทรัล ภูเก็ต และ เซ็นทรัล วิลเลจ

ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ในสถานการณ์เช่นนี้ ถือเป็นความท้าทายบทใหญ่ของทีมการตลาดของเซ็นทรัลพัฒนา ที่จะปรับกลยุทธอย่างเหมาะสมและรวดเร็วทันเหตุการณ์ สร้างบริการใหม่ พร้อมกับเข้าใจในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่ามีผลต่อผู้บริโภคอย่างไรบ้าง โดยเฉพาะในด้านการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการบริการ โดยพร้อมกันนี้ เราต้องช่วยเหลือคู่ค้าให้ดำเนินธุรกิจผ่านพ้นช่วงนี้ไปได้ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ซึ่งเปรียบเสมือน Center of Life for All หรือ ศูนย์กลางการใช้ชีวิตของทุกคน โดยเฉพาะทุกคนถือเป็นฮีโร่ร่วมกันต้องช่วยกัน “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” เราจึงใช้ Marketing Paradigm Shift พลิกวิธีคิดสร้างโอกาส มาช่วยเปลี่ยนวันที่ยุ่งยากของลูกค้าให้เป็นเรื่องสะดวกสบายขึ้น โฟกัสไปที่หัวใจลูกค้า คือความสะดวกสบาย ปลอดภัย และช่วยลดการตึงเครียดของลูกค้าด้วยการช้อปปิ้งบำบัด ดังนั้น ONE CALL x ONE CLICK แค่คุณขอมา เราก็จัดให้! จึงถือเป็นบริการใหม่ที่เซ็นทรัลพัฒนาสร้างขึ้นมาเป็น Platform ที่ง่ายๆ กับ 2 ช่องทางที่ทำให้ทุกวันของคุณง่ายขึ้น เพื่อเป็น One Stop Shopping Assistant ท่ามกลางสถานการณ์นี้โดยเฉพาะ โดยบริการ ONE CALL x ONE CLICK ช่วยเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลการสั่งอาหารและช้อปปิ้งได้ง่ายขึ้นจาก 1,200 ร้าน ในศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ ด้วยเบอร์ Call Center : 02-021-9999 หรือ [email protected] เริ่มให้บริการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป”

เพิ่มความสะดวกสบายให้ชีวิตง่ายขึ้น ด้วย 4 บริการที่รวบรวมไว้ในเบอร์เดียวและคลิกเดียว ได้แก่

ต่อสายตรงร้านอาหาร ’ให้ ’ กับบริการสั่งอาหารแบบ Take away และนัดเวลารับอาหาร หรือสินค้าที่ลูกค้าสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ที่จุดรับสินค้า ส่งของ ’ให้’ถึงรถ กับบริการ Drive Thru ลูกค้าสามารถสั่งสินค้าหรืออาหารแล้วนัดเวลา ขับรถมารับได้เลยโดยที่ไม่ต้องลงจากรถ สะอาดปลอดภัยและสะดวกสุดๆ จัดส่ง ’ให้’ กับบริการ Delivery ส่งอาหารและสินค้า ถึงบ้าน (เฉพาะร้านค้าที่ร่วมรายการ) หาข้อมูล ’ให้’ กับบริการข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเวลาเปิด-ปิดศูนย์ฯ รายชื่อร้านค้าที่ยังเปิดบริการ เบอร์โทรร้านค้าต่างๆ ที่สามารถสั่ง Delivery หรือ Take away ได้ จุดสั่งอาหารของแต่ละสาขา รวมถึงจุดบริการ Drive Thru

ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้ เซ็นทรัลพัฒนายังได้นำร่องเปิดตัวบริการ Drive Thru Pick Up ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต ไปก่อนหน้านี้ เพื่อช่วยเหลือลูกค้าและร้านค้าด้วยการจับมือกับ Key Anchor ให้บริการดังกล่าวเป็นรายแรกในภูเก็ต นอกเหนือจากการที่ศูนย์ฯ ยกเว้นค่าเช่าให้ร้านค้าที่ไม่มีรายได้ตามนโยบายของบริษัทฯ ซึ่งล่าสุดเซ็นทรัลพัฒนาได้ผนึกกำลังกับ BU ต่างๆของเซ็นทรัลกรุ๊ป ได้แก่ ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต,เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์, ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน,ซูเปอร์สปอร์ต,บีทูเอส และ ออฟฟิศเมท ผลักดันโมเดล Drive Thru ไปใช้ในอีกหลายสาขาทั่วประเทศ โดยโมเดล Drive Thru นี้ ยังจะถูกนำไปปรับใช้เพื่อช่วยซัพพอร์ตร้านค้า Tenants รายอื่นๆ ที่สนใจเข้าร่วมแคมเปญต่อไป และเพื่อยกระดับการช้อปปิ้งของลูกค้าให้เรื่องที่ยุ่งยากกลายเป็นเรื่องง่าย จะสั่งสินค้าหรือสั่งอาหารจากร้านใดแบรนด์ใด ก็รับของได้ง่ายๆ ทันที โดย บริการ Drive Thru ทำได้ง่ายผ่าน 3 ขั้นตอน คือ

Order: ใช้บริการ ONE CALL x ONE CLICK เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่และแจ้งชื่อร้านค้าหรือร้านอาหารที่ต้องการ Drive Thru: ขับรถเข้ามาที่จุด Pick up point ตามเวลาที่นัดหมาย Pick up: รับสินค้าและชำระเงินตามที่ได้ตกลงกับร้านค้า

ก่อนหน้านี้ เซ็นทรัลพัฒนา ยังประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากจนได้รับการพูดถึงในทางที่ดีในโลกโซเชียลและได้รับการนำเสนอข่าวจากสำนักข่าวต่างๆจากทั่วโลก สะท้อนให้เห็นความคิดสร้างสรรค์ของเบอร์หนึ่งศูนย์การค้าของไทยที่รู้จักปรับตัวให้ทันสถานการณ์ ด้วยจากการนำเทรนด์ Social Distancing มาใช้จัดระเบียบการให้บริการ Food Delivery & Take Away Pick Up Counter โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้า พนักงานรับส่งของ และผู้ใช้บริการทุกคน พร้อมทั้งยังมีการแจกน้ำดื่มฟรีให้กับพนักงานรับส่งอาหาร และ รณรงค์การดูแลตนเองด้วยการล้างมือบ่อยๆ – ใส่หน้ากากป้องกัน – นั่งห่างๆกัน – ทำความสะอาดมือถือด้วยแอลกอฮอล์ทุกครั้ง รวมถึงการลดการชำระเงินด้วยเงินสด อย่างต่อเนื่องอีกด้วย

ทั้งหมดนี้ นอกจากจะเป็นการยกระดับการให้บริการให้เหนือไปอีกขึ้นแล้ว ยังได้เป็นการช่วยลูกค้าในการเยียวยาจิตใจและช่วยเสริมสร้างการสร้างความสุขขณะอยู่บ้านในช่วงวิกกฤตและช่วยส่งเสริมยอดขายให้กับร้านค้าในศูนย์ฯทางอ้อม เพื่อช่วยเหลือพนักงานหน้าร้านให้ยังมีรายได้และช่วยกระตุ้นยอดขายของร้านค้าและเศรษฐกิจในประเทศให้ขับเคลื่อนต่อไปได้