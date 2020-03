จากสถานการณ์วิกฤตของไวรัสโคโรน่า (COVID – 19) ที่เกิดขึ้นในตอนนี้ จนทำให้รัฐบาลจำเป็นต้องประกาศ พ.ร.ก. การบริหาราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 และแน่นอนว่าประชาชนหลายคน ภาคเอกชนหลายองค์กร ต่างให้ความร่วมมือในการปฎิบัติตามกฎระเบียบ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ โครงการ ONE MAN & THE SEA หนึ่งคนว่าย หลายคนช่วย ของหนุ่มโตโน่ -ภาคิน คำวิลัยศักดิ์ ที่ล่าสุด เจ้าตัวได้ประกาศพักโครงการ เพื่อขอเป็นส่วนหนึ่งในการปฎิบัติตามกฎระเบียบเพื่อช่วยประเทศฝ่าวิกฤตในครั้งนี้ พร้อมขอบคุณคนไทยทุกคนที่ร่วมส่งน้ำใจ และเห็นความสำคัญของสัตว์ทะเลที่รอคอยความหวัง

หลังจากจบการว่ายน้ำช่วงบ่ายของวันนี้ (24 มี.ค.) โตโน่ – ภาคิน คำวิลัยศักด์ ได้ฝากข้อความถึงคนไทยทุกคนที่ร่วมกันส่งน้ำใจช่วยเหลือสัตว์ทะเลว่า “วันนี้เป็นวันที่ 6 ของการว่ายน้ำข้าม 12 เกาะ ในฐานะกัปตันโครงการต้องตัดสินใจหยุดพักโครงการชั่วคราว เพื่อให้ทุกคนได้มีส่วนช่วยประเทศและโลกในการฝ่าวิกฤตสถาการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนี้ พร้อมขอขอบคุณเพื่อนดารา และคนไทยทุกคนที่ร่วมส่งพลังใจและน้ำใจในการบริจาคเงินสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์และเครื่องมือแพทย์ให้แก่สัตว์ทะเลและโรงพยาบาลริมชายฝั่ง ซึ่งอย่างไรก็ตาม แม้ว่าโครงการONE MAN & THE SEA หนึ่งคนว่าย หลายคนช่วยจะต้องหยุดพักชั่วคราว แต่ทุกคนทำอย่างเต็มที่ และเชื่อว่าเราจะได้เจอกันใหม่ พร้อมดีใจที่ใน 6 วันที่ผ่านมา ทำให้หลาย ๆคนยิ้มได้ ท่ามกลางสถาการณ์ในปัจจุบัน พร้อมเน้นย้ำฝากให้คนไทยร่วมมือกันรักษาสิ่งแวดล้อม คัดแยกขยะให้ถูกวิธี รวมถึงลดการใช้พลาสติก และเห็นความสำคัญของสัตว์ทะเล”

สำหรับภารกิจ ONE MAN & THE SEA หนึ่งคนว่าย หลายคนช่วย ในช่วงบ่ายของวันนี้ โตโน่ ได้พาทุกคนไปชมทะเลแหวก หนึ่งในแลนด์มาร์คที่สวยงามของเกาะพะลวย และการว่ายน้ำข้าม 12 เกาะที่เริ่มต้นจากเส้นทางจากท่าเรือดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี แม้ว่าวันนี้จุดหมายปลายทางที่ตั้งไว้คือ เกาะสมุย จะยังไม่สำเร็จ แต่โตโน่และทีมก็สามารถทำภารกิจที่ยิ่งใหญ่นี้ออกมาได้อย่างงดงาม ซึ่งหยุดภารกิจที่ อ่าวเทียน (ทะเลแหวก) เกาะพะลวย และตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม รวมถึงวันนี้ โตโน่และทีมสามารถว่ายผ่านเกาะทั้งสิ้น 9 เกาะ อาทิ เกาะริกัน, เกาะนกเภา, เกาะเหยี่ยว, เกาะกา, เกาะวัวจิ๋ว, เกาะส้ม, เกาะเชือก, เกาะพะลวย และ เกาะทะลุ เป็นต้น และทำระยะทางไปได้ทั้งสิ้น 27 กิโลเมตร มียอดบริจาคจากพี่น้องคนไทยที่เห็นความสำคัญของท้องทะเลและสัตว์ทะเลอยู่ที่ 2,463,077 บาท

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าโครงการ ONE MAN & THE SEA หนึ่งคนว่าย หลายคนช่วย ต้องหยุดพัก แต่โตโน่สัญญาว่า จะกลับมาอีกครั้ง เพราะนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้น รวมทั้ง สัตว์ทะเลก็ยังคงรอการช่วยเหลือ โดยน้ำใจของคนไทยสามารถร่วมบริจาคเงินสมทบทุนซื้ออุปกรณ์หรือเครื่องมือแพทย์ เพื่อมอบช่วยเหลือสัตว์ทะเลและโรงพยาบาลริมชายฝั่ง ผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเพชรบุรีตัดใหม่ ชื่อบัญชี: มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยฯ เพื่อโครงการเทใจ (TRRM FOR TAEJAI) เลขบัญชี 043-272833-9 หรือ พิมพ์ T ส่งมาที่ 4545909 (ทุกเครือข่าย) ทั้งนี้สามารถส่งหลักฐานการบริจาค เพื่อขอลดหน่อยภาษีได้ที่ Line @taejaidotcom ได้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 และสามารถติดตามและให้กำลังใจโตโน่ พร้อมรับชมการว่ายน้ำตลอดกิจกรรมผ่านการ Live สดทาง Facebook แฟนเพจ เก็บรักษ์ รวมถึงติดตามรายละเอียดของโครงการได้ทาง Facebook แฟนเพจ เก็บรักษ์ และทาง Instagram @kebruksociety