เดอะมอลล์ ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ รวมพลังคนไทยยิ้มสุขใจรับซัมเมอร์ จัดงาน “THE MALL SUMMER SMILE ไทยสู้สู้” ชวนสัมผัส “มัลดีฟส์” และ “ฮาวาย” ครั้งแรกกับความมหัศจรรย์ของโลกท้องทะเลในรูปแบบ DIGITAL AR

ซั มเมอร์นี้ เดอะมอลล์ ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ มอบความสุขให้คนไทยรวมพลัง ยิ้มสุขใจ พร้อมร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจไทยจัดงาน “The Mall Summer Smile ไทยสู้สู้ ” เนรมิตบรรยากาศ ชายหาดดังระดับโลก “มัลดีฟส์” และ “ ฮาวาย ” โดยไม่ต้องเดินทางไปไกล มาไว้ในงาน พร้อมทั้ง ตื่นตา กับกิจกรรมถ่ายภาพแล้วแชร์ด้วย Digital AR เทคโนโลยี สัมผัสความสวยงามของโลกแห่งท้องทะเล รวมทั้ง กิจกรรม รักษ์โลกสไตล์ Eco และกิจกรรมที่สนับสนุนการป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 งานจัดระหว่างวันที่ 12 มีนาคม 2563 – 30 เมษายน 2563 ที่เดอะมอลล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ทุกสาขา

เดอะมอลล์ ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ ร่วมกับ ธนาคารซิตี้แบงก์ จำกัด (มหาชน) , บัตรเครดิตเอสซีบี เอ็ม วีซ่า ( SCB M VISA ) , ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน), บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยน้ำทิพย์ จํากัด จัดงาน “ THE MALL SUMMER SMILE ไทยสู้สู้” เพื่อเชิญชวนชาวไทยรวมพลังร่วมแรงร่วมใจสนับสนุนผู้ประกอบการคนไทย ซื้อสินค้าไทย ช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านค้า ซัพพลายเออร์และเจ้าของกิจการ SME เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยลูกค้ามั่นใจได้ในมาตรฐานความปลอดภัยทั้งการเฝ้าระวังและการป้องกันขั้นสูงสุดตามมาตรฐานสุขอนามัยของกระทรวงสาธารณสุข

สัมผัสกลิ่นอายบรรยากาศของ “มัลดีฟส์” ตื่นตากับ Digital AR ความสวยงามโลกท้องทะเลที่ “เดอะมอลล์ บางแค”

ไม่ต้องบินไกลถึง “มัลดีฟส์” หนึ่งใน Beach Destination ในฝันของหลายๆคน เดอะมอลล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ ได้เนรมิตสีสันและกลิ่นอายของ “มัลดีฟส์” สวรรค์ของคนรักทะเลมาไว้ในงานนี้ นอกจากนี้ ยังมีไฮไลท์อย่างกิจกรรม CITI MALDIVES WORLD INTERACTIVE AR ที่ใช้เทคโนโลยี Digital AR นำเสนอความสวยงามของโลกแห่งท้องทะเล พิเศษสมาชิกบัตรเครดิตซิตี้ รับบัตรกำนัลศูนย์การค้า มูลค่า 100 บาท เมื่อแสดงบัตรเครดิตซิตี้ พร้อมภาพถ่ายผ่าน THE MALL SUMMER SMILE APPLICATION พร้อมแชร์ลง Social Media และ #THEMALLSUMMERSMILE รวมทั้งยังมีกิจกรรมรักษ์โลกสไตล์ Eco กับกิจกรรม SEA HERO GAME by SCB M VISA และ SCB สนุกกับภารกิจฮีโร่พิทักษ์โลกใต้ท้องทะเล พร้อมรับบัตรกำนัลจากร้านค้าภายในศูนย์การค้ามากมาย เพียงช้อปในศูนย์ฯ ครบ 500 บาทขึ้นไป พิเศษ ลูกค้าบัตรเครดิต SCB M VISA และ SCB รับ ของรางวัล 2 สิทธิ์ และกิจกรรมของครอบครัวรักษ์โลก The Mall Family Club by AIS สนุกกับเวิร์คช็อป DIY MASK เพียงแสดงใบเสร็จในศูนย์ฯ 300 บาทขึ้นไป พิเศษ ลูกค้า AIS เข้าร่วมกิจกรรมฟรี

นอกเหนือจากนี้ เพลิดเพลินช้อป ชิม ชิลล์กับตลาด Beach Bazaar ในบรรยากาศชายหาดสุดชิลล์ รวบรวมหลากหลายเมนูคลายร้อนจากร้านค้าชื่อดัง อาทิ ร้าน TROPI HOOLA, ร้าน Kiss.Bkk, ร้าน LOVE CUPS CAFÉ ,ร้านน้ำดอกไม้, ร้านมณฑลจรัส, ร้าน Sea Food Mahanakorn, ร้านโคตรยำ, ร้านอ๊อด-เจน แกงเขียวหวาน สะท้านฟ้า, ร้านเจ๊หอยสอนสอยเงินล้าน ,ร้าน Sweettime รวมทั้งยังมีร้าน The Next , หอแว่น, และซื้อป๊อบคอร์นคอลเล็คชั่นใหม่ล่าสุด BT21 จาก SF Cinema เป็นต้น พิเศษสำหรับลูกค้าสมาชิกบัตรเครดิต ซิตี้ เฉพาะวันศุกร์ – อาทิตย์ รับฟรี คูปองเมนูอาหาร มูลค่า 100 บาท เมื่อช้อปผ่านบัตรภายในศูนย์ฯ ไม่จำกัดยอดซื้อ และ สำหรับลูกค้าสมาชิกบัตรเครดิต SCB M VISA ยิ้มรับโชค 2 ต่อ ต่อที่ 1 รับฟรีบัตรกำนัลห้างฯ มูลค่า 100 บาท เมื่อ ช้อปผ่านบัตรภายในศูนย์ฯ ครบ 500 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป ต่อที่ 2 แลกคะแนน M Point 100 คะแนน รับคูปองมูลค่า 100 บาท เพื่อใช้จ่ายภายในงาน Beach Bazaar พบกับของอร่อยคลายร้อนยิ้มรับซัมเมอร์และสินค้าแฟชั่นชั้นนำในตลาด Beach Bazaar งานจัดตั้งแต่วันที่ 12 – 22 มีนาคม 2563 ที่แกรนด์ ฮอลล์ ชั้น จี เดอะมอลล์ บางแค พิเศษเฉพาะวันที่ 12 – 13 มีนาคม 2563 ที่เดอะมอลล์ บางแค ร่วมสนุกกับกิจกรรม “ร้อนนี้ออกแบบโค้ก“ สกรีนข้อความลงบนกระป๋อง ที่บูธ Share a Coke เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ครบตามเงื่อนไข และช้อปในศูนย์ฯ ครบ 500 บาทขึ้นไป รับคูปองส่วนลด 30 บาท (เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์เครือไทยน้ำทิพย์ภายในงาน ครบ 100 บาทขึ้นไป)

สำหรับสมาชิก M Card คลายร้อนกับเมนูสดชื่นสุขภาพดี ACAI BOWL จาก “ M Card Bar x Summer Bowl ” ที่รังสรรค์เป็นพิเศษโดยร้าน Summer Bowl มีให้เลือกชิม 2 รสชาติ “Summer Paradise” และ “Tropical Sunshine” เพียงสะสมใบเสร็จทั้ง ห้างฯ หรือศูนย์ฯ ตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไปรับฟรี Acai Bowl 1 ถ้วย มูลค่า 220 บาท พิเศษ สมาชิกบัตรเครดิตซิตี้, ผู้ถือบัตรเครดิต SCB M VISA, SCB และ ลูกค้า AIS สะสมใบเสร็จทั้งห้างฯ หรือศูนย์ฯ เพียง 300 บาทขึ้นไป ทุกเสาร์-อาทิตย์ (วันที่ 14-15 , 21-22 มีนาคม 2563) เฉพาะที่เดอะมอลล์ บางแค

“สนุกสมาย ฮาวาย อโลฮ่า” บรรยากาศสไตล์ฮาวายกับซุ้มสายรุ้งสีสันสดใส ขนาดกว่า 4 เมตร ที่เดอะมอลล์ โคราช

อยากเห็นคนไทยกลับมายิ้มได้อีกครั้ง เดอะมอลล์ โคราชต้อนรับซัมเมอร์ในบรรยากาสสไตล์ฮาวายกับซุ้มสายรุ้งสีสันสดใส ขนาดกว่า 4 เมตร พร้อมเอาใจสายเกมส์เมอร์ ด้วยกิจกรรม SUMMER HUNTER GAME เกมส์มือถือ AR ล่าไอเทม summer อโลฮ่าและกิจกรรม CITI SURF & SMILE INTERACTIVE AR ถ่ายรูปซีนสวยบนเซิร์ฟบอร์ดท่ามกลางเกลียวคลื่นยักษ์กลางทะเลฮาวายด้วยเทคโนโลยี Digital AR และร่วมกอบกู้ท้องทะเลกับกิจกรรม SEA HERO GAME by SCB M VISA และ SCB , เพลิดเพลินกับโชว์เต้นอโลฮ่าได้ทุกวันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 18.00 น. พร้อมชมการประกวดหนูน้อย อโลฮ่า คิดส์ คอนเทสต์ในวันที่ 21 – 22 มีนาคม 2563 เวลา 17.00 น.และการประกวดฮูล่าฮูป แดนซ์ คอนเทสต์ ในวันที่ 28- 29 มีนาคม 2563 เวลา 17.00 น. งานจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม – 5 เมษายน 2563 บริเวณ Mall Park เดอะมอลล์ โคราช

รวมพลังช้อปในศูนย์การค้าเดอะมอลล์กับโปรแรง ในแคมเปญ “ THE MALL SUMMER SMILE ไทยสู้สู้”

· ทุกวันสะสมยอดใช้จ่าย (ขั้นต่ำ 40,000 บาท) ร่วมเป็น 15 Top Spenders ยิ้มรับรางวัลที่พัก 3 วัน 2 คืน Holiday Inn Resort Vana Nava Hua Hin พร้อมอาหารเช้า และบัตรเข้าสวนน้ำ Vana Nava

· ลูกค้า M Card ช้อปในศูนย์ฯ ครบ 12,000 บาท รับทันที Summer Beach Blanket ผ้าปูชายหาด ดีไซน์พิเศษสุดเอ็กซ์คลูซีฟสำหรับงานนี้โดยเฉพาะ มูลค่า 2,500 บาท พิเศษ สมาชิกบัตรเครดิตซิตี้ และ SCB M VISA ช้อปเพียง 8,000 บาท / ลูกค้า AIS และ AIS Fibre ช้อปเพียง 10,000 บาท

· สิทธิพิเศษทุกวัน! สำหรับลูกค้า AIS และ AIS Fibre รับบัตรกำนัลห้างฯ 100 บาท เมื่อรวมใบเสร็จครบ 2,000 บาท

ช้อปสนุก ยิ้มสุขใจได้ ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม – 30 เมษายน 2563 ที่เดอะมอลล์ ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ทุกสาขา

รวมพลังคนไทยยิ้มสุขใจตลอดซัมเมอร์นี้ สัมผัสบรรยากาศความสวยงามของ “มัลดีฟส์” และ “ฮาวาย”ตื่นตากับความมหัศจรรย์ของโลกท้องทะเลผ่านรูปแบบ DIGITAL AR สุดล้ำ และสนุกกับกิจกรรมรักษ์โลกสไตล์ Eco ในแคมเปญ “THE MALL SUMMER SMILE ไทยสู้สู้” งานจัดระหว่างวันที่ 12 มีนาคม – 30 เมษายน 2563 ที่เดอะมอลล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ทุกสาขา รายละเอียดเพิ่มเติม https://tmg.click/2TDGcUZ #TheMallThailand #TheMallSummerSmile