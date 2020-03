“โตโน่–ภาคิน” เปิดตัวโปรเจกต์ใหญ่ในชีวิต ONE MAN & THE SEA หนึ่งคนว่าย หลายคนช่วย หวังปลุกจิตสำนึกคนไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมสมทบทุนช่วยเหลือสัตว์ทะเล

โตโน่ – ภาคิน คำวิลัยศักดิ์ นักร้อง นักแสดงแนวหน้าของเมืองไทย ไอดอลด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและในฐานะทูตแห่งมหาสมุทรเพื่อความยั่งยืนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก องค์การสหประชาชาติเพื่อมหาสมุทร (UN Ocean Conference) ได้เดินหน้าสร้างโปรเจกต์ที่ใหญ่กลางทะเลอ่าวไทย เพื่อเป็นกระบอกเสียงปลุกจิตสำนึกให้คนไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม ลดการใช้พลาสติก และ ตระหนักถึงความสำคัญของระบบนิเวศทางทะเล ภายใต้ชื่อ ONE MAN & THE SEA หนึ่งคนว่าย หลายคนช่วย กับการท้าทายตัวเอง “ว่ายน้ำตัวเปล่า ข้าม12 เกาะ สุราษฎร์-สมุย” พร้อมชวนคนไทยร่วมสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์และเครื่องมือแพทย์ช่วยเหลือสัตว์ทะเลและโรงพยาบาลริมชายฝั่ง

โครงการ ONE MAN & THE SEA หนึ่งคนว่าย หลายคนช่วย เป็นโครงการที่โตโน่-ภาคิน คำวิลัยศักดิ์ ต้องการอาสาเป็นกระบอกเสียงปลุกจิตสำนึกให้คนไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม ลดการใช้พลาสติก และ ตระหนักถึงความสำคัญของระบบนิเวศทางทะเล จึงท้าทายตนเองในทะเลอ่าวไทย ด้วยการ“ว่ายน้ำตัวเปล่า ข้าม 12 เกาะ สุราษฎร์ – สมุย” โดยจุดเริ่มต้นจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี บริเวณท่าเรือดอนสัก ไปสิ้นสุดจุดหมายปลายทางที่ เกาะสมุย บริเวณฐานทัพเรือ รวมระยะทาง 82 กิโลเมตร ซึ่งเริ่มต้นว่ายน้ำตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2563 ตั้งเป้าสิ้นสุดวันที่ 5 เมษายน 2563 พร้อมชวนเหล่าศิลปินดารา มาร่วมเก็บขยะในชุมชนและริมชายหาดไปพร้อมกับชาวบ้านในพื้นที่เส้นทางการว่าย เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโลกที่น่าอยู่

โตโน่-ภาคิน คำวิลัยศักดิ์ กล่าวว่า “จากการที่ตนเองทำกิจกรรมเก็บรักษ์มาได้กว่า 1 ปี ทำให้เห็นถึงปัญหาของท้องทะเลไทยกำลังถูกทำลายซึ่งทะเลคือต้นกำเนิดสิ่งมีชีวิตทุกชีวิตบนโลก แต่ก็เป็นปลายทางของขยะทุกชนิดบนโลกเช่นกัน เลยมองว่าถ้าทำกิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้คนหันมาสนใจ และช่วยกันลดการใช้พลาสติก ทะเลคงเป็นสถานที่ที่เหมาะสมที่สุดและ กิจกรรมว่ายน้ำในครั้งนี้ เชื่อว่าจะเป็นกิจกรรมที่เชื่อมโยงและเป็นกระบอกเสียงหนึ่งที่จะสร้างความตระหนักให้กับทุกคนได้ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ลดการใช้พลาสติก และตระหนักถึงความสำคัญของระบบนิเวศทางทะเล เพราะหากเราไม่ร่วมกันแก้ปัญหาท้ายที่สุดแล้วขยะพิษเหล่านี้ก็จะย้อนกลับมากระทบต่อมนุษย์เราทุกคน โดยตั้งความหวังอีก 5 ปีอยากให้ประเทศทไทยต้องสะอาดติด 1 ใน 10 ของประเทศที่สะอาดที่สุดในโลก””

นอกจากนี้ภายในงานแถลงข่าวมีนิทรรศการสุดพิเศษที่โตโน่ ชวนเพื่อนดาราทั้ง 13 คน ประกอบด้วย อั้ม – พัชราภา, บี – น้ำทิพย์, วู้ดดี้ – มิลินทจินดา, เก๋ – ชลลดา, ก้อย – รัชวิน, แจ๊ส – ชวนชื่น, ณิชา – ณัฏฐณิชา, หม่ำ -จ๊กม๊ก, มาริโอ้ – เมาเร่อ, ฌอห์น – บูรณะหิรัญ, โอปอล์ – ปาณิสรา, ฟิลิปส์ – ทินโรจน์ และ ญาญ่า – อุรัสยา มาร่วมถ่ายโปสการ์ดชุดพิเศษที่สะท้อนถึงปัญหาของสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศทางทะเล

ทั้งนี้ โครงการ ONE MAN & THE SEA หนึ่งคนว่าย หลายคนช่วย ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญของสัตว์ทะเล โดยตลอดการเริ่มกิจกรรมว่ายน้ำขอเชิญชวนคนไทยร่วมบริจาคเงินและสมทบทุนเพื่อซื้ออุปกรณ์หรือเครื่องมือแพทย์ เพื่อมอบให้กับศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากสิรีธาร จังหวัดภูเก็ต, ส่วนงานช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายาก ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก จังหวัดระยอง และ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล เกาะมันใน จังหวัดระยอง รวมไปถึง โรงพยาบาลริมชายฝั่ง โดยสามารถบริจาคผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเพชรบุรีตัดใหม่ ชื่อบัญชี: มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยฯ เพื่อโครงการเทใจ (TRRM FOR TAEJAI) เลขบัญชี 043-272833-9 สามารถติดตามรายละเอียดของโครงการได้ทาง Facebook แฟนเพจ เก็บรักษ์ และทาง Instagram เก็บรักษ์