Volvo Driving Experience การทดสอบสมรรถนะครั้งสำคัญ

ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Protect What Matters, Drive Your Desire”

วอลโว่ จัดกิจกรรม “Volvo Driving Experience” ภายใต้คอนเซ็ปต์

“Protect What Matters, Drive Your Desire”

ครั้งแรกกับการทดสอบสมรรถนะรถยนต์วอลโว่ โมเดลใหม่ทุกรุ่นในสนามแข่งรถ

ฉลองยอดขายรถยนต์รุ่นใหม่เติบโตสูงสุด 63% ในรอบ 22 ปีที่ผ่านมา

หลังจากการเปิดตัวยนตรกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟ “The All-New Volvo S60” สุดยอดสปอร์ตซีดานระดับพรีเมียมจากประเทศสวีเดน ที่มาพร้อมคอนเซ็ปต์ Your Signature Drive ครั้งยิ่งใหญ่ที่ผ่านมา ทำให้วอลโว่สามารถนำเสนอกลุ่มผลิตภัณฑ์รถยนต์ทุกประเภทแก่ผู้บริโภค และตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์แบบ

วอลโว่เดินหน้าจัดกิจกรรมรอบพิเศษสำหรับลูกค้าและสื่อมวลชนเพื่อมอบประสบการณ์การขับขี่ครั้งสำคัญ กับรถยนต์วอลโว่ประเภทเอสยูวี และซีดานรุ่นใหม่ด้วยดีไซน์สุดประณีตอันเป็นเอกลักษณ์ เรียบหรูสไตล์สแกนดิเนเวียน พร้อมประสิทธิภาพการขับขี่ขั้นสูงสุดในทุกสภาพถนน ผนวกด้วยเทคโนโลยีความปลอดภัยอันชาญฉลาด ตามมาตรฐานขั้นสูงของวอลโว่ที่ลูกค้าให้ความเชื่อมั่นมาโดยตลอด

มร.คริส เวลส์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทวอลโว่ คาร์ (ประเทศไทย) กล่าวว่า วอลโว่ในฐานะผู้นำด้านนวัตกรรมความปลอดภัยในการขับขี่ เราจึงมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์ชั้นเยี่ยมที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของผู้บริโภค ที่มอบความปลอดภัยสูงสุดในรถยนต์คลาสเดียวกัน เพื่อสร้างความมั่นใจว่ารถยนต์วอลโว่จะช่วยปกป้องผู้คนทั้งภายในและภายนอกรถยนต์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ดังอุดมการณ์ของวอลโว่“เมื่อรถยนต์ต้องขับเคลื่อนโดยมนุษย์ แนวทางการทำงานของวอลโว่จึงให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้คนเป็นอันดับแรก”

นับตั้งแต่ปี 2017 วอลโว่ได้ขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์มาโดยตลอด เพื่อนำเสนอทางเลือกที่มากกว่าให้แก่ลูกค้าของเรา

ซึ่งทำให้เรามีการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ทุกปีและจะยังคงนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ต่อๆไป เพื่อสร้างความมั่นใจว่าเรามีผลิตภัณฑ์หลากหลายที่สามารถตอบสนองได้ทุกความต้องการ และรถยนต์ของเราทุกรุ่นยังมาพร้อมดีไซน์หรูสไตล์สแกนดิเนเวียน ผนวกเทคโนโลยีเพื่อการขับขี่เต็มรูปแบบที่เหนือชั้น ซึ่งจะช่วยให้การใช้ชีวิตประจำวันของคุณง่ายดายยิ่งขึ้น โดยประสิทธิภาพการขับขี่ต้องไม่แลกมาด้วยการทำลายสิ่งแวดล้อม เพื่อสื่อถึงอิสรภาพในการขับขี่อย่างปลอดภัย เปี่ยมด้วยเอกลักษณ์อันโดดเด่นบนแนวทางแห่งความยั่งยืน

สำหรับกิจกรรมทดสอบสมรรถนะรถยนต์วอลโว่ ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13–15และ22 กุมภาพันธ์ 2563 (รอบลูกค้า) และวันที่20-21 กุมภาพันธ์ 2563 (รอบสื่อมวลชน) ณ สนามปทุมธานี สปีดเวย์บนพื้นที่กว่า 100 ไร่ในครั้งนี้ วอลโว่ขนทัพรถยนต์วอลโว่รุ่นใหม่เปี่ยมสมรรถนะมาให้ลูกค้า และสื่อมวลชนได้ทดลองขับจริงกันแบบเต็มอัตราถึง 6 รุ่น ในทุกเซ็กเมนต์ ทั้งThe All-New Volvo S60–สุดยอดสปอร์ตซีดานระดับพรีเมียมจากสวีเดน ที่เพิ่งเปิดตัวไปอย่างยิ่งใหญ่ในเดือนมกราคมที่ผ่านมา, The All-New Volvo V60 – ยนตกรรมระดับอัลตร้าลักชัวรี่กับขุมพลัง Plug-in Hybrid Sporty Estate พร้อมนวัตกรรมและเทคโนโลยีความปลอดภัยที่ไร้คู่แข่ง, The Volvo S90เจ้าของรางวัล “ซีดานขนาดกลางยอดเยี่ยม จากงาน 2019 Car of The Year Awards,The Volvo New XC40 – คอมแพ็กเอสยูวีที่อัดแน่นด้วยนวัตกรรมการขับขี่ขั้นสูง, The Volvo XC60– เอสยูวีขนาดกลางระดับพรีเมียมที่มียอดจำหน่ายสูงถึง 1,000,000 คันทั่วโลก และThe Volvo XC90 ลักชัวรี่เอสยูวีเจ้าของรางวัลระดับโลกที่เพียบพร้อมด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด พร้อมดีไซน์สไตล์สแกนดิเนเวียนที่มอบความหรูหราในทุกรายละเอียด พร้อมกิจกรรมเวิร์คชอปเรียนรู้เทคนิคการขับขี่แบบเต็มสมรรถนะ และนวัตกรรมเทคโนโลยีความปลอดภัย ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของทีมผู้ฝึกสอนมืออาชีพ

โดยไฮไลท์พิเศษที่สร้างความเซอร์ไพรส์ให้กับทุกท่านภายในงาน คือ การออกแบบสถานีทดสอบที่ทำให้ผู้ขับได้ร่วมทดสอบและรับรู้ถึงสมรรถนะที่ดีเยี่ยมของเครื่องยนต์ และฟีเจอร์ของรถยนต์เพื่อทดสอบและรับประกันรวมถึงสะท้อนถึงเจตนารมณ์ของวอลโว่ ที่ตั้งใจจะพัฒนารถยนต์ที่ดีมีคุณภาพและสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า ด้วยการพิสูจน์สมรรถนะรถยนต์วอลโว่ ในสนามทดสอบระดับมาตรฐานสากล

โดยในแต่ละสถานีผู้ขับขี่จะได้สัมผัสประสบการณ์จริงของการขับขี่สุดท้าทาย พร้อมทดลองฟังค์ชั่นการใช้งานเทคโนโลยี และนวัตกรรมความปลอดภัยอันชาญฉลาด อันเป็นหัวใจหลักของแนวคิดในการคิดค้นรถยนต์วอลโว่ทุกรุ่น ตามปรัชญาของบริษัท ‘Designed Around You’ ที่ยึดคนเป็นหัวใจหลักในการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนได้อย่างสมบูรณ์แบบ ตอกย้ำเอกลักษณ์ของวอลโว่ในการเป็นรถยนต์สแกนดิเนเวียนที่เข้าใจกลุ่มลูกค้ามากที่สุด

ทางวอลโว่เล็งเห็นถึงความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ จึงตอบสนองด้วยการจัดกิจกรรมการทดสอบรถยนต์วอลโว่ทุกรุ่นอย่างเต็มรูปแบบและครบวงจรในสนามแข่งรถ เพื่อให้ลูกค้าได้สัมผัสและรับรู้ถึงสมรรถนะและประสิทธิภาพ รวมถึงฟีเจอร์รถยนต์วอลโว่ที่ตอบโจทย์ของผู้ขับในยุคปัจจุบันอย่างแท้จริง

สัมผัสยนตกรรมหรูจากสวีดิช บนสนามแข่งรถที่ท้าทาย และสถานีที่ถูกออกแบบเพื่อทดสอบสมรรถนะรถยนต์อย่างครบวงจรและสมบูรณ์แบบการทดสอบในครั้งนี้ ดูแลการขับขี่โดยทีมงานมืออาชีพ มากประสบการณ์ ร่วมสัมผัสและเข้าร่วมกิจกรรมได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์นี้ ที่สนามแข่งรถ ปทุมธานี สปีดเวย์ จ.ปทุมธานี