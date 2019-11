เช็คลิสต์ 10 เรื่องสุดว้าว!! ที่คุณอาจไม่เคยรู้เกี่ยวกับ MCM แบรนด์เครื่องหนังสุดหรู

Hello Sis!! ถ้าพูดถึงแบรนด์กระเป๋าหนังสุดฮิป ที่ขึ้นแท่นท็อปฮิตในยุคนี้ แน่นอนว่าจะต้องมี MCM แบรนด์เครื่องหนังสุดหรู อยู่ในใจของใครหลายคน เพราะความมีเอกลักษณ์ ดีไซน์ล้ำสมัยท้าทายกาลเวลา เรียบแต่โก้หรู แถมยังผลิตจากวัสดุและเทคโนโลยีคุณภาพสูง จะหิ้วหรือสะพาย มิกซ์แอนด์แมตช์ไปโอกาสไหน ออกอีเว้นท์ใด ก็เป็นอันว่าสวยเก๋ไม่มีเอ้าท์!! เรียกได้ว่าเป็น Must Have Items ของเซเลบริตี้และแฟชั่นนิสต้าคนรุ่นใหม่ทั่วโลกจริงๆ ว่าแล้วสาวกแบรนด์MCM คว้ากระเป๋าออกมาชื่นชม พร้อมเช็คลิสต์กันหน่อยกับ 10 เรื่องสุดว้าว!! ที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนเกี่ยวกับแบรนด์ MCM แต่จะมีอะไรบ้างไปสำรวจกันเลย

เริ่มต้นกันที่MCM เป็นแบรนด์สัญชาติเกาหลี?? อันยองฮาเซโย?? หลายคนมักเข้าใจผิดว่าMCM เป็นแบรนด์จากประเทศเกาหลี เพราะทางเกาหลีได้เข้ามาบริ หารต่อเมื่อปี 2005 และMCM กลับมาอินเทรนด์ โด่งดังมาพร้อมกับวัฒนธรรม K-POP ทำให้หลายคนเข้าใจผิดคิดว่าเป็ นแบรนด์น้องใหม่จากเกาหลี แต่ไม่ใช่ค่ะคุณขา อันที่จริงแล้วMCM เป็นแบรนด์สัญชาติเยอรมัน ที่ถือกำเนิดมาอย่างยาวนานกว่า 44 ปี และปัจจุบันยังคงใช้ฐานการผลิต และดีไซเนอร์ที่เยอรมัน ต้องบอกว่าMCM ยังคงเอกลักษณ์แบบฉบับดั้งเดิ มสไตล์ยุโรปเพียงแต่ผู้บริ หารเป็นคนเกาหลี

เล่าถึงจุดกำเนิดแล้ว ก็คงอยากรู้ต่อล่ะสิ ว่าแล้วชื่อแบรนด์ MCM ย่อมาจากอะไรกันนะ? เดิมมาจากตัวย่อชื่อของผู้ก่อตั้ งแบรนด์ คือ Michael Cromer München ที่ได้เห็นเชื้อพระวงศ์และเหล่ าคนชนชั้นสูงในสมัยนั้น นิยมใช้กระเป๋ารูปแบบทรังค์ (Trunk) ในการเดินทาง จนเกิดปิ๊งไอเดียในการดีไซน์ กระเป๋า และตั้งชื่อแบรนด์ ว่า MCM ซึ่งต่อมาได้มีการพัฒนาและสร้ างสรรค์เอกลักษณ์ของแบรนด์ใหม่ ให้มีความทันสมัยและปราดเปรี ยวมากยิ่งขึ้น จึงกลายมาเป็น Modern Creation München แทนในปัจจุบัน

หลายคนยังเข้าใจผิดว่า สีซิกเนเจอร์ประจำ MCM คือ สีน้ำตาล หรือ สีส้มอิฐ แต่แท้จริงแล้วคือ “สีคอนยัค (Cognac)” ซึ่งเป็นสีคลาสสิกอันเป็นเอกลั กษณ์ เรียกได้ว่าพูดถึงจะต้องร้องอ๋ อ..ทันที เพราะเป็นเฉดสีเฉพาะ MCM เท่านั้น

แล้วโลโก้MCM มาจากอะไรกันแน่ ลายวิเซโต้โมโนแกรม (Visetos Monogram) สุดคลาสสิกของ MCM เป็นงานดีไซน์ที่ผสมผสาน 3 องค์ประกอบเข้าด้วยกัน ได้แก่โลโก้ MCM, ใบลอเรล และเพชร ซึ่งพวงใบลอเรลนั้น แสดงถึงเกียรติยศแห่งความสำเร็จ ส่วนเพชรมาจากลายบนธงชาติรั ฐบาวาเรีย (Bavaria) แสดงถึงความล้ำค่า ความทนทาน และความสง่างามที่ยั่งยืน ลายคอนยัค วิเซโต้ (Cognac Visetos) จึงเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึ งการมาบรรจบกันของอดีตและอนาคต แฝงไปด้วยความปรารถนาที่ จะผจญโลกกว้างและตอกย้ำถึ งรากฐานเยอรมัน ความหมายช่างเก๋และเท่จริงๆ

ซิกเนเจอร์ของMCM ต้องเป็นแบบนี้ ลองนับดู ปีกโลโก้ข้างหนึ่งจะมี 8 ใบ ส่วนอีกด้านหนึ่งจะมี 9 ใบ,กระดุมต้องมีตราปั๊มคำว่า “MCM” ความประณีตในส่วนของด้ ายและตะเข็บที่เป็นซิกเนเจอร์ ของ MCM, และแค่สัมผัสหนังก็สามารถรู้ได้ เพราะหนังของ MCM เป็นหนังที่ผ่านกระบวนการมากมาย มีทั้งน้ำหนักเบาและหนัก ซึ่งขึ้นอยู่กับรุ่น เช่น แบ็คแพ็คจะมีน้ำหนักเบา เพราะผ่านกระบวนการเพื่อทำให้ เหมาะกับการใช้งาน แต่รุ่นคลาสสิกอย่างเฮอริ เทจจะแข็งแรงและมีน้ำหนักขึ้ นมานิดหนึ่ง ซึ่งคงเอกลักษณ์เหมือนเมื่อ 40 ปีที่แล้ว

MADE TO MOVE กระเป๋าที่ตอบโจทย์เรื่องฟังก์ ชั่นและความคล่องตัว ด้วย 5 คุณสมบัติหลักคือ ความทนทาน, ไม่จำกัดฤดูกาล, ไม่จำกัดเพศ, ฟังก์ชั่นการใช้งานที่ สะดวกสบายและพร้อมสำหรับทุ กโอกาสและสถานที่ MCM จึงเรียกได้ว่าเกิดมาคู่กั บการท่องเที่ยวตอบโจทย์ Travel Line นักเดินทางยุคใหม่ เพราะเป็นคอนเซ็ปต์หลักที่ แบรนด์ให้ความสำคัญมากที่สุด เรียกว่าเป็นแบรนด์ที่ซัพพอร์ ตการออกไปสัมผัสโลกกว้างที่แท้ จริง

ของมันต้องมี!! แฟชั่นนิสต้าตัวท็อปต้องถือ!! โดยเฉพาะเซเลบริตี้และคนดั งมากมายต่างวางใจให้ MCM เป็นแบรนด์ในดวงใจ ไม่ว่าจะเป็น คาล่า เดเลวีน, เคลลี่ ออสบอร์น, บียอนเซ่, จัสติน บีเบอร์, เลดี้ กาก้า, ไมลี่ ไซลัส, EXO, ไฮดี้ คลุม, แซมมี่ เซง, มิช่า บาร์ตัน, โรเซ่ แบล็คพิงค์ รวมถึงซุปตาร์ตัวแม่ของเมืองไทย ต่างก็ถือ MCM กันมาแล้วทั้งนั้น แต่จะมีใครบ้างไปชมความแซ่บกั นเล้ย…

เก๋ขนาดนี้ใครๆ ก็อยากจะคอลลาบอเรชั่น (Collaboration) ที่ผ่านมาแบรนด์ MCM ได้มีการทำคอลลาบอเรชั่น ออกมาหลายต่อหลายคอลเลกชั่ นและทำมานานแล้ว ไม่ว่าจะเป็นกับ PUMA, Beats, Wilson, Ekocycle™ หรือแม้แต่ศิลปินชื่อดังอย่าง Eddy Kang, James Long, Tobias Rehberger และศิลปินฮิปฮอปสุดฮอตอย่าง Billie Eilish หรือล่าสุดกับ A Bathing Ape ® เป็นต้น ซึ่งสินค้าที่ผลิตออกมาวางจำหน่ ายแต่ละครั้ง ต้องบอกเลยว่าขายหมดตั้งแต่ชั่ วโมงแรกเลยทีเดียว

การันตีความนิยมด้วย 650 สาขาทั่วโลก และ 5 สาขาในประเทศไทย ปัจจุบัน MCM มีร้านอยู่มากมายทั่วทุกมุมโลกไม่ว่าจะเป็น มิวนิค เบอร์ลิน ลอนดอน ปารีส นิวยอร์ก ฮ่องกง เซี่ยงไฮ ปักกิ่ง โซล โตเกียว ฯลฯ ส่วนในกรุงเทพฯ ก็มีถึง 5 สาขา ด้วยกัน ได้แก่ EmQuartier, Central Embassy, Siam Paragon, ICONSIAM และ Central World ใกล้ที่ไหน ช็อปที่นั่นกันได้เลยจ้า และสำหรับใครที่ไม่ได้อยู่ในกรุงเทพฯ ทาง MCM Thailand ก็ยังมีช่องทางให้ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ FB: MCMTHAILANDOFFICIAL และ IG: @MCMTHAILAND เช่นกัน เรียกได้ว่าอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าในทุกๆ พื้นที่และเอาใจเหล่าขาช็อปทั้งหลายเป็นพิเศษเลย

ความผูกพัน 5 ปีกับ MCM Thailand ซึ่งตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมานั้น MCM เรียกได้ว่าเป็นกระเป๋าแบรนด์ลักชัวรี่ อีกหนึ่งแบรนด์ที่ครองใจแฟนๆ คนไทย เห็นได้ชัดจากกระแสตอบรับที่ดีมาโดยตลอดทุกซีซั่น ไม่ว่าคอลเลกชั่นไหนๆ ก็มักจะฮิตอยู่เสมอ รวมไปถึงอีเว้นท์มากมายที่คนต่างให้ความสนใจเข้าร่วมอย่างล้นหลาม

และความว้าว!! ล่าสุดคือ MCM ประเทศไทย เตรียมจัดอีเว้นท์เพื่อการกุศลส่งท้ายปี “MCM Christmas Charity” (เอ็มซีเอ็ม คริสต์มาส แชร์ริตี้) โดยได้เนรมิต German Christmas Market ตามแบบฉบับเยอรมันขนานแท้ ภายในงานมีไฮไลต์ที่ห้ามพลาด ได้แก่ MCM Bear น้องหมี MCM ตัวใหญ่สุดน่ารักในชุดคริสต์มาส, นิทรรศการนำเสนอเรื่องราวของ MCM และวิวัฒนาการของกระเป๋าตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน พร้อมด้วยร้านอาหารเยอรมันและเมนูขึ้นชื่อที่ไม่ได้หาทานได้ง่ายๆ และเพื่อเป็นการส่งมอบความสุขให้กับทุกคนและเปิดโอกาสให้ได้ร่วมกันช่วยเหลือสังคม โดยเพียงแค่มาถ่ายรูปร่วมกับน้องหมี MCM Bear พร้อมติดแฮชแท็ค #MCMLoveBearTH ทุก 1 แฮชแท็คเท่ากับการบริจาค 1 บาท

นอกจากนี้ยังสามารถร่วมส่งความสุขอย่างต่อเนื่องกับแคมเปญ “Gift For Yourself And Gift For Others” ต้อนรับเทศกาลแห่งความสุขมอบของขวัญเพื่อตัวคุณเองและคนที่คุณรัก โดยร่วมสมทบทุนผ่านการซื้อกระเป๋ารุ่นไอคอนนิคจำนวน 3 รุ่น ซึ่งเป็นกระเป๋าที่เกี่ยวโยงกับยุคสำคัญต่างๆ ที่แบรนด์ MCM ได้ก้าวผ่านมา ได้แก่ กระเป๋ารุ่นบอสตัน (Boston),กระเป๋ารุ่นสตาร์ค แบ็คแพ็ค (Stark Backpack) และ กระเป๋าเบลท์ แบ็ค (Belt Bag)

โดยรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายกระเป๋าทั้ง 3 รุ่นหลังหักค่าใช้จ่าย จะนำไปมอบให้กับสภากาชาดไทยและสำหรับผู้ที่ร่วมแคมเปญจะได้รับถุงผ้า MCM Limited Edition ที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาแบบสุดเอกซ์คลูซีฟเพื่อแทนคำขอบคุณ โดยแคมเปญนี้จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน – 25 ธันวาคม 2562 ณ MCM ทุกสาขา และ และ พบกับ “MCM Christmas Charity” (เอ็มซีเอ็ม คริสต์มาส แชร์ริตี้) อีเว้นท์ใหญ่เพื่อการกุศลส่งท้ายปี ณ ธารา ฮอลล์ ชั้น M ไอคอนสยาม ตั้งแต่วันที่ 22– 28 พฤศจิกายนนี้ งานนี้สาวกแบรนด์ MCM สายช็อปปิ้งและสายแชริตี้ห้ามพลาด