เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ครบรอบ 25 ปี มอบของขวัญพิเศษแทนคำขอบคุณจากใจ 25 พฤศจิกายนนี้ เปิดให้ ดูหนัง – โยนโบว์ลิ่ง – เล่นไอซ์สเก็ต เพียง 25 บาท

นรุตม์ เจียรสนอง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาด บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลาของการดำเนินธุรกิจที่ผ่านมาและเติบโตก้าวเข้าสู่ปีที่ 25

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ได้นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาเติมเต็มการให้บริการพร้อมขับเคลื่อนธุรกิจด้วยความมุ่งมั่นที่เต็มไปด้วยพลังที่ต้องการส่งมอบความสุขและมอบประสบการณ์บันเทิงที่ดีที่สุดให้กับคนไทย เพื่อเป็นการตอบแทนและขอบคุณลูกค้าที่เป็นส่วนหนึ่งสนับสนุนให้ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป เติบโตก้าวเข้าสู่ปีที่ 25 ในวันที่ 25 พฤศจิกายนนี้ จึงได้จัดแคมเปญพิเศษเพื่อตอบแทนและขอบคุณลูกค้าด้วยการมอบของขวัญพิเศษ เปิดให้ลูกค้าชมภาพยนตร์ราคาพิเศษเพียง 25 บาท สำหรับที่นั่งปกติและที่นั่งฮันนีมูน ทุกเรื่อง ทุกรอบ ทุกสาขา ทั่วประเทศ ตลอดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 โดยไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์ ลูกค้าสามารถซื้อบัตรชมภาพยนตร์ได้ทาง App Major Cineplex, ตู้ E Ticket, เว็บไซต์ www.majorcineplex.com และ บ็อกซ์ออฟฟิศ รวมทั้งยังสนุกกับการโยนโบว์ลิ่งเพียงเกมละ 25 บาท, เล่นไอซ์สเก็ต 90 นาที 25 บาท, เครื่องดื่มซอฟท์ดริ้งค์ แก้วละ 25 บาท และร้องคาราโอเกะ ชั่วโมงละ 125 บาท ไม่จำกัดจำนวน ที่ บลูโอ ริธึม แอนด์ โบว์ล และ ซับซีโร่ ไอซ์สเก็ต คลับ ทุกสาขา

นอกจากนี้ ยังได้ลุ้นโชคกับกิจกรรม “Thank You and Let’s Celebrate Major Surprise”เมื่อซื้อบัตรชมภาพยนตร์ทุก 1ที่นั่ง ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน-31 ธันวาคม 2562 แล้วสแกน คิวอาร์โค้ดที่ตั๋วหนัง กรอก ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล์ ลุ้นรับของรางวัลกว่า 500,000 รางวัล รวมมูลค่ากว่า 85 ล้านบาท อาทิ มอเตอร์ไซต์ GPX, สร้อยคอทองคำ 1 สลึง จากห้างทองเยาวราช กรุงเทพฯ, นาฬิกา Gamin, บัตรชมภาพยนตร์ฟรี, ป๊อปคอร์นฟรี, โยนโบว์ลิ่งฟรี, ร้องคาราโอเกะฟรี, เล่นไอซ์สเก็ตฟรี, เล่นฟิตเนสฟรี 7 วัน กับ WE Fitness, รับน้ำอัดลมฟรี, รับเบอร์เกอร์ ไอศครีมโคน และพายฟรี พร้อมส่วนลดอื่น ๆ จากแมคโดนัลด์