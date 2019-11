แกร็บ เปิดพื้นที่นัดพบคนชอบชิลล์ “แกร็บ เออร์เบิน ไนท์ เฟส” สร้างสีสันให้ช่วงเวลาแห่งการพักผ่อน ดื่มด่ำกับบรรยากาศริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมเสิร์ฟความสนุกเต็มรูปแบบ ที่คณาพญา ริเวอร์ฟร้อนท์ พระราม 3

สัมผัสประสบการณ์การกินดื่มอย่างมีรสชาติพร้อมดื่มด่ำกับบรรยากาศริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาบนพื้นที่แฮงค์เอาท์แห่งใหม่ “แกร็บ เออร์เบิน ไนท์ เฟส” (Grab Urban Night Fest ) โดยแอพพลิเคชั่นยอดนิยมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ “แกร็บ” (Grab) ที่ได้รับความร่วมมือจากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) มาร่วมสร้างสีสันเนรมิตพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาให้กลายเป็นสถานที่ชิลล์รับลมหนาวที่น่านั่งที่สุดแห่งปี เพื่อต้อนรับเทศกาลแห่งความสุขที่กำลังจะมาถึง โดยเสิร์ฟทุกความสนุกอย่างเต็มรูปแบบ ในคอนเซ็ปต์ Eat Chill Play ไม่ว่าจะเป็นการรวบรวม 40 ร้านอาหารชื่อดังทั่วกรุงเทพฯ มาไว้ด้วยกัน เพื่อจัดเต็มความอร่อยให้กับผู้มาเยือนกันอย่างจุใจ พร้อมชมผลงานอาร์ตอินสตอลเลชันชั้นเยี่ยมของศิลปินหนุ่มไทยผู้โด่งดังในนิวยอร์ก ก้อง-กันตภณ เมธีกุล (Gongkan) ที่สร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่องานครั้งนี้โดยเฉพาะ และเติมเต็มความสนุกท่ามกลางเสียงเพลงจากยุค 90s ที่ยกเดอะ คาสเซ็ท มิวสิคบาร์ เอกมัย (The Cassette Music Bar Ekamai) มาไว้ที่นี่ที่เดียวเท่านั้น โดยงาน “แกร็บ เออร์เบิน ไนท์ เฟส” (Grab Urban Night Fest) จะมีขึ้นตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ที่คณาพญา ริเวอร์ฟร้อนท์ พระราม 3 (Canapaya Riverfront Rama 3)

โดยในงานเปิดตัวครั้งนี้ได้รับเกียรติจากเหล่าเซเลบริตี้ชื่อดังตบเท้าเข้าร่วมดื่มด่ำบรรยากาศกันอย่างคับคั่ง อาทิ หม่อมราชวงศ์แม้นนฤมาส ยุคล สวัสดิ์-ชูโต, หม่อมหลวงอรรถดิศ ดิศกุล, หม่อมหลวงเอวิตา ยุคล, จรสพรรณ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา, รินทร์รตา อินทามระ, วสุวัส คูหาเปรมกิจ, เอกชัย สุขุมวิทยา, เขริกา โชติวิจิตร, ปฏิญญา เกี่ยวข้อง, ชนินทร์ เตรัตนชัย, มาลินี โคทส์, นัยชนก ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา, วนิดา โกลเทน, ณิชชา บุณยากร, ชญาณ์ทิพย์ รวงผึ้งทอง, รวมพล โรจนกิจ, ภัทรพล นิธิสุนทร, มรุวุตม์ บูรณศิลปิน, วิชาดา พูลผล และอีกมากมาย

รวมถึงนักแสดงสาวชื่อดัง แพทริเซีย–ธัญชนก กู๊ด และยังมีไอดอล เกิร์ลกรุ๊ปชื่อดังอันดับหนึ่งของเมืองไทย BNK48 มาร่วมโชว์คอนเสิร์ตสร้างสีสันภายในงานอีกด้วย

ธรินทร์ ธนียวัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แกร็บ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ว่า “ในฐานะที่เราเป็นแอพพลิเคชั่นที่คนไทยส่วนใหญ่ใช้ทุกวันและในหลากหลายโอกาส ไม่ว่าจะเป็นการเดินทาง สั่งอาหาร หรือส่งพัสดุ ซึ่งในช่วงเทศกาลเฉลิมฉลองแห่งความสุขกำลังจะมาถึงนี้ เราพร้อมมอบความสุขและความสนุกในช่วงเวลาสุดพิเศษของใครหลายคน โดยในงานแกร็บ เออร์เบิน ไนท์ เฟส เราได้ตั้งใจเนรมิตให้กลายเป็นพื้นที่นัดพบของคนชอบชิม ชอบชิลล์ ชอบศิลปะ เพื่อมอบประสบการณ์ที่แตกต่างทั้งรูป รส กลิ่น เสียง ให้ทุกคนได้ชวนเพื่อนมาอิ่มอร่อยกับ 40 ร้านอาหารชื่อดัง ท่ามกลางบรรยากาศของเสียงเพลงยุค 90s จากเดอะ คาสเซ็ท มิวสิคบาร์ เอกมัย พร้อมชมผลงานศิลปะชั้นเยี่ยมที่ไม่เคยมีจัดแสดงที่ไหนมาก่อน รวมถึงไลน์อัพศิลปินชื่อดังมากมายที่จะมาสร้างสีสันความสนุกตลอดระยะเวลา 3 เดือนนี้”

สำหรับงาน “แกร็บ เออร์เบิน ไนท์ เฟส” (Grab Urban Night Fest) นี้ ถูกจัดขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์ Eat Chill Play สามแนวคิดหลักที่ต้องการตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนเมืองยุคใหม่ให้ครบถ้วนในทุกรูปแบบ โดย Eat คือการตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ให้เหล่านักชิมด้วยการรวบรวม 40 ร้านอาหารยอดนิยมที่ขึ้นชื่อเรื่องความอร่อย และคัดสรรวัตถุดิบมาเป็นอย่างดี พร้อมผ่านกรรมวิธีการปรุงแสนพิถีพิถันจนได้เป็นเมนูชั้นเลิศ ไม่ว่าจะเป็น ร้านน้อยกว่าร้อย ร้านอาหารหลากหลายสไตล์ที่มาในคอนเซ็ปต์อาหารทุกจานราคาไม่เกิน 100 บาท ที่มีเมนูเด่นเป็นพิซซ่าคาโบนาร่ารสเข้มข้น และผัดไทยกุ้งสดสูตรต้นตำรับ, ร้านหมูสะเต๊ะนายซ้ง หมูสะเต๊ะเจ้าเก่าซึ่งมีจุดเด่นอยู่ที่เนื้อหมูหนานุ่มฉ่ำซอสที่หมักด้วยนมสดและ สมุนไพร, นิลทิมพง เมี่ยงปลากะพงพร้อมชุดผักเพื่อสุขภาพ และยังมีปลาหมึกย่าง รวมถึงยำขนมจีนทรงเครื่องรสเด็ดโรยหน้าด้วยปลาทอดที่อร่อยไม่แพ้กัน, ไมค์ วิงค์ แอนด์ พิชซ่า (Mike’s wings N Pizza) พร้อมเสิร์ฟเมนูรสเลิศอย่างพิซซ่าหน้าไก่ย่างศรีราชาสูตรเด็ด และไก่ทอดศรีราชา, ไทยเทอเรส (Thai Terrace) ยกครัวพร้อมเสิร์ฟจานเด็ดในเมนู ข้าวผัดปู คางกุ้งทอดกรอบ ยำลูกชิ้นปลา และมาม่าต้มยำกุ้งสูตรเข้มข้น, ส้มตำอินดี้ อารหารอีสานรสจัดจ้านที่มีเมนูเด่นอย่างตำไหลบัวปูปลาร้า และตำป่าสารคาม, ซูกิชิ (Sukishi) ร้านดังที่มาในหลากหลาย

เมนู ไม่ว่าจะเป็น ข้าวหน้าหมูเกาหลี ต๊อกโบกี และหมาล่าทรงเครื่องรสเด็ด, จิฟุ้ง ร้านอาหารเวียดนามที่มีเมนูยอดนิยมอย่างก๋วยจั๊บญวน และปากหม้อญวนรสเลิศ, ปูไข่ดองของกู ปูทะเลสดไข่เยิ้มเต็มคำ ที่มาพร้อมน้ำจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บ, หมาล่าอุดมสุข ร้านดังขึ้นชื่อย่านอุดมสุขด้วยสูตรหมาล่ารสเด็ดที่เมนูเด่นอย่างผัดมาม่าหม่าล่า, กะเพราไซเบอร์ ที่ขึ้นชื่อเรื่องความเผ็ดจัดจ้านอย่างลงตัว พร้อมเสิร์ฟในเมนูกะเพราไก่กรอบ กะเพราเนื้อสับ และกะเพราบอล, ร้านเคเคบับ (Kekebab) ที่มีเมนูยอดนิยมอย่างเคบับรวม และสะเต๊ะรวมอย่างหมู เนื้อ เห็ด, ราชาคอหมูย่าง คอหมูย่างเนื้อแน่นที่มาพร้อมน้ำจิ้มแจ่วรสแซ่บ, อินาริ อาหารญี่ปุ่นที่มีจานเด็ดอย่างแซลมอนอะบุริโรล ซึ่งมีความพิเศษอยู่ที่การสอดไส้ชีสด้านในที่ช่วยชูรสชาติของอาหารให้กลมกล่อมยิ่งขึ้น รวมถึงซาซิมิที่รับประกันความสดอร่อย, ใจสั่งยำ ร้านยำชื่อดังสำหรับคนชอบรสเผ็ด ซึ่งมีเมนูเด่นอย่างยำโคตรเว่อร์ และยำมาม่าทะเลคลั่ง นอกจากนี้ยังมีร้านอาหารยอดนิยมอีกมากมาย อาทิ ฮ่องกง นู้ดเดิ้ล, ซูเปอร์ โบวล์ บีเคเค (Super Bowl BKK), อร่อยดี (Aroi Dee), คัตสึยะ (Katsuya), เทนยะ (Tenya), ดากาซี่ (Dakasi) และอีกมากมาย โดยสามารถชำระเงินผ่าน แกร็บเพย์วอลเล็ต พาวเวอร์ บาย เคแบงค์ เพียงสแกนคิวอาร์โค้ดที่ร้านอาหาร จะได้รับเงินคืน 20 เปอร์เซ็นต์ สูงสุด 40 บาทในแต่ละครั้งที่ใช้ Chill สำหรับคนที่ชื่นชอบการฟังดนตรี “แกร็บ เออร์เบิน ไนท์ เฟส” (Grab Urban Night Fest ) ได้ยกร้านดังย่านเอกมัย เดอะ คาสเซ็ท มิวสิคบาร์ เอกมัย (The Cassette Music Bar Ekamai) มาไว้ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อให้เหล่าผู้มาเยือนได้สัมผัสกับทัศนียภาพอันงดงามริมฝั่งน้ำ พร้อมไลน์อัพศิลปินที่จะมาจัดเต็มความสนุกให้ทุกสัปดาห์ตลอดระยะเวลา 3 เดือน ไม่ว่าจะเป็น ลิปตา, สิงโต นําโชค, อิ้งค์–วรันธร เปานิล, ซีซันไฟฟ์ และเพลย์กราวด์ Play นัดพบคนรักศิลปะด้วยผลงานอาร์ตอินสตอลเลชั่นของศิลปินหนุ่มผู้โด่งดังในนิวยอร์ก ก้อง-กันตภณ เมธีกุล (Gongkan) เจ้าของผลงานศิลปะสไตล์เทเลพอร์ต (Teleport) ที่ครั้งนี้ได้สะท้อนเอกลักษณ์ด้านงานบริการต่างๆ ของแกร็บ ไม่ว่าจะเป็นการส่งอาหาร รับส่งผู้คน หรือส่งพัสดุ ถ่ายทอดสู่ผลงานที่ชื่อว่า The Destination of Dreams ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากการเดินทางที่มักจะนำพาเราให้ไปพบเจอประสบการณ์ใหม่ๆ และสร้างสีสันให้กับชีวิตอยู่เสมอ และประสบการณ์เหล่านั้นมักทำให้เราเติบโตขึ้นและเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้เหล่าเซเลบริตี้หนุ่มสาวยังได้ร่วมเผยถึงกิจกรรมสร้างความสุขรับปีใหม่ในสไตล์ของตนเอง เริ่มที่สาวสังคม หม่อมราชวงศ์แม้นนฤมาส ยุคล สวัสดิ์-ชูโต เผยว่า “ช่วงเทศกาลปีใหม่เป็นช่วงที่กรุงเทพฯ ค่อนข้างเงียบสงบ อย่างปีนี้เองเราก็มีแพลนที่จะหาสถานที่เคาท์ดาวน์กับสามีใกล้ๆ บ้าน เน้นเดินทางสะดวกสบาย โดยจะมองหาสถานที่ที่มีบรรยากาศโรแมนติกนั่งดินเนอร์กัน อาจจะเป็นริมแม่น้ำเจ้าพระยา นั่งเดินเนอร์พร้อมชมพระอาทิตย์ตกดิน และรอเวลาเคาท์ดาวน์ชมพลุฉลองรับปีใหม่ จะต้องเป็นภาพที่สวยงามสร้างความประทับใจให้เรากับสามีได้อย่างแน่นอน”

ต่อมาที่หนุ่มตี๋ วสุวัส คูหาเปรมกิจ เล่าว่า “ปลายปีนี้เรามีความตั้งใจจะหาสถานที่นั่งชิลล์แฮงค์เอาท์กันกับเพื่อนๆ เน้นเป็นสถานที่ที่มีอาหารให้เลือกรับประทานหลากหลาย เพราะบางทีเรากับเพื่อนก็ไม่ได้ชอบอะไรคล้ายๆ กัน การที่มีสถานที่ที่มีร้านอาหารอร่อยให้ได้เลือกรับประทาน ก็จะค่อนข้างตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของเรากับเพื่อนๆ และสถานที่นั้นเราก็ต้องมีบรรยากาศที่ดีและมีเพลงให้ฟัง เพราะจะช่วยเสริมทำให้บรรยากาศการพักผ่อนสนุกมากยิ่งขึ้น”

ถัดมาที่ดีไซเนอร์สาว ปฏิญญา เกี่ยวข้อง เผยว่า “ปีนี้ถือได้ว่าเป็นปีแรกในรอบ 5 ปีที่เรามีแพลนเคาท์ดาวน์อยู่เมืองไทย เพราะปกติจะเที่ยวอยู่ต่างประเทศเป็นประจำ เลยคิดว่าจะเปิดบ้านชวนเพื่อนๆ มาปาร์ตี้สังสรรค์กัน โดยจะมีกิจกรรมแต่งตัวประกวดแข่งขันช่วยสร้างสีสัน เพิ่มความสนุกสนานมากยิ่งขึ้น เวลาที่ต้องการอาหารหรือขนมเราก็จะใช้บริการแอพพลิเคชั่นจัดส่งอาหารจากร้านอร่อยมารับประทานร่วมกัน”

ปิดท้ายที่เซเลบริตี้หนุ่ม หม่อมหลวงออรถดิศ ดิศกุล เล่าว่า “ช่วงปลายปีถือเป็นช่วงที่อากาศดีเหมาะแก่การออกเดินทางท่องเที่ยวไปหรือหาร้านนั่งชิลล์แฮงค์เอาท์กับแฟน ซี่งเราเองก็มีแผนจะไปเที่ยวหัวหินกับแฟนสาว ใช้เวลาร่วมกันโดยมีกิจกรรมหลักที่ต้องทำคือทำบุญไหว้พระรับพรช่วงปีใหม่ ส่วนกลางคืนก็จะหาร้านนั่งชิลล์ในบรรยากาศโรแมนติก มีอาหารอร่อยๆ ให้ได้ทาน และเคาท์ดาวน์กันสองคนนับเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขที่ได้อยู่ด้วยกัน หากปาร์ตี้หนักจนไม่อยากขับรถกลับเอง เราก็จะใช้บริการคนขับรถจากแอพพลิเคชั่นที่เขามีบริการด้านนี้ ก็จะช่วยทำให้เรากลับถึงบ้านอย่างปลอดภัย ซึ่งสะดวกและตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนชอบแฮงค์เอาท์แบบเราด้วย (หัวเราะ)”

ร่วมสัมผัสประสบการณ์การกินดื่มอย่างมีรสชาติพร้อมดื่มด่ำกับบรรยากาศริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาบนพื้นที่แฮงค์เอาท์แห่งใหม่ “แกร็บ เออร์เบิน ไนท์ เฟส” (Grab Urban Night Fest) ได้แล้ววันนี้ โดยสามารถเข้าร่วมงานได้ฟรีตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ในเวลา 17.00 น. – 00.00 น. ที่คณาพญา ริเวอร์ฟร้อนท์ พระราม 3 (Canapaya Riverfront Rama 3) ซึ่งสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง grb.to/gunf

และสำหรับกิจกรรมครั้งนี้ทางแกร็บยังได้เตรียมโค้ดส่วนลดพิเศษสำหรับการใช้บริการ GrabCar, JustGrab, GrabCar Premium, GrabSUV, GrabVan และ GrabBike เพียงใส่โค้ด GRABFEST หรือสามารถใช้บริการ GrabDriveYourCar หลังจบจากงานปาร์ตี้เพื่ออำนวยความสะดวกสบายในการเดินทางกลับ และยังช่วยส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนนอีกด้วย โดยแกร็บมอบส่วนลดสูงสุดถึง 300 บาทต่อการใช้บริการแต่ละครั้ง ซึ่งสามารถใช้ได้สูงสุด 4 ครั้งต่อผู้ใช้หนึ่งท่าน