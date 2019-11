เริ่มนับถอยหลังเคาท์ดาวน์สู่ปีใหม่กันแล้ว! ล่าสุด แบงค์-ธิติ และ แพรวา-ณิชาภัทร อดใจรอไม่ไหว ชวนไปส่องโปรแกรมมอบความสุขส่งท้ายปีระดับโลก ในงานแถลงข่าว Amazing Thailand Countdown 2020 ในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ ลานริเวอร์พาร์ค ไอคอนสยาม

เพื่อตอกย้ำให้แม่น้ำเจ้าพระยาสายประวัติศาสตร์เป็น Global Countdown Landmark และเป็นจุดหมายปลายทางสำคัญแห่งการท่องเที่ยวของโลก โดยไฮไลต์พิเศษที่จะเกิดขึ้นในงาน Amazing Thailand Countdown 2020 จัดเต็มด้วยมหกรรมความบันเทิงสุดยิ่งใหญ่ตลอดค่ำคืน พร้อมไฮไลต์การแสดงพลุข้าวเหนียวไทย นวัตกรรมรักษ์โลกจากประเทศญี่ปุ่นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม บนโค้งน้ำเจ้าพระยาระยะทาง 1,400 เมตร ในคอนเซปต์ ‘มหัศจรรย์พร 7 ประการ’ ถ่ายทอดเรื่องราวประวัติศาสตร์แผ่นดินไทยอันเจริญรุ่งเรืองด้วย ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ อุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพรรณธัญญาหาร และผืนน้ำอันเป็นบ่อเกิดแห่งการผลิดอกออกผล โดยมีพระมหากษัตริย์ทรงปกครอง ให้ความร่มเย็นแก่ปวงชนชาวไทยมาช้านาน ซึ่งพลุ 7 องก์ ล้วนมีความหมายมหามงคล ได้แก่ เกริกเกียรติ (The Glory) ยั่งยืน (Health Giving) เรืองรุ่ง (Way up High) เกษมศานต์ (Joy to the World) ขุมทรัพย์ (Diamond in the Sky) สิริมงคล (Lucky Star) และ พลานุภาพ (Power of Love)

ด้านนักแสดงวัยรุ่น แบงค์-ธิติ มหาโยธารักษ์ เผยว่า “รู้สึกตื่นเต้นและดีใจมากที่ได้มาร่วมงานในวันนี้ครับ เพราะส่วนตัวชื่นชอบเทศกาลเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อยู่แล้ว ทั้งบรรยากาศการตกแต่งสถานที่ที่ประดับประดาด้วยแสงไฟสว่างไสว และผู้คนที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสุข ซึ่งงานเคาท์ดาวน์ที่จะจัดขึ้นที่ ริเวอร์พาร์ค ไอคอนสยาม ในวันที่ 31 ธันวาคมนี้ ทุกคนจะได้เห็นแสงไฟระยิบระยับอลังการริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเลย เป็นภาพที่สวยงามแน่นอนครับ ด้านโชว์การแสดงตลอดช่วงนับถอยหลังสู่ปีใหม่ก็ผสมผสานความเป็นไทยร่วมด้วย ไม่ใช่แค่คนไทยจะได้อิ่มเอมใจเท่านั้น นักท่องเที่ยวต่างชาติที่ได้มาชมก็จะได้สัมผัสศิลปวัฒนธรรมไทยของเราด้วย ในฐานะคนไทยรู้สึกปลื้มใจมากๆ เลยครับ”

แพรวา-ณิชาภัทร ฉัตรชัยพลรัตน์ เสริมว่า “อีกหนึ่งไฮไลต์ที่แพรฟังแล้วรู้สึกตื่นเต้นและตั้งตารอชมเลยก็คือ การแสดงพลุข้าวเหนียวจากประเทศญี่ปุ่นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่องแสงเปล่งประกายในยามค่ำคืนเป็นระยะทางถึง 1,400 เมตรเลยค่ะ ผู้คนที่อยู่โดยรอบรัศมี 2 กิโลเมตรก็สามารถรับชมความสวยงามยิ่งใหญ่นี้ได้ไปพร้อมๆ กันด้วย จึงอยากเชิญชวนทุกคนให้มาชมความสวยงาม สัมผัสวัฒนธรรมไทยในเทศกาลแห่งความสุขนี้ และช่วยกันโปรโมทให้ผู้คนทั่วโลกทราบว่า เมืองไทยเราก็มีดีไม่แพ้ใคร และเป็นจุดหมายปลายทางสำคัญแห่งการท่องเที่ยวของโลกได้ สำหรับใครที่วางแผนจะเดินทางมาเคาท์ดาวน์ที่ริเวอร์พาร์ค ไอคอนสยาม ก็ไม่ต้องกังวลเลยค่ะ เพราะเขาได้เตรียมความพร้อมเต็มที่ในการบริการด้านการเดินทางสัญจร เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับทุกคนค่ะ”

งาน Amazing Thailand Countdown 2020 จัดโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ไอคอนสยาม, บริษัท ดิไอคอนสยามเรสซิเดนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด, บริษัท ดิไอคอนสยาม ซูเปอร์ลักซ์ เรสซิเดนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด พร้อมด้วยผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ ได้แก่ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), ธนาคารกสิกรไทย และ บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด พันธมิตรทุกภาคส่วนริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา อาทิ กรมเจ้าท่า บริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด ย่านสร้างสรรค์เจริญกรุง, บริษัท ซิโนพอร์ท จำกัด (Lhong 1919), โครงการเอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์, มูลนิธิประชาคมย่านกะดีจีน – คลองสาน, และผู้ประกอบการโรงแรมต่างๆ ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ที่ได้รวมพลังหัวใจไทยสร้างสรรค์มหกรรมงานเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อย่างยิ่งใหญ่ตระการตา Amazing Thailand Countdown 2020