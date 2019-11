SBFIVE ปะทะ ฝีปาก พชร์ อานนท์ กลางรายการ B4 โบนัส ตกรอบ! ใจสลาย! ฝันบอยแบนด์ดับ! โอ๋ Starhunter เคลียร์ดราม่าผลโหวตเวที “Superboy Project Presented by GSB” ย้ำ! รักใคร ชอบใคร เชียร์ใคร แต่ไม่โหวตก็พลาดคว้าโอกาส!

ศักดิ์ศรีของ Big Boy ประจำรายการ “Superboy Project Presented by GSB” (ซูเปอร์บอย โปรเจกต์ พรีเซนต์เต็ด บาย จีเอสบี) มันค้ำคออยู่! 5 หนุ่ม SBFIVE บาส – สุรเดช พินิวัตร์, คิมม่อน – วโรดม เข็มมณฑา, เต้ – ดาวิชญ์ กรีพลฤกษ์, คอปเตอร์ – ภานุวัฒน์ เกิดทองทวี, ตี๋ – ธนพล จารุจิตรานนท์ จึงต้องงัดทีเด็ด ร้อง เต้น พร้อมโปรยเสน่ห์เรียกคะแนนโหวตมาสอน ‘9 Boys’ จาก 2 ทีม GROUP A : B1 แบงก์ – ธนาธิป ศรีทองสุก, B2 แบงค์ – ธรณินทร์ มโนสุดประสิทธิ์, B8 กาด – กาด พลอยสุภา B11 กราฟิค – รัชวิศน์ จันทร์รุ่งอนันต์ และ B12 ภณ – ธนภณ เอี่ยมกำชัย โดยมี Big Boy บาส, คอปเตอร์, ตี๋ คอยแนะนำ ส่วน GROUP B : B4 โบนัส – ธนเดช ดีสีสุข, B6 เจ็ท – เจษฎากร บัณฑิต, B7 จูเนียร์ – รณกร สุนทรนนท์, และ B10 ตั๋ง – วีรพงษ์ จันทร์คำเรือง ได้ ตี๋, เต้, คิมม่อน รับหน้าที่ Big Boy ชนิดหมัดต่อหมัด เพลงต่อเพลง

โดยสัปดาห์ที่ 7 กับ Live Concert ของ ‘9 Boys’ ก็ถูก 2 Hunter นักปั้นซุป’ตาร์โกอินเตอร์ โอ๋ – ยชญ กรณ์หิรัญ หรือ โอ๋ Starhunter และผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดัง พชร์ อานนท์ คอมเมนต์การโชว์อย่างดุเดือด ทำเอา SBFIVE หน้าเจื่อนพร้อมออกปากแก้ตัวแทน ‘9 Boys’ ถึงเรื่องเวลาในการซ้อมโชว์ที่มีจำกัด! งานนี้ Hunter พชร์ เลยจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบ ออกปากให้ SBFIVE ไปหากะละมังมาคลุมแก้อายแทนปี๊บจะดีกว่า! ถ้าทำโชว์ออกมาแบบนี้!

ฟาก โอ๋ Starhunter ที่ควบตำแหน่งผู้ผลิตรายการ “Superboy Project Presented by GSB” ขอเคลียร์ดราม่า พร้อมยืนยัน “ผลโหวต 5 หมายเลขสูงสุด มาจากการจัดกรุ๊ปของคนทั้งประเทศที่โหวตอยากได้ SBFIVE GEN2 ในฝัน ไม่มีการล็อคโหวตใดๆ ทุกอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้… ย้ำ! รักใคร ชอบใคร เชียร์ใคร แต่ถ้าไม่โหวตก็จะพลาดเหมือนหนุ่มโบนัส ที่ต้องตกรอบ และไม่สามารถคว้าโอกาสนี้ไปอย่างน่าเสียดาย!”

ประเดิมเปิดรายการด้วยโชว์เพลง Superboy จาก GROUP A ทีมโนบิตะ B1 แบงก์, B2 แบงค์, B8 กาด, B11 กราฟิค, B12 ภณ ก่อนจะเปลี่ยนฟิลด้วยโชว์พิเศษของ Guest Hunter (เกสท์ ฮันเตอร์) ฟาง – ธนันต์ธรญ์ นีระสิงห์ กับเพลง ลมหายใจ คือเธอ (All I Need) เพลงประกอบซีรีส์ “2 BROTHERS” (ทู บราเธอร์ส) จากนั้นถึงเวลาแห่งความมัน กับการดวลเพลงระหว่าง GROUP A ได้โจทย์โชว์เพลง ซ่อนกลิ่น, เต่างอย และเพลงใหม่ Be Your Choice และ GROUP B ทีมไจแอนท์ ได้โจทย์โชว์เพลง มีแฟนแล้ว, ไหง่ง่อง และเพลงใหม่ ฉันเลือกเอง

วีคนี้ Performance ของ GROUP B : B4 โบนัส, B6 เจ็ท, B7 จูเนียร์, B10 ตั๋ง ทำได้ดีกว่าวีคที่ผ่านมา โดยเฉพาะเพลง ไหง่ง่อง ที่แต่ละบอยก็จัดเต็ม ทั้งท่าเต้นที่ดูสยิวใจ ในขณะที่ GROUP A : B1 แบงก์, B2 แบงค์, B8 กาด, B11 กราฟิค, B12 ภณ ดูเหมือนว่า Performance จะตกลง จนถูก 2 Hunter โอ๋, พชร์ และ Guest Hunter ฟาง คอมเมนต์สับแหลกทำเอา Big Boy บาส, คอปเตอร์ รีบออกตัวแทน ‘5 Boys’ ซึ่งเพลงสุดท้าย เต่างอย ทีมโนบิตะก็ฮึดสู้ สามารถทำโชว์ พร้อมเรียกเสียงเฮดังสนั่น โดยเฉพาะท่าเต้น เอวพริ้ว ทำเอาสาวๆ ใจหวิวกันเป็นแถว

สำหรับผลการประกาศ Top Vote ทีม Group A หรือ ทีมโนบิตะ B1 แบงก์, B2 แบงค์, B8 กาด, B11 กราฟิค, B12 ภณ ยังสามารถชนะใจคนดูทั้งประเทศเพราะทำโชว์ออกมาดีที่สุดประจำสัปดาห์ที่ 7 ส่วน Boy ที่ไม่สามารถคว้าโอกาสและตกรอบ คือ B4 โบนัส ดับฝันการเป็น SBFIVE GEN2 ของโบนัส แต่ก่อนจะจบรายการ คิว – ธิติพันธ์ สุริยาวิชญ์ พิธีกรดำเนินรายการยังประกาศเซอร์ไพรส์ใหญ่! ให้เหล่า ‘8 Boys’ ที่ได้แข่งขันต่อในรายการ และ Big Boy ประจำทีมตกใจ กับการประกาศกติกาการจัดทีมใหม่ เพื่อสูตรที่ดีที่สุดในการเฟ้นหาอนาคตบอยแบนด์ ซึ่งถือเป็นบททดสอบของ ‘8 Boys’ และ Professional team ครูต้า – วิทวัส สังสะกิจ, ครูฟ้าใส – ปัณญพัสตร์ ธรรมรัตน์ พร้อมทีมครูสอนเต้นจากสถาบัน TCG ENTERTAINMENT ว่าจะดึงศักยภาพพร้อมทำโชว์ของ 2 ทีมที่แบ่งใหม่ โดย GROUP A คือ B1 แบงก์, B6 เจ็ท, B7 จูเนียร์, B12 ภณ และได้หนุ่มโบนัสมาร่วมซัพพอร์ททำโชว์ ฟาก GROUP B คือ B2 แบงค์, B8 กาด, B10 ตั๋ง, B11 กราฟิค และได้ หนุ่มเฟอร์กี้ มาร่วมทีม

เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ ทีมไหนจะแสดงความเป็นทีมเวิร์ค และคว้าโอกาสเป็น SBFIVE GEN2 ในรายการ “Superboy Project Presented by GSB” สัปดาห์ที่ 8 พบการแข่งขันที่ทวีคูณความสนุก เข้มข้น ของ ‘8 Boys’ จาก 2 ทีม Group A และ Group B ที่จะมาแบทเทิลกันให้เวทีระอุ ทีมใคร? หรือ Boy คนไหน? จะทำโชว์ออกมาโดนใจคุณผู้ชมมากที่สุด อย่าลืมติดตามชม “Superboy Project Presented by GSB” ทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 14.00 – 16.00 น. ทางช่อง 9 MCOT HD หมายเลข 30 และถ้าคุณไม่อยากพลาด! ช่วงสำคัญของ ‘8 Boys’ สุดท้าย สามารถเข้าไปกดไลค์ Facebook Fanpage : Superboy Project เพื่อตามติดชีวิต ‘8 Boys’ ที่จะมาเรียนร้อง เรียนเต้น เรียนการแสดง กับ Professional Team ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 17.00 น. ผ่านทาง YouTube และ Facebook : Superboy Project

สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.superboyproject.com; https://web.facebook.com/superboyproject/; Instagram : @superboyproject; Twitter : @superboyfive; Youtube : Superboy Project #SuperboyProject #GSB #SBFIVE #StarhunterStudio #solisterpr