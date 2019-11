ยังปล่อยคอนเทนต์เกาหลีออกมาให้ ได้เสพกันรัว ๆ เพื่อคอซีรีส์เกาหลีอย่างแท้จริ ง Viu (วิว) แอปและเว็บที่รวบรวมวาไรตี้ และซีรีส์ชั้นนำจากเกาหลีไว้ มากที่สุด จัดซีรีส์เกาหลี 4 เรื่องที่ต้องดู ด้วยความดีงามทุกประการ เพราะเป็นการกลับมาแสดงซีรีส์ เรื่องแรกหลังปลดประจำการของ “จีชางอุค” และการกลับมาแสดงซีรีส์ในรอบ 4 ปีของนักแสดงสาวที่เป็นขวั ญใจมหาชนตลอดกาลอย่าง “มุนกึนยอง”

ใครที่คิดถึงอปป้าหนุ่ม จีชางอุค รีบเปิดดู Melting Me Softly ซีรีส์แนวโรแมนติกไซไฟ ที่เป็นเรื่องราวของโปรดิวเซอร์หนุ่มประจำรายการวาไรตี้ชื่อดังอย่าง มาดงซาน (รับบทโดย จีชางอุค) ในการตัดสินใจเข้าร่วมวาไรตี้โชว์ที่นำผู้เข้าร่วมรายการไปแช่แข็งเป็นเวลา 24 ชั่วโมง แต่ด้วยเหตุผลบางอย่างทำให้คนที่ถูกแช่แข็งกลับตื่นขึ้นมา 20 ปีให้หลังแทน เมื่อเขาตื่นขึ้นมาก็พบว่า ในการที่จะมีชีวิตรอด เขาจะต้องรักษาอุณหภูมิของร่างกายให้คงที่อยู่ที่ 33 องศาเซียลเซียส ทุกความปั่นป่วนจึงเริ่มขึ้นพร้อมกับความรักที่เริ่มผลิบานของมนุษย์ที่ถูกแช่แข็งเป็นเวลานานกว่า 20 ปี ชีวิตต้องรักษา ความรักก็ต้องดูแล เรื่องราวจะจบแบบไหนไปติดตามดูได้ นอกจากจีชางอุคอปป้าแล้ว ยังมีนักร้องหนุ่ม “โบมิน” สมาชิกจากวง Golden Child มาร่วมแสดงนำประชันฝีมือในซีรีส์บนจอแก้วเรื่องแรกอีกด้วย พร้อมพานักร้องรุ่นพี่สุดเท่อย่าง “อีฮงกิ” สมาชิกจากวง FTISLAND และ “บาโร” สมาชิกจากวง “B1A4” มาเป็นแขกรับเชิญพิเศษ บอกเลยงานดีทุกคน สามารถรับชมได้ทุกวันอาทิตย์-วันจันทร์ คลิกลิงก์นี้เลยเพื่อรับชม ep.1 http://bit.ly/2M5QvP5

ลุยต่อไม่ต้องรอแล้วจ้ะ กับซีรีส์ที่ติดอันดับคนดูมากที่สุดประจำสัปดาห์บน Viu พล็อตเรื่องโรแมนติกปนกลิ่นอายความแฟนตาซี หยิบยกเรื่องราวความรักในโลกแห่งการ์ตูนมาเล่า เป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่สร้างจาก Webtoon โดยได้ “นาอึน” สมาชิกจากวงเกิร์ลกรุ๊ปวง April แสดงนำ พร้อม “คิมฮเยยุน” นักแสดงวัยรุ่นฝีมือการแสดงไม่ธรรมดาที่มาแรงจาก Sky Castle และถือเป็นการรับบทนำครั้งแรกของเธอ ร่วมแสดงด้วย “โรอุน” จากวง SF9 ทั้งสามจะมาร่วมกันประชันฝีมือใน Extra-ordinary You กับเรื่องราวของสาวมัธยมธรรมดาคนหนึ่ง ที่วันหนึ่งค้นพบว่าแท้จริงแล้วตัวเองเป็นเพียงหนึ่งในตัวละครจากการ์ตูนเรื่อง Secret ที่นอกจากจะไม่ใช่ตัวละครหลัก ยังเศร้าไปอีกคือจะมีชีวิตอยู่ได้อีกเพียงไม่นาน หลังจากได้รู้อย่างนั้น เธอจึงตัดสินใจเลือกเส้นทางชีวิตของตัวเองด้วยการออกตามหารักแท้ เพื่อไม่ให้เป็นไปตามพล็อตเรื่องที่ถูกเขียนไว้ จนวันหนึ่งเธอถูกผลักตกบันได แต่ได้รับความช่วยเหลือจากนักเรียนชายคนหนึ่งที่มารับตัวเธอไว้ได้ทัน เธอจึงมุ่งมั่นที่จะพยายามหาเขาคนนั้นให้เจอ และในที่สุดก็ได้พบกับ “หมายเลข 13” เขาเป็นเพียงตัวละครประกอบฉากที่ไม่มีแม้แต่ชื่อ เธอจึงตั้งชื่อให้เขาว่า “ฮารุ” (รับบทโดยโรอุน) Viu ชวนคุณมาร่วมตามติดความรักของตัวประกอบที่พร้อมจะพลิกชะตาชีวิตให้เป็นตัวหลักที่พวกเขากำหนดเองได้ ตามติดชะตาชีวิตของพวกเขาได้ทุกวันพฤหัสบดี-วันศุกร์ คลิกเพื่อรับชม ep.1 ได้เลย http://bit.ly/2p9cg7K

ซีรีส์เรื่องต่อไปได้นักแสดงสาวมากฝีมือฉายา ‘น้องสาวคนเล็กของเกาหลี’ อย่าง “มุนกึนยอง” มารับบทนำที่เคยโด่งดังอย่างมากจากเรื่อง Autumn in my Heart ถือเป็นการคัมแบ็กหลังจากที่หายหน้าหายตาจากวงการซีรีส์เกาหลีไปถึง 4 ปี กับเรื่อง Catch the Ghost เรื่องราวของเจ้าหน้าที่สืบสวนน้องใหม่ “ยูรยอง” (รับบทโดย มุนกึนยอง) ที่ตัดสินใจเข้าร่วมงานกับทีมตำรวจประจำสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน เพื่อออกตามหาน้องสาวที่หายตัวไป โดยได้รับความร่วมมือและช่วยเหลือจาก “โกจีซอก” (รับบทโดย คิมซอนโฮ) นอกจากภารกิจหลักในการตามหาน้องสาวที่หายไป ทั้งสองยังต้องร่วมมือกันจัดการความเรียบร้อยภายในสถานีอีกด้วย ใครที่คิดถึงฝีมือการแสดงแบบตีบทแตกสุด ๆ ของสาวมุนกึนยองพลาดไม่ได้เลย การันตีความสนุก ความป่วนปนฮาจากการกำกับการแสดงโดยโปรดิวเซอร์จาก “Rooftop Prince” ทุกคนแปะดาวไว้เลยว่าต้องดู!! อัปเดตแบบว่องไวได้ทุกวันอังคาร-วันพุธ เริ่มออกอากาศวันที่ 22 ตุลาคมนี้

เรื่องสุดท้ายไม่ดูไม่ได้จริง ๆ ผู้หญิงปลอมตัวเป็นผู้ชายเวลานี้คือเอาต์แล้วค่ะ นาทีนี้ต้องผู้ชายปลอมตัวเป็นผู้หญิง ความสนุกแบบพีเรียดที่หลายคนรัก ครั้งนี้คว้าตัวนักแสดงหนุ่มหน้าหวาน พระเอกดาวรุ่งดวงใหม่ของวงการเกาหลีที่ฮอตสุดในตอนนี้อย่าง “จางดงยุน” ที่จะมาประกบคู่กับ “คิมโซฮยอน” สาวสวยที่ห่างหายจากละครแนวพีเรียดไปกว่าสองปี ในเรื่อง The Tale of Nokdu เรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นเมื่อ “จอนนกดู” (รับบทโดย จางดงยุน) ตัดสินใจหนีออกจากบ้าน เหตุเพราะถูกพ่อแม่วางตัวให้แต่งงานกับเด็กสาวอายุ 5 ขวบ เขาจึงปลอมตัวเป็นผู้หญิง และหนีเข้าไปอยู่ในหมู่บ้านแม่ม่ายซึ่งเป็นที่ต้องห้ามของผู้ชาย ที่นั่นเองเขาได้พบกับ “ดงดงจู” (รับบทโดย คิมโซฮยอน) สาววัย 18 ผู้ถูกฝึกฝนให้เป็น “กีแซง” ทั้ง ๆ ที่เธอไม่อยากเป็นแม้แต่น้อย ต่อมาดงยุนได้รู้ว่าดงจูเป็นผู้ชายที่ปลอมตัวมา เรื่องราวของเขาและเธอจะเป็นอย่างไร จะมีสถานการณ์น่าตื่นเต้นแค่ไหนในหมู่บ้านแห่งนี้ ติดตามชมกันได้แล้วทุกวันจันทร์ – อังคาร à http://bit.ly/2B3Ghs6

สี่เรื่องแนะนำให้มาสัมผัสกับรสชาติแห่งความรักโรแมนติก ผสานกลิ่นอายแฟนตาซีมาให้ดูกันทุกวันจันทร์ – ศุกร์