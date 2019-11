สัมผัสประสบการณ์แห่งการเล่นสกีอย่างเหนือระดับ ในงานเปิดตัว ‘เดอะ สกี อิดิชั่น’ (THE SKI EDITION) มัลติแบรนด์สโตร์แห่งแรกของเมืองไทย ที่รวบรวมเสื้อผ้าและอุปกรณ์สกีแบรนด์ดังจากทั่วทุกมุมโลกให้เหล่าคนรักสกีสนุกกับการคัดสรรแฟชั่นไอเท็มเพื่อเพิ่มความคล่องตัวบนลานสกีได้อย่างโดดเด่น

หากเอ่ยถึงอีกหนึ่งเสน่ห์ของฤดูหนาว การเล่นสกีจะต้องเป็นหนึ่งในกิจกรรมอันดับต้นๆ ของใครหลายคนอย่างแน่นอน เพราะนอกจากการท้าทายความเร็วบนลานสกีแล้ว การได้ทะยานไปท่ามกลางความเย็นและปุยหิมะที่นุ่มละมุนดุจปุยเมฆก็คงเป็นความฝันของใครหลายคนเช่นกัน ซึ่งสิ่งสำคัญสำหรับการเล่นสกีที่จะขาดไม่ได้นั้นคือการมีเครื่องแต่งกายที่กระชับ คล่องตัว รวมถึงอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล ล่าสุด พิมพ์พิมล พัฒนวิมล และดร.นันทชัย ศรกาญจน์ สองผู้บริหารรุ่นใหม่ไฟแรงที่หลงใหลในการเล่นสกี ได้จัดงานเปิดตัวป๊อปอัพ สโตร์ ‘เดอะ สกี อิดิชั่น ป๊อปอัพ สโตร์’ (THE SKI EDITION POP STORE) แหล่งรวมแฟชั่นไอเท็มเกี่ยวกับอุปกรณ์สกีและสโนว์บอร์ดจากแบรนด์ดังทั่วทุกมุมโลกแห่งแรกในประเทศไทย ซึ่งคัดสรรแบรนด์ยอดนิยมที่เหล่านักเล่นสกีต่างเลือกใช้มาให้ได้เลือกชม ที่เกษรวิลเลจ ชั้น 2 บริเวณ THE SKI EDITION POP-UP STORE เมื่อเย็นวันก่อน

โดยในงานยังได้รับเกียรติจากเหล่าเซเลบริตี้แถวหน้า และนักแสดงชื่อดังผู้ชื่นชอบในกีฬาสกีตบเท้าเข้าร่วมกันอย่างคับคั่ง อาทิ สิตามนินท์ สุสมาวัตนะกุล, รัสวดี-รวีพร ควรทรงธรรม, อริยะ เตชะไพบูลย์, ม.ล. ทรงลักษณ์ สวัสดิวัตน์, ดิฐวัฒน์ อิสสระ, วาริธร-วารีนิธิ กันท์ไพบูลย์, พิมพิศา ชมะนันทน์, อรฉัตร เลาหพล, ขนิษฐา ดรุณเนตร, อัชฌา เจริญรัศมีเกียรติ, อาภารัตน์ อดิเรก, สิริกัลยา นามทอน, พลอย ผลาชีวะ, ธีธัช ควรตระกูล, พรรณพัชร วัธนเวคิน, พิศุทธา พัฒนวิมล, มุตตา สมบุญวงศ์, กิจวัฒนี อุดมศิลป์, ภารดี วรเกริกกุลชัย, เมธิณี ภาคเจริญ, ธนกร-นิค สันติกุล, ณัฐพร โทณวณิก, อริยะ จิรวรา, พิมพ์ทอง วชิราคม และอีกมากมาย

นอกจากนี้ภายในงานยังมีผู้เชี่ยวชาญด้านกีฬาสกี เจ้าของเพจ Ski Corgi Thailand เพจสกีและสโนว์บอร์ดชื่อดัง วรลัญจ์ แต้ไพสิฐพงษ์ ที่ให้เกียรติมาร่วมแบ่งปันข้อแนะนำและเทคนิคสำหรับนักสกีหน้าใหม่อย่างนักแสดงหนุ่มชื่อดัง สกาย-วงศ์รวี นทีธร

‘เดอะ สกี อิดิชั่น’ (THE SKI EDITION) มัลติแบรนด์สโตร์แห่งแรกของเมืองไทยที่รวบรวมเสื้อผ้า อุปกรณ์สกีและสโนว์บอร์ดระดับพรีเมี่ยมของแบรนด์ดังมาจากทั่วทุกมุมโลก ภายใต้คอนเซ็ปต์ THE SKI EDITION: From Piste to Après Ski ที่ต้องการฉีกภาพจำการเล่นสกีแบบเดิมๆ ด้วยการนำเสนอประสบการณ์การเล่นสกีรูปแบบใหม่ที่สามารถสะท้อนไลฟ์สไตล์ความเป็นตัวตนผ่านเสื้อผ้าและอุปกรณ์ที่เลือกใช้ซึ่งจะต้องโดดเด่นทั้งด้านฟังก์ชั่นควบคู่ไปกับงานดีไซน์ที่มีเอกลักษณ์ โดยคัดสรรจากแบรนด์ยอดนิยมที่เหล่านักเล่นนักเล่นสกีต่างเลือกใช้ อาทิ เพอร์เฟค โมเม้นท์ (PERFECT MOMENT), ฟูซาพ (FUSALP), โกลด์เบิร์ก (GOLDBERGH), บ๊อกเนอร์ (BOGNER) และฟาลเก้ (FALKE)

พิมพ์พิมล พัฒนวิมล กล่าวถึงแนวคิดหลักของการทำแบรนด์นี้ว่า “จุดเริ่มต้นการทำแบรนด์นี้เริ่มจากการที่เราก็เป็นหนึ่งคนที่ชอบเล่นสกีมาก เพราะมันเป็นกิจกรรมที่มีความท้าทายและสนุก แต่ปกติเวลาไปสกีที่เมืองนอกคนส่วนใหญ่ก็จะต้องไปเช่าชุดเอา หรือต้องไปซื้อที่เมืองนอก ซึ่งทั้งเสียเวลาในการเล่นสกี และยังต้องมาคอยลุ้นว่าจะมีแบบที่ชอบหรือไซส์ที่พอดีหรือเปล่า เพราะชุดที่ใส่เล่นสกีจะต้องมีความกระชับพอดีกับรูปร่าง เวลาเล่นจะได้คล่องตัว ประกอบกับชุดสกีสำหรับเช่าส่วนใหญ่ก็จะมีแต่ดีไซน์เดิมๆ เลยเริ่มอยากที่จะซื้อชุดไว้เป็นของตัวเอง อีกอย่างมีคนรู้จักหลายคนที่ชอบเล่นสกีแล้วก็มักจะประสบปัญหาเดียวกัน ซึ่งในเมืองไทยนั้นยังไม่ค่อยมีแหล่งจำหน่ายชุดและอุปกรณ์สกีมากเท่าไหร่ ก็เลยเกิดเป็นไอเดียในการสร้างมัลติแบรนด์สโตร์นี้ขึ้นมาเพื่อรวบรวมเอาแบรนด์เสื้อผ้าและอุปกรณ์สกีมาไว้ในที่เดียวกัน เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับคนรักการเล่นสกีชาวไทย โดยแต่ละแบรนด์ก็จะมีสไตล์ที่แตกต่างกัน ซึ่งเราจะคัดสรรเฉพาะแบรนด์ยอดนิยมที่ดีไซน์มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ รวมไปถึงฟังก์ชั่นการใช้งานที่ใช้ได้จริงและอุปกรณ์ก็ต้องคุณภาพดีด้วย”

สำหรับการเปิดตัวอย่างเป็นทางการครั้งนี้ ทาง ‘เดอะ สกี อิดิชั่น’ ได้คัดสรรแฟชั่นไอเท็มเกี่ยวกับอุปกรณ์สกีและสโนว์บอร์ดแบรนด์ดังจากทั่วโลกมาเอาใจนักสกีชาวไทยทั้งหมด 5 แบรนด์ด้วยกัน ได้แก่ เพอร์เฟค โมเม้นท์ (PERFECT MOMENT) เสื้อผ้าสกีสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ที่โดดเด่นด้านการเลือกใช้เนื้อผ้าประสิทธิภาพสูง สามารถความอุ่นให้กับผู้สวมใส่ แต่ยังคงความยืดหยุ่นและระบายอากาศได้ดี เหมาะสำหรับการใส่เล่นสกีบนภูเขา และยังสามารถใส่ทำกิจกรรมอย่างอื่นต่อได้ เพราะด้วยดีไซน์ที่มีความเป็นแฟชั่นซึ่งโดดเด่นในเรื่องโทนสีและลวดลายอันเป็นเอกลักษณ์, ฟูซาพ (FUSALP) แบรนด์ยอดนิยมจากประเทศฝรั่งเศสที่ขึ้นชื่อด้านการดีไซน์กางเกงสกีอันเป็นเอกลักษณ์ซึ่งผสมผสานระหว่างฟังก์ชั่นการใช้งานที่มีความคล่องตัว สวมใส่สบาย เข้ากับดีไซน์ที่มีความทันสมัยเอาไว้ด้วยกันอย่างลงตัว, โกลด์เบิร์ก (GOLDBERGH) เสื้อผ้าสกีสำหรับผู้หญิงที่ชื่นชอบดีไซน์เรียบโก้ ซึ่งผสมผสานการออกแบบระหว่างความหรูหราและทันสมัยเข้าด้วยกันอย่างลงตัวจนเป็นที่ชื่นชอบของเหล่าคนดังมากมาย, บ๊อกเนอร์ (BOGNER) แบรนด์ดังจากฝั่งยุโรปที่มีทั้งแว่นตา หมวกกันน็อค และสกี บนงานดีไซน์มีความเรียบหรูซึ่งผสานเข้ากับเทคโนโลยีการผลิตที่มีความสมัย โดยเฉพาะการผลิตสกีจากไม้ไผ่ที่ได้รับความนิยมในทวีปยุโรปกันอย่างแพร่หลาย และฟาลเก้ (FALKE) แบรนด์ถุงเท้าสัญชาติเยอรมันที่ก่อตั้งมานานกว่า 120 ปี โดยขึ้นชื่อด้านความชำนาญในการผลิตของทีมช่างฝีมือที่มีความประณีตสูง ซึ่งยังคงเลือกใช้เนื้อผ้าและแมททีเรียลที่มีความทันสมัยมาผสมผสานกับเทคนิคการผลิตแบบดั้งเดิมที่ยังคงไว้ซึ่งความหรูหราเมื่อสวมใส่

ด้านกูรูผู้เชี่ยวชาญกีฬาสกี วรลัญจ์ แต้ไพสิฐพงษ์ แนะนำเทคนิคการเล่นสกีสำหรับมือใหม่ที่กำลังหัดเล่นว่า “หลายคนที่ยังไม่เคยได้ลองเล่น อาจมองว่าสกีเป็นกีฬาผาดโผนดูน่ากลัวและไม่กล้าที่จะลองเล่น แต่ในความเป็นจริงเมื่อเราได้ลองเล่นสกีในต่างประเทศแล้วมันเป็นการเปิดประสบการณ์ครั้งใหม่ ได้เผชิญกับความตื่นเต้นและยังเป็นการท้าทายความสามารถของตัวเราเองด้วย สำหรับมือใหม่ที่กำลังหัดเล่นสกี สามารถเริ่มจากการศึกษาสถานที่ที่เราจะไปว่ามีลักษณะพื้นที่เป็นแบบไหน และควรมีการเตรียมความพร้อมทั้งร่างกาย รวมถึงเสื้อผ้า อุปกรณ์การเล่นและอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ ด้วย โดยสามารถเลือกจากแบรนด์ที่มีชื่อเสียงและได้รับมาตรฐาน สำหรับครั้งแรกในการเริ่มเล่นของมือใหม่อาจจะมีครูฝึกหรือผู้เชี่ยวชาญคอยแนะนำประกบอยู่ด้วยเพื่อแนะนำเทคนิคท่าทางในการเล่นที่ถูกต้อง โดยครั้งแรกของการเล่นต้องฝึกแบบค่อยเป็นค่อยไปตามลำดับ ซึ่งควรให้ความสำคัญกับความปลอดภัยเป็นสำคัญ พวกหมวกกันน็อกอุปกรณ์กันกระแทกจะขาดไม่ได้เลย และพวกเสื้อผ้าที่สวมใส่สำหรับการเล่นสกีเน้นให้ความอบอุ่น กระชับพอดีตัว สามารถเคลื่อนไหวได้สะดวกและต้องระบายอากาศได้ดีด้วย นอกจากนี้การเลือกรองเท้าสกีก็มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่ากันเพราะเวลาสวมจะต้องไม่รู้สึกเจ็บหรือคับ ควรมีความพอดีกับเท้า สำหรับวิธีการเริ่มเล่นสกีเบื้องต้นควรเตรียมร่างกายให้พร้อมก่อนเริ่ม ซึ่งจะแนะนำ 2 ท่าเบสิกสำหรับมือใหม่ คือท่าไถลแบบตัววี (V) หรือท่าพิซซ่า (Pizza) และท่าหยุด โดยเริ่มจากท่าไถลให้วางไม้สต็อกทั้ง 2 ข้างสำหรับช่วยพยุง โดยวางไม้สกีให้เป็นรูปตัววี (V) หรือท่าพิซซ่า (Pizza) ค่อยๆไถลไม้สกีไปทีล่ะข้างอย่างช้าๆ เมื่อไถลเท้าซ้ายไปแล้วค่อยไถลเท้าขวาตาม โดยไม้สต็อกทั้ง 2 ข้างต้องอยู่ในลักษณะเฉียงไปด้านหน้าเริ่มไถลออกไปพร้อมกับใช้ไม้สต็อกพยุง และสำหรับท่าหยุดแบบ 3 เหลี่ยม ให้เริ่มจากยืนตรงธรรมดาแล้วกระโดด ในตอนวางเท้าให้วางเป็นรูป 3 เหลี่ยม ปลายสกีด้านหน้าห้ามกางออก ส่วนปลายสกีด้านหลังให้เปิดกว้างออก จุดสำคัญคือปลายสกีด้านหน้าห้ามทับกันอย่างเด็ดขาดเพราะจะบังคับได้ยาก และล้มได้”

ซึ่งเหล่าเซเลบริตี้คนรักการเล่นสกีที่มาร่วมงานต่างร่วมแนะเคล็ดลับการเลือกเสื้อผ้าและอุปกรณ์สำหรับการเล่นสกีและสโนว์บอร์ด พร้อมเผยสถานที่เล่นสกีในฝันสุดประทับใจ เริ่มจากนักธุรกิจสาว สิตามนินท์ สุสมาวัตนะกุล เล่าว่า “ในทุกๆ ปี เราจะมีวางแผนไปเล่นสกีกับครอบครัวและกลุ่มเพื่อนเป็นประจำ ซึ่งมันเป็นอะไรที่สนุกและมีความสุขที่เราได้ใช้เวลาร่วมกันกับคนที่เรารักไม่ว่าจะเป็นครอบหรือกลุ่มเพื่อนเอง ซึ่งในแต่ละทริปที่ไปความพิเศษก็จะอยู่กับแต่ละสถานที่ไป โดยสถานที่เล่นสกีที่เราชอบคือที่ ภูเขาฮาโกดาเตะ ประเทศญี่ปุ่น ที่นี่สามารถชมวิวสวยๆ ของทะสาบบิวาโกะ (Biwako) ได้ด้วย ส่วนการเลือกชุดเล่นสกีเราจะคำนึงถึงฟังก์ชั่นการใช้งานเป็นสิ่งสำคัญ ต้องมีความเหมาะสมให้ความอบอุ่น มีขนาดพอดีตัว และสามารถระบายอากาศได้ดี และสำคัญคือต้องมีดีไซน์ที่สวยโดดเด่น อาจจะมีลูกเล่นแต่งด้วยเฟอร์ที่มีสัสันหน่อยก็ดูน่าสนใจดี ส่วนอุปกรณ์ก็เน้นเลือกที่มีมาตรฐาน มีความแข็งแรงเพื่อความปลอดภัยในการเล่นด้วย”

ถัดมาที่ดีไซเนอร์สาวสวย ขนิษฐา ดรุณเนตร เผยว่า “เมื่อเข้าสู่ฤดูหนาวซึ่งเป็นช่วงเวลาแห่งการพักผ่อน เราก็มักจะเลือกออกไปเที่ยวต่างประเทศเล่นสกีกับครอบครัวเป็นประจำ เพราะการเล่นสกีเหมือนเป็นการได้ปลดปล่อยพร้อมฝึกความสามารถของเราเอง รวมไปถึงเป็นกิจกรรมที่ช่วยกระชับความสัมพันธ์กันในครอบครัวด้วย สำหรับการเลือกเสื้อผ้าและอุปกรณ์ในการเล่นสกี โดยส่วนตัวเรามีไลฟ์สไตล์ที่ชอบถ่ายรูป เลยให้ความสำคัญกับดีไซน์เป็นหลักคือต้องมีความเหมาะสมกับรูปร่างของเรา มีเฉดสีที่ดูสวยเด่น ไม่กลืนไปกับฉากหลังที่เป็นหิมะขาวโพลน นอกจากนี้คุณภาพของชุดและอุปกรณ์ก็สำคัญไม้น้อยไปกว่ากัน เวลาที่ไปเล่นกับลูกก็จะเน้นความปลอดภัยด้วย ส่วนสถานที่เล่นสกีสุดโปรดคือ ‘เซลล์ อัม ซี’ (Zell am See) ประเทศออสเตรีย ซึ่งเป็นที่แรกที่ได้ลองเล่นและก็รู้สึกชอบเราได้สนุกไปกับการเล่นสกีที่มีความท้าทาย พร้อมชมวิวสวยๆด้วย รู้สึกประทับใจมาก”

ต่อมาที่สาวนักเดินทาง รัสวดี ควรทรงธรรม เล่าว่า “เราเป็นคนที่ชื่นชอบการเล่นสกีมาก เพราะเป็นกีฬาที่มีความผาดโผนท้าทาย และจะรู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้ไถลลงมาจากที่สูงๆ สถานที่ที่ชอบไปเล่นประจำคือ ‘นิเซโกะ’ ที่ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น เพราะอยู่ใกล้ๆ ไปง่าย และมีลานสกีที่กว้าง ทุกครั้งที่ไปเล่นก็จะได้ประสบการณ์ใหม่ๆ เราคิดว่าการเล่นสกีที่สนุกจะต้องไปกับแกงค์เพื่อนๆ จะได้ร่วมกันท้าทายความสามารถตนเอง และได้ใช้เวลาร่วมกันในที่พัก ซึ่งถือเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขที่แท้จริง ส่วนการเลือกชุดเล่นสกีเราจะเน้นเลือกจากชุดที่มีความเหมาะสม มีความยืดหยุ่นสูงและที่สำคัญต้องให้ความอบอุ่นด้วย อุปกรณ์อื่นๆ ก็เลือกตามความเหมาะสม อย่างถ้าเล่นผาดโผนมากๆ ก็จะต้องมีหมวกกันน็อกมาช่วยกันกระแทกด้วย”

คนถัดมา นักธุรกิจหนุ่ม ดิฐวัฒน์ อิสสระ เผยว่า “ส่วนตัวเราเริ่มเล่นสกีและสโนว์บอร์ดตั้งแต่เด็กๆ เพราะคุณแม่พาไปเล่น ซึ่งกีฬาเหล่านี้มันมีเสน่ห์คือเราได้สนุกและท้าทายไปกับมัน ได้ออกกำลังด้วย และในระหว่างที่เราเล่นก็สามารถชมวิวทิวทัศน์ระหว่างทางได้ด้วย ซึ่งมันดีต่อใจเรามาก ในครั้งแรกหลายคนที่เริ่มเล่นอาจจะมีความรู้สึกกลัว ว่ามันจะอันตราย แต่พอถ้าเราได้ลองเล่นและทำได้เราจะเกิดความภาคภูมิใจในตนเองว่าเราสามารถทำได้จริงๆ ซึ่งแน่นอนว่าเราต้องให้ความสำคัญกับความปลอดภัยเป็นหลัก โดยต้องเลือกชุดที่นอกเหนือจากมีงานดีไซน์ที่สวยเท่แล้วยังต้องมีความรัดกุม ให้ความอบอุ่น มีความยืดหยุ่น และอุปกรณ์การเล่นเองต้องเลือกที่มีคุณภาพ และควรเตรียมความพร้อมให้ดีก่อนออกไปเล่น ส่วนสถานที่เล่นสกีและสโนว์บอร์ดที่ชอบคือลานสกี ‘มารีเบล รีสอร์ต’ บนเทือกเขาแอลป์ ประเทศฝรั่งเศส เพราะมีสโลปที่เยอะที่สุดในโลกให้ได้เล่น รวมถึงมีวิวธรรมชาติที่รายล้อมสวยงามมากๆ”

ปิดท้ายที่นักแสดงหนุ่มชื่อดัง สกาย-วงศ์รวี นทีธร ยังเสริมถึงการเลือกชุดในแบบฉบับของตนเองว่า “การเลือกเสื้อผ้าเพื่อสวมใส่ในการเล่นสกี จะเน้นดูจากดีไซน์และฟังก์ชันที่ตอบโจทย์ อย่างวันนี้ก็สวมชุดจากแบรนด์เพอร์เฟค โมเม้นท์ (PERFECT MOMENT) ที่มีเนื้อผ้าคุณภาพมีประสิทธิในการกันหิมะ กันเหงื่อ รวมถึงสามารถให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายเราด้วย และที่สำคัญยังมีดีไซน์ที่ผสานความโดดเด่นทางแฟชั่น อย่างสีสันที่สดใสเอาไว้ได้อย่างลงตัว”

พบกับ ‘เดอะ สกี อิดิชั่น’ (THE SKI EDITION) มัลติแบรนด์สโตร์แห่งแรกของเมืองไทยที่รวบรวมเสื้อผ้า อุปกรณ์สกี และ สโนว์บอร์ดระดับพรีเมี่ยมของแบรนด์ดังมาจากทั่วทุกมุมโลก ได้แล้วที่ป๊อปอัพ สโตร์ แห่งแรกใจกลางเมือง ที่เกษรวิลเลจ ชั้น 2 ตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 หรือติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Instagram @theskiedition และ Facebook: theskiedition