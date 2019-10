Olivie แบรนด์น้ำมันมะกอกระดับพรีเมี่ยมจากโมรอคโค ชวนดูแลสุขภาพ

Olivie แบรนด์น้ำมันมะกอกระดับพรีเมี่ยมจากโมรอคโค ชวนดูแลสุขภาพแบบครบเครื่อง ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนเมืองอย่างแท้จริง

ในแวดวงคนรักสุขภาพ หลายคนคงเคยได้ยินคุณประโยชน์ของ “น้ำมันมะกอกบริสุทธิ์” ที่ไม่เพียงจะเพิ่มรสชาติให้แก่อาหาร แต่ยังส่งผลดีต่อระดับน้ำตาลในเลือดและลดความเสี่ยงของการเกิด คอเลสเตอรอลในเลือดสูง ที่สำคัญประกอบด้วยสารต้านอนุมูลอิสระต่อต้านริ้วรอย และให้ความชุ่มชื้นแก่ร่างกาย ทั้งยังถือเป็นหนึ่งใน “ซูเปอร์ฟู้ด” ที่มีสารอาหารสำคัญตามที่ร่างกายต้องการอีกด้วย

โดยเฉพาะน้ำมันมะกอกจากประเทศโมรอคโค ที่ขึ้นชื่อเรื่องการผลิตน้ำมันมะกอกคุณภาพสูง เนื่องด้วยสภาพแวดล้อมที่ปลูกมะกอกเป็นทะเลทราย ทำให้ต้นมะกอกสามารถเติบโตได้ดี มีสารต้านอนุมูลอิสสระสูงกว่ามะกอกที่ปลูกในพื้นที่ปกติ

พญ.วิไล ธนสารอักษร แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน ผิวหนัง และผู้ก่อตั้งคลินิก Doctor Younger Clinic เผยถึง ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับคุณประโยชน์ของน้ำมันมะกอก จากข้อมูลทางการแพทย์ว่าน้ำมันมะกอก แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ OrdinaryOlive Oil (ออดินารี่ โอลีฟ ออย) , Virgin Olive Oil (เวอร์จิ้น โอลีฟ ออย) และ Extra Virgin Olive Oil (เอ็กซ์ตร้า เวอร์จิ้น โอลีฟ ออย) ซึ่งทั้งสามประเภทนี้มีไขมันดีชนิด ไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว หรือ Monounsaturated Fatty Acid (โมโนอันแซทูเรตแฟต แฟตตี้แอซิด) แบบเดียวกัน และพบว่า Virgin Olive Oil (เวอร์จิ้น โอลีฟ ออย) และ Extra Virgin Olive Oil (เอ็กซ์ตร้า เวอร์จิ้น โอลีฟ ออย) มีสาร พอลิฟีนอล ซึ่งเป็น สารอาหารที่อุดมไปด้วยสารต้านอนุมลูอิสระ นอกจากนี้ Polyphenol (พอลิฟีนอล) ในน้ำมันมะกอกยังมีสารที่ถือว่าเป็นพระเอกคือ Hydroxytyrosol (ไฮดรอกซีไทโรซอล) ซึ่งจากผลงานวิจัยพบว่า มีคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระสูง 4,000 หน่วย ช่วยทำให้ผิวไม่แก่ก่อนวัย และสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย และช่วยลดภาวะการอักเสบ เช่นผิวหนังอักเสบ อย่าง โรคสะเก็ดเงิน มีหลายงานวิจัยในต่างประเทศรายงานว่า มีน้ำมันมะกอกชนิด เอ็กซ์ตร้า เวอร์จิ้น และมะกอกสกัดอยู่ในรูปแบบเม็ดแคปซูลแบรนด์หนึ่ง ที่มีสารไฮดรอกซีไทโรซอล สูงกว่าแบรนด์อื่น 30 เท่าเมื่อรับประทานแล้วจะช่วยลดการอับเสบของผิวหนังได้ดี ทำให้โรคสะเก็ดเงิน ที่เกิดตามผิวหนัง หรือลามไปที่ข้อจนทำให้เกิดอาการข้ออักเสบรวมทั้งผิวหนังอักเสบเรื้อรังดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

พญ. วิไล ยังเปิดเผยคุณประโยชน์ของน้ำมันมะกอกยังมีอีกมากมายจนหลายคนคาดไม่ถึง และเป็นมิตรที่ดีของผู้รักสุขภาพอย่างแท้จริง โดยมี รายงานทางการแพทย์ว่า การรับประทานน้ำมันมะกอกเป็นประจำ ส่งผลให้ความดันโลหิตกลับสู่ สภาวะปกติ ระดับคอเลสเตอรอลในร่างกายและไขมันเลวลดลง ขณะที่ไขมันดีมีปริมาณเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นส่วน สำคัญที่ช่วยป้องกันการเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (Heart Attack) และโรคหลอดเลือด ในสมองตีบตัน (Stroke) รวมทั้งช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานได้อย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถิติ และที่น่าสนใจมากคือ มีรายงานการวิจัยว่าสารไฮดรอกซีไทโรซอล สามารถซมึผ่านเยื่อหุ้มสมอง ช่วยป้องกันเซลล์สมองไม่ให้ถกูทำลาย ป้องกันอาการสมองเสื่อม โรคอัลไซเมอร์ โรคพาร์กินสันได้ ด้วยคุณประโยชน์อันหลากหลายของน้ำมันมะกอก ที่ช่วยให้สุขภาพดี แข็งแรงทั้งภายนอก และภายใน สาว ๆ ที่ใส่ใจและห่วงใยสุขภาพ จึงเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของน้ำมันมะกอกมาใช้ใน ชีวิตประจำวัน ทั้งปรุงอาหาร ประทินผิว และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร พร้อมแบ่งปันผลลัพธ์อันน่าประทับใจ

เริ่มจาก หฤทัย ไชยันต์ ณ อยุธยา สาวสวยนักเดินทางที่ต้อง เผชิญปัญหาผิวทุกครั้งที่เปลี่ยนสภาพภูมิอากาศ “พื้นฐานเป็นคน ผิวแห้งอยู่แล้ว ยิ่งเวลาไปที่ร้อน ๆ หรือทะเล ผิวจะแห้งกร้าน และคล้ำง่ายมาก หรือถ้าอากาศหนาว ผิวจะยิ่งแห้งมาก ๆ เข้าไปใหญ่ รวมทั้ง ผิวแพ้ง่ายมาก และเซนซิทีฟสุดๆ บางครั้งออกไปข้างนอกบ้านโดนฝุ่น นิดหน่อย ก็ขึ้นผื่นคันแล้ว เรียกว่าแพ้อะไรทุกอย่างง่ายมาก ดังนั้นส่วนใหญ่ผลิตภัณฑ์ที่เลือกใช้มาจากธรรมชาติที่มีความเป็น ออร์แกนิค ไม่ผสมน้ำหอม และไม่มีแอลกอฮอล์ พอได้ลองใช้ Olivie Beauty Cream (โอลิวี่ บิวตี้ ครีม) ที่ตอบทุกโจทย์ ช่วยให้ผิว ชุ่มชื้น และกระจ่างใสขึ้น ที่สำคัญเนื้อครีมเข้มข้น ซึมซาบเร็ว ไม่เหนียว เหนอะหนะเลยค่ะ”

ณชา จึงกานต์กุล เวิร์กกิ้งวูแมนผู้รักสุขภาพ ที่มองหา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากธรรมชาติ ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ทั้งการ ดูแลสุขภาพจากภายในสู่ภายนอก และความสะดวกสบาย ในการรับประทาน “ในยุคที่เราทุกคนต้องทำงานเร่งรีบ มีความเครียดสะสม พักผ่อนน้อย และต้องอยู่ท่ามกลาง มลพิษรอบตัวที่ยากจะเลี่ยง การดแูลสุขภาพจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ไม่ว่าจะเรื่องการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ครบ 5 หมู่ การออกกำลังกาย และพักผ่อนเพียงพอ รวมทั้ง การเลือกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากธรรมชาติ Olivie Force (โอลิวี่ ฟอร์ส) ที่มี ไฮดรอกซีไทโรซอล เข้มข้นสูงกว่ามะกอกทั่วไป 1,000 เท่า จึงให้ผลลพัธ์ชัดเจนทั้งการช่วยลดคอเลสเตอรอล ช่วยบำรุงเส้นผม และผิวพรรณจากภายใน สู่ภายนอก ที่สำคัญคือ ช่วยเรื่องการลดการอักเสบ ลดความเสี่ยงของการเป็นเบาหวาน ความดันโลหิตสูง สมองเสื่อม และชะลอวัย ตอนนี้ทานไป 3 ขวดแล้วค่ะ”

ดวงกมล เวปุลละ วาเกนเซ่น สาวผู้รักการทำอาหาร ที่ใส่ใจในเลือกวัตถดุิบ และส่วนผสมต่าง ๆ ที่ใช้ในการปรุงอาหาร เผยความสำคัญในการเลือกน้ำมันในการปรุงเมนูอาหารคาว หวาน ว่า “เพราะว่าเชื่อในเรื่อง You are what you eat เพราะการรับประทานอาหารที่ดี ก็จะทำให้เราสุขภาพดี เช่นกันค่ะ จึงเลือกใช้น้ำมันมะกอก Desert Miracle Olive Oil (เดสเสิร์ท มิราเคิล โอลีฟ ออย) จากประเทศโมรอคโคในการปรุงอาหาร ทั้งคาวหวาน เพราะมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าแบรนด์อื่น ๆ เนื่องจาก ต้นมะกอกที่สามารถเติบโตในทะเลทรายได้นั้น จะมีสาร ต้านอนุมูลอิสระสูงกว่ามะกอกที่ปลูกในพื้นที่ปกติ และชอบกลิ่น เพราะน้ำมันมะกอกที่ดี จะมีความข้น และมีความหอมกว่าปกติ โดยเฉพาะน้ำมันมะกอกแบบ เอ็กซ์ตร้า เวอร์จิ้น โอลีฟ ออย ที่มีสาร ต้านอนุมูลอิสระสูง ช่วยให้สุขภาพดีขึ้น และเป็นไขมันดีที่ไม่ทำให้อ้วนค่ะ ส่วนใหญ่ใช้น้ำมันมะกอกส าหรับทำน้ำสลัดหรือใช้น้ำมันมะกอกราดสลัดได้เลยทันที โดยไม่ต้องปรุงรสใด ๆ ก็อร่อยแล้ว”

ทิพย์ลดา เชาวนปรีชา สาวแอคทีฟผู้รักการดูแลตัวเอง บอกถึงความสำคัญในการเลือก ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ช่วยให้สุขภาพแข็งแรงอยู่เสมอ ว่า “ทุกวันนี้เสพติดการออกกำลังกาย เพราะเมื่ออายุเยอะขึ้น ก็เริ่มกังวลเรื่องรูปร่างด้วย พยายามดูแลรูปร่างให้เฟิร์มเสมอ จึงค่อนข้างระวังเรื่อง การรับประทานอาหาร แต่ไม่เคยไดเอต เพียงแต่เลือกอาหาร ที่มีประโยชน์ค่ะ ตอนนี้ทุกเช้าจะรับประทานผลิตภัณฑ์เสริม อาหารชนิดน้ำ Olivie Plus 30X (โอลิวี่พลัส 30เอ็กซ์) ที่มีสาร ไฮดรอกซีไทโรซอล ธรรมชาติสูงกว่าน้ำมันมะกอกทั่วไป ถึง 30 เท่า และชนิดเม็ด โอลิวี่ ฟอร์ส ควบคู่กัน และพบว่า โอลิวี่ พลสั 30เอ็กซ์ ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้สุขภาพได้ดีมาก ไม่ค่อยมีผดที่มักจะเกิดเวลามีอาการแพ้ แล้วอากาศทุกวันนี้ ก็ไม่ค่อยดี ดังนั้นการสร้างภูมิต้านทานที่ดีจึงเป็นสิ่งสำคัญ รวมทั้งมีคุณสมบัติพิเศษอื่น ๆ เช่น ช่วยลดการอักเสบ ลดคอเลสเตอรอล ลดความเสี่ยงของการเป็นเบาหวาน ความดัน โลหิตสูง สมองเสื่อม ถือเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากโรคต่าง ๆ ด้วยการเลือกสิ่งที่ดี มีประโยชน์ เพื่อเป็นรางวัลให้กับตัวเอง”

มอบสขุภาพที่ดีให้ตัวเอง และคนที่รัก ด้วยผลิตภณัฑ์น้ำมันมะกอก Olivie (โอลิวี่) ที่ตอบโจทย์ไลฟ์ สไตล์ในแบบที่คุณต้องการ

