ร่วมเรียนรู้และแบ่งปันวัฒนธรรมกาแฟ จากการรวมตัวของคาเฟ่รุ่นน้อง เหล่า Rising Star Cafe 1-3 พ.ย. นี้ ที่ Sunshine Courtyard สุขุมวิท 38 11.00-19.00 น.

กลับมาให้ได้อุ่นกรุ่นไอกาแฟและย้ำเตือนกันอีกครั้ง กับวัฒนธรรมกาแฟที่คอกาแฟต้องไม่พลาด หลังจากผ่านพ้นกันไปแล้วกับงาน BANGKOK COFFEE CULT 2019 / OSC (Old School Cafe) ที่เราได้รวบรวมคาเฟ่รุ่นพี่เจนสังเวียน มาให้เพื่อนๆ ได้ดื่มด่ำวัฒนธรรมกาแฟกันอย่างอบอุ่น เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา

และครั้งนี้ กับ BANGKOK COFFEE CULT 2019 / RSC (Rising Star Cafe)ที่เป็นการรวมคาเฟ่รุ่นน้อง คาเฟ่ที่เพิ่งเปิดได้ไม่กี่ปี แต่ทุกคนต่างรู้ดีว่าล้วนเป็นคาเฟ่หรือโรงคั่วที่ไม่ธรรมดา เป็นผู้มาใหม่แต่มีของ แบบมองข้ามไม่ได้ เพราะไม่ช้าไม่นานเหล่าน้องๆ คาเฟ่ฉายแสงเหล่านี้ ย่อมจะเติบโตและเป็นที่นิยมในหมู่คนรักวัฒนธรรมการดื่มกาแฟอย่างแน่นอน

ซึ่งสำหรับ BANGKOK COFFEE CULT 2019 / RSC (Rising Star Cafe)ครั้งนี้ เราได้รับเกียรติในการตอบรับเข้าร่วมงานจากคาเฟ่และโรงคั่วรุ่นน้องที่มีฝีไม้ลายมือไม่ธรรมดาและน่าจับตามองทั้งจาก โตเกียว เชียงใหม่ และกรุงเทพฯ นับได้ร่วมๆ 20 คาเฟ่ 20 แบรนด์ด้วยกัน

และเมื่อเป็นคาเฟ่รุ่นน้อง เด็กรุ่นใหม่ พลังล้นเหลือ สถานที่จัดงานจึงต้องถูกปรับเปลี่ยนเพื่อให้เข้ากับพลังอันพลุ่งพล่านของเหล่าบาริสต้าตัวจี๊ด เราจึงได้ย้ายเข้ามาจัดงานในสวนกลางเมือง ที่ Sunshine Courtyard ซอยสุขุมวิท 38 (BTS ทองหล่อทางออก 4) ที่เดินทางสะดวกขึ้น และรับรองว่าจะเป็นสถานที่จัดงานที่ทุกคนจะหลงรักเมื่อมาถึงอย่างแน่นอน ถือเป็นงานอีเว้นต์กลางแจ้งครั้งแรกเพื่อรับลมหนาวจิบกาแฟในสวนกันแบบชิลล์ๆ

Coffee Mini Mug by Oh Futon

และเช่นเคย เราทีมงานBANGKOK COFFEE CULT ยังคงมีความตั้งใจที่จะช่วยลดปัญหาขยะจากการใช้แก้วกระดาษและแก้วพลาสติกในงานอีเว้นต์ จึงได้ตัดสินใจทำ Coffee Mini Mug แจกฟรีให้สำหรับผู้ที่ซื้อบัตรเข้างานก่อน 1,000 ใบแรก โดยคุณโอ๋ ฟูตอง Co-Content Artist ของงาน BANGKOK COFFEE CULT ได้ออกแบบลายในครั้งนี้ใน Theme: IN THE GARDEN และปรารถนาให้ลายบนแก้วรู้สึกสนุกและมีชีวิตชีวาจาก experience touch point มากขึ้น จึงได้ร่วมปรึกษากันกับทีมงาน และเห็นพ้องกันว่า เราจะเลือกแบบแก้วที่สลิมและดูเพรียวขึ้น และเลือกใช้สีเขียว Pine Green หรือเขียวใบสน เป็นสีที่จะสกรีนลงบนแก้ว เข้ากับสถานที่จัดงานในครั้งนี้ ที่จะมีขึ้นที่ Sunshine Courtyard



การเดินทาง

สำหรับการเดินทางมาร่วมงาน BANGKOK COFFEE CULT 2019 / RSC (Rising Star Cafe) ที่จะจัดขึ้นที่ Sunshine Courtyard ซึ่งอยู่ในพื้นที่ของ Sunshine Court ซอยแสงชัย สุขุมวิท 38

การเดินทางที่น่าจะสะดวกที่สุด คือ นั่งรถไฟฟ้า BTS มาลงที่สถานีทองหล่อ แล้วออก Exit 4 ทางทีมงานจะจัดรถตู้ไว้บริการ รับ-ส่ง จากปากซอยสุขุมวิท 38 มาถึงบริเวณจัดงาน ตั้งแต่เวลา 10.45 น. โดยจะมีรถตู้หมุนเวียนมารับทุกๆ 10 นาที

ส่วนเพื่อนๆ ที่ขับรถมา สามารถจอดรถได้บริเวณจัดงาน และริมฟุตบาธในซอยแสงชัย โดยจะมีน้องๆ ทีมงาน คอยช่วยอำนวยความสะดวกให้ แต่เนื่องด้วยที่จอดรถมีไม่มากนัก แนะนำให้ใช้บริการรถไฟฟ้า น่าจะสะดวกที่สุด

เหตุผลของการจัดงานปีละ 2 ครั้ง

ทีมงานมีความตั้งใจตั้งแต่แรกที่จะจัดงาน BANGKOK COFFEE CULT ให้เป็นประเพณีของวัฒนธรรมกาแฟอย่างต่อเนื่องปีละ 2 ครั้ง

โดยครั้งแรกตั้งใจให้มีขึ้นในเดือนพฤษภาคมของทุกปี เป็น BANGKOK COFFEE CULT / OSC (Old School Cafe) งานรวมคาเฟ่รุ่นพี่

—และครั้งที่ 2 จะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี เป็น BANGKOK COFFEE CULT / RSC (Rising Star Cafe)

งานรวมคาเฟ่รุ่นน้อง

ซึ่งตั้งแต่ปีหน้า 2020 เป็นต้นไป เราจะพบกันทุก เดือนพฤษภาคมกับBANGKOK COFFEE CULT / OSC รวมคาเฟ่รุ่นพี่ และเดือนพฤศจิกายนกับ BANGKOK COFFEE CULT / RSC ร่วมคาเฟ่รุ่นน้อง

BANGKOK COFFEE CULT 2019 / RSC

1-3 พ.ย. นี้ ที่ Sunshine Courtyard สุขุมวิท 38

เวลา 11.00-19.00 น.

