กรีนมันเดย์ เปิดตัวในประเทศไทย เพื่อความเป็นอยู่และสุขภาพที่ดีขึ้น

กรีนมันเดย์ เปิดตัวในประเทศไทย เครือข่ายระดับโลกมุ่งหวังให้ประเทศไทยก้าวสู่การบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารจากพืชเพื่อการเกษตรยั่งยืนด้วยนวัตกรรมการผลิตอาหารจากธรรมชาติ เพื่อความเป็นอยู่และสุขภาพที่ดีขึ้น

กรีนมันเดย์ องค์กรเพื่อสังคม, มีสำนักงานอยู่ในประเทศฮ่องกง, รณรงค์ด้านการดำเนินชีวิตอย่างยั่งยืนโดยอิงจากพืช เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วในประเทศไทย

เครือข่ายระดับโลกมุ่งหวังให้ประเทศไทยก้าวสู่การบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารที่ทำจากพืช

ในภาวะที่โลกใกล้จะเผชิญกับภัยพิบัติอันเป็นผลลัพธ์จากการเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศ กรีนมันเดย์ ได้รณรงค์อย่างต่อเนื่องในการให้ความรู้ความเข้าใจกับสังคมในเรื่องของอาหารและสิ่งแวดล้อม, นับตังแต่วันคุ้มครองโลก หรือ Earth Day เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2555 ซึ่งเป็นวันที่องค์กรถูกก่อตั้งขึ้น และด้วยความมุ่งมั่นรณรงค์ให้ผู้คนหันมาบริโภคอาหารที่ทำจากพืชให้มากขึ้นเพื่อลดสิ่งที่เราเรียกว่า รอยเท้าทางสิ่งแวดล้อม (Environmental Footprint) และเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น ทำให้ผู้คนในฮ่องกงราว 1.75 ล้านคนหันมาบริโภคอาหารที่ทำจากพืชอย่างน้อย 1 วัน ใน 1สัปดาห์

รูปแบบการรณรงค์ดังกล่าวของกรีนมันเดย์ ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายในระดับนานาชาติ เห็นได้จากการที่สำนักข่าวระดับโลกอย่าง Forbes, Bloomberg และ CNN ต่างก็นำเสนอเรื่องนี้มาแล้ว เมื่อเร็ว ๆ นี้ กรีนมันเดย์ ได้เปิดตัวในสิงค์โปร์ และไต้หวัน โดยจีนจะเป็นประเทศถัดไป หลังจากการเปิดตัวในไทยครั้งนี้

นายเดวิด ยัง (David Yeung) ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกรีนมันเดย์ ได้รับรางวัลผู้ประกอบการเพื่อสังคมยอดเยี่ยมแห่งปี (Social Entrepreneur of the Year) จากมูลนิธิชวาบ (Schwab Foundation) ซึ่งเป็นองค์กรในเครือข่ายของเวิลด์อีโคโนมิกฟอรัม (World Economic Forum) เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2561

“ประเทศไทย เป็นที่รู้จักกันมายาวนานในด้านอาหารและเกษตรกรรม อีกทั้งยังมีประวัติศาสตร์อันยาวนานว่าเป็นประเทศชาวพุทธ และมีวัฒนธรรมการกินเจที่ฝังแน่น ทำให้ผมรู้สึกตื่นเต้นที่ได้เปิดตัวกรีนมันเดย์ในประเทศไทยในครั้งนี้ อีกทั้งยังมีโครงการนวัตกรรมระดับโลกด้านอาหารที่ทำจากพืชอีกมากมายที่จะเกิดขึ้นที่นี่อีกด้วย เราเชื่อว่านี่คือขั้นตอนสำคัญที่จะเชื่อมโยงแก่นวัฒนธรรมของไทยเข้ากับอนาคตที่ยั่งยืน” นายเดวิดกล่าว

ในด้านมุมมองนวัตกรรม บียอนด์ มีท (Beyond Meat) ถึอเป็นผลิตภัณฑ์ที่ครองใจผู้คนทั่วโลกอย่างท่วมท้นและรวดเร็วยิ่ง และเรารู้ว่าหลาย ๆ ท่านในไทยก็ตั้งหน้าตั้งตารอการมาของผลิตภัณฑ์ตัวนี้ ในขณะเดียวกัน ออมนิมีท (OmniMeat) ก็เป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่ทำจากพืชที่สามารถตอบโจทย์สำหรับอาหารไทยได้อย่างสมบูรณ์แบบ ผมคิดว่าไม่เฉพาะผู้ที่เป็นมังสวิรัติ แม้แต่ผู้นิยมการบริโภคเนื้อสัตว์ก็จะประทับใจกับเมนูอาหารที่บรรดาพันธมิตรของเรา ทั้งโรงแรมและร้านอาหารนำเสนอ เปลี่ยนจาก บียอนด์ เบอร์เกอร์ (Beyond Burger)มาเป็นผัดกะเพราแทน”

วุฒิธร (วู้ดดี้) มิลินทจินดา และ รมิตา (ยิปโซ) มหาพฤกษ์พงศ์ รับตำแหน่งแบรนด์แอมบาสเดอร์ของกรีนมันเดย์ ประจำประเทศไทย

วุฒิธร (วู้ดดี้) มิลินทจินดา ถือเป็นบุคคลแถวหน้าในอุตสาหกรรมบันเทิงของไทย ด้วยประสบการณ์เกือบยี่สิบปีในรายการทอร์ค โชว์ทั้งทางวิทยุและทางทีวี วู้ดดี้ได้เปลี่ยนแปลงบทบาทของเขามาเป็นหนึ่งในผู้ทรงอิทธิพลที่สุดด้านโซเชียลมีเดีย เขาได้รับเลือกจาก CNN ว่าเป็นหนึ่งใน 100 บุคคลผู้ทรงอิทธิพลที่สุดของเอเชีย (Asia’s Top 100 Influential Personalities) ด้วยการสนับสนุนจากรัฐบาล วู้ดดี้เป็นหัวหอกในโครงการลดน้ำหนักใน 60 วัน (60 days challenge) และดำเนินการผลิตคอนเทนท์ ที่มีเรื่องราวเนื้อหาเพื่อให้ความรู้ด้านการพัฒนาสุขภาพแก่ประชาชนทั่วไปอย่างเรื่อยมาอย่างต่อเนื่อง

วู้ดดี้เป็นผู้ก่อตั้งงานบันเทิงและเทศกาลดนตรีขนาดใหญ่มากมาย อาทิ เทศกาลดนตรีเอสทูโอ (S2O Music Festival), ปัจจุบันจัดที่ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น, แบงค๊อก เคาท์ดาวน์ (Bangkok Countdown), และ เซอร์กิต เอเชีย (Circuit Asia) รวมถึงเทศกาลการออกกำลังเพื่อสุขภาพครั้งแรกของไทยอย่าง ฟิทเฟส (FITFEST) อีกด้วย

ด้วยบทบาทในวงการสื่อและบันเทิงที่หลากหลายของวู้ดดี้ ทั้งการเป็นดีเจ วีเจ ผู้ดำเนินรายการทีวี นักแสดง และผู้ผลิตรายการ วู้ดดี้เข้าร่วมงานกับกรีนมันเดย์ ในตำแหน่งแบรนด์ แอมบาสเดอร์ ประจำประเทศไทย ด้วยภารกิจที่จะทำให้ผู้คนหันมาบริโภคอาหารที่ทำจากพืชให้มากขึ้น เพื่อสิ่งแวดล้อม “เราต้องตัดสินใจและเริ่มกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง ซึ่งการกระทำนั้นไม่เพียงแต่ดีกับเรา ต้องดีกับโลก และต่อผู้คนรุ่นต่อ ๆ ไปในอนาคตอีกด้วย” วู้ดดี้กล่าว

ยิปโซ (รมิตา มหาพฤกษ์พงศ์) นักแสดงชื่อดัง เป็นอีกผู้หนึ่งที่นิยมหลักการการรับประทานมังสวิรัติแบบยืดหยุ่น (flexitarian diet) คือเน้นเน้นการรับประทานอาหารจำพวกผักเป็นส่วนใหญ่ เธอชื่นชอบแนวคิดของกรีนมันเดย์ที่สนับสนุนให้ผู้คนหันมามองอาหารที่เป็นทางเลือกในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เพื่ออนาคตที่ดีกว่าร่วมกัน

“เหตุผลที่ยิปเชื่อใน Green Monday เพราะยิปนับถือการที่เขาไม่บีบบังคับ ไม่บอกว่าอะไรถูกผิด แต่ทำให้เราเห็นว่ามันมีทางเลือกที่ดีกว่า และตัวเราคนที่ดีกว่ากำลังรอให้เรารู้จัก ขอแค่เราเปิดใจ เราแค่ต้องค่อย ๆ ทำ อย่างใจเย็น เริ่มต้นจากหนึ่งวันต่ออาทิตย์ ขอให้เราเห็นให้ได้ว่าเรากำลังเปลี่ยนโลกทั้งใบด้วยทางเลือกเล็ก ๆ ของเราเอง ถ้าเราทำด้วยกัน มันทำได้จริงๆค่ะ”

ฟู้ด เทค (Food Tech innovation)นวัตกรรมเพื่อความเป็นไปได้ที่ไร้ขีดจำกัดของการทำอาหาร

โครงการเพื่อร้านอาหารในระดับนานาชาติ ถูกเปิดตัวครั้งแรกโดยกรีนมันเดย์ จากความพยายามที่จะให้ร้านอาหารหันมาเพิ่มอาหารที่ทำจากพืช โดยเพิ่มเข้าไปในเมนูปกติของร้าน ในปัจจุบันมีร้านอาหารกว่า 1,000 แห่งในฮ่องกง, สิงคโปร์ และไทย ตกลงเข้าร่วมโครงการนี้ สำหรับประเทศไทย พันธมิตรท่านใดเพิ่มเมนูที่ทำจากพืช 3 เมนูขึ้นไป ก็จะได้สิทธิเข้าร่วมในโครงการ และจะได้รับการสนับสนุนจากทีมงานมืออาชีพของกรีนมันเดย์ ทั้งด้านการให้คำปรึกษาเรื่องเมนู และการทำการตลาด

ร้านอาหารในประเทศไทยที่เข้าร่วมโครงการของกรีนมันเดย์ มีดังนี้: You & Mee (ยู แอนด์ มี) และ Grand Café (แกรนด์ คาเฟ่) แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพ, Mei Jiang (เหม่ยเจียง) โรงแรมเพนนินซูล่า กรุงเทพฯ, Baan (บ้าน) ร้านอาหารไทย, Sizzler (ซิซซ์เล่อร์), Veganerie (วีแกนเนอรี), Coffee Beans by Dao (คอฟฟี่บีน บาย ดาว), โรงแรม เจ ดับบลิว แมริออท กรุงเทพ, โรงแรมแกรนด์ เมอเคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน, โรงแรมโซฟีเทล กรุงเทพ สุขุมวิท, โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ อิมแพค และอื่น ๆ ทีมงานของกรีนมันเดย์ ในประเทศไทยจะยังคงทำงานร่วมกับร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่องเพื่อมอบทางเลือกของอาหารที่ทำจากพืชให้กับผู้คน และเพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมการบริโภคอาหารอย่างยั่งยืนในระดับชาติ

มิชลินสตาร์เชฟ และเชฟใหญ่โรงแรม 5 ดาว เปิดตัวนวัตกรรมเมนูอาหารที่ทำจากพืช

กรีนมันเดย์ สนันสนุนให้บรรดาเชฟรังสรรค์เมนูอาหารที่ทำจากพืช ด้วยการแนะนำวัตถุดิบหลากหลายที่ผลิตจากเทคโนโยด้านอาหารโมเดล 2.0 (innovative food 2.0) และอุดมไปด้วยโภชนาการอย่างยั่งยืน รวมถึง บียอนด์ มีท (Beyond Meat) ที่เป็นส่วนผสมของบียอนด์ เบอร์เกอร์ (Beyond Burger), บียอนด์ ซอสเซส (Beyond Sausage), ชีสที่ทำจากพืชยี่ห้อ Daiya และ ออมนิมีท (OmniMeat) ที่คิดค้นโดย Right Treat – หน่วยงานนวัตกรรมอาหารของกรีนมันเดย์ เราประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามในฮ่องกง, มาเก๊า, สิงคโปร์ และไต้หวัน ด้วยหน่วยงานธุรกิจการให้บริการและร้านอาหารที่มีชื่อเสียงกว่า 100 แห่งต่างใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้มารังสรรค์เป็นอาหารในเมนูของพวกเขา

ร้าน You&Mee (ยู แอนด์ หมี่) ที่ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ และร้านอาหารไทย Baan (บ้าน) เป็นสองร้านอาหารแรกที่เริ่มนำออมนิมีท มารังสรรค์เป็นเมนูอาหาร เปิดตัวเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา และประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง

“เราเลือกออมนิมีท มาเป็นวัตถุดิบในเมนูอาหารของเรา เพราะมันตอบโจทย์ด้านความยั่งยืน มีรสชาติอร่อย และดีต่อโลกใบนี้” มิชลินสตาร์เชฟ ธิติฏฐ์ ทัศนาขจร หรือเชฟต้น กล่าว

“ผู้คนเดี๋ยวนี้ต่างบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารที่ทำจากพืชมากขึ้น ผู้บริโภคชอบที่จะให้มีทางเลือกมากกว่าหนึ่งอย่าง เพื่อพวกเขาจะได้ไม่ต้องเสียส่วนที่เขาชอบไป ผมเห็นว่าผลิตภัณฑ์จากพืชที่เลียนแบบเนี้อสัตว์น่าจะเป็นทางเลือกที่ดี ที่เราจะนำมาเสริมเข้ากับเมนูปกติของเรา โดยไม่ต้องตัดเมนูไหนออกไป คราวนี้คนก็ไม่ต้องงดรับประทานผัดกะเพรา, ลาบ หรือต้มยำเพราะพวกเราเกิดไม่อยากรับประทานเนื้อสัตว์ในมื้อนั้น” เชฟมาร์คัส ซุค (Markus Zuck) เชฟใหญ่ของโรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ กล่าว

ผลิตภัณฑ์ออมนิมีท บรรจุในซอง วางจำหน่ายที่เซ็นทรัล

นอกจากการร่วมเป็นพันธมิตรกับร้านอาหาร กรีนมันเดย์ยังมุ่งหมายทำให้การสรรหาวัตถุดิบจากพืชมาประกอบอาหารที่บ้านเป็นเรื่องง่าย ด้วยการให้มีออมนิมีท วางจำหน่ายในกรุงเทพ ผลิตภัณฑ์ออมนิ มีท บรรจุแบบขายปลีก จะมีวางจำหน่ายที่เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2562 เป็นต้นไป