นัมเบอร์เซเว่น แลบบอราทอรีส์ เปิดตัวผลิตภัณฑ์ลดเลือนรอยคล้ำ รอบดวงตาเป็นครั้งแรก ผ่านการทดสอบจากผู้เชี่ยวชาญด้ านผิวหนัง จากการวิจัยค้นคว้าเป็ นระยะเวลากว่า 7 ปี เพื่อคิดค้นและระบุถึงสาเหตุพื้ นฐานของการเกิดรอยหมองคล้ำ รอบดวงตา นัมเบอร์เซเว่น ภูมิใจเสนอ “นัมเบอร์เซเว่น แลบบอราทอรีส์ ดาร์ก เซอร์เคิล คอร์เรคเตอร์” (No7 Laboratories DARK CIRCLE Corrector) ที่ผ่านการทดสอบจากผู้เชี่ ยวชาญด้านผิวหนังว่าสามารถลดเลื อนรอยหมองคล้ำรอบดวงตาได้ใน 1 สัปดาห์*

ดร. ไมค์ เบลล์ (Dr. Mike Bell) ที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ของนั มเบอร์เซเว่น กล่าวว่า “เราเข้าใจว่ารอยคล้ำรอบดวงตาคื อปัญหาผิวหลักที่ไม่พึงประสงค์ ของผู้บริโภค ดังนั้นนัมเบอร์เซเว่นจึงได้ค้ นคว้าวิจัย เพื่อทำความเข้าใจถึงปัญหาผิว จนกระทั่งสามารถแก้ไขปั ญหาและตอบโจทย์ได้อย่างตรงจุด ด้วยเทคโนโลยีเฉพาะของเราเอง”

จากหลักฐานที่ได้ นำเสนอในการประชุมประจำปี ของสมาคมการแพทย์วินิจฉัยโรคผิ วหนังแห่งอังกฤษ (British Society of Investigative Dermatology) สาเหตุหลัก 3 ประการของรอยหมองคล้ำ รอบดวงตาได้แก่: 1. การอักเสบ 2. การผลิตเม็ดสีที่มากเกินไป 3. สภาพผิวที่เปราะบาง งานวิจัยครั้งนี้ส่งผลให้ทีมนั กวิทยาศาสตร์จากนัมเบอร์เซเว่ นคิดค้นการใช้กลยุทธ์พัฒนาสู ตรการฟื้นฟูรอยหมองคล้ำ รอบดวงตาที่ผ่านการรับรองจากผู้ เชี่ยวชาญด้านผิวหนังครั้งแรก1ว่ าสามารถลดรอยคล้ำได้ถึง 30%* อีกทั้งยังมอบผลลัพธ์ที่สั งเกตได้ด้วยประสิทธิภาพของคุณค่ าและส่วนผสมที่ช่วยปรับสีผิว และมอบผลลัพธ์ในระยะยาว

นัมเบอร์เซเว่น แลบบอราทอรีส์ ดาร์ก เซอร์เคิล คอร์เรคเตอร์ (15 มล. 1,400 บาท)

ผสานอนุภาคอันชาญฉลาดที่ช่ วยกระจายแสงให้ใต้ตาดูสว่ างกระจ่างใสขึ้น และเม็ดสีที่ช่วยแก้ไขจุดบกพร่ องบนผิวให้สีผิวดูสม่ำเสมอยิ่ งขึ้น ตรงเข้าลดรอยหมองคล้ำ รอบดวงตาในทันที

ส่วนผสมอันทรงประสิทธิ ภาพประกอบด้วยส่วนผสมต่างๆ ดังนี้

กรดไฮยาลูรอนิก (HYALURONIC ACID)

– ช่วยกักเก็บน้ำและความชุ่มชื้ นเพื่อเติมความอิ่มฟูให้กับผิว

คาเฟอีน ลิโคริซ และสารสกัดจากสาหร่าย (CAFFEINE, LIQUORICE AND ALGAE EXTRACT)

– ปลอบประโลม และคืนความกระชับ พร้อมด้วยหัว applicator ช่วยนวดลดบวม

วิตามินซีและโซโฟรา (VITAMIN C AND SOPHORA)

– ลดความหมองคล้ำใต้ดวงตา

แอนตี้-ออกซิแดนท์จาก มัลเบอร์รี่ โสม และวิตามินซี (MULBERRY, GINSENG AND VITAMIN C)

– ส่วนผสมของแอนตี้-ออกซิแดนท์สู ตรเฉพาะจากนัมเบอร์เซเว่น เพื่อคืนความสมดุลให้กับผิ วและปกป้องผิวจากมลภาวะ

โทนสีของนัมเบอร์เซเว่น แลบบอราทอรีส์ ดาร์ก เซอร์เคิล คอร์เรคเตอร์:

– โทนสีสว่าง / ปานกลาง ช่วยปรับสีผิวให้สมดุลบริ เวณรอบดวงตา ที่มีอันเดอร์โทนสีน้ำเงิ นและแดงให้ดูสว่างกระจ่างใสยิ่ งขึ้น

นัมเบอร์เซเว่น แลบบอราทอรีส์ พัฒนา ดาร์ก เซอร์เคิล คอร์เรคเตอร์ ขึ้นต่อจากผลิตภัณฑ์ที่เปิดตั วและประสบความสำเร็จอย่างสู งในเดือนมิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ทั้งเฟิร์มมิ่ง บูสเตอร์ เซรั่ม และดาร์ค สปอต คอร์เร็คติ้ง บูสเตอร์ เซรั่ม โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์นัมเบอร์เซเว่ น แลบบอราทอรีส์นี้ เปิดตัวขึ้นเพื่อช่วยให้ผิ วของคุณได้สัมผัสกับการเปลี่ ยนแปลงอันน่าทึ่งที่สามารถสั งเกตเห็นได้และยังทำงานควบคู่ ไปกับผลิตภัณฑ์จากนัมเบอร์เซเว่ นที่คุณใช้ในการดูแลผิวประจำวัน กลุ่มผลิตภัณฑ์นัมเบอร์เซเว่น แลบบอราทอรีส์ คิดค้นขึ้นเป็นพิเศษเพื่อให้คุ ณสามารถควบคุมการเลือกใช้ผลิตภั ณฑ์ที่มอบผลลัพธ์รวดเร็ว ตอบโจทย์ปัญหาผิวที่คุณกังวลได้ อย่างตรงจุดและผ่ านการทดสอบโดยผู้เชี่ยวชาญด้ านผิวหนัง

นัมเบอร์เซเว่น แลบบอราทอรีส์ เปิดตัวครั้งแรกเมื่อเดื อนกรกฎาคม 2561 และนับเป็นก้าวต่อไปในความมุ่ งมั่นของนัมเบอร์เซเว่น ที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์จัดการปั ญหาผิวเฉพาะจุดที่ผ่ านการทดสอบจากผู้เชี่ยวชาญด้ านผิวหนัง และให้ผลลัพธ์อย่างแท้จริง ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มล้วนผ่ านการทดสอบโดยผู้เชี่ยวชาญด้ านผิวหนัง มอบผลลัพธ์ที่ยิ่งขึ้นเกินกว่ าที่คุณคิดว่าจะได้จากการใช้ผลิ ตภัณฑ์บำรุงผิวทั่วไป

[1] ของนัมเบอร์เซเว่น แลบบอราทอรีส์

หมายเหตุ: เครื่องสำอางไม่สามารถเปลี่ ยนแปลงสีผิวตามธรรมชาติขอ