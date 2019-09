สมการรอคอย ‘12 Boys’ กับ Live Concert ครั้งแรก!! บนเวที “Superboy Project Presented by GSB” เพิ่มดีกรีความสนุก Big Boy 5 หนุ่ม SBFIVE บาส, คิมม่อน, เต้, คอปเตอร์, ตี๋ ร่วมแจม ฟาก Guest Hunter ตอง – ภัครมัย คอมเม้นต์ ดุ เดือด เผ็ช มันส์

ใจมันสั่น อ่อนไหวไปหมดจ้ะแม่!! กับ Live Concert ครั้งแรก! เพราะแค่ Opening Show จาก Big Boy 5 หนุ่ม SBFIVE ศิลปินต้นแบบรายการ “Superboy Project Presented by GSB” (ซูเปอร์บอย โปรเจกต์ พรีเซนต์เต็ด บาย จีเอสบี) จัดโดย บริษัท สตาร์ ฮันเตอร์ สตูดิโอ จำกัด (Star Hunter Studio Co., LTD.) ร่วมกับ ธนาคารออมสิน แท็คทีม 12 Boys ผู้เข้าแข่งขันใน รายการฯ โชว์เพลง ‘Superboy’ ก็ทำเอาเสียงกรี๊ดดังสนั่น ลิโด้ คอนเน็คท์ ฮอลล์ 3 เพราะฟินกับลีลาการร้อง การเต้น ที่จัดมาประชันกันจนเวทีร้อนฉ่า เพิ่มดีกรีความสนุก เมื่อ 2 Hunter นักปั้นซุป’ตาร์โกอินเตอร์ โอ๋ – ยชญ กรณ์หิรัญ หรือ โอ๋ Starhunter และ พชร์ อานนท์ พร้อมด้วย Guest Hunter ตอง – ภัครมัย โปตระนันท์ นักแสดงสาวสวย มาร่วมชมและร่วมคอมเม้นต์โชว์ของ 12 Boys… แบบว่า แซ่บจี๊ด!! ตรงประเด็นสุดๆ ไปเลยจ้า

เข้าสู่ช่วงการแข่งขันสัปดาห์แรก กับโจทย์แรก SOLO SHOW ที่ 12 Boys ต้องออกมาโชว์เดี่ยว เพื่อเรียกเสียงโหวต ประเดิมโชว์แรกกับหนุ่มสายคิวท์ B12 ภณ – ธนภณ เอี่ยมกำชัย สมาชิกทีม Big Boy บาส เพลง “ไปด้วยกันนะ” ทำเอาสาวๆ ทั้งฮอลล์รีบยกมือขอไปด้วยคนนะคะภณคนคิวท์… ฟินกันต่อกับ B2 แบงค์ – ธรณินทร์ มโนสุดประสิทธิ์ จากทีม Big Boy คอปเตอร์ มาในเพลง “ก็พอ” เจ้าแบงค์กล้วยหอมของเราก็ทำได้ดีไม่แพ้ใคร จากนั้นหนุ่มลูกครึ่งเสน่ห์แรง B9 เฟอร์กี้ – ภวฤทธ์ เพาเวอร์ สมาชิกทีม Big Boy คิมม่อน มาในเพลง “ไม่ต้องมีคำบรรยาย” ทำเอาซึ้งกินใจกันไป ขอเบรกอารมณ์ด้วยเพลงจังหวะสนุกๆ ให้ผู้ชมในฮอลล์ลุกขึ้นมาแดนซ์ ในเพลง “โอเคนะคะ(ครับ)” จาก B4 โบนัส – ธนเดช ดีสีสุข หนุ่มหล่อ หน้าหวาน รอยยิ้มสดใส สมาชิกทีม Big Boy ตี๋

จากนั้นมาสนุกแบบ Nonstop กับ เพลงลูกทุ่ง จังหวะโจ๊ะๆ ในเพลง “คนบ้านเดียวกัน” ของผู้บ่าวเท้าไฟลีลาร้อนแรง B1 แบงก์ – ธนาธิป ศรีทองสุก งานนี้ Big Boy คอปเตอร์ อดใจไม่ไหวกระโดดขึ้นเวทีพร้อมกับสมาชิกในทีมโชว์สเต็ปแดนซ์ ฟากหนุ่มใต้หนึ่งเดียว B3 เบนซ์ – กมลวัทน์ เกิดปัญญา ก็ไม่น้อยหน้าโชว์สกิล ร้อง เต้น และเอ็นเตอร์เทน ในเพลง “เลิกคุยทั้งอำเภอ” ด้านหัวหน้าทีม Big Boy คิมม่อน ก็สร้างเซอร์ไพรส์พาน้องๆ ในทีมร่วมแจม โชว์ลีลาเอวพลิ้วสยิวหัวใจเรียกเสียงกรี๊ดทั่วทั้งฮอลล์

ต่อความฟินแบบละมุน ไปกับหนุ่มเหนือ มาดกวน B10 ตั๋ง – วีรพงษ์ จันทร์คำเรือง น้องเล็กทีม Big Boy เต้ ที่มาโชว์เพลง “ใจให้ไป” เพิ่มดีกรีความสนุกแบบดับเบิ้ลกับ B5 โปเต้ – ธัญวุฒิ สาวฤทธิ์ หนุ่มเหนือ จอมทะเล้น สมาชิกทีม Big Boy คอปเตอร์ ที่งานนี้มาพร้อมกับมุกฮาด้วยการยืมกีตาร์จากหนุ่มตั๋ง B10 มาโชว์ความสามารถด้านดนตรีในเพลง “คนมีเสน่ห์” ตอกย้ำดีกรีหนุ่มหล่อเสน่ห์แรงไปอีกจ้า

งานนี้ Big Boy คิมม่อน ยอมไม่ได้ ขอส่งหนุ่มหล่อกร้าวใจสาวๆ อย่าง B7 จูเนียร์ – รณกร สุนทรนนท์ มาขโมยหัวใจสาวๆ ทั่วประเทศในเพลง “กันและกัน” ด้าน Big Boy บาส ไม่น้อยหน้าส่งหนุ่มน้อยสายคิวท์ขี้เล่น อารมณ์ดี ที่สาวๆ เห็นแล้วต้องใจระทวย เมื่อ B11 กราฟิค – รัชวิศน์ จันทร์รุ่งอนันต์ มาอ้อนแฟนๆ และขอคะแนนโหวตในเพลง “เผลอ” ทำเอาสาวๆ ยอมยกหัวใจให้หนุ่มกราฟิค และเผลออยากเป็นเจ้าแก้มของกราฟิคกันเลยจ้าแม่จ๋า

ด้าน Big Boy ตี๋ ขอสู้ไม่ถอยด้วยการส่ง หนุ่มเหนือ หน้าใส B8 กาด – กาด พลอยสุภา มาโปรยคำหวานให้แฟนๆ

ได้กระชุ่มกระชวยหัวใจในเพลง “แค่บอกว่ารักเธอ” แถมยังมีสมาชิกในทีมมาช่วยสร้างบรรยากาศด้วยการเป่า bubble เรียกรอยยิ้มและเสียงหัวเราะทั้งฮอลล์เลยทีเดียว ก่อนจะปิดท้ายโชว์ด้วยเพลงจังหวะแดนซ์ๆ กับหนุ่มอีสาน หน้าตี๋ สุดหล่อ B6 เจ็ท – เจษฎากร บัณฑิต สมาชิกทีม Big Boy เต้ ในเพลง “Too much so much very much” เต็มอิ่มไปกับโชว์ของ 12 Boys ที่ตั้งใจซ้อม และทุ่มเทตลอด 1 เดือนเต็ม เพื่อ Live Concert ครั้งแรกของ 12 Boys

และมาถึงช่วงเวลาลุ้นระทึกกับการประกาศผลโหวตกรุ๊ปบอยแบนด์ 5 Boys ที่ถูกโหวตให้เป็น SBFIVE Gen2 ในฝันมากที่สุด ทำเอา 12 Boys และ Big Boy 5 หนุ่ม SBFIVE บาส, คิมม่อน, เต้, คอปเตอร์, ตี๋ ใจเต้นรัวๆ เมื่อ คิว – ธิติพันธ์ สุริยาวิชญ์ พิธีกรดำเนินรายการ ประกาศผลโหวตคะแนนกรุ๊ปบอยแบนด์ 5 Boys สูงสุดในสัปดาห์แรก ได้แก่ B7 จูเนียร์ – รณกร สุนทรนนท์, B8 กาด – กาด พลอยสุภา, B9 เฟอร์กี้ – ภวฤทธ์ เพาเวอร์, B11 กราฟิค – รัชวิศน์ จันทร์รุ่งอนันต์ และ B12 ภณ – ธนภณ เอี่ยมกำชัย และทั้ง 5 Boys นี้ ยังได้รับโอกาสให้ทำโชว์เปิดตัวในสัปดาห์ที่ 2 อีกด้วย สำหรับ Boy ที่ได้รับคะแนนโหวตน้อยที่สุดคือ B10 ตั๋ง – วีรพงษ์ จันทร์คำเรือง ใน Live Concert สัปดาห์ที่ 2 จะได้รับบทลงโทษ ไม่มีโอกาส มาร่วมชม ร่วมเชียร์การแสดงของเพื่อนๆ แบบสดๆ ในสตูดิโอ ต้องอยู่ในห้องเย็นที่ทางรายการจัดเตรียมไว้ให้เพื่อนั่งดูการแสดงของเพื่อนๆ ผ่านจอทีวี จะมีโอกาสขึ้นบนเวทีเมื่อถึงเวลาโชว์ของตัวเองเท่านั้น!! อย่างไรก็ตาม หากแฟนๆ อยากให้ หนุ่มเหนือ B10 ตั๋ง ได้รับโอกาสเป็นบอยแบนด์ 5 หนุ่ม ‘SBFIVE GEN2’ ก็อย่าลืมเลือกให้ B10 ตั๋ง เข้าไปเป็น 1 ใน 5 คน ที่คุณจะโหวต