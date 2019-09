งานใหญ่แห่งปีที่เหล่าเซเลบริตี้ชั้นนำของไทยต้องมารวมตัว สำหรับงานฉลองครบรอบ 16 ปี ไฮโซปาร์ตี้ ซึ่งครั้งนี้ บอสสาว ปรียามล ธนวิสุทธิ์ จัดงานฉลอง ซิทดาวน์ ดินเนอร์พร้อมเปิดตัว Highly Sophisticated Club by HISOPARTY (ไฮด์ลี่ โซฟิส ทิเคทเทด คลับ บาย ไฮโซปาร์ตี้) คลับที่รวมกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ประสบความสำเร็จ มาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์และทำกิจกรรมไลฟ์สไตล์สุดเอ็กซ์คลูซีฟร่วมกัน ภายใต้ธีม “HISOPARTY Moving Forward”

โดยมี วราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และภริยา ดร.สุวรรณา ศิลปอาชา ให้เกียรติมาร่วมงาน พร้อมด้วยเซเลบริตี้ชื่อดังของเมืองไทยมาร่วมงานอย่างคับคั่ง อาทิ ม.ร.ว.โสรัจจ์ วิสุทธิ, ม.ร.ว.จันทรลัดดา ยุคล อุบลเดชประชารักษ์, ม.ล.ปิยาภัสร์ ภิรมย์ภักดี, อภิชาติ – ม.ล.พลอยนภัส ลีนุตพงษ์, สิริยส เทพหัสดิน ณ อยุธยา, สุธัญญา บุญสูง, มณฑ์ลัชชา สกุลไทย, สุริยน ศรีอรทัยกุล, ณพาภรณ์ โพธิรัตนังกูร, ริก้า ดีลา, ชูชัย ชัยฤทธิเลิศ, โสรัส อมาตยกุล, ดร.อุษณีย์ มหากิจศิริ ลีโอณีโอ, ณชนก รัตนทารส, ศีกัญญา ศักดิเดช ภาณุพันธ์, รวิวัลย์ ทานาก้า, เพ็ญสุภา คชเสนี, ฟา เบเนเดทตี้, ภัทรียา ณ นคร, เบน – ชาญ่า ณ นคร, กมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี, อุษณา มหากิจศิริ ทัพพะรังสี, ดนัย สรไกรกิติกูล, พลพัฒน์ อัศวะประภา, เอกภัทร พรประภา, ศุภวดี ศรีบุญรัตนชัย, เจนธิรา อรรถสกุลชัย, ชุติมณฑน์ สกุลไทย ฯลฯ ณ เดอะ กลาสเฮ้าส์ ปาร์คนายเลิศ เมื่อวันก่อน

ปรียามล ธนวิสุทธิ์ ผู้บริหาร ไฮโซปาร์ตี้ (HISOPARTY) เผยว่า“ไฮโซปาร์ตี้ได้นำเสนอไลฟ์สไตล์ การทำงาน ทัศนคติ อันน่าสนใจของเหล่าคนดังในแวดวงสังคม เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเหล่าคนรุ่นใหม่อยู่เสมอๆ และในปีนี้เป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของไฮโซปาร์ตี้ หลังจากที่ได้ทำคอลัมน์ Highly-Sophisticated Club ซึ่งเป็นคอลัมน์สัมภาษณ์นักธุรกิจหน้าใหม่ที่มีฝีมือในการบริหารงานให้ประสบความสำเร็จ คอลัมน์นี้จะสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ได้นำแนวคิดดีๆ ไปลองปรับใช้ในการทำงานหรือทำธุรกิจได้ ทางไฮโซปาร์ตี้จึงต่อยอดด้วยการเปิด Highly Sophisticated Club by HISOPARTY คลับที่รวมนักธุรกิจเจเนอเรชั่นใหม่ของไทย ซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ โดยคลับนี้มีวัตถุประสงค์คือการเปิดโอกาสให้กลุ่มคนรุ่นใหม่ได้แลกเปลี่ยนความคิดระหว่างกัน ทั้งมุมมองการทำงาน ควบคู่กับกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคม รวมถึงได้ใช้เวลาร่วมกันในการทำกิจกรรมต่างๆ แบบเอ็กซ์คลูซีฟ เกิดเป็นเครือข่ายนักธุรกิจรุ่นใหม่”

บรรยากาศภายในงานถูกตกแต่งอย่างหรูหราแต่แฝงด้วยความอบอุ่นด้วยดอกไม้นานาพันธุ์ และดื่มด่ำบทเพลงเพราะจากศิลปินชื่อดัง บุรินทร์ บุญวิสุทธิ์ และ ปลาทอง เดอะวอยซ์ เรียกว่าเป็นงานฉลองครบรอบ 16 ปี ไฮโซปาร์ตี้ ที่เต็มไปด้วยความสนุกสนาน อบอุ่น นอกจากนี้ยังมีการณรงค์การเลิกใช้ถุงพลาสติกแบบ Single Use ในแคมเปญ Everyday Say No to Plastic Bags ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นกิจกรรมของ Highly Sophisticated Club by HISOPARTY ที่อยากจะมาเชิญชวนแขกทุกท่านที่มาร่วมงานให้ได้ตระหนักถึงปัญหาขยะพลาสติก และช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ นอกจากนี้ทางบิวตี้เจมส์ โดย สุริยน ศรีอรทัยกุล ยังได้นำกระเป๋าจูดิธ ลีเบอร์ จำนวน 3 ใบ มาประมูลเพื่อนำเงินบริจาคสมทบทุนให้กับ มูลนิธิพิทักษ์และคุ้มครองเด็ก และ กลุ่มอัญมณีและเครื่องประดับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์ให้กับกลุ่ม SME และเงินส่วนหนึ่งนำไปมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี โดยผู้ชนะการประมูล ได้แก่ อสิตา วิมลไชยจิต (ชนะการประมูลกระเป๋าจูดิธ ลีเบอร์ ในราคา 150,000 บาท), ธันยลักษณ์ พรหมมณี (ชนะการประมูลกระเป๋าจูดิธ ลีเบอร์ ในราคา 200,000 บาท) และ เอกภัทร พรประภา (ชนะการประมูลกระเป๋าจูดิธ ลีเบอร์ ในราคา 200,000 บาท) รวมเงินบริจาคทั้งหมด 550,000 บาท

