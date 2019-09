เฉลิมฉลองครบรอบ 7 ปี แห่งความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่กับสถาบันความงามมาตรฐานระดับสากล ‘เดอะ ทัช คลินิก’ (The Touch clinic) พร้อมเปิดตัวแคมเปญ ‘เดอะ ทัช โน รีทัช’ (The Touch No Retouch) บริการสุดพิเศษที่จะช่วยเนรมิตรูปลักษณ์และความมั่นใจให้ผู้หญิงยุคใหม่สวยดูดีแบบองค์รวม

ในปัจจุบันนี้การดูแลตัวเองให้ดูดีอย่างสม่ำเสมอนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม ซึ่งนอกจากการดูแลรูปร่างและผิวพรรณให้สวยสุขภาพดีที่นับเป็นพื้นฐานแรกของความงามแล้ว การมีบุคลิกภาพที่ดียังเป็นสิ่งที่สามารถช่วยสร้างจุดเด่นและเพิ่มความมั่นใจได้อย่างสมบูรณ์แบบ ล่าสุด พิชชานันท์ ณวัฒน์นิธิชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เดอะทัช กรุงเทพฯ จำกัด ร่วมด้วย สุรัสวดี วณิชาชีวะ และพัชรนันท์ ตั้งเกียรติอมรกุล ผู้ก่อตั้ง ‘เดอะ ทัช คลินิก’ (The Touch clinic) สถาบันความงามมาตรฐานระดับสากลแบบครบวงจร ผู้นำด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมความงามสุดล้ำสมัยชั้นนำของเมืองไทย ได้จัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 7 ปี แห่งความสำเร็จ พร้อมเปิดตัวแคมเปญ ‘เดอะ ทัช โน รีทัช’ (The Touch No Retouch) บริการด้านความงามสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่ให้ความสำคัญในเรื่องการดูแลบุคลิกภาพควบคู่ไปกับการดูแลรูปลักษณ์และสุขภาพผิว โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่สามารถให้คำแนะนำเฉพาะบุคคลได้อย่างใกล้ชิด ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ชั้น 1 บริเวณโซน B เมื่อบ่ายวันก่อน

โดยในงานยังได้รับเกียรติจากเหล่าผู้เชี่ยวชาญด้านความงามและบุคลิกภาพมาร่วมพูดเกี่ยวกับการดูแลรูปลักษณ์และผิวพรรณอย่างถูกวิธี ได้แก่ เซเลบริตี้สาวนักพัฒนาบุคลิกภาพชื่อดัง เล็ก-กรกนก ยงสกุล, เมคอัพอาร์ติสมากฝีมือ จิม-ปรีชา ดวงเพชร หรือ Jimmakeup, พรีเซ็นเตอร์สาวสวยจาก บี-น้ำทิพย์ จงรัชตวิบูลย์ และนายแพทย์ สาธิต พณิชย์พิบูลย์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมความงามจาก ‘เดอะ ทัช โน รีทัช’ (The Touch No Retouch)

รวมถึงเหล่าเซเลบริตี้และนักแสดงชื่อดังที่ตบเท้าเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง อาทิ ชนัดดา จิราธิวัฒน์, กรุณา วัจนะพุกกะ, วันทิตา ลิ่วเฉลิมวงศ์, วาริธร กันท์ไพบูลย์, หฤทัย ไชยันต์ ณ อยุธยา, จรสพรรณ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา, ญาดา รุ่งวัฒนภักดิ์, เขริกา โชติวิจิตร, ม.ล.เอวิตา ยุคล, มาลินี โคทส์, ชนินทร์ เตรัตนชัย และนักแสดงหนุ่มชื่อดัง พีช-พชร จิราธิวัฒน์

‘เดอะ ทัช คลินิก’ (The Touch clinic) สถาบันความงามมาตรฐานระดับสากล ผู้นำด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมความงามสุดล้ำสมัยแบบครบวงจรชั้นนำของเมืองไทย ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ 2555 ภายใต้แนวคิดที่ต้องการมอบประสบการณ์ความงามอย่างเหนือระดับให้กับหนุ่มสาวยุคใหม่ จึงก่อให้เกิดการคัดสรรเทคโนโลยีและนวัตกรรมความงามจากทั่วโลกที่สามารถตอบโจทย์การดูแลความงามได้อย่างตรงจุด พร้อมบริการด้วยทีมแพทย์และบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ได้การรับรองคุณภาพมาตรฐานจากระดับสากลทั้งด้านความปลอดภัยและผลลัพธ์ที่ได้จากการเข้าโปรแกรม อีกทั้งยังมุ่งพัฒนาคุณภาพการให้บริการและทักษะความเชี่ยวชาญของบุคลากรอย่างไม่หยุดนิ่ง และด้วยความใส่ใจนี้ส่งผลให้ ‘เดอะ ทัช คลินิก’ (The Touch clinic) ประสบความสำเร็จและก้าวขึ้นเป็นสถาบันความงามชั้นนำของเมืองไทยได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว

พิชชานันท์ ณวัฒน์นิธิชัย กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงานและจุดเด่นของบริการที่เปิดตัวครั้งนี้ว่า “ตลอดระยะเวลาที่เปิดให้บริการมานั้น เรามุ่งเน้นพัฒนามาตรฐานของสถาบันในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยีความงาม อุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัย รวมถึงด้านบริการของแพทย์และบุคลากร เพราะเราต้องการสร้างมาตรฐานและผลลัพธ์ที่สามารถสร้างความประทับใจให้กับผู้เข้ารับบริการได้อย่างตรงจุด โดยในวาระครบรอบ 7 ปีนี้ เราก็ได้เปิดตัวแคมเปญ เดอะ ทัช โน รีทัช (The Touch No Retouch) ที่มาพร้อมบริการในแบบฉบับที่ไม่เหมือนใครด้วยการเนรมิตรูปลักษณ์และความมั่นใจให้ดูดีตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า โดยไม่ผ่านการศัลยกรรมใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งจะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคอยดูแลและให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด”

สำหรับแคมเปญ ‘เดอะ ทัช โน รีทัช’ (The Touch No Retouch) นั้นมาพร้อมกับบริการสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่ทางแบรนด์ต้องการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ด้วยบริการที่ให้ความสำคัญด้านการดูแลบุคลิกภาพควบคู่ไปกับการดูแลรูปลักษณ์และสุขภาพผิวให้ดูดีแบบองค์รวม ภายใต้ 3 แนวคิดหลัก ได้แก่ Professional Consultant โดยทีมแพทย์และบุคลกรที่พร้อมให้คำปรึกษาด้านความงามอย่างตรงจุด, Perfect Personality สร้างความมั่นใจด้านบุคลิกภาพให้กับผู้เข้ารับบริการทั้งความงามภายนอกตลอดจนการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ โดยบุคลากรมากประสบการณ์ระดับแถวหน้าของเมืองไทยทั้งจากวงการนางแบบ วงการแฟชั่น และวงการเมคอัพอาร์ติส ที่จะมาร่วมเวิร์คช็อปให้ความรู้ในด้านต่างๆ รวมถึง Absolute head to toe beauty บริการอันหลากหลายที่สามารถตอบโจทย์การดูแลความงามของหนุ่มสาวยุคใหม่ให้ดูดีได้อย่างสมบูรณ์แบบ อาทิ นวัตกรรมการทำความสะอาดผิว ออกซิเจนพลัส (Oxygen Plus) ช่วยให้ผิวเปล่งปลั่ง กระจ่างใสทั่วใบหน้า ด้วยการใช้อุปกรณ์ที่ช่วยกระจายออกซิเจนเข้าสู่ใต้ชั้นผิวอย่างล้ำลึก เพื่อชะล้างสิ่งสกปรกที่ตกค้างในผิวซึ่งสะอาดกว่าการล้างหน้าแบบปกติถึง 5 เท่า อีกทั้งยังช่วยกระชับรูขุมขน พร้อมมอบความเรียบเนียนชุ่มชื้นให้ชั้นผิวแข็งแรง สามารถลดเลือนริ้วรอยแห่งวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อมาที่ อิมมูน รีจูวีเนทติ้ง (Immune Rejuvenating) โปรแกรมสำหรับดูแลเซลล์ผิวขั้นล้ำลึก ที่มาพร้อมคุณสมบัติคืนความอ่อนเยาว์พร้อมดูแลสุขภาพผิวด้วยนวัตกรรมขั้นสูงจากวงการเวชศาสตร์ชะลอวัย รวมถึง อัลเทอร่า เอชดี ลิฟท์ติ้ง (Ulthera HD Lifting) ย้อนอายุผิวหน้าให้ดูอ่อนวัยด้วยเทคโนโลยีการยกกระชับสุดล้ำสมัย ที่สามารถยกกระชับผิวได้ลึกถึงชั้นกล้ามเนื้อ (SMAS) ให้รูปหน้าเรียวกระชับอย่างเห็นผล

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมความงาม นายแพทย์ สาธิต พณิชย์พิบูลย์ ได้กล่าวถึงสภาพปัญหาผิวในแต่ละช่วงวัยพร้อมแนะนวัตกรรมการดูแลผิวพรรณให้สวยสมวัยว่า “ในช่วงวัยรุ่นหรืออายุก่อน 25 ปี มักจะเผชิญกับปัญหาสิวเป็นหลัก ซึ่งเกิดจากฮอร์โมนภายในร่างกาย และในช่วงวัยรุ่นนี้ยังไม่ค่อยมีปัญหาด้านริ้วรอย ซึ่งสามารถดูแลด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีความอ่อนโยนเหมาะกับสภาพผิว เน้นเติมความชุ่มชื้นให้กับผิว และสามารถรักษาสิวร่วมด้วย โดยการเข้ารับคำปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมแนะนำโปรแกรมออกซิเจนพลัส (Oxygen Plus) ช่วยทำความสะอาดและลดการอุดตันบนผิวหน้า ควบคู่กับการทำหัตถการรักษาผิวหน้าให้สวยใสไร้สิวและจุดด่างดำ ถัดมาที่วัยทำงานช่วงอายุ 25-40 ปี ช่วงวัยนี้มักจะเผชิญปัญหาผิวเกี่ยวกับริ้วรอยและผิวหย่อนคล้อยเป็นส่วนใหญ่ อันเนื่องมาจากอายุที่เพิ่มขึ้น คอลลาเจนใต้ผิวหนังผลิตน้อยลง รวมทั้งความเครียดจากการทำงานก็เป็นสาเหตุของการเกิดริ้วรอยได้ ซึ่งสามารถดูแลโดยเน้นเติมความชุ่มชื้นให้กับผิว และสามารถปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยใช้โปรแกรมสำหรับดูแลเซลล์ผิวขั้นล้ำลึก ช่วยคืนความอ่อนเยาว์ อย่างอิมมูน รีจูวีเนทติ้ง (Immune Rejuvenating) รวมทั้งทำหัตถการเพื่อผิวตึงกระชับและเติมร่องลึกของผิว ด้วยการฉีดโบท็อกซ์ (Botox) และฉีดกลุ่มสารเติมเต็ม (Filler) ปิดท้ายที่ช่วงวัย 40 ปีขึ้นไป ปัญหาผิวหลักๆ คือความหย่อนคล้อย เนื่องจากร่างกายมีการผลิตคอลลาเจนและอีลาสตินใต้ผิวหนังลดลงเป็นอย่างมาก สามารถเน้นดูแลบำรุงผิวโดยเน้นเติมความชุ่มชื้นเป็นหลัก และสามารถทำโปรแกรมอัลเทอร่า เอชดี ลิฟท์ติ้ง (Ulthera HD Lifting) ที่จะช่วยย้อนอายุผิวหน้าให้ดูอ่อนวัยด้วยเทคโนโลยีการยกกระชับผิวได้ลึกถึงชั้นกล้ามเนื้อ เพื่อรูปหน้าเรียวที่กระชับ สามารถเห็นผลได้อย่างชัดเจน และสามารถคงความตึงกระชับของผิวได้นาน 1-2 ปีได้ด้วย”

ด้านเซเลบริตี้นักพัฒนาบุคลิกภาพชื่อดัง เล็ก-กรกนก ยงสกุล กล่าวถึงความสำคัญและการดูแลตนเองเพื่อการมีบุคลิกภาพที่ดีว่า “นอกจากการมีผิวพรรณและรูปร่างที่ดีจะเป็นสิ่งสำคัญแล้ว การมีบุคลิกภาพที่ดีนั้นก็เป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้กันในการเปิดประตูสู่ความสำเร็จ ซึ่งวิธีการที่จะสร้างบุคลิกภาพที่ดีเพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ผู้อื่นได้ตั้งแต่แรกเห็นนั้น สามารถเริ่มได้จากตัวเราเอง โดยควรคำนึงก่อนว่าเราอยากให้คนอื่นมองว่าเราเป็นอย่างไรก็ควรจะแสดงตัวตนแบบนั้นออกมา และต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรมชาติ ไม่ดูฝืนจนเกินไป โดยเริ่มจากเลือกสวมใส่เสื้อผ้าที่ถูกกาลเทศะ ยิ้มแย้มแจ่มใส จับมือทักทายอย่างมั่นใจ กล้าที่จะชวนพูดคุยอย่างฉะฉานจริงใจ และสบตาเป็นระยะระหว่างพูดคุยเพื่อสร้างความประทับใจต่อคู่สนทนา”

ต่อมาที่เมคอัพอาร์ติสมากฝีมือ จิม-ปรีชา ดวงเพชร ยังได้แนะนำเคล็ดลับการเตรียมผิวหน้าให้ดูดีพร้อมแนะนำเทรนด์การแต่งหน้าที่มาแรงในขณะนี้ว่า “การแต่งหน้าที่สมบูรณ์แบบนั้นพื้นฐานที่สำคัญที่สุดคือผิวพรรณที่สวยเรียบเนียน การดูแลผิวพรรณให้ดูดีอยู่เสมอนั้น ควรเริ่มต้นจากการดูแลสุขภาพภายใน อาทิ การรับประทานผักผลไม้ที่วิตามินซีสูง ไปจนถึงการดูแลผิวพรรณตนเองจากภายนอก อย่างการเน้นทำความสะอาดผิวหน้าให้สะอาดหมดจด เพราะการทำความสะอาดผิวที่มีประสิทธิภาพ จะช่วยทำให้ใบหน้าของเราพร้อมรับการบำรุง และง่ายต่อการเมคอัพแต่งเติมสีสันบนใบหน้า ส่วนเทรนด์การแต่งหน้าที่มาแรงขณะนี้คือการให้ความสำคัญกับความเป็นธรรมชาติ (Natural) คือเน้นพื้นฐานการมีสุขภาพผิวที่ดี และลงเมคอัพที่บางเบา แต่งแต้มสีสันเพียงเล็กน้อย เพื่อเผยผิวสวยสุขภาพดีอย่างเป็นธรรมชาติ”

และพรีเซ็นเตอร์นักแสดงสาวสวย บี-น้ำทิพย์ จงรัชตวิบูลย์ รวมเผยเคล็ดลับการดูแลรูปร่างและผิวพรรณให้ดูดีแบบองค์รวมว่า “การที่เรามีรูปร่างและผิวพรรณที่ดูดี จะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจให้กับเราเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังช่วยทำให้เรามีบุคลิกภาพดีขึ้นด้วย ซึ่งเราสามารถเริ่มดูแลรูปร่างและสุขภาพร่างกายตนเอง ด้วยการออกกำลังกายที่ชื่นชอบอย่างเราเองก็จะว่ายน้ำ และเล่นโยคะเป็นประจำ และจะทำให้เป็นนิสัย นอกจากนี้ควรเลี่ยงการรับประทานอาหารที่เป็นโทษต่อสุขภาพ อย่างพวกของหวาน ของมัน ที่สำคัญต้องพักผ่อนให้เพียงพอด้วย และสามารถเลือกรับบริการการดูแลผิวพรรณและรูปร่างจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญร่วมด้วย อย่างเราเองมีปัญหาผิวหย่อนคล้อย ไม่กระชับ ก็จะดูแลโปรแกรมอัลเทอร่า เอชดี ลิฟท์ติ้ง (Ulthera HD Lifting) ช่วยยกกระชับผิวหน้าของเราให้เต่งตึงอยู่เสมอ”

นอกจากนี้เหล่าเซเลบริตี้ร่วมงานต่างเผยเคล็ดลับการดูแลรูปร่างและผิวพรรณตนเองให้สวยดูดีแบบองค์รวมเริ่มที่ คุณแม่ยังสวย ชนัดดา จิราธิวัฒน์ เล่าว่า “การที่เราดูแลตัวเองให้ดูดีอยู่เสมอย่อมเป็นการสะท้อนถึงการรักตัวเองอย่างหนึ่ง ทำให้เราเห็นคุณค่าของตัวเอง ซึ่งเราเป็นคนที่ใส่ใจในการดูแลผิวพรรณและรูปร่างของเราเป็นอย่างมากอยู่แล้ว เพราะด้วยอายุที่เพิ่มขึ้น ระบบการทำงานร่างกายมีการเปลี่ยนแปลง รวมถึงผิวพรรณก็เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา โดยเฉพาะริ้วรอยและผิวหย่อนคล้อย โดยเราจะดูแลและจัดการแบบ 3 สเต็ป คือเน้นทำความสะอาด บำรุง และปกป้องผิวหน้าให้เรียบเนียน กระชับเต่งตึง ส่วนการดูแลรูปร่างก็จะเน้นรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ลดแป้ง ไขมัน และน้ำตาลให้น้อยที่สุด รวมทั้งออกกำลังกายอย่างน้อย 3 วันต่อสัปดาห์ และหากมีเวลาก็จะเข้าคลินิกปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้ดูแลปัญหาริ้วรอยและไขมันส่วนเกินบริเวณแขนขาให้เฟิร์มกระชับดูดีอยู่เสมอ”

ต่อมาที่สาวสังคม จรสพรรณ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา เผยว่า “เราคิดว่าบุคลิกภาพที่ดีนั้นเกิดจากความมั่นใจในตนเอง ไม่ว่าจะทั้งรูปลักษณ์และผิวพรรณที่ต้องดูดีอยู่เสมอ ส่วนตัวเป็นคนที่ชอบตระเวนทานของอร่อยก็จะต้องมีวินัยในการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ โดยการเวท เทรนนิ่งเป็นหลักเพื่อฟิตกล้ามเนื้อ ส่วนปัญหาไขมันส่วนเกินและผิวที่ไม่กระชับก็จะเข้าคลินิกเพื่อใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาช่วยดูแลรูปร่างของเราให้ตึงกระชับ สำคัญจะต้องดูแลผิวพรรณให้เปล่งปลั่งไร้ปัญหาริ้วรอยบนใบหน้า เพื่อความสวยแบบองค์รวม”

ปิดท้ายที่สาวสวย ม.ล.เอวิตา ยุคล เล่าว่า “เราเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับการดูแลผิวหน้าเป็นพิเศษ โดยจะเน้นทำความสะอาดผิวหน้าให้สะอาดอยู่เสมอ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาสิว หากมีเวลาก็จะเข้าคลินิกทำทรีทเมนต์ดูแลผิวให้สวยกระจ่างใส โดยทำความสะอาดรูขุมขนและเติมความชุ่มชื้นให้กับผิว ส่วนการดูแลรูปร่างก็จะออกกำลังกายเป็นประจำ และทานอาหารที่มีประโยชน์พวก ผัก ผลไม้ มีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยให้รูปร่างและผิวพรรณของเราดูดีอยู่เสมอ” สัมผัสประสบการณ์ความงามกับบริการสุดเอ็กซ์คลูซีฟได้แล้ววันนี้ที่ ‘เดอะ ทัช คลินิก’ (The Touch clinic) ทั้ง 7 สาขา ได้แก่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว, ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า, ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2, ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค, ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา บางนา, ศูนย์การค้าเดอะ พรอมานาด และศูนย์การค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ หรือติดตามรายละเอียดได้ทาง Facebook Page : The Touch Clinic