เฉลิมฉลองครบรอบ 7 ปีสุดยิ่งใหญ่ กับคาเฟ่บ้านกระต่ายชื่อดังขวัญใจเหล่าคาเฟ่ฮอปเปอร์ “คาซ่า ลาแปง” (Casa Lapin) พร้อมเปิดตัวสาขาใหม่ล่าสุดใจกลางเมืองพัทยา ภายใต้คอนเซ็ปต์ “XL” ที่เนรมิตค่าเฟ่บนพื้นที่ขนาดใหญ่ พร้อมจัดเต็มเมนูอาหารและเครื่องดื่มที่รังสรรค์ขึ้นใหม่อย่างพิถีพิถัน

อบอวลไปด้วยกลิ่นอายของกาแฟอันหอมกรุ่นในงานเฉลิมฉลองครบรอบความสำเร็จของคาเฟ่ชั้นนำที่ครองใจเหล่าคนเมืองมากว่า 7 ปี “คาซ่า ลาแปง” (Casa Lapin) ภายใต้การบริหารงานของนักธุรกิจหนุ่มคลื่นลูกใหม่ เอกชัย สุขุมวิทยา ร่วมด้วย สุรพันธ์ ทันตา และเติมพงศ์ อยู่วิทยา ที่ล่าสุดได้เปิดตัวสาขาใหม่สุดพิเศษใจกลางเมืองพัทยา “คาซ่า ลาแปง เอ็กซ์แอล พัทยา” (Casa Lapin XL Pattaya) ซึ่งยังคงคอนเซ็ปต์การตกแต่งอันเป็นเอกลักษณ์ พร้อมความพิเศษด้วยอาหารและเครื่องดื่มรสเลิศที่คิดค้นขึ้นมาอย่างพิถีพิถันสำหรับสาขานี้โดยเฉพาะที่ร้าน “Casa Lapin XL Pattaya” เมื่อเย็นวันก่อน

โดยในงานยังได้รับความสนใจจากเหล่าเซเลบริตี้ที่ชื่นชอบกาแฟเข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่ง อาทิ ประณัย พรประภา, วสุวัส คูหาเปรมกิจ, หฤทัย ไชยันต์ ณ อยุธยา, วันวิสา จิตศักดานนท์, กัลยดา โลหเจริญวนิช, ปริญา กิ่งรุ้งเพชร์, อภิญญา จิรกิจอนุสรณ์, พญ.พลอยลดา ธนาไพศาลวรกุล, ศิโรรัตน์ ปิยะวัฒนวิโรจน์, พัทธมน เมฆะวรากุล, วรินทร ญารุจนนทน์, เสาร์เงิน ปัญจศิริเลข, ธารา ล็อคกี้ รวมถึงนักแสดงชื่อดัง เมย์-พิชญ์นาฏ สาขากร และอีกมากมาย

“คาซ่า ลาแปง” (Casa Lapin) คาเฟ่ที่มีความหมายว่าบ้านกระต่ายอันอบอวลไปด้วยกลิ่นของกาแฟแสนหอมกรุ่นที่เกิดจากความพิถีพิถันในการคัดสรรคุณภาพของเมล็ดกาแฟ รวมไปถึงกรรมวิธีการคั่วและการชงเครื่องดื่มที่มีความโดดเด่นและแตกต่าง โดยทีมบาริสต้าผู้เชี่ยวชาญ โดยผู้ดื่มสามารถเลือกเมล็ดกาแฟ Supreme House Blend สูตรเฉพาะของร้าน ที่ได้เมล็ดจาก 3 แหล่งปลูกทางภาคเหนือมาผสมเข้ากันอย่างลงตัว อีกทั้งยังมีเมล็ดแบบ Single Origin ที่คัดสรรมาจากแหล่งที่ดีที่สุดของเมืองไทยและต่างประเทศ อาทิ Ethiopia, Kenya, Costa Ricaและ Colombia โดยจะผลัดเปลี่ยนประเภทของเมล็ดกาแฟไปตามฤดูกาล เพื่อให้คนรักกาแฟได้ลิ้มลองความหลากหลายของรสชาติกาแฟอันหอมหวานอย่างกลมกล่อม และด้วยจุดเด่นอันเป็นเอกลักษณ์นี้ จึงทำให้คาเฟ่แห่งนี้ประสบความสำเร็จอย่างงดงาม และสามารถต่อยอดสาขาทั้งหมด 12 สาขา ภายในระยะเวลาเพียง 7 ปี

โดยสำหรับสาขาล่าสุด “คาซ่า ลาแปง เอ็กซ์แอล พัทยา” (Casa Lapin XL Pattaya) ที่ตั้งอยู่บริเวณพัทยาเหนือ ทางร้านได้สร้างสรรค์ขึ้นมาภายใต้คอนเซ็ปต์ใหม่ที่เรียกว่า “XL”ด้วยการเนรมิตคาเฟ่ขนาดใหญ่ที่เปรียบเสมือนเป็นคอมมูนิตี้ให้เหล่านักท่องเที่ยวและชาวเมืองพัทยาได้มีแหล่งแฮงค์เอาท์ในบรรยากาศนั่งสบาย ที่ตกแต่งด้วยกลิ่นอายอันเป็นธรรมชาติในโทนสีเขียวอ่อนซึ่งสามารถรับกับแสงธรรมชาติได้เป็นอย่างดี พร้อมรายล้อมไปด้วยต้นไม้นานาชนิดที่ถูกประดับไว้ทั่วทุกมุมร้าน รวมทั้งติดตั้งบานกระจกตามมุมต่างๆ เพื่อให้แสงแดดจากภายนอกสามารถลอดเข้ามาได้ และยังมีมุมระเบียงบริเวณด้านหน้าสำหรับนั่งชิลล์รับอากาศภายนอกเพื่อให้เหล่าผู้มาเยือนบ้านกระต่ายหลังนี้รู้สึกถึงความอบอุ่นและเป็นกันเอง อีกทั้งยังจัดเต็มไปด้วยเมนูอาหาร ขนมหวาน และเครื่องดื่มอีกมากมาย ที่ถูกรังสรรค์ขึ้นใหม่อย่างพิถีพิถันสำหรับสาขาแห่งนี้โดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นอาหารเช้า เมนูจานหนักที่เหมาะสำหรับรับประทานในมื้อกลางวันหรือมื้อเย็น ตอบโจทย์เหล่าคาเฟ่ฮอปเปอร์ให้สามารถแฮงค์เอ้าท์ที่คาเฟ่แห่งนี้ได้ตั้งแต่เช้าจรดค่ำ

เอกชัย สุขุมวิทยา กล่าวถึงความพิเศษของคาเฟ่แห่งนี้ว่า “Casa Lapin สาขานี้เป็นสาขาแรกที่เปิดที่ต่างจังหวัด เพราะเราอยากจะตอบโจทย์คอกาแฟในกลุ่มที่หลากหลายขึ้น จึงเกิดเป็นไอเดียที่อยากจะขยายอาณาเขตของบ้านกระต่ายให้กว้างขึ้น ซึ่งพัทยาเป็นเมืองที่มีผู้คนสัญจรไปมามากทั้งนักท่องเที่ยวและชาวพัทยาเอง โดยคอนเซ็ปต์หลักนั้นยังคงการตกแต่งอันเป็นเอกลักษณ์ตามแบบฉบับของ Casa Lapin แต่ครั้งนี้เราได้เพิ่มขนาดของพื้นที่คาเฟ่ให้ใหญ่ขึ้นเหมือนกับเป็นคอมมิวนิตี้เล็กๆ ที่สามารถรองรับจำนวนของนักท่องเที่ยวและคนในละแวกนั้นได้ อีกทั้งยังเพิ่มความพิเศษด้วยเมนูอาหารคาว ขนมหวาน และเครื่องดื่มที่มีความหลากหลายขึ้น รวมถึงการร่วมมือกับร้านขนมชั้นนำอย่าง Pancake Café และ CODE Desserts มาร่วมเสิร์ฟเมนูขนมหวานจานพิเศษที่รังสรรค์ขึ้น Casa Lapin XL Pattaya ให้เหล่านักชิมได้ลิ้มรสกันอย่างเต็มอิ่ม”

ด้านบาริสต้ามากฝีมือ ชาคร ชำนาญช่าง ได้กล่าวถึงความพิเศษของเมนูเครื่องดื่มจากร้าน “Casa Lapin XL Pattaya” นี้ว่า “ที่นี่นอกจากจะมีเมนูอาหาร ขนมหวานที่หลากหลายขึ้นแล้วนั้น เรายังมีเมนูเครื่องดื่มที่พร้อมเสิร์ฟต้อนรับผู้คนที่แวะมาลิ้มลอง ซึ่งความพิเศษจะเป็นเครื่องดื่มซีซันนอลเมนู (Seasonal Menu) ที่ถูกคิดค้นขึ้นมาให้ตอบโจทย์เหล่าคอกาแฟด้วยเมนูเครื่องดื่มที่หลากหลาย อย่างเมนูที่เปิดตัวที่นี่คือ ‘ทรอปิคอล โซล’ (Tropical Soul) กาแฟที่ผสมกับน้ำเสาวรส คาราเมล และน้ำขิง ที่ได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดี เพราะเป็นเมนูที่ให้ความรู้สึกสดชื่นเข้ากับบรรยากาศร้านสไตล์บีชที่เป็นจุดเด่นของสาขาพัทยานี้เอง และเรายังใช้เครื่องชงกาแฟคุณภาพจึงให้รสชาติของเอสเพรสโซ่ (Espresso)ที่ออกมาดีและมีความสม่ำเสมอกัน ส่วนกาแฟซิงเกิลออริจิน (Single Origin Coffee) เราจะมีการค้นคว้าหาแหล่งเมล็ดกาแฟที่มีคุณภาพและนำเข้ามาจากหลากหลายแหล่งทั่วโลกทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผ่านเทคนิคการคั่วสุดพิเศษจากคาซ่า ลาแปงเอง เพื่อคงรสชาติเด่นของเมล็ดกาแฟแต่ละสายพันธุ์เอาไว้ รสชาติของกาแฟที่นี่จึงมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นแตกต่างจากที่อื่น”

สำหรับเมนูอาหารแสนอร่อยและเมนูเครื่องดื่มสุดสร้างสรรค์ที่ถูกคิดค้นขึ้นมาเอาใจเหล่าคาเฟ่ฮอปเปอร์ จะประกอบด้วยอาหารคาว ขนมหวาน และเครื่องดื่มหลากหลายเมนู เริ่มจากซีฟู๊ดรีซอตโต้ (Seafood Prawn Risotto) เมนูข้าวผัดสไตล์อิตาเลี่ยนที่ทำขึ้นอย่างพิถีพิถันด้วยการคัดเลือกวัตถุดิบเนื้อสัตว์จากทะเลที่สดใหม่ทุกวัน ก่อนนำมาปรุงพร้อมข้าวรีซอตโต้สูตรเฉพาะของทางร้าน พร้อมมอบรสชาติกลมกล่อมอย่างลงตัว ต่อมาที่เมนู ซี่โครงหมูอบซอสบาร์บีคิว (BBQ Pork Ribs with Grilled Corn on the Cob) ซี่โครงหมูเนื้อหนานุ่มราดด้วยซอสบาร์บีคิวสูตรพิเศษ เสิร์ฟคู่กับข้าวโพดย่างและมะเขือเทศ จานต่อมา ข้าวคั่วกุ้งพริกสดไข่ข้น (Stir Fried Shrimp with Creamy Omelette) ข้าวไข่ข้นสไตล์คาซ่า ลาแปง ที่เพิ่มความจัดจ้านด้วยการนำกุ้งไปคั่วพริกสด ปรุงรสจนหอมอร่อย ก่อนเสิร์ฟบนไข่ข้นเนื้อละมุนพร้อมทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆ ถัดมาที่เครื่องดื่ม ราเทอร์ บี จิน (Rather Be Gin) เมนูที่รังสรรค์ขึ้นด้วยความแปลกใหม่จากการนำจิน (Gin) และโทนิค (Tonic) มาผสมกันก่อนราดด้วยช็อตกาแฟลงไปในแก้ว พร้อมมอบรสสัมผัสอันแปลกใหม่อย่างลงตัวให้เหล่านักชิมได้ลิ้มลอง ต่อมาที่ เยลโล่ บลิซ (Yellow Bliss) เพิ่มความสดชื่นด้วยเครื่องดื่มแก้วโปรดที่ใช้ พีนา โคลาด้า (Pina Colada) หรือสับปะรดที่มีรสชาติเหมือนมะพร้าว ทั้งหอม หวาน และฉ่ำ เป็นวัตถุดิบหลักพร้อมอัดแน่นไปด้วยผลไม้หลากหลายชนิด แก้วต่อมา ทรอปิคอล โซล (Tropical Soul) เมนูเครื่องดื่มที่เกิดจากการผสมผสานช็อตกาแฟเข้ากับน้ำเสาวรส คาราเมล และน้ำขิง (Ginger ale) ตามด้วยขนมหวานยอดนิยมอย่าง บิงซูจากร้านโค้ด ดีเสิร์ท (CODE Desserts) น้ำแข็งไสสไตล์เกาหลีที่นำมาผสมผสานกับผลไม้ขึ้นชื่อของเมืองไทยอย่างมะม่วงสุกหอมหวานในเมนู แมงโก้ แฟลท บิงซู (Mango Flat Bingsu)

รวมถึงลอดช่องขนมหวานของไทยในเมนู ลอดช่อง แฟลท บิงซู (Lod Chong Flat Bingsu) และอีกหนึ่งรสชาติของความอร่อย บานอฟฟี่ แฟลท บิงซู (Banoffee Flat Bingsu) บิงซูเนื้อเนียนเสิร์ฟคู่กับกล้วยหอม พร้อมราดด้วยซอสคาราเมลหวานฉ่ำ ให้รสชาติหอมหวานอย่างลงตัว ปิดท้ายที่เมนู เอ็ก ออน คลาวด์ (Egg on Clouds) ที่ประกอบไปด้วย ฟลัฟฟี่ แพนเค้ก (Fluffy Pancake) เนื้อนุ่มเด้งละมุนลิ้น เสิร์ฟพร้อมไข่ดาว และเบคอนทอดกรอบ ราดด้วยซอสฮอลแลนเดซ (Hollandaise) แบบโฮมเมดจนได้เป็นรสชาติกลมกล่อมที่รังสรรค์โดยร้านแพนเค้ก คาเฟ่ (Pancake Cafe) เพื่อ “คาซ่า ลาแปง เอ็กซ์แอล พัทยา” (Casa Lapin XL Pattaya) โดยเฉพาะ

ด้านเหล่าเซเลบริตี้ร่วมงานต่างกล่าวถึงบรรยากาศของร้านคาเฟ่ที่ชื่นชอบพร้อมเผยเมนูเครื่องดื่มสุดโปรด เริ่มที่สาวสวย หฤทัย ไชยันต์ ณ อยุธยา เผยว่า “ส่วนตัวเราเป็นคนที่ชอบถ่ายรูปก็มักจะหาคาเฟ่สวยๆนั่งเป็นประจำ เรียกได้ว่าเป็นคาเฟ่ ฮอปเปอร์เต็มตัว มีทั้งออกไปชิลล์คนเดียวบ้าง หรือบางครั้งก็จะนัดกับแก็งค์เพื่อนๆ โดยจะชอบร้านคาเฟ่ที่ตกแต่งในสไตล์มินิมอล เรียบง่าย มีต้นไม้ให้เรารู้สึกร่มรื่น และที่สำคัญต้องมีทั้งเมนูอาหารและขนมหวานที่หลากหลายให้ได้เลือกทาน ส่วนเครื่องดื่มที่ชอบคือกาแฟมัคคิอาโต้ที่รสชาติหวานพอดี ไม่ขมและต้องมีกลิ่นหอมของกาแฟด้วย อย่างที่ร้านคาซ่า ลาแปง ที่นี่เราสามารถเลือกเมล็ดกาแฟและรสชาติความเข้มข้นของกาแฟได้ ก็จะได้รสชาติที่ถูกปากของเราจริงๆ”

ถัดมาที่นักธุรกิจสาว ศิณานางค์ อุ่นทรพันธุ์ เล่าว่า “โดยปกติจะชอบออกไปนั่งทำงานตามคาเฟ่ เพราะทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายเหมือนได้พักผ่อนไปในตัว ก็จะเลือกคาเฟ่ที่เสียงไม่ดังมาก บรรยากาศน่ารัก ตกแต่งในสไตล์วินเทจ มีความคลาสสิก ส่วนตัวชื่นชอบการดื่มกาแฟเป็นประจำอยู่แล้ว โดยเฉพาะลาเต้ รวมถึงเมนูกาแฟอื่นๆ ที่มีส่วนผสมของนมก็จะช่วยเสริมรสชาติให้อร่อยและดื่มง่ายขึ้น ไม่เข้มจนเกินไป เพราะส่วนตัวเราไม่ชอบทานกาแฟที่มีรสชาติเข้มมาก”

ต่อมาที่สาวเท่ กัลยดา โลหเจริญวนิช เผยว่า “เราชอบร้านคาเฟ่ที่มีบรรยากาศโคซี่ นั่งสบายๆ คนไม่ค่อยเยอะ และจะชอบนั่งทานบรันช์ (Brunch) กับดื่มกาแฟเป็นประจำ โดยเฉพาะกาแฟอเมริกาโน่ ด้วยกลิ่นหอมและรสชาติที่เข้มข้นทำให้เราได้ดื่มด่ำกับรสชาติกาแฟอย่างแท้จริง ส่วนตัวจะไม่ดื่มกาแฟที่ผสมนมหรือเติมน้ำตาลเลย เพราะกาแฟเข้มๆ นั้นจะช่วยทำให้เรารู้สึกตื่นตัวพร้อมที่จะทำงานได้ในทุกวัน”

ปิดท้ายที่หนุ่มหล่อ วสุวัส คูหาเปรมกิจ เล่าว่า “‘โดยปกติเราจะชอบหาคาเฟ่นั่งทำงานอยู่บ่อยๆ โดยเฉพาะร้านที่ตกแต่งในสไตล์ทรอปิคอล ด้วยบรรยากาศที่เงียบ มีต้นไม้เยอะๆ มันช่วยทำให้เรามีสมาธิคิดงานออกได้ และที่สำคัญต้องมีเมนูเครื่องดื่ม อาหารและขนมหวานรสชาติอร่อยให้เราได้เลือกทานทั้งวัน ส่วนเมนูเครื่องดื่มที่ชื่นชอบจะเป็นกาแฟที่ผสมน้ำผลไม้เพราะนอกจากได้ดื่มกาแฟแล้วน้ำผลไม้ยังช่วยทำให้เรารู้สึกสดชื่นขึ้นด้วย”

พบกับ “Casa Lapin” (คาซ่า ลาแปง) สาขาล่าสุด พร้อมร่วมลิ้มรสอาหารและเครื่องดื่มเมนูใหม่ได้แล้ววันนี้ที่ “Casa Lapin XL Pattaya” (คาซ่า ลาแปง เอ็กซ์แอล พัทยา) เลขที่666/88 หมู่ที่ 5 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง เทศบาลเมืองชลบุรี โทร.038 197 666