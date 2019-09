ซีพีเอ็น ส่งต่อความสิริมงคล กับงาน MOONCAKE FEST 2019 รวมที่สุดขนมไหว้พระจันทร์ จากแบรนด์ชั้นนำ และหาทานยาก

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) จัด งาน MOONCAKE FEST 2019 รวบรวมสุดยอดขนมไหว้พระจันทร์จากโรงแรมชื่อดัง และ ร้านดังทั้งจากไทย และ ต่างประเทศ มาไว้ในงานครั้งนี้ และครั้งแรกกับยกขบวนขนมไหว้พระจันทร์ที่ไม่เคยมีที่ไหนมาก่อน ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3, ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์, ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา บางนา, และศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 ระหว่างวันที่ 5-13 กันยายน 2562 นี้เท่านั้น

ในปีนี้เทศกาลไหว้พระจันทร์ ตรงกับวันที่ 13 กันยายน 2562 จะดีไหมหากเรามีทางเลือกดีๆ สำหรับขนมไหว้พระจันทร์ที่หลากหลายรูปแบบและรสชาติที่เหมาะกับแต่ละคน ไม่ว่าจะเป็นขนมไหว้พระจันทร์สูตรต้นตำรับสุดคลาสสิค จากโรงแรมชื่อดังที่ทุกคนรอคอย อาทิเช่น Shangri-la Hotel Bangkok, The Penninsula Bangkok, Banyan Tree Bangkok, Swissôtel Bangkok Ratchada, Dusit Suites Hotel Ratchadamri, Bangkok ฯลฯ จากแบรนด์ชื่อดัง อย่าง S&P ที่สร้างสรรค์รสชาติใหม่ๆ มาให้ลิ้มรสทุกปี ครั้งแรกกับขนมไหว้พระจันทร์จากร้าน After You และ ร้าน Moonne (มูน-เน่) ที่มีการสร้างสรรค์รสชาติที่แตกต่างด้วยการผสมผสานรสชาติแบบตะวันตกและตะวันออกอย่างลงตัว รวมทั้งขนมไหว้พระจันทร์สไตล์ดั้งเดิมจากภัตตาคารกอกใจเจ๋าเหล่า และหลงโถวคาเฟ่ นอกจากนี้

ยังมีขนมไหว้พระจันทร์ที่นำเข้าจากต่างประเทศมาจำหน่ายเฉพาะช่วงเทศกาล อาทิ ขนมไหว้พระจันทร์ตำรับฮ่องกง จาก MX Cakes & Bakery มาจำหน่ายในงานนี้อีกด้วย

พบกับ ไฮไลท์ขนมไหว้พระจันทร์ต้องห้ามพลาด กับ 3 ร้านเด็ดในงานนี้เท่านั้น กับ ร้านปังเป๊ะเว่อร์ ครั้งแรกในประเทศไทยกับขนมไหว้พระจันทร์ไร้แป้ง ไร้น้ำตาล แคลอรี่ต่ำ ที่รังสรรค์ขึ้นมาเพื่อเอาใจคนรักสุขภาพ เหมาะสำหรับคนที่ลดน้ำหนักด้วยการทานคีโต หรือคนที่เป็นเบาหวานก็สามารถทานได้ , ร้านหม่าน ฟู่ หยวน ขนมไหว้พระจันทร์ชื่อดังต้นตำรับนำเข้าจากสิงคโปร์ กับ 2 รสชาติใหม่ล่าสุด ได้แก่ ไส้ถั่วแดงญี่ปุ่น และ ไส้เม็ดบัวเค็ม และขนมไหว้พระจันทร์ดอกไม้ 3มิติ จากร้าน Floral Me ที่สวยแปลกตาไม่เหมือนใคร เหมาะสำหรับมอบเป็นของขวัญในโอกาสพิเศษ อีกทั้งภายในงานยังมีเวิร์คช็อปสอนทำขนมไหว้พระจันทร์ดอกไม้ 3 มิติ งาน Mooncake Fest 2019 จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 5-13 กันยายน 2562 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3, ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์, ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา บางนา และศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9

5 – 13 กันยายน ที่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3

6 – 13 กันยายน ที่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

6 – 13 กันยายน ที่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา บางนา

7 – 13 กันยายน ที่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9

ร้านขนมไหว้พระจันทร์จากโรงแรมชื่อดัง และ แบรนด์ดัง

Shangri-la Hotel, Bangkok : ต้นตำรับขนมไหว้พระจันทร์ ที่ปีนี้นำเสนอในกล่องรูปหนังสือสีแดงโกเมน ลวดลายรูปปลากัดไทย ที่สื่อถึงความมั่งคั่งร่ำรวย เป็นสิริมงคลกับผู้ให้และผู้รับ มีให้เลือกหลากหลายรสชาติ ไส้ทุเรียน, ไส้โหงวยิ้ง, ไส้เม็ดบัวไข่เค็ม, ไส้อัลมอนด์งาดำ และไส้ครีมคัสตาร์ด

The Penninsula Bangkok : ขนมไหว้พระจันทร์ไส้คัสตาร์ดไข่แดงออร์แกนิก ซึ่งเป็นครั้งแรกของขนมไหว้พระจันทร์ ที่ผลิตจากวัตถุดิบ “ออร์แกนิค”ทั้งหมด

Banyan Tree Bangkok : นอกจาก 8 ไส้ขายดีตลอดกาลอย่างไส้ทุเรียน ไส้โหงวยิ้ง ไส้เม็ดบัว ไส้ถั่ววอลนัทและพุทราจีนแล้วปีนี้ยังเป็นครั้งแรกกับขนมไหว้พระจันทร์ไส้ซอส XO

Swissôtel Bangkok Ratchada : ขนมไหว้พระจันทร์รสชาติใหม่ Alpine Herb Dragon ผสมผสานความหวานหอมของแก้วมังกร และดอกไม้ป่าจากเทือกเขาแอลป์

Dusit Suites Hotel Ratchadamri, Bangkok : ขนมไหว้พระจันทร์ไส้อินทผาลัมน้ำผึ้ง หวาน หอม อร่อย แต่ปราศจากโคเลสเตอรอล ดีต่อสุขภาพ

S&P ขนมไหว้พระจันทร์รสชาติใหม่ 4 รสชาติใหม่ Orange Chocolate Lava ไส้ส้มช็อคโกแลตลาวา, Acia Berry ไส้เบอรี่ผสมอาซาอิ เบอรี่ Dates & Grain ไส้อินทผาลัมธัญพืช Red Dates & Jasmine Tea ไส้พุทราและ ชามะลิ พร้อม packaging ใหม่ “เซ็ตโคมไฟใต้แสงจันทร์”

After You : ขนมไหว้พระจันทร์รสชาติเก๋ไก๋ ที่อยากให้ทุกคนได้ลิ้มลอง การันตีความอร่อยจาก After You อาทิ ไส้เอสเปรซโซ่ลำไย, ไส้ตุ๊บตั๊บ, ไส้พุทราจีน, ไส้ทุเรียนหมอนทองไข่เค็ม

Moonne : Heavenly Mooncake ขนมไหว้พระจันทร์สไตล์ฟิวชั่นผสมผสานรสชาติแบบตะวันตกและตะวันออกอย่างลงตัว อาทิไส้ดาร์คช็อคโกแลต, Yuzu Custard, Cheesecake Blueberry

Lhong Tou Café (หลง-โถว คาเฟ่) : คาเฟ่สไตล์จีนที่ผสมผสานความเก๋ไก๋เอาใจฮิปสเตอ์ย่านเยาวราช กับขนมไหว้พระจันทร์ไส้ไข่เค็มลาวา เมนูขนมไหว้พระจันทร์ที่ตัวแป้งบางไม่เหมือนใคร แต่เข้มข้นด้วยไส้ไข่เค็มลาวาหอมมัน

MX Cakes & Bakery : ขนมไหว้พระจันทร์ไส้คัสตาร์ดลาวาที่มียอดขายอันดับหนึ่งในฮ่องกง นำเข้ามาจำหน่ายเฉพาะในช่วงเทศกาล

ร้านขนมไหว้พระจันทร์ต้องห้ามพลาด (มีจำหน่ายเฉพาะงานนี้เท่านั้น)

ปังเป๊ะเวอร์: ครั้งแรกในประเทศไทยกับขนมไหว้พระจันทร์ไร้แป้ง ไร้น้ำตาล แคลอรี่ต่ำ ที่รังสรรค์ขึ้นมาเพื่อเอาใจคนรักสุขภาพ เหมาะสำหรับคนที่ลดน้ำหนักด้วยการทานคีโต หรือคนที่เป็นเบาหวานก็สามารถทานได้ มี 4 รสชาติ 4สไตล์ ได้แก่ อัลมอนด์ไข่เค็ม, ทุเรียนไข่เค็ม, มัทฉะ ชาเขียวแท้ 100% และดาร์คช็อคโกแลต จำหน่ายเฉพาะในงาน Mooncake Fest 2019 เท่านั้น (สาขา ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3, ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา บางนา, ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์พระราม 9

Mhan Fu Yuan (หม่าน ฟู่ หยวน) ขนมไหว้พระจันทร์ต้นตำรับสิงคโปร์ นำเข้ามาจำหน่ายเฉพาะช่วงเทศกาลเท่านั้น พร้อม2 รสชาติใหม่ล่าสุด ได้แก่ ไส้ถั่วแดงญี่ปุ่น และ ไส้เม็ดบัวเค็ม (ศูนย์การค้าสาขาเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์พระราม 9)

Floral Me : Floral Mooncake ขนมไหว้พระจันทร์ลายดอกไม้ 3D สวยงาม แปลกตา เหมาะสำหรับมอบเป็นของขวัญในช่วงเทศกาลพิเศษ (สาขา ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3, ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา บางนา, ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์พระราม 9)

ภายในงานยังมีชาชั้นดีให้ดื่มคู่กับขนมไหว้พระจันทร์อร่อยๆและเข้ากันดี

CHAR Flower Tea: ชาดอกไม้แบรนด์ไทยเกรดพรีเมี่ยม คัดพิเศษที่มีดอกไม้มาเป็นดอกเต็มๆ ไม่ใส่สี ไม่ใส่น้ำตาล คัดสรรวัตถุดิบมาจากทั่วมุมโลก

RAVI : ใบชาออร์แกนิค ชาตงฟางเหม่ยเหริน ชาในตำนานที่ คัดยอดชาชั้นดีและปรุงเป็นพิเศษ จนกระทั่ง พระนางเจ้าวิคตอเรีย แห่งสหราชอาณาจักร ดื่มแล้วยังต้องเอ่ยปากว่า นี่คือสาวงามแห่งดินแดนตะวันออก (The Oriental Beauty)