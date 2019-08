ติ่งฟิน กรี๊ดคอแตก! 5 หนุ่ม SBFIVE นำทีม 12 หนุ่มหล่อ ผู้เข้าแข่งขันในรายการ “Superboy Project Presented by GSB” โชว์พิเศษ เรียกน้ำย่อย ก่อนออนแอร์ครั้งแรก! 22 กันยายนนี้ ทางช่อง 9 MCOT HD

อื้อหือ… อะไรอะไรก็ดูดี ดึงดูดสายตามากๆ กับโฉมหน้า 12 หนุ่มหล่อ ผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้าย เพื่อแข่งขันใน “Superboy Project Presented by GSB” (ซูเปอร์บอย โปรเจกต์ พรีเซนต์เต็ด บาย จีเอสบี) รายการที่มีโอกาสเป็นเดิมพัน ค้นหา 5 หนุ่ม SBFIVE GEN2 ศิลปินบอยแบนด์ (Boy Band) อนาคตซูเปอร์สตาร์ระดับเอเชีย พร้อมชิงรางวัลมูลค่ากว่า 10 ล้านบาท ออกอากาศทาง ช่อง 9 MCOT HD จัดโดย บริษัท สตาร์ ฮันเตอร์ สตูดิโอ จำกัด (Star Hunter Studio Co., LTD.)ร่วมกับ ธนาคารออมสิน โดย คุณอนุรักษ์ เสงี่ยมจิตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานบริหารธุรกิจลูกค้าบุคคล กลุ่มลูกค้าบุคคล ให้เกียรติร่วมงาน ณCentral Court (ลานลิฟต์แก้ว) ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อวันก่อน

งานนี้ทำเอาติ่งทั้งหลายฟินแล้วฟินอีก เมื่อเปิดเวทีด้วยแฟชั่นโชว์จาก Big Boy 5 หนุ่ม SBFIVE บาส – สุรเดช พินิวัตร์, คิมม่อน – วโรดม เข็มมณฑา, เต้ – ดาวิชญ์ กรีพลฤกษ์, คอปเตอร์ – ภานุวัฒน์ เกิดทองทวี, ตี๋ – ธนพล จารุจิตรานนท์ แท็กทีม 12 หนุ่มหล่อ ผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้าย โชว์พิเศษสุดเซอร์ไพร์ส เล่นเอาแฟนคลับกรี๊ดคอแตก!

นักปั้นซุป’ตาร์โกอินเตอร์ โอ๋ – ยชญ กรณ์หิรัญ หรือ โอ๋ Starhunter บอสใหญ่ สตาร์ ฮันเตอร์ สตูดิโอ เผยว่า “ตลอดระยะเวลากว่า 3 เดือน กับการเฟ้นหา 12 คนสุดท้าย เพื่อเข้าแข่งขันในรายการ “Superboy Project Presented by GSB” โดยมีผู้สนใจเข้าสมัครกว่า 4,800 คน จากการทัวร์ออดิชั่น 4 ภูมิภาคทั่วประเทศและทางออนไลน์ ในที่สุดวันนี้เราก็ได้หนุ่มหล่อ ครบเครื่องทั้ง 12 คน ที่จะมาร่วมแข่งขันในรายการฯ ซึ่งเป็นรายการสด มีทั้งหมด 12 Episodeออกอากาศ ทุกวันอาทิตย์เวลา 14.00 – 16.00 น. เริ่มออนแอร์ครั้งแรกในวันอาทิตย์ที่ 22 กันยายนนี้ ทางสถานีโทรทัศน์เอ็มคอตเอชดี หรือ ช่อง 9 MCOT HD หมายเลข 30 ซึ่งแต่ละสัปดาห์น้องๆ ทั้ง 12 คน จะต้องโชว์การแสดงตามโจทย์ที่ท้าทายความสามารถ โดยจะได้รับการฝึกฝนจากทีม Professionalอาทิ ครูต้า – วิทวัส สังสะกิจ ครูสอนการแสดง, ครูฟ้าใส – ปัณญพัสตร์ ธรรมรัตน์ ครูสอน ร้องเพลง, ทีมครูสอนเต้นจากสถาบัน TCG ENTERTAINMENTเพื่อเตรียมเป็น SBFIVE GEN2 ศิลปินบอยแบนด์ (Boy Band) ซูเปอร์สตาร์ระดับเอเชีย”

เพิ่มความสนุกของรายการกับโค้ชพิเศษจากศิลปินต้นแบบ SBFIVE ด้วยการเข้ามาเป็น Big Boy ให้ 12 หนุ่ม โดยจะแบ่งออกเป็น 5 ทีม คือ ทีม Big Boy บาสได้แก่ B11 กราฟิค – รัชวิศน์ จันทร์รุ่งอนันต์ และ B12 ภณ – ธนภณ เอี่ยมกำชัย ซึ่งมาในคอนเซปต์ ‘เสน่ห์ล้นแบบคิ้วท์’, ทีม Big Boy คิมม่อน ได้แก่ B3 เบนซ์ – กมลวัทน์ เกิดปัญญาา, B7 จูเนียร์ – รณกร สุนทรนนท์ และ B9 เฟอร์กี้ – ภวฤทธ์ เพาเวอร์ เน้น ‘เอ็นเตอร์เทนเสิร์ฟความฮาและลีลาเร้าใจ’, ทีม Big Boy เต้ได้แก่ B6 เจ็ท – เจษฎากร บัณฑิต และ B10 ตั๋ง – วีรพงษ์ จันทร์คำเรือง คงคอนเซปต์ ‘ผู้ชายสายซึ้งกินใจ’, ทีม Big Boy คอปเตอร์ ได้แก่ B1 แบงก์ – ธนาธิป ศรีทองสุก, B2 แบงค์ – ธรณินทร์ มโนสุดประสิทธิ์ และ B5 โปเต้ – นายธัญวุฒิ สาวฤทธิ์ โดดเด่นด้วย ‘สไตล์การแร็ปและเต้น’ และ ทีม Big Boy ตี๋ ในคอนเซปต์ ‘ผู้ชายสายอบอุ่น’ ได้แก่ B4 โบนัส – ธนเดช ดีสีสุข และ B8 กาด – กาด พลอยสุภา ตลอด 12 สัปดาห์ของการแข่งขันเราจะได้เห็นวิธีการโค้ชของ Big Boy SBFIVE และพัฒนาการของน้องๆ ทั้ง 12 คน

สำหรับรูปแบบการตัดสิน “Superboy Project Presented by GSB” จะตัดสินจากคะแนนโหวตในแต่ละสัปดาห์ โดยแบ่งการโหวตออกเป็น 2 รูปแบบ

รูปแบบที่ 1 โหวตผ่านระบบเครือข่ายมือถือ โดยกติกาให้ท่านผู้ชมได้ร่วมสนุกด้วยการจัดกรุ๊ป 5 หนุ่ม SBFIVE GEN2 ในฝันจากหมายเลขผู้เข้าแข่งขันที่รายการกำหนดไว้ คือ B 1 ถึง B 12 โดยเลือกหมายเลขผู้เข้าแข่งขันที่ท่านชื่นชอบมาจำนวน 5 คน 5 หมายเลข และส่ง SMS โดยพิมพ์ SB เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลข ยกตัวอย่าง เช่น SB 1 3 5 7 9 หรือ SB 2 4 8 11 12 (ใส่หมายเลขตามที่ชื่นชอบ) ซึ่งสามารถส่งได้ 2 เบอร์ คือ

เบอร์ 4899777 ค่าบริการ 3 บาท ต่อการโหวต 1 ครั้ง 1 คะแนน

เบอร์ 4899099 ค่าบริการ 25 บาท ต่อการโหวต 1 ครั้ง 10 คะแนน

รูปแบบที่ 2 โหวตผ่านระบบ GSB Money พิมพ์ URL https://superboyproject.gsb.or.th สำหรับเข้าเว็บไซต์เพื่อโหวตด้วย GSB Money โดยเลือกหมวดการโหวต

1. โหวตกลุ่ม 2. โหวตเดี่ยว (*เอกสิทธิ์เดียวเฉพาะของธนาคารออมสินเท่านั้น)

1 โหวต ใช้ 10 คะแนน

5 โหวต ใช้ 50 คะแนน

10 โหวต ใช้ 100 คะแนน

*พิเศษสำหรับสมาชิก GEN CARD กรอกหมายเลขบัตรเพื่อรับ power boost เพิ่มจำนวนโหวตให้ 5 เท่า (จำกัดสิทธิ์ 1 สิทธิ์ / วัน)

โดยการโหวตทั้ง 2 รูปแบบ สามารถเริ่มโหวตได้ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 16 กันยายนนี้

กิจกรรมพิเศษ ร่วมลุ้นรับบัตรคอนเสิร์ต เพื่อเข้าชมการแข่งขัน “Superboy Project Presented by GSB” แบบสดๆ ณ Lido Connect ในแต่ละสัปดาห์ เพียงกด *478*5# แล้วโทรออก ค่าบริการครั้งละ 3 บาท

รายการ “Superboy Project Presented by GSB” ขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนรายการทุกท่าน ได้แก่ ธนาคารออมสิน, สถานีโทรทัศน์เอ็มคอตเอชดี หรือ ช่อง 9MCOT HD, มิสส์ คอสเมติก บาย มิสทิน (MYSS Cosmetic by Mistine), บริษัท เถ้าแก่น้อยฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน), ทิพยประกันชีวิต, บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) และ ลิโด้ คอนเน็คท์ (Lido Connect) ที่ผลักดันให้เกิดรายการนี้ขึ้น รายการที่จะสร้างศิลปินบอยแบนด์ (Boy Band) อนาคตซูเปอร์สตาร์ระดับเอเชีย

รักใคร ชอบใคร แฟนๆ ก็อย่าลืมโหวต และห้ามพลาด! ชมการถ่ายทอดสดรายการ “Superboy Project Presented by GSB” ทุกวันอาทิตย์ เวลา14.00 – 16.00 น. เริ่มออกอากาศครั้งแรก ในวันอาทิตย์ที่ 22 กันยายนนี้ ทางช่อง 9 MCOT HD และสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่www.superboyproject.com ; https://web.facebook.com/superboyproject/ ; Instagram : @superboyproject; Twitter : @superboyfive; Youtube : Superboy Project #12finalistsuperboyproject #SuperboyProject #GSB #SBFIVE #StarhunterStudio #solisterpr

หมายเหตุ

ช่องทางการรับชม

– Daily Live ทาง YouTube และ Facebook : Superboy Project ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 16.30 น. โดยประมาณ

– Live Chat จาก Lido Connect ทาง YouTube และ Facebook : Superboy Project ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 19.00 – 21.00 น.

(*** เริ่ม วันจันทร์ที่ 16 กันยายนนี้ ***)

– Live Concert ทาง MCOT HD ทุกวันอาทิตย์ เวลา 14.00 – 16.00 น.

(*** เริ่ม วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายนนี้ ***)

12 คนสุดท้ายที่เข้าไปแข่งขันในรายการ “Superboy Project Presented by GSB” ได้แก่

B1 แบงก์ – ธนาธิป ศรีทองสุก

B2 แบงค์ – ธรณินทร์ มโนสุดประสิทธิ์

B3 เบนซ์ – กมลวัทน์ เกิดปัญญา

B4 โบนัส – ธนเดช ดีสีสุข

B5 โปเต้ – นายธัญวุฒิ สาวฤทธิ์

B6 เจ็ท – เจษฎากร บัณฑิต

B7 จูเนียร์ – รณกร สุนทรนนท์

B8 กาด – กาด พลอยสุภา

B9 เฟอร์กี้ – ภวฤทธ์ เพาเวอร์

B10 ตั๋ง – วีรพงษ์ จันทร์คำเรือง

B11 กราฟิค – รัชวิศน์ จันทร์รุ่งอนันต์

B12 ภณ – ธนภณ เอี่ยมกำชัย