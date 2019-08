เปิดรับวัฒนธรรมการดื่มด่ำรสชาติของชาในรูปแบบใหม่ กับแบรนด์ชาชั้นนำระดับโลก “ดิลมา” ที่พลิกโฉมหน้าประวัติศาสตร์การดื่มชา รังสรรค์ชาซีลอนชั้นเลิศสู่อาหารและเครื่องดื่มสุดพิเศษ ผ่านการแข่งขัน “DILMAH TEA INSPIRATION FOR 21st CENTURY” โดยโรงแรมชั้นนำจากทั่วประเทศ

การดื่มชานับเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่ได้รับความนิยมจากผู้คนทั่วโลกมาเป็นเวลานาน เพราะด้วยรสชาติที่อร่อยกลมกล่อม ดื่มง่าย อีกทั้งยังมีสรรพคุณในการต่อต้านอนุมูลอิสระและป้องกันโรคได้หลากหลายชนิด โดยคนส่วนใหญ่มักคุ้นเคยกับการดื่มชาในรูปแบบของน้ำชาที่ชงร้อนเพียงอย่างเดียวและดื่มคู่กับอาหารหรือเซ็ตขนมอย่างอาฟเตอร์นูน ที (Afternoon Tea)แต่หารู้ไม่ว่าชาซีลอนนั้นสามารถนำมาใช้เป็นส่วนผสมในการรังสรรค์อาหาร ขนมหวาน และเครื่องดื่มให้เกิดเป็นเมนูสุดพิเศษได้อย่างมากมาย โดยล่าสุด ทัศนีย์ อัศวโกวิทวงศ์ ผู้จัดการทั่วไปและผู้ก่อตั้ง บริษัท โกลเบิล พรีเมี่ยม ไวน์ จำกัด ผู้นำเข้าชา “ดิลมา” (Dilmah) ได้จัดการแข่งขัน “DILMAH TEA INSPIRATION FOR 21st CENTURY” เพื่อเฟ้นหาทีมเชฟและมิกโซโลจิสต์มากฝีมือที่สามารถคิดค้นสูตรอาหารและเมนูเครื่องดื่มรสเลิศที่ได้แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานจากชาซีลอนพร้อมผ่านการปรุงอย่างพิถีพิถันด้วยเทคนิคเหนือชั้น และเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ในการลิ้มรสให้แก่เหล่าผู้รักชาได้อย่างสมบูรณ์แบบ โดยการแข่งขันดังกล่าวได้ถูกจัดขึ้นพร้อมประกาศรายชื่อผู้ชนะเลิศในงานเอ็กซ์คลูซีฟดินเนอร์ที่โรงแรมโรสวูด กรุงเทพฯ (Rosewood Bangkok) บริเวณห้อง เดอะ พาวิลเลี่ยน (The Pavilion) ชั้น 5 เมื่อเย็นวันก่อน

โดยในงานได้รับเกียรติจากเหล่าเซเลบริตี้ผู้ชื่นชอบการดื่มชาเข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่ง อาทิ หม่อมราชวงศ์แม้นนฤมาส ยุคล สวัสดิ์-ชูโต, หฤทัย ไชยันต์ ณ อยุธยา, รินทร์รตา อินทามระ, สุรีย์ รัตนหิรัญญา, อสิตา วิมลไชยจิต, นรรจาพร จงควินิต, นุชนาถ ระวีแสงสูรย์, พณิชนาฏ แย้มเพกา, นรรจาพร จงควินิต, อารีรัตน์ กฤษณะสมิต, วนิดา โกลเทนและอีกมากมาย

“ดิลมา” (Dilmah) แบรนด์ชาชั้นนำระดับโลกจากประเทศศรีลังกา ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1988 โดย เมอร์ริล เจ. เฟอร์นันโด ผู้ปลูกชาที่ได้รับการขนานนามว่ามีประสบการณ์มากที่สุดในโลก ภายใต้แนวคิดที่ต้องการมอบชาชั้นเลิศและคุณภาพดีที่สุดแก่นักดื่มชาทั่วโลก ซึ่งคำนึงถึงความสมบูรณ์แบบของใบชาเป็นอันดับแรก โดยใบชาต้องมีความสดใหม่ ไร้สารเจือปน ซึ่งนับเป็นจุดเด่นของดิลมาที่สามารถมอบรสชาติแสนอร่อยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาซีลอนขนานแท้ที่ผลิตและบรรจุจากไร่ อีกทั้งยังเป็นผู้บุกเบิกแนวคิดการปลูกชาแบบ Single Origin Tea หรือชาที่มาจากแหล่งปลูกเดียวอีกด้วย

ทัศนีย์ อัศวโกวิทวงศ์ ผู้จัดการทั่วไปและผู้ก่อตั้ง บริษัท โกลเบิล พรีเมี่ยม ไวน์ จำกัด ผู้นำเข้าชา “ดิลมา” (Dilmah) ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานแข่งขันในครั้งนี้ว่า“เราอยากปลูกฝังค่านิยมใหม่ๆให้กับคนไทยว่าชาเป็นสิ่งที่สามารถสอดแทรกอยู่กับชีวิตของคุณได้ในทุกโอกาส โดยชาสามารถสร้างสรรค์ให้อยู่ในรูปแบบทั้งเครื่องดื่ม ร้อน เย็น ไปจนถึงค็อกเทล และอาหารคาวหวานประเภทต่างๆ ดังนั้นทางแบรนด์ ‘ดิลมา’ จึงริเริ่มแนวคิดการปรุงชารูปแบบใหม่ๆ เพื่อให้เราได้สัมผัสประสบการณ์การลิ้มรสชาติของชาที่แตกต่างออกไปจากเดิม ซึ่งเมื่อชาถูกปรุงออกมาให้เป็นเมนูใหม่ๆก็จะสามารถเพิ่มโอกาสในการรับประทานและเข้าถึงกลุ่มคนได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยในปีนี้เราจะมีการจัดแข่งขันค้นหาเชฟและมิกโซโลจิสต์สุดยอดฝีมือที่สามารถรังสรรค์เมนูอาหารและเครื่องดื่มที่ได้อย่างสร้างสรรค์ โดยมีบันดาลใจหลักมาจาก “ชาดิลมา” เพื่อให้ได้เมนูพิเศษสูตรใหม่ถูกใจเหล่านักชิมทั่วโลก”

โดยการแข่งขันครั้งนี้ได้รับความสนใจจากเชฟและมิกโซโลจิสต์ของโรงแรมชั้นนำทั่วประเทศเข้าร่วมโชว์ฝีมือสร้างสรรค์เมนูสุดพิเศษจำนวน 18 ทีม ได้แก่ โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพฯ สุขุมวิท (Sofitel Bangkok Sukhumvit), โรงแรมฮิลตัน สุขุมวิท และโรงแรมดับเบิ้ลทรี บาย ฮิลตัน สุขุมวิท กรุงเทพฯ (Hilton Sukhumvit and DoubleTree by Hilton Sukhumvit Bangkok),โรงแรมพูลแมน กรุงเทพฯ คิง เพาเวอร์ (Pullman Bangkok King Power), โรงแรมอนันตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ รีสอร์ท (Anantara Riverside Bangkok Resort), โรงแรมพูลแมน กรุงเทพฯ จี(Pullman Bangkok Hotel G), โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน (Royal Orchid Sheraton Hotel & Towers), โรงแรมแบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค (Bangkok Marriott Marquis Queen’s Park), โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ (Renaissance Bangkok Ratchaprasong hotel), โรงแรมอนันตรา สาทร กรุงเทพฯ (Anantara Sathorn Bangkok Hotel), โรงแรมอวานี ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ (Avani Riverside Bangkok Hotel), โรงแรม ซาเซ็น บูติก รีสอร์ท แอนด์ สปา (Zazen Boutique Hotel Resort & SPA), โรงแรมอวานี หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ วิลล่าส์(Avani+ Hua Hin Resort), โรงแรมอนันตรา ไม้ขาว ภูเก็ต วิลล่า (Anantara Mai Khao Phuket Villas), โรงแรมเดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน เกาะสมุย (The Ritz Carlton Koh Samui), โรงแรมโฟร์ซีซันส์ รีสอร์ท เกาะสมุย (Four Seasons Resort Koh Samui), โรงแรมอนันตรา โกลเด้น ไทรแองเกิ้ล เอเลแฟนท์ แคมป์ แอนด์ รีสอร์ท (Anantara Golden Triangle Elephant Camp & Resort), โรงแรมบันยันทรี ภูเก็ต (Banyan Tree Phuket) และโรงแรมฮิลตัน ภูเก็ต อาร์คาเดีย รีสอร์ท แอนด์ สปา (Hilton Phuket Arcadia Resort & Spa)

และงานครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก ดิลฮาน ซี. เฟอร์นันโด (Dilhan C. Fernando) กรรมการบริหารแบรนด์ชาระดับโลก “ดิลมา” (Dilmah), ปีเตอร์ คูรูวิต้า (Peter Kuruvita) เชฟชื่อดังชาวออสเตรเลียแบรนด์แอมบาสเดอร์ของแบรนด์ “ดิลมา” (Dilmah) และ โทเมค มาเลค (Tomek Malek) มิกโซโลจิสต์ชื่อดังผู้ชนะเลิศจากการแข่งขันระดับโลก World Champion Flair Bartender ครั้งที่ 4 มาเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันครั้งนี้ โดยเกณฑ์การตัดสินนั้นจะเลือกผู้ชนะจากทีมที่สามารถสร้างสรรค์แรงบันดาลใจในการปรุงเมนูอาหารและเครื่องดื่มโดยใช้ชาซีลอนเป็นส่วนประกอบได้อย่างยอดเยี่ยมที่สุด ซึ่งรางวัลของผู้ชนะนั้นจะได้ร่วมเดินทางไปยังประเทศศรีลังกาเพื่อเยี่ยมชมความสมบูรณ์ของไร่ชา “ดิลมา” (Dilmah) พร้อมชมขั้นตอนการปลูกและคัดสรรใบชาอย่างพิถีพิถันก่อนนำมาผลิตเป็นชาซีลอนอันเลื่องชื่อ อีกทั้งยังได้พักผ่อนในโรงแรมหรูติดทะเล เคป เวลิกามา (Cape Weligama) ที่โอบล้อมด้วยธรรมชาติอันงดงาม

ซึ่งผู้ชนะเลิศในการแข่งขัน พร้อมคว้ารางวัล Grand Winner Award ในงานครั้งนี้ คือ เชฟ แดเนียล ฟรังโก (Daniel Franco) และมิกโซโลจิสต์ ธนวร สิทธิชัย จากโรงแรม เดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน เกาะสมุย (The Ritz Carlton Koh Samui) ทั้งคู่ได้รังสรรค์เมนูอาหารและเครื่องดื่มสุดพิเศษที่มีส่วนผสมของชา “ดิลมา” (Dilmah) โดยได้รับแรงบันดาลใจความงดงามของธรรมชาติและสุนทรียภาพรอบตัว โดยเมนูอาหารและเมนูเครื่องดื่มถูกรังสรรค์ขึ้นมาให้มีรสชาติที่ตัดกันแต่เมื่อรับประทานคู่กันก็จะให้รสชาติที่กลมกล่อมลงตัว

ด้านเหล่าเซเลบริตี้ผู้รักการดื่มชาได้เผยถึงรสชาติชาที่ชื่นชอบ พร้อมสถานที่จิบชาสุดโปรด เริ่มที่สาวสังคม หม่อมราชวงศ์แม้นนฤมาส ยุคล สวัสดิ์-ชูโต เผยว่า “เราชื่นชอบการดื่มชาตั้งแต่เรียนอยู่ที่อังกฤษโดยเฉพาะเซ็ตอาฟเตอร์นูนที ที่มักจะใช้เวลาหลังเลิกเรียนไปนั่งชิลล์ดื่มชากับเพื่อนๆ และเราก็ติดดื่มชามาตั้งแต่ตอนนั้น โดยเฉพาะชาเอิร์ลเกรย์ใส่นมซึ่งเป็นชานมที่ค่อนข้างคลาสสิก ชอบดื่มมาก และชาที่มีกลิ่นหอมก็ชอบเช่นกันอย่างชากุหลาบและชาคาโมมายล์ เวลาที่ได้ดื่มด่ำกับชาเหล่านี้มันทำให้เรามีความสุขมาก ส่วนสถานที่จิบชาที่เราประทับใจอยู่ที่โรงแรมเดอะริทซ์ ลอนดอน ประเทศอังกฤษ เพราะเวลาที่ไปดื่มชาที่นั่นก็จะมีการกำหนดเดรสโค้ดก่อนที่จะเข้าไป อีกทั้งยังมีบรรยากาศ รสชาติชาและขนมที่อร่อย”

ถัดมาที่สาวสวย หฤทัย ไชยันต์ ณ อยุธยา เล่าว่า “เราเป็นคนที่ชอบดื่มชาอยู่แล้ว โดยเฉพาะเซ็ตอาฟเตอร์นูนทีที่มีสโคนซึ่งเป็นขนมโปรดของเรา หากมีเวลาว่างก็มักจะออกไปหาสถานที่นั่งจิบชายามบ่ายกับแก็งค์เพื่อนๆ อยู่บ่อยๆ โดยเฉพาะช่วงที่เรียนปริญญาโทอยู่ที่อังกฤษมักจะออกไปนั่งจิบชาแถวที่แถวมหาวิทยาลัยบาธเกือบทุกวัน ถือว่าเป็นที่โปรดเลย เพราะที่นั่นก็ขึ้นชื่อเรื่องชาที่มีรสชาติ ส่วนชาที่ชื่นชอบคือชาอิงลิช เบรกฟาสต์ เป็นชาดำผสม ที่ดื่มง่ายและเราไม่ค่อยชอบดื่มชาผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวด้วย”

ต่อมาที่สาวเก่ง รินทร์รตา อินทามระ เผยว่า “ทุกครั้งหลังเมนูอาหารเรามักจะชอบดื่มชาเสมอ โดยก่อนหน้านี้มักจะติดดื่มกาแฟเป็นประจำ แต่ตอนนี้พยายามเปลี่ยนมาดื่มชาแทนเพราะคุณหมอแนะนำมาว่าชาดีต่อสุขภาพของเรา แต่ก็ควรทานในปริมาณที่พอเหมาะ ส่วนตัวเราชอบดื่มชาเปปเปอร์มิ้นท์ เพราะให้ความรู้สึกสดชื่น ดื่มล้างปากหลังทานอาหารได้เป็นอย่างดี ส่วนหลังมื้อเย็นๆ ก็จะดื่มชาคาโมมายล์ กลิ่นๆ หอมทำให้เรารู้สึกดีและนอนหลับสบายขึ้นด้วย ส่วนสถานที่จิบชาสุดประทับใจอยู่ที่ลอนดอนประเทศอังกฤษ เพราะที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องอาฟเตอร์นูนที จิบชาพร้อมกับทานขนมอร่อยๆ ทำให้รู้สึกดีมากๆ”

ปิดท้ายที่เซเลบริตี้ผู้รักการดื่มชา สุรีย์ รัตนหิรัญญา เล่าว่า “หากให้เลือกระหว่างชากับกาแฟ ส่วนตัวเราเลือกเป็นชามากกว่า โดยเฉพาะชาที่มีกลิ่นหอม จะเป็นชาผลไม้อย่างชาพีช หรือชามะลิ สำหรับเราชารสชาติที่ดีจะเป็นชาแก้วที่สองหลังชงเพราะรสชาติของชาจะมีความพอดี ไม่เข้มมากเท่าแก้วแรกที่เริ่มชง โดยมักจะดื่มชาทุกเช้าเพราะให้ความรู้สึกที่สดชื่นรับวันใหม่ ส่วนสถานที่จิบชาที่ชื่นชอบจะเป็นที่เมืองเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ การดื่มด่ำรสชาติชาที่ยอดเยี่ยมกับขนมหวานที่เข้ากันได้ดี บวกกับมีบรรยากาศสบายๆ ช่วยให้รู้สึกผ่อนคลาย”

นอกจากนี้ทีมผู้ชนะเลิศ เชฟแดเนียล ฟรังโก (Daniel Franco) และมิกซ์โซโลจิสต์ ธนวร สิทธิชัย จากโรงแรม เดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน เกาะสมุย (The Ritz Carlton Koh Samui)ยังได้แชร์วิธีการทำเครื่องดื่มที่รังสรรค์จากชา “ดิลมา” (Dilmah) คือเมนูเครื่องดื่ม “ชัย มาซาล่า ไอซ์ มัคคิอาโต” (Chai masala Iced Macchiato) โดยใช้ ชาซีลอนผสมขิงจากแบรนด์ดิลมา (Dilmah ceylon ginger tea) 20 กรัม, อบเชย (Cinnamon) 10 กรัม, กระวาน (Cardamom) 5 กรัม, โป๊ยกั๊ก (Star anise) 5 กรัม, กานพลู (Clove) 3 กรัม และนมสด (Milk) 1ลิตร โดยนำส่วนผสมทั้งหมดมาผ่านกระบวนการปรุงให้สุกโดยบรรจุในถุงสุญญากาศ (Sous Vide) ที่อุณหภูมิ 85 องศาเซลเซียส ประมาณ 1 ชั่วโมง จะได้ ชามาซาล่า ชัย (Masala Chai Tea) 60 มิลลิลิตร จากนั้นนำมาผสมกับชาดิลมาอัลมอลด์ (Dilmah almond extract tea) 10 มิลลิลิตร รินใส่ในแก้วพร้อมตกแต่งด้วย ฟองมาซาล่า (Masala foam) อบเชยแท่ง(Cinnamon Stick), และส้มอบแห้ง (Dry Orange)

ติดตามข่าวสารการแข่งขันและกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับแบรนด์ “ดิลมา” (Dilmah) ได้ทาง www.dilmahteathailand.com หรือ facebook.com/dilmahteathailand