LAVITA ร้านกาแฟแบรนด์ไทย สไตล์คนรุ่นใหม่ เปิดตัวพรีเซ็นเตอร์ครั้งแรก

LAVITA ร้านกาแฟแบรนด์ไทย สไตล์คนรุ่นใหม่ เปิดตัวพรีเซ็นเตอร์ครั้งแรกอย่างเป็นทางการ ตอกย้ำความสำเร็จ เตรียมขยายสาขาและแฟรนไชส์เพิ่ม ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคดิจิตัล

ครั้งแรกกับการเปิดตัวพรีเซ็นเตอร์อย่างเป็นทางการ ของLAVITA (ละวิตา) ร้านกาแฟแบรนด์ไทย บริหารงานโดยคนรุ่นใหม่ ที่เข้ามาสานต่อธุรกิจของครอบครัว ซึ่งเติบโตและขยายสาขาอย่างรวดเร็ว โดยปัจจุบัน มีทั้งหมด 6 สาขา ซึ่งทุกสาขาได้ปรับโฉมเปลี่ยนภาพลักษณ์ใหม่เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ ในยุคปัจจุบัน เน้นกลุ่มนักศึกษา วัยทำงาน และผู้ที่หลงใหลในรสชาติของกาแฟ พร้อมเปิดรับและให้คำปรึกษาด้าน Franchise ให้กับลูกค้าที่สนใจอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง

LAVITA (ละวิตา) ร้านกาแฟแบรนด์คนไทย ภายใต้การบริหารงานของ บริษัท แอล.เค.เอส.ฟู้ด เมคเกอร์ จำกัด โดย คุณชัญชกร เหลืองตระกูล (คุณใจ๋) กรรมการผู้จัดการบริษัท แอล.เค.เอส.ฟู้ด เมคเกอร์ จำกัด จัดงาน “คนGUNเอง Official LAVITA Presenter” ครั้งแรกกับการเปิดตัวพรีเซ็นเตอร์ ร้านกาแฟ LAVITA โดยมีกัน ณภัทร ณ ระนอง นายแบบหนุ่มและดารานักแสดงจากซีรียส์ วาย Love By Chance บังเอิญรัก ให้เกียรติเป็นพรีเซ็นเตอร์คนแรกของ LAVITA และร่วมสนุกสนานกับกิจกรรม การทำเมนูคนรัก GUN (LAVITA Coffee with GUN) ท่ามกลางบรรยากาศงานที่อบอุ่นใกล้ชิดเป็นกันเอง พร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมาย ณ โรงภาพยนต์เซ็นจูรี่ เดอะมูฟวี่พลาซ่า (Century The movie Plaza) สาขาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ โรง 5

คุณชัญชกร เหลืองตระกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอล.เค.เอส.ฟู้ด เมคเกอร์ จำกัด เปิดเผยว่า แบรนด์LAVITA (ละวิตา)นั้น มาจากชื่อสินค้ากาแฟคั่วสดภายใต้ของบริษัท แอล.เค.เอส. ฟู้ด เมคเกอร์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตสินค้ากาแฟ ธัญญาหาร และงาดำ ซึ่งLAVITA ก็เป็นแบรนด์หนึ่งในนั้น โดยในช่วงแรกๆ คุณพ่อได้เริ่มก่อตั้งและทำกาแฟคั่วสดแบรนด์LAVITA และทดสอบรสชาติทุกครั้งที่คั่วเสร็จในพื้นที่ของบริษัทฯ เอง เลยเป็นจุดกำเนิดให้คุณพ่อเปิดร้านกาแฟด้านล่างของบริษัทฯ และในระยะเวลาต่อมาผมและภรรยาได้เข้ามาดำเนินธุรกิจต่อจากคุณพ่อ ทำให้มีแนวคิดที่จะเปิดร้านกาแฟอย่างจริงจัง เนื่องจากเรามีวัตถุดิบอยู่ในมืออยู่แล้ว จึงได้ดำเนินการเปิดร้านกาแฟและรีโนเวทแบรนด์ใหม่ให้มีความทันสมัยขึ้นซึ่งคอนเซ็ปต์หลักของร้านกาแฟ LAVITA (ละวิตา) จะเน้นการเข้าถึงได้ง่าย ให้ลูกค้ารู้สึกอบอุ่น และสบายเหมือนนั่งอยู่ในบ้านของตัวเอง เพื่อตอบโจทย์กับลูกค้าทุกท่าน ในราคาที่จับต้องได้ พร้อมเครื่องอำนวยความสะดวกตามยุคสมัยที่ผู้บริโภคต้องการนั่นคือ Free Wifi และ Free Charging และในบางสาขามีห้องประชุมและพื้นที่ Working Space ไว้บริการด้วย เพียงแค่ลูกค้าสั่งเครื่องดื่มของทางร้าน เราไม่ได้กำหนดระยะเวลาในการนั่งภายในร้าน โดยลูกค้าสามารถใช้บริการภายในร้านได้ตั้งแต่เวลาเปิดจนถึงเวลาปิด นอกจากนี้เรายังมีสาขาที่แตกต่างจากสาขาอื่น นั่นก็คือสาขาสภากาชาดไทย ตึกอำนวยธรรม ห้องได้บุญ สำหรับลูกค้าที่ซื้อเครื่องดื่มจาก ทางร้าน จะได้มีโอกาสร่วมทำบุญกับทางสภากาชาดไทย ยิ่งไปกว่านั้น ร้านกาแฟ LAVITA (ละวิตา) ได้เล็งเห็นความสำคัญในด้านการรักษ์โลกและสิ่งแวดล้อม โดยเราเลือกใช้วัสดุ เช่นแก้ว หรือถุงพลาสติก ที่เป็นถุงย่อยสลายง่ายและหากลูกค้านำแก้วมาเอง ก็จะได้แต้มสะสมเพิ่มอีกด้วย

ร้านLAVITA (ละวิตา) มีจุดเด่นที่ถือเป็นจุดขายของร้าน คือเราเลือกใช้กาแฟพันธุ์ Arabica 100% เป็นวัตถุดิบหลัก มี 2 สูตรคือ สูตร Original และสูตร Healthyลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าต้องการสูตรไหน โดยมีจุดเด่นในแต่ละสูตร เช่น สูตร Healthy ทางLAVITA (ละวิตา) จะใช้นมสด ส่วนความหวานนั้นเราใช้เป็นน้ำตาลทรายธรรมชาติมาเคี่ยวกับน้ำร้อนให้เป็นน้ำเชื่อม ซึ่งเปลี่ยนทุกวัน (ทางLAVITA (ละวิตา) ไม่ได้ใช้ Syrup เป็นการให้ความหวาน) นอกจากนี้ยังมีเมนูเด่นอื่นๆ เป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเช่น งาดำปั่น เป็นต้น

สำหรับการเปิดตัว กัน-ณภัทร ณ ระนอง พรีเซ็นเตอร์คนแรกของLAVITA ในครั้งนี้ เราคัดเลือกจากคาแรกเตอร์และตัวตนของน้องเอง เพราะน้องกันได้ใช้บริการร้านLAVITA (ละวิตา) ตั้งแต่แรกเริ่มก่อนที่จะเข้าสู่วงการและด้วยตัวของ น้องกันเองมีคาแรกเตอร์ที่หลากหลายสามารถเข้ากับกลุ่มลูกค้าได้หลายกลุ่ม ทางLAVITA (ละวิตา) จึงเห็นว่าน้องเหมาะสมที่จะเป็นLAVITA Presenter นอกจากนี้เราใช้กลยุทธ์ด้านการตลาดเพื่อเจาะกลุ่มลูกค้า โดยใช้ตัวตนของเราเปรียบเสมือนเป็นลูกค้าเพื่อจะได้รู้ว่าเราจะตอบสนองอะไรให้กับลูกค้าได้บ้างเมื่อเข้ามาใช้บริการในร้านกาแฟ ซึ่งเป็นสิ่งที่ลูกค้าส่วนใหญ่ต้องการ และเรายังคงรับฟังความคิดเห็น คำติ-ชม จากลูกค้า เพื่อนำข้อมูลเหล่านี้มาพัฒนาและปรับปรุงเพื่อสาขาต่อๆ ไป อีกด้วย

ตลอดสี่ปีที่ผ่านมา ที่เราเริ่มหันมาเปิดร้านกาแฟอย่างจริงจัง เราใส่ตัวตนของเราลงไปในตราสินค้า LAVITA (ละวิตา) ทำให้ลูกค้าที่เข้ามาที่ร้านสัมผัสถึงบรรยากาศอบอุ่น สบายๆ ใส่ใจธรรมชาติของเรา ดังนั้นทำให้กลุ่มลูกค้าที่เปิดร้านกาแฟเอง ไม่ว่าจะเป็นการเปิด Franchise ภายใต้LAVITA (ละวิตา) หรือเปิดร้านเป็นชื่อตัวเองมีมากขึ้นทุกปี กลุ่มลูกค้าเหล่านี้จะเดินเข้ามาหาเรามากขึ้น เพราะต้องการคำแนะนำที่จริงใจ จับต้องได้ ตอบตรง ไม่ปิดบัง และไม่บอกเพียงข้อดี หรือคะยั้นคะยอให้จ่ายเงินลงทุนเลย แต่เราเป็นเหมือน Partner หรือเพื่อนคู่คิดในการทำธุรกิจ โดยมีเรามีรูปแบบให้เลือก 3 ขนาดคือ ขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ซึ่งเราเองยังคงเติบโตไปได้ในส่วนของ Franchise และการบริการแบบOEM ในด้านให้คำปรึกษาและบริการหลังบ้านด้วย และในอนาคตอันใกล้นี้ เราได้เตรียมการขยายสาขาลงทุนเปิดร้านกาแฟเพิ่มขึ้น ซึ่งสาขาต่อไปจะเปิดที่จังหวัดนครสวรรค์ และเน้นไปด้านให้คำปรึกษาสำหรับผู้ที่สนใจลงทุน FranchiseLAVITA (ละวิตา) และในแบรนด์ของตัวเอง “คุณชัญชกร กล่าวทิ้งท้าย”

พบกับกาแฟรสชาติดีจากผู้ผลิตโดยตรง พร้อมบรรยากาศสบายๆ ที่ร้านกาแฟ LAVITA (ละวิตา)ทั้ง 6 สาขาใกล้บ้าน ได้แก่ สาขาเย็นจิต(ถนนจันทน์), สาขาหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (ถนนราชดำเนิน สะพานผ่านฟ้า), สาขาสภากาชาดไทย ห้องได้บุญ ตึกอำนวยนรธรรม,สาขาสวนหลวง สแควร์, สาขา Learn Hub ชั้น 4 ตึกธนาคารกรุงเทพ สาขาสยามแสควร์ และสาขา Stadium One พิเศษสุดในช่วงนี้ เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น“LAVITA” เพื่อติดตามข่าวสารต่างๆ จากทางLAVITA (ละวิตา) แล้วแจ้งเบอร์โทรศัพท์เพื่อเก็บ Points ลุ้นแลกของรางวัลปลายปี ติดตามรายละเอียดหรือสอบถามเกี่ยวกับLAVITA (ละวิตา) ได้ที่ www.lavitacoffee1997.com, FB Fanpage : Lavita, IG : lavita_coffee, Twitter : LAVITA_official, Application : LAVITA , Line @ : @lavitacoffee