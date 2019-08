บิวตี้ เจมส์ แกรนด์โอเพนนิ่งแฟล็กชิพสโตร์แห่งใหม่ โชว์นวัตกรรมเครื่องประดับ และ อัญมณีฝีมือคนไทยคุณภาพระดับสากล จัดเต็มอวดโฉมเครื่องประดับเพชรคอลเลกชันพิเศษ

พร้อมสะกดทุกสายตาของบรรดาเหล่าไดมอนด์เลิฟเวอร์ทั้งชาวไทยและต่างชาติอย่างเต็มภาคภูมิ สำหรับ “บิวตี้ เจมส์” แบรนด์ผู้ผลิตและออกแบบอัญมณีเบอร์ 1 ของเมืองไทย โดย สุริยน ศรีอรทัยกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท บิวตี้ เจมส์ จำกัด ล่าสุดจัดงาน “Because You Are Our Love” (บีคอส ยู อาร์ อาวเวอร์ เลิฟ) ฉลองเปิดแฟล็กชิพสโตร์ Beauty Gems (บิวตี้ เจมส์) แห่งใหม่อย่างเป็นทางการ พร้อมเปิดตัวเครื่องประดับเพชรคอลเลกชันพิเศษ โดยมีเหล่าเซเลบริตี้ร่วมงานคับคั่ง อาทิ จรินทร์ สุมานนท์, สุรีย์ รัตนหิรัญญา, พัชรา วีรบวรพงศ์, เสาวณีย์ อักษรานุวัตร, คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล, สุรางค์ เปรมปรีดิ์, ขวัญใจ เจียรวนนท์, รัชดา นานา, กรณ์ ณรงค์เดช, สุวดี พึ่งบุญพระ, โอฬาร ปุ้ยพันธวงศ์, กัญญารัตน์ พลาดิศัย, วิภาวี คอมันตร์ ฯลฯ ณ ชั้น G อาคารฮีลิกส์ ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562

ภายในงานพบกับเรื่องราวแห่งความภาคภูมิใจของแฟล็กชิพสโตร์แห่งใหม่ที่จัดขึ้นในคอนเซปต์ เม็ท กาล่า (Met Gala) ทำให้ผู้เข้าร่วมงานรู้สึกเหมือนได้เดินเฉิดฉายบนพรมแดงอันทรงเกียรติ เพราะ Beauty Gems (บิวตี้ เจมส์) คือแบรนด์ไทยแท้เพียงหนึ่งเดียวที่ตั้งอยู่ท่ามกลางเหล่าอินเตอร์แบรนด์รอบด้าน นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่แห่งใหม่ของการโชว์นวัตกรรมและจำหน่ายเครื่องประดับและอัญมณีฝีมือคนไทยคุณภาพระดับสากล

สุริยน ศรีอรทัยกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท บิวตี้ เจมส์ จำกัด เปิดเผยว่า การจัดงานครั้งนี้เพื่อเป็นการตอกย้ำแบรนด์และแสดงศักยภาพอุตสาหกรรมอัญมณีไทย การออกแบบทุกชิ้นสุดประณีตโดยช่างฝีมือไทย และสิ่งที่ภาคภูมิใจของการจัดงานนี้เพราะเราคือ แบรนด์ไทยเพียงหนึ่งเดียวที่ตั้งอยู่ท่ามกลางเหล่าอินเตอร์แบรนด์และเราสามารถยืนอยู่ได้อย่างสง่างาม นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก สุดจิตร์ สุดจิตต์ กับ เกสินี กล่ำอยู่สุข เจ้าของฟินาเล่เวดดิ้งสตูดิโอ FINALE WEDDING STUDIO นักออกแบบเสื้อผ้าชั้นสูง โอต์กูร์ตูร์สัญชาติไทย ที่เพิ่งคว้ารางวัลนักออกแบบชุดแต่งงานยอดเยี่ยมแห่งปี 2019 Best wedding designer of the year 2019VIE Dubai Fashion Week & VIE International Awards 2019 Dubai มหานครดูไบ ในการจัดงานเดินแบบในร่มที่ใหญ่ที่สุดที่เคยจัดมาในตะวันออกกลาง ให้การสนับสนุนชุดเพื่อจัดโชว์เครื่องประดับในงาน Because You Are Our Love” (บีคอส ยู อาร์ อาวเวอร์ เลิฟ) ส่วนไฮไลต์ของงานคือ สร้อยคอ One Price in the Worldมูลค่า 200 ล้านบาท คือ Le paradis de l’amour (เลอ-ปาคาดี-เดอ-ลามูร์) สร้อยคอพลอยประดับเพชร อัญมณีสวยงามทั้ง 19 ชิ้น ถูกนำมาเรียงร้อยเป็นสร้อยคอเพื่อบอกเล่าเรื่องราวความงดงามของสรวงสวรรค์ที่อบอวลไปด้วยกลิ่นไอของความรัก และเต็มเปี่ยมไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ของสิ่งมีชีวิต พฤกษานานาพรรณ เป็นตัวแทนของดินแดนแห่งความรัก ประกอบด้วย เพชร น้ำหนักรวม 205.00 กะรัต พลอย น้ำหนักรวม 1,069.00 กะรัต มุก น้ำหนักรวม 152.00 กะรัต ทองคำ 18K น้ำหนักรวม 753.00 กรัม แพลตตินั่ม น้ำหนักรวม 73.00 กรัม

นอกจากนี้ยังมีเครื่องประดับเพชรคอลเลกชันพิเศษอีกจำนวน 11 เซต ที่นำมาจัดแสดงในโอกาสสุดพิเศษนี้โดยเฉพาะ ได้แก่ L’affection (ลาฟ-ฟิค-ซิ-ยอง) เสน่หา สร้อยคอบุษราคัมประดับเพชร เปรียบดังตัวแทน กลิ่นอายของความรักที่ล้วนเต็มไปด้วยเสน่หา ความน่าหลงใหล, L’Amitié (ลา-มิ-ติ-เย่) มิตรภาพ สร้อยคออเมทิสต์ประดับเพชร สร้อยคออเมทิสต์สองเส้นถูกนำมาจับแมตช์ผสมผสานกันอย่างสวยงามลงตัว เปรียบดั่งตัวแทนของมิตรภาพระหว่างเพื่อน คนรัก ที่ถูกหล่อหลอมให้เกิดความผูกพันและความรัก, L’Espoir (เลส-ปัวร์) ความหวัง บุษราคัมประดับเพชร เปรียบดั่งตัวแทนของแสงแห่งความหวัง ความปรารถนาดีที่มอบให้แก่คนรัก, La Confiance (ลา-คอง-ฟิ-อองซ) ความเชื่อมั่น สร้อยคอมรกตประดับเพชร ความแข็งแกร่งของเพชรและสีเขียวของมรกตเปรียบดั่งตัวแทนของความมั่นคง เชื่อมั่นในความรัก, La Créativité (ลา-เคร-เอ-วิ-เต้) ความคิดสร้างสรรค์ สร้อยคอบุษราคัมประดับเพชร เปรียบดั่งตัวแทนของจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ ที่ตกผลึกจากความสุขจากความรัก ที่มีอานุภาพก่อให้เกิดสิ่งสวยงามต่างๆ

ส่วน La Pensée (ลา-ปอง-เซ่) ความคิด สร้อยคอไพลินประดับเพชร เปรียบดั่งตัวแทนของสวยงามของความรัก ความรู้สึก ช่วงเวลาต่างๆ ของความสุข ถูกรวบรวมอยู่ในความทรงจำที่เรียกว่าความคิด, La Tendresse (ลา-ทรอง-เดรสซ) ความอ่อนโยน สร้อยคออเมทิสต์ประดับเพชร การเรียงร้อยกันของอเมทิสต์และเพชรออกมาเป็นลวดลายดอกไม้เป็นเปรียบดั่งตัวแทนของความอ่อนโยน น่าทะนุถนอมของความรัก, Le Bonheur (เลอ-บอน-เยอ) ความสุข สร้อยคอเทอร์ควอยซ์ประดับเพชร เปรียบดั่งตัวแทนมิตรภาพของความรัก ที่ถูกรายล้อมเปี่ยมไปด้วยความสุข, Le Plaisir (เลอ-แปล-ซิ-เยอ) ความสนุกสนาน สร้อยคอพลอยทับทิม-ไพลิน-มรกตประดับเพชร ความหลากหลายของลวดลายของสร้อยคอ เปรียบดั่งตัวแทนของความน่าค้นหา ท้าทาย ความสนุกสนาน ซึ่งล้วนรวมเป็นองค์ประกอบของความรัก, Le Rêve (เลอ-แครฟ-เฟอะ) ความฝัน สร้อยคอมุกประดับเพชร ความสวยงามของมุกและเพชรเปรียบดั่งตัวแทนของการตกอยู่ในห้วงแห่งความฝัน ที่เต็มไปด้วยความน่าหลงใหลในจินตนาการ และ Le Sourire (เลอ-ซู-คลี-เย) รอยยิ้ม สร้อยคอทับทิมประดับเพชร เปรียบดั่งตัวแทนรอยยิ้มที่มาจากความสุขตกผลึกกลายเป็นความสวยงามของความรัก

สร้อยคอมุกประดับเพชร ความสวยงามของมุกและเพชรเปรียบดั่งตัวแทนของการตกอยู่ในห้วงแห่งความฝัน ที่เต็มไปด้วยความน่าหลงใหลในจินตนาการ ประกอบด้วย เพชร น้ำหนักรวม 13.00 กะรัต มุก น้ำหนักรวม 783.00 กะรัต ทองคำขาว 18K White Gold น้ำหนักรวม 44.00 กรัม

สร้อยคอบุษราคัมประดับเพชร เปรียบดังตัวแทน กลิ่นอายของความรักที่เต็มไปด้วยเสน่หา ความน่าหลงใหล ประกอบด้วย เพชร น้ำหนักรวม 50.00 กะรัต พลอยบุษราคัม น้ำหนักรวม 105.00 กะรัต ทองคำขาว 18K White Gold น้ำหนักรวม 91.00 กรัม ทองคำ 18K น้ำหนักรวม 3.00 กรัม

ร่วมสัมผัสความเลอค่าของอัญมณีไทยแบบสุดเอกซ์คลูซีฟได้ที่แฟล็กชิพสโตร์ Beauty Gems (บิวตี้เจมส์) แห่งใหม่ ณ ชั้น G อาคารฮีลิกส์ ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 22.00 น. สอบถามโทร. 084-555-6676

