“สามย่านมิตรทาวน์” จับมือพาร์ตเนอร์ชั้นนำ พร้อมสร้างตำนานใหม่ให้กับสามย่าน 20 ก.ย.นี้

“สามย่านมิตรทาวน์” เตรียมเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ จับมือพาร์ตเนอร์ชั้นนำ พร้อมสร้างตำนานใหม่ให้กับสามย่าน 20 ก.ย.นี้

เตรียมมาเช็คอินกันที่ ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ แหล่งรวมมหมิตรแห่งใหม่ ในคอนเซ็ปต์ “คลังแห่งอาหารและการเรียนรู้” ชูจุดเด่น “6 MITR Factors ” ตอบสนองไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคยุคใหม่ พร้อมเปิดให้บริการ 20 กันยายนนี้

ธนพล ศิริธนชัย ประธานอำนวยการ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ โกลเด้นแลนด์ เปิดเผยในงานแถลงความพร้อมแก่ผู้เช่าว่า สามย่านมิตรทาวน์มีความพร้อมแล้วที่จะเปิดโฉมให้ได้เห็นถึงศักยภาพของศูนย์การค้าบนทำเลที่ตั้ง สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ และความหลากหลายของโครงการมิกซ์ยูส “สามย่านมิตรทาวน์” หลังจากที่เริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่ปี 2559 ภายใต้จุดเด่นและความได้เปรียบของโครงการฯ “6 MITR Factors” ประกอบไปด้วย MITR DIRECT LINK สะดวกสบายด้วยทำเลที่ตั้งอยู่ติดกับสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสามย่าน, MITR MIX USED COMPLEX โครงการมิกซ์ยูสที่ครบสมบูรณ์แบบ ทั้งโซนอาคารสำนักงาน โซนที่พักอาศัย พร้อมโซนรีเทล และห้องประชุมขนาดใหญ่

MITR MODERN GRADE A OFFICE อาคารสำนักงานเกรด A ที่ใช้งานโดยใช้ระบบอัจฉริยะเข้ามาเชื่อมโยงกับอุปกรณ์ในอาคารเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น, MITR NEO-EXPLORER CONDOMINIUM โซนที่พักอาศัย “คอนโดมิเนียม ทริปเปิ้ล วาย เรสซิเด้นซ์” จำนวน 516 ห้อง, MITR UPSCALE DESIGN HOTEL โซนโรงแรมสไตล์ ดีไซน์ โฮเทล “ทริปเปิ้ล วาย โฮเทล” จำนวน 102 ห้อง ซึ่งคอนโดมิเนียมและโรงแรมได้มีการแยกส่วนกลางออกจากกันเพื่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัย และจะเปิดให้บริการพร้อมกันในวันที่ 2 กันยายนนี้ และ MITR MEANINGFUL RETAIL SPACE โซนรีเทลศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ สูง 6 ชั้น ที่มีจุดเด่นคือ โซนที่เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

“ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์พร้อมเปิดให้บริการอย่างยิ่งใหญ่แล้ว เรามั่นใจว่าพันธมิตรร้านค้าทุกรายที่มาร่วมกับเรา จะเป็นผู้สร้างตำนานแห่งใหม่ให้กับสามย่านได้กลับมารุ่งเรืองอีกครั้งไปพร้อม ๆ กัน” ธนพล กล่าว

ธีรนันท์ กรศรีทิพา รองกรรมการผู้จัดการสายงานพัฒนาธุรกิจรีเทล บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ โกลเด้นแลนด์ กล่าวว่า สิ่งสำคัญที่ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์แตกต่างจากศูนย์การค้าอื่นๆ คือ การตั้งอยู่บนโครงการสามย่านมิตรทาวน์ซึ่งเป็นโครงการมิกซ์ยูสแห่งแรกที่สมบูรณ์ที่สุดบนถนนพระราม 4 ทำให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเกิดการหมุนเวียนเข้ามาใช้บริการได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็น พนักงานออฟฟิศ นิสิตนักศึกษา ฟรีแลนซ์ สตาร์ทอัพ นักท่องเที่ยว ผู้พักอาศัยในคอนโดฯ โรงแรม รวมถึงคนในพื้นที่สามย่านเอง ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูง ขณะเดียวกัน บริษัทยังเตรียมกลยุทธ์การตลาด จัดอีเวนต์ในโซน 24 ชั่วโมง อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ทั้งกิจกรรมช่วงเช้าตรู่ กลางวันและช่วงค่ำ รวมทั้งการจัดกิจกรรมช่วงเทศกาลสำคัญต่าง ๆ ซึ่งการพัฒนาโซน 24 ชั่วโมง เพื่อตอบโจทย์พฤติกรรมของลูกค้าที่แตกต่างจากในอดีต ซึ่งจะทำให้สามย่านมิตรทาวน์เป็นเดสทิเนชั่นของคนรุ่นใหม่อย่างสมบูรณ์

ในงานแถลงความพร้อมยังมีพันธมิตรจากธุรกิจต่างๆ เข้าร่วมแสดงความยินดี พร้อมสะท้อนมุมมองที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการสามย่านมิตรทาวน์ไว้อย่างหลากหลาย

บุญยง ตันสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของเซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เผยว่า ด้วยคอนเซ็ปต์ของสามย่านมิตรทาวน์ ที่สร้างความ โดดเด่นในรูปแบบของไลฟ์สไตล์ ที่มีทั้งศูนย์อาหารและศูนย์การเรียนรู้ รวมทั้งมีช้อปปิ้งมอลล์ สำนักงาน และที่พักอาศัย อีกทั้งตั้งอยู่ในพื้นที่ซึ่งอยู่ใกล้สถาบันการศึกษา เซ็นกรุ๊ป จึงได้คัดสรรแบรนด์ร้านอาหารทั้งหมด 4 แบรนด์ที่มีเอกลักษณ์ในตัวเอง เริ่มด้วยแบรนด์ Zen box อาหารญี่ปุ่นสไตล์ Grab & Go ซึ่งตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพ และมีการใช้ชีวิตที่เร่งรีบ โดยมีรูปแบบสาขาที่มีความกะทัดรัด และเมนูโดนใจผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน รวมทั้งร้านอาหารปิ้งย่าง “AKA” ที่นิยมรับประทานในหมู่วัยรุ่น ส่วนร้าน “ตำมั่ว” สำหรับคนชอบรับประทานอาหารไทยรสจัด และมีเมนูใหม่ ๆ ไปเปิดตัวที่สาขานี้ด้วย และสุดท้ายแบรนด์น้องใหม่ “Din’s” ร้านอาหารสไตล์จีนที่มีการสร้างสรรค์กิมมิค ใหม่ ๆ ขึ้นมา รับรองว่าแบรนด์ร้านอาหารทั้งสี่ของเซ็น จะสร้างความแปลกใหม่ที่แตกต่างไม่เหมือนศูนย์การค้า อื่น ๆ อย่างแน่นอน”

แพทริค หอรัตนชัย ผู้จัดการ ซี อาเซียน (C asean) เปิดคอนเซปต์ใหม่ของ ซี อาเซียน สามย่าน (C asean SamYan) ซึ่งเป็นการร่วมมือระหว่างร้านนายอินทร์ และ C asean โดยเป็นร้านหนังสือมายด์สเปซ (Mind Space) และพื้นที่ในการส่งเสริมเรื่องของการเรียนรู้ พร้อมรองรับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ตลอด 24 ชม. เผยจุดเด่นของศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ว่า “สามย่านเป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยเอนเนอร์จีของคนรุ่นใหม่ ซึ่งผมคิดว่าศูนย์การค้าสามย่าน มิตรทาวน์ จะสามารถดึงดูดคนรุ่นใหม่ที่มีความหลากหลายที่ไม่ใช่เฉพาะนิสิต นักเรียนนักศึกษาในย่านนี้เท่านั้น แต่มองว่าที่นี่จะเป็นจุดเชื่อมโยงของคนรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาต่อยอดซึ่งกันและกันโดยซี อาเซียน (C asean) จะเป็นเหมือนแพลตฟอร์ม ที่เชื่อมโยงคนรุ่นใหม่ให้มาเจอะเจอและแลกเปลี่ยน เนทเวิร์ค และสามารถเสริมสร้างความรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อต่อยอดให้คนกลุ่มนี้ประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้นในอนาคตอันใกล้ รู้ทันข้อมูล และมั่นใจว่าที่นี่จะกลายเป็น New Hit Spot ของกรุงเทพฯ ที่ทุกคนต้องมาเช็คอิน”

ลินดา อัญชุลีพร จากบริษัท ดีจี อาร์ต แอนด์ คราฟท์ จำกัด ผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ประเภทผลิตภัณฑ์ สี อุปกรณ์เกี่ยวกับศิลปะเครื่องเขียนและเครื่องใช้ในสำนักงาน ภายใต้ตราสินค้าชั้นนำระดับสากล เผยว่า “ชอบคอนเซ็ปต์ของสามย่านมิตรทาวน์ จึงตัดสินใจมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโซนศูนย์การค้า ที่นี่จะเน้นในเรื่องของพื้นที่ที่มีกิจกรรมให้กับผู้ใช้บริการ และมีการครีเอทกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย แล้วจึงผูกโยงไปกับการขาย บวกกับสถานที่อยู่ในทำเลใจกลางเมือง เดินทางสะดวก รวมทั้งเป็นย่านที่ใกล้สถาบันศึกษา จึงมีนักเรียน นักศึกษา รวมถึงผู้ปกครอง ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของเรา และคิดว่าเมื่อเปิดให้บริการแล้ว คงสร้างสีสันให้สามย่านให้กลับมามีชีวิตชีวาขึ้นอีกครั้ง สมเป็นพื้นที่ที่ตอบสนองคนรุ่นใหม่อย่างแท้จริง”

มัณฑนา เทียนชัยทัศน์ นักธุรกิจรุ่นใหม่ ผู้ก่อตั้ง Work.Tea.House by Teatales ร้านเครื่องดื่มโฉมใหม่ที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวของชาหลากหลายพันธุ์ผ่านเมนูเครื่องดื่มสุดพิเศษ เล่าถึงความน่าสนใจของศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ ว่า “สามย่าน เป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลาย และมีการผสมผสานกันระหว่างเจเนอเรชั่นมาหลายยุคสมัย อย่างตัวเองก็ได้นำธุรกิจของครอบครัวซึ่งเป็นผู้นำเข้าและจำหน่ายใบชามาต่อยอดเป็นร้าน Work.Tea.House by Teatales โดยจะนำมามาผสมผสานกับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่มากขึ้น และจะเป็นการมาร่วมโปรเจ็กต์ที่สามย่านในรูปแบบร้านค้าแบบป๊อบอัพในโอกาสพิเศษ ๆ รวมทั้งนำวัฒนธรรมการดื่มชามานำเสนอในรูปแบบใหม่ เพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ว่าชาเป็นเครื่องดื่มที่มีเสน่ห์ มีความสนุก มีมิติที่หลากหลาย และน่าสนใจยิ่งขึ้น”

อนึ่ง โครงการสามย่านมิตรทาวน์อยู่บนทำเลหัวมุมถนนพญาไท-พระราม 4 เนื้อที่กว่า 14 ไร่ พื้นที่ใช้สอยรวม 222,000 ตารางเมตร แบ่งเป็นโซนที่อยู่อาศัย โซนอาคารสำนักงาน และโซนรีเทลหรือ Urban Life Library สูง 6 ชั้น พื้นที่ให้เช่ารวม 36,000 ตารางเมตร พัฒนาจากแนวคิดเรื่อง “การเรียนรู้ จะเกิดขึ้นได้ ถ้าทุกอย่างถูกสร้างขึ้นอย่างเป็นมิตร” โดยออกแบบให้พื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้ใช้งาน (Smart) และ เป็นมิตรกับผู้ใช้งาน (Friendly) ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Urban Life Library” หรือ “คลังแห่งอาหารและการเรียนรู้” รีเมคตำนานสามย่านบทใหม่ ถือเป็นหนึ่งในไฮไลต์ที่จะเติมเต็ม Urban Life Library ของทุก ๆ คน