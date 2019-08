Leica Gallery Bangkok (ไลก้า แกลเลอรี่ แบงค็อก) โดย Leica Camera Thailand (ไลก้า คาเมร่า ไทยแลนด์) แบรนด์กล้องลักซ์ชัวรี่ระดับโลก ชวนคนชอบถ่ายภาพมาเปิดมุมมองการถ่ายภาพ ใน นิทรรศการ Life by Film by Nobuyoshi Araki (ไลฟ์ บาย ฟิล์ม บาย โนบุโยชิ อารากิ) ผลงานของ โนบุโยชิ อารากิ ช่างภาพชื่อดังชาวญี่ปุ่น ผู้สร้างผลงานให้ทั้งโลกได้ตะลึงและตั้งคำถามกับความอีโรติกที่เปิดเผย

โนบุโยชิ อารากิ ในวัย 79 ปี ที่ต้องต่อสู้กับปัญหาสุขภาพทั้งมะเร็งต่อมลูกหมาก การสูญเสียการมองเห็นของตาขวา และการทำงานของหัวใจที่ผิดปกติ แต่เขายังคงทุ่มเทให้กับความหลงใหลในการถ่ายภาพ เพราะ ‘การถ่ายภาพคือการมีชีวิต เช่นเดียวกับการหายใจและการเต้นของชีพจร’

สำหรับนิทรรศการ Life by Film by Nobuyoshi Araki เขาได้สร้างผลงานขึ้นมาใหม่เพื่อ Leica Gallery Bangkokจำนวน 30 ภาพ ผ่านกล้อง Leica M7 ตัวโปรดของเขา โดยภาพทั้งหมดได้สะท้อนถึงทุกช่วงชีวิตของ โนบุโยชิ อารากิ

โดยผู้สนใจสามารถเข้าชมและร่วมกิจกรรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่าย ดังนี้

กิจกรรม Curator Talk by Hisako and Exhibition film screening ฮิซาโกะ โมะโตะโอะ คิวเรเตอร์ผู้เปรียบเสมือนมือขวาในการทำงานกับ โนบุโยชิ อารากิมากว่า 30 ปี มาร่วมพูดคุยและแบ่งปันประสบการณ์การทำงานกับ อารากิ

ในทุกขั้นตอน บอกเล่ามุมมองความคิด ทัศนคติต่อสิ่งต่างๆ ที่ส่งผลต่อภาพถ่ายของเขา ร่วมไปถึงการได้เห็นชีวิตธรรมดา

ที่ไม่ธรรมดาของศิลปินที่ได้ชื่อว่าเป็นปรมาจารย์ศิลปินชาวญี่ปุ่น และ ชมภาพยนตร์สั้น Life by Film บอกเล่าเรื่องราวของ โนบุโยชิ อารากิ และการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหม่เพื่อ Leica Gallery Bangkok โดยเฉพาะ ในวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562

เวลา 15.30 – 18.00 น. ณ โรงภาพยนตร์ลิโด้ 1 ลิโด้ คอนเน็คท์ ลงทะเบียนได้ที่ http://bit.ly/lifebyfilmtalk

(รับจำนวนจำกัด 120 ที่นั่ง)

ทั้งนี้ทาง Leica Gallery Bangkok ได้จัดทำสินค้าสำหรับแฟนๆ ของอารากิโดยเฉพาะ โดยมีการนำ

ฝีแปรงของอารากิที่เขียนคำว่า “อะ รา คี” มาออกแบบเป็นเสื้อให้สะสมถึง 3 แบบ นอกจากนี้ยังมีโปสเตอร์นิทรรศการ 2 แบบ และหนังสือรวมภาพจากนิทรรศการ Life by Film กับ 30 ภาพใหม่ที่ศิลปินรังสรรค์เพื่อการแสดงงานครั้งนี้โดยเฉพาะ เปิดให้ได้จับจองกันในงาน

ผู้สนใจสามารถร่วมชม Life by Film by Nobuyoshi Araki นิทรรศการภาพถ่ายของ โนบุโยชิ อารากิ ช่างภาพชื่อดังชาวญี่ปุ่น โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ได้ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม – 27 พฤศจิกายน ที่ Leica Gallery Bangkok ชั้น 2 ศูนย์การค้าเกษร วิลเลจ ตั้งแต่ 10.00-20.00 น. ติดตามรายละเอียดได้ทางwww.facebook.com/leicagallerybangkok