ยิ่งใหญ่ตระการตา! “เนสกาแฟ เบลนด์ แอนด์ บรู” เนรมิตอินเตอร์แอคทีฟ อาร์ตสเตชั่นครั้งแรกในไทย ที่ “สถานีวัดมังกร” แลนด์มาร์กแห่งใหม่ ใจกลางเยาวราช ไชน่าทาวน์ในกรุงเทพฯ

เปิดตัวงานศิลปะผ่านแก้ วกาแฟสไตล์จีนร่วมสมัยสุดชิ คผสานเทคโนโลยีเออาร์ ชวนแชร์รูปปั๊วะปังรัวๆ

“เนสกาแฟ เบลนด์ แอนด์ บรู” กาแฟปรุงสำเร็จอันดับหนึ่ งของโลก สร้างปรากฏการณ์ เปิดตัว “อินเตอร์แอคทีฟ อาร์ตสเตชั่น” ครั้งแรกในประเทศไทย ณ สถานีรถไฟฟ้า MRT สถานีวัดมังกร อย่างยิ่งใหญ่อลังการ ซึ่งเป็นสถานีแห่งใหม่ประตูสู่ เยาวราช ย่านไชน่าทาวน์ที่ใหญ่ที่สุ ดในประเทศไทย เนสกาแฟ เบลนด์ แอนด์ บรู นำเสนอคอลเลคชั่นผลงานศิลปะสุ ดยิ่งใหญ่ โดย ยูน–ปัณพัท เตชเมธากุล ศิลปินนักวาดชาวไทยผู้เคยร่ วมงานกับแบรนด์ชั้นนำระดั บโลกอย่างกุชชี่มาแล้ว ซึ่งได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะผ่ านแก้วกาแฟสไตล์จีนร่วมสมัยที่ เปี่ยมไปด้วยสีสั นสดใสและภาพวาดสามมิติ ผสานเทคโนโลยีเออาร์ (Augmented Reality) สุดล้ำกระจายอยู่ทั่วสถานี ภายใต้คอนเซ็ปท์ “ดินแดนหอมหมื่นลี้” ที่เชื่อมความผูกพั นของกาแฟและศิลปะจีนร่วมสมัยเข้ าด้วยกันอย่างลงตัว สะท้อนถึงความมุ่งมั่ นของเนสกาแฟ ในการสร้างสรรค์กาแฟที่มีกลิ่ นหอมกรุ่นและรสชาติที่ดีเยี่ ยมมาเป็นสื่อกลางการเชื่อมทุ กความผูกพันให้กับคนไทยมานานกว่ า 46 ปี พร้อมมอบความสุขให้แก่ผู้ใช้บริ การรถไฟฟ้า MRT นับล้านคนที่สัญจรผ่านสถานีวั ดมังกร และมาร่วมชื่นชม เนสกาแฟ เบลนด์ แอนด์ บรู อินเตอร์แอคทีฟ อาร์ตสเตชั่น สุดตระการตา

งานเปิดตัวอย่างเป็นทางการของ เนสกาแฟ เบลนด์ แอนด์ บรู อินเตอร์แอคทีฟ อาร์ตสเตชั่น ที่สถานีวัดมังกร นำโดย นายวิคเตอร์ เซียห์ ประธานกรรมการและประธานคณะผู้ บริหาร เนสท์เล่ อินโดไชน่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากบริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ได้แก่ นายโจโจ้ เดลา ครูซ ผู้อำนวยการบริหารธุรกิจผลิตภั ณฑ์กาแฟและครีมเทียมนางสาวนาริ ฐา วิบูลยเสขผู้จัดการธุรกิจกาแฟปรุงสำเร็จ และ นายณัฐวุฒิ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จำกัด นางสาวปัณพัท เตชเมธากุล ศิลปินนักวาดชื่อดัง พร้อมด้วย นายจิรายุ ตั้งศรีสุข แบรนด์แอมบาสเดอร์ เนสกาแฟ เบลนด์ แอนด์ บรู นายธนภพ ลีรัตนขจร แบรนด์แอมบาสเดอร์ เนสกาแฟ อเมริกาโน่ โดยมีเหล่าดารานั กแสดงและเซเลบริตี้ชั้นนำของเมื องไทยผู้หลงใหลในงานศิลปะมาร่ วมเดินพรมแดงในงานเปิดตัวและสั มผัสงานศิลปะสไตล์อินเตอร์แอคที ฟอย่างคับคั่ง อาทิ มารี เบิร์นเนอร์ ออกแบบ–ชุติมณฑน์ จึงเจริญสุขยิ่ ง เจมส์–ธีรดนย์ ศุภพันธุ์ภิญโญ พร้อมด้วย วาริธร–วารีนิธิ กันท์ไพบูลย์ วฤธ–ฐณส หงสนันทน์ อัชฌา เจริญรัศมีเกียรติ ณิชชา บุณยากร ภัคญดา ชุติดนัยกุล ปุญญพัฒน์ ถนอมกุล สะคราญกมล อุทัยศรี ภัทร์ ฉัตรบริรักษ์ และ วรวุฒิ โตวิรัตน์



นายวิคเตอร์ เซียห์ ประธานกรรมการและประธานคณะผู้ บริหาร เนสท์เล่ อินโดไชน่า กล่าวว่า “เนสกาแฟ เป็นกลุ่มธุรกิจที่ใหญ่ที่สุ ดของเนสท์เล่ในประเทศไทย เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา เราได้เปิดตัว เนสกาแฟ เบลนด์ แอนด์ บรู ใหม่ ผสานกาแฟคั่วบดละเอียด 2 สายพันธุ์ อาราบิก้าและโรบัสต้า ภายใต้คอนเซ็ปท์ Bond to be the Best เพื่อมอบประสบการณ์กาแฟที่เข้ มนุ่มลงตัว ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างล้ นหลามด้วยกระแสตอบรับที่ดีจากผู้ บริโภคนับล้านคนทั่วประเทศ ทำให้เนสกาแฟ เบลนด์ แอนด์ บรู ตอกย้ำการเป็นกาแฟปรุงสำเร็จอั นดับหนึ่งในประเทศไทยและก้าวเป็ นแบรนด์กาแฟปรุงสำเร็จอันดับหนึ่ งของโลกอีกด้วย เพื่อต่อยอดความสำเร็จดังกล่าว เราจึงเปิดตัว “เนสกาแฟ เบลนด์ แอนด์ บรู อินเตอร์แอคทีฟ อาร์ตสเตชั่น” ครั้งแรกในประเทศไทยที่สถานี รถไฟฟ้าวัดมังกร เราได้พลิกโฉมสถานีรถไฟฟ้า MRT ให้เป็น ‘ดินแดนหอมหมื่นลี้’ นำเสนอผลงานศิลปะจีนอันงดงาม ผสานเทคโนโลยีเออาร์ที่ทันสมัย เพื่อให้ผู้คนได้ดื่มด่ำกั บประสบการณ์ที่แปลกใหม่เมื่อเดิ นทางด้วยรถไฟฟ้า MRT มาเยือนเยาวราช ซึ่งนับเป็นการเชื่อมวั ฒนธรรมการดื่มกาแฟเข้ากั บผลงานศิลปะจีนร่วมสมัยได้อย่ างลงตัว ด้วยความงดงามตระการตาของ เนสกาแฟ เบลนด์ แอนด์ บรู อินเตอร์แอคทีฟ อาร์ตสเตชั่น จะสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนเกิ ดกระแสแชร์ภาพที่งดงามของสถานี นี้ทางโซเชียลมีเดียมากมาย เราเชื่อว่า สถานีรถไฟฟ้าวัดมังกรจะเป็ นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ในเยาวราช ที่มอบความสุขให้กับผู้มาเยื อนทั้งในประเทศและจากทั่วทุกมุ มโลก”

เนสกาแฟ เยาวราช และวัดมังกร มีค่านิยมในการเชื่อมความผูกพั นของผู้คนเข้าด้วยกัน “ถนนเยาวราช” หรือที่ขนานนามว่า “เส้นทางแห่งพญามังกร” เป็นจุดศูนย์รวมของพี่น้ องชาวไทยเชื้อสายจีน โดยเป็นถนนแห่งการค้าขายอันรุ่ งโรจน์มากว่า 128 ปี วัดมังกรเป็นวัดของชาวพุทธเชื้ อสายจีนที่สำคัญและใหญ่ที่สุ ดในเยาวราช ทั้งยังเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุ มชนชาวไทยเชื้อสายจีนและดึงดู ดผู้คนนับล้านจากทั่วโลกให้ มาเยือนเป็นเวลานานกว่า 148 ปี เช่นเดียวกับเนสกาแฟที่เชื่อมทุ กความผูกพันด้วยกาแฟที่หอมกรุ่ นและรสชาติที่ดีเยี่ ยมมาตลอดระยะเวลากว่า 46 ปี

ชุมชนคนไทยเชื้อสายจีนจากรุ่นสู่ รุ่นต่างมีความผูกพันกั บเยาวราชมาช้านาน ด้วยมนต์เสน่ห์ของถนนสายมังกรที่ คึกคัก ตลอดจนวัดอันศักดิ์สิทธิ์ อาหารเลิศรสขึ้นชื่อ และแหล่งพบปะสังสรรค์ในหมู่เพื่ อนฝูงมากมาย โดยการดื่ม “กาแฟ” เพื่อเชื่อมความผูกพัน นับเป็นสิ่งที่ผู้คนในเยาวราชสื บทอดกันมายาวนาน วัฒนธรรมการดื่มกาแฟในทุกๆ เช้า เริ่มต้นขึ้นที่สภากาแฟซึ่งเป็ นแหล่งรวมเพื่อนและผู้ คนหลากหลายมาพบปะพูดคุยและแบ่ งปันเรื่องราวดีๆ ระหว่างดื่มด่ำกาแฟแก้วโปรด

นางสาวนาริฐา วิบูลยเสข ผู้จัดการธุรกิจกาแฟปรุงสำเร็จ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด กล่าวว่า “เรารู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้ นำประสบการณ์อินเตอร์แอคทีฟ อาร์ตสเตชั่น ครั้งแรกในประเทศไทยที่สถานีวั ดมังกร มาให้คนไทยได้สัมผัส เราเลือกสถานีวัดมังกรเป็ นโลเกชั่นของโปรเจคนี้ เพราะเนสกาแฟ เบลนด์ แอนด์ บรู เยาวราชและวัดมังกรมีค่านิยมเดี ยวกันในการเชื่อมทุกความผูกพั นของผู้คน เราจึงได้เชิญคุณยูน-ปัณพัท ศิลปินนักวาดภาพที่มีพรสวรรค์ และเคยร่วมงานระดับอินเตอร์กั บกุชชี่มาร่วมสร้างสรรค์ผลงานศิ ลปะผ่านแก้วเนสกาแฟในแบบอิ นเตอร์แอคทีฟทั่วทั้งสถานี โดยใช้ลายเส้นที่เป็นเอกลักษณ์ ของคุณยูนมาถ่ายทอดงานศิลป์ ภายใต้ธีม ‘ดินแดนหอมหมื่นลี้’ เริ่มต้นจากสรรพสัตว์ทั้ งหลายได้นำเมล็ดกาแฟ 2 สายพันธุ์ของเนสกาแฟ เบลนด์ แอนด์ บรู มารวมกันและผ่านการคั่ วจากเปลวไฟของมังกร ด้วยความหอมกรุ่นของกาแฟได้ นำพาให้ทุกคนมาดื่มด่ำกาแฟร่ วมกัน เราได้เชื่อมวัฒนธรรมการดื่ มกาแฟเข้ากับงานศิลปะสไตล์จี นผสานเทคโนโลยีเออาร์ที่ทันสมัย เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวดีๆ ของเนสกาแฟ เบลนด์ แอนด์ บรู ซึ่งเป็นกาแฟปรุงสำเร็จอันดั บหนึ่งขวัญใจคนไทย เราคาดหวังว่าจะมีผู้มาชื่นชม เนสกาแฟ อินเตอร์แอคทีฟ อาร์ตสเตชั่น กว่า 12 ล้านคนต่อปี หรือ 30,000 คนต่อวัน”

นอกจากนี้ เนสกาแฟยังจัดทำคอลเลคชั่นของที่ ระลึกชุดพิเศษ ซึ่งเป็นลิมิเต็ดเอดิชั่ นในสไตล์จีนร่วมสมัยที่งดงาม ซึ่งได้รับการดีไซน์โดยคุณยูน ปัณพัท ประกอบด้วย แก้วเนสกาแฟ กระเป๋า สมุดโน้ต ผ้าพันคอ และเสื้อยืด ซึ่งจะวางขายเป็นพิเศษเฉพาะที่ สถานีวัดมังกรเท่านั้น ตั้งแต่เดือนกันยายนนี้เป็นต้ นไป

นายณัฐวุฒิ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จำกัด กล่าวว่า “เราดีใจมากครับที่เนสกาแฟ เบลนด์ แอนด์ บรู เป็นผู้ริเริ่มนำเสนอประสบการณ์ อินเตอร์แอคทีฟ อาร์ตสเตชั่นบนสถานีรถไฟฟ้า MRTเป็นรายแรกในประเทศไทย และชื่นชมแนวคิดของการเชื่ อมความผูกพันของเนสกาแฟ ในส่วนของ MRT เองก็มีเป้าหมายในการเชื่อมคนนั บล้านจากทั่วทั้งกรุงเทพฯ เข้าด้วยกัน ล่าสุดเราได้เปิดให้บริการสถานี รถไฟฟ้าวัดมังกร เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้คน และสามารถสัมผัสกับอินเตอร์ แอคทีฟ อาร์ตสเตชั่นอย่างเต็มรูปแบบ ด้วยกระแสตอบรับที่ดีเยี่ยมตั้ งแต่ช่วงทดลองเปิดให้บริการ ผมเชื่อว่า สถานีวัดมังกรจะช่วยส่งเสริ มการท่องเที่ยว และกลายเป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ ของคนไทยและนักท่องเที่ยวอีกด้ วยครับ”



นางสาวปัณพัท เตชเมธากุล ศิลปินผู้ออกแบบผลงานศิ ลปะภายในสถานีวัดมังกร กล่าวว่า “รู้สึกดีใจมากที่ได้ร่วมงานกั บเนสกาแฟ เบลนด์ แอนด์ บรู โดยรถไฟฟ้า MRT สถานีวัดมังกร ตั้งอยู่ในเยาวราช ที่ถือเป็นหัวใจของการค้ าขายของชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีน ซึ่งยูนก็คุ้นเคยและมีความผูกพั น เนื่องจากครอบครัวได้มี โอกาสมาไหว้ขอพรที่วัดมังกรอยู่ บ่อยๆ ผลงานภาพวาดของยูนบอกเล่าเรื่ องราวดีๆ ของเนสกาแฟและวัดมังกรที่เชื่ อมความผูกพันของผู้คนเข้าด้วยกั น โดยมีสภากาแฟเป็นศูนย์ รวมของการดื่มกาแฟ ซึ่งเป็นสื่อกลางในการสานความรั ก มิตรภาพ และความผูกพัน หากลองมองเข้าไปในดวงตาของมั งกรในภาพวาด จะพบว่า มังกรเหล่านั้นกำลังส่งยิ้มให้ เหมือนกับจะบอกให้เราเริ่มต้นทุ กวันด้วยรอยยิ้มและเริ่มต้นวั นดีๆ ด้วยการดื่มกาแฟ อย่าลืมถ่ายรูปเซลฟี่กับมังกรด้ วยนะคะ”





ชวนแชร์รูปปั๊วะปังรัวๆ! มาเป็นคนแรกที่ได้ถ่ายและโพสต์ รูปสุดปังของแลนด์มาร์กแห่งใหม่ ใจกลางกรุงเทพฯ ก่อนใคร เพียงขึ้นรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินแล้วลงที่สถานีวั ดมังกร เพื่อสัมผั สความงดงามตระการตาของ “เนสกาแฟ เบลนด์ แอนด์ บรู อินเตอร์แอคทีฟ อาร์ตสเตชั่น” ได้แล้ววันนี้!